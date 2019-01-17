Şarkının hakkını vermek

Yeni yılın ilk şarkıları, eskilere rağbetin açık bir göstergesi. Sadece çıkan işlere bakarak bunu anlamak mümkün.
Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri’den oluşan taze grup Barabar, halk müziği eserlerini canlı olarak kaydettikleri “Memleket Nere?” albümünü çıkardı.
Bu albümde türkülere yeni bir soluk vermelerinin yanı sıra halk müziği sevenleri mutlu edebilecek düzenlemelerle karşılaştım. (Fırat İkisivri, Leyla The Band’de de liderlik yapan isimdi, hatırlatayım...)
“Feridem”, “Aman Of”, “Köprüden Geçti Gelin”, “Kanadım Değdi Sevdaya”, “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde”, “Anam Ağlar Başucumda Oturur”, “Lingo Lingo Şişeler”i albümlerine koyup, tabiri caizse çalmayı sevdikleri türküleri yeniden yorumlamışlar.
Aynı günlerde Evrencan Gündüz, özel bir proje kapsamında “Bu Toprakların Sesleri” isimli albümde halk müziği eserlerini caz formunda yorumladı.
5 türkünün yer aldığı EP’de “Burçak Tarlası”, “Iğdır’ın Al Alması”, “Çalın Davulları”, “Ordu’nun Dereleri” ve “Vardar Ovası” var. Tüm aranjeler Evrencan Gündüz imzalı. Yurtdışında “world music” kategorisinde satılacak bir albüm.
Bu ay çıkan bir başka şarkı daha var... Sevinç Yurdem, Ferdi Tayfur’un unutulmaz eseri “Sen de mi Leyla”ya yeni bir yorum getirmiş. Çıktığı 1983 yılından bugüne ışınlayan şarkı, güzel bir omurgaya oturmuş.
Eski şarkıları ve türküleri yeniden yorumlamak konusu bıçak sırtı. Türküler 7’den 77’ye ulaşabildiği için kolay bir seçim gibi gözükebilir ancak dinleyici orijinal eseri duymadığı için üzülebilir de. Ya da tam tersi, günümüze uygun bir aranjeyle hoşlarına da gidebilir.
Önemli olan içimizden çıkan, toprağımızda ve DNA’mızda olan seslerin her dönemde genç kitleye ulaşmasını sağlamak. Yani aslına ihanet etmeden, katman katman üzerine koyarak gelecek nesillere aktarmak. Arabesk ya da halk müziği olsun, cover anlayışımız tam da bu. Hakkını vermek üzerine...
Barabar da, Evrencan
Gündüz de, Sevinç Yurdem de bunu başarmış üç isim olarak karşımıza çıkıyor.
Her evde olmalı
“Blue” belgeselini izlediğimiz günden beri Kerim Çaplı’nın gün yüzüne çıkmamış kayıtlarını bekliyorduk. O gün geldi çattı. 2004’te aramızdan ayrılan dünyaca ünlü müzisyenin Erekli Stüdyosu’nda kaydettiği 8 şarkılık demo albüm, ölümünün ardından ailesine teslim edilmişti.
İçinde 5 İngilizce, 1 enstrümantal ve 2 Türkçe eserin yer aldığı albümdeki tüm enstrümanlar Kerim Çaplı tarafından çalınmış, tüm vokaller ve düzenlemeler Kerim Çaplı tarafından yapılmış.
Bütün albüm zaten hayret verici derecede iyiyken, bir de projenin yürütücülüğünü üstlenen oğul Ahmet Çaplı “Muhtacım Sana”nın ikinci versiyonunda babasının vokallerine eşlik etmiş. Bu şarkının kaydında enstrümanları İskender Paydaş, Gür Akad, Akın Eldes, Zafer Şanlı ve Taner Öngür’ün çalması ise usta müzisyene saygı duruşu niteliğinde...
Emek istiyor
Ars Longa, nihayet ikinci stüdyo albümü “Hayalet Radyo”yu yayınladı.
Ars Longa’yı 2.0 versiyonuna getiren ekip, eski demo kayıtlarının bulunduğu “Günlerin Eskisi” albümlerinin ardından, dinlemesi emek isteyen yeni şarkılarını bir araya toplamış.
Benim (şimdilik) favorim “Daimi Yağmur”, ama haftaya başka bir şarkılarını daha çok beğenirim kesin. Kendileriyle ilişkim bu şekilde çünkü.
Radyolar çalmıyor
Radyolar da alternatif müziğin yükselişini daha fazla görmezden gelemedi. Aslında haftaya uzun uzadıya yazacaktım ama bu haber daha beklemez.
“Radyolar dinlediklerimizi çalmıyor”, “rap kendine yer bulamıyor”, “alternatif müzik radyoda tek tük” diyenler için Virgin Radyo çehresini tamamen değiştirdi. Sedef Sebüktekin de çalıyor artık, Sagopa Kajmer de... Yeni müzik politikalarında, ne ararsanız mevcut. Özellikle indie ve rap odaklarında...
Değişime destek vermek isteyenler kanalın bağımlısı olmaya hazırlansın.
Radar
Açıkçası “Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması”nda 3500 kişi arasından birinci olan Umur Doma’nın ilk single’ı “Fantastik” beni şaşırttı.
Bazen şarkıyı dinlemeden ismini görünce “Yine o kelime oyunlu şarkılardan bir tanesi” diye aklımdan geçiriyorum, yalan değil.
Sözleri Onur Özdemir, müziği Ozan Bayraşa ve Onur Özdemir imzalı şarkı, klasik bir pop şarkısından Doma’nın vokaliyle ayrılıyor. Şarkıcının kariyeri için iyi bir başlangıç demek yerinde olur.
Yeni seri başlıyor
Çehresini hafiften değiştirmeye başlayan KadıköySahne, Türk müziğindeki alternatif rüzgardan nasibini aldı. Mekanın yeni etkinlik serisi “New Sounds of Istanbul” 6 Şubat günü Simge Pınar, Ezgi Aktan ve Nova Norda ile başlıyor. Yeni dönemin flaş isimleri mekanın bu etkinlik dizisinde her ay karşımıza çıkmaya devam edecek. Haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takipte kalmanız kafi.
Ne Dinledim?
* Barabar - Feridem
* Evrencan Gündüz - Çalın Davulları
* Sevinç Yurdem - Sen de mi Leyla
* Umur Doma - Fantastik
* Ars Longa - Daimi Yağmur
* Mavi Bahçe - Bahçe
* Kafkaesque - Shinelesssstars
* Kerim Çaplı ft Ahmet
Çaplı - Muhtacım Sana
Şarkının hakkını vermek
Yeni yılın ilk şarkıları, eskilere rağbetin açık bir göstergesi. Sadece çıkan işlere bakarak bunu anlamak mümkün.
Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri’den oluşan taze grup Barabar, halk müziği eserlerini canlı olarak kaydettikleri “Memleket Nere?” albümünü çıkardı.
Bu albümde türkülere yeni bir soluk vermelerinin yanı sıra halk müziği sevenleri mutlu edebilecek düzenlemelerle karşılaştım. (Fırat İkisivri, Leyla The Band’de de liderlik yapan isimdi, hatırlatayım...)
“Feridem”, “Aman Of”, “Köprüden Geçti Gelin”, “Kanadım Değdi Sevdaya”, “Yürüyorum Dikenlerin Üstünde”, “Anam Ağlar Başucumda Oturur”, “Lingo Lingo Şişeler”i albümlerine koyup, tabiri caizse çalmayı sevdikleri türküleri yeniden yorumlamışlar.
Aynı günlerde Evrencan Gündüz, özel bir proje kapsamında “Bu Toprakların Sesleri” isimli albümde halk müziği eserlerini caz formunda yorumladı.
5 türkünün yer aldığı EP’de “Burçak Tarlası”, “Iğdır’ın Al Alması”, “Çalın Davulları”, “Ordu’nun Dereleri” ve “Vardar Ovası” var. Tüm aranjeler Evrencan Gündüz imzalı. Yurtdışında “world music” kategorisinde satılacak bir albüm.
Bu ay çıkan bir başka şarkı daha var... Sevinç Yurdem, Ferdi Tayfur’un unutulmaz eseri “Sen de mi Leyla”ya yeni bir yorum getirmiş. Çıktığı 1983 yılından bugüne ışınlayan şarkı, güzel bir omurgaya oturmuş.
Eski şarkıları ve türküleri yeniden yorumlamak konusu bıçak sırtı. Türküler 7’den 77’ye ulaşabildiği için kolay bir seçim gibi gözükebilir ancak dinleyici orijinal eseri duymadığı için üzülebilir de. Ya da tam tersi, günümüze uygun bir aranjeyle hoşlarına da gidebilir.
Önemli olan içimizden çıkan, toprağımızda ve DNA’mızda olan seslerin her dönemde genç kitleye ulaşmasını sağlamak. Yani aslına ihanet etmeden, katman katman üzerine koyarak gelecek nesillere aktarmak. Arabesk ya da halk müziği olsun, cover anlayışımız tam da bu. Hakkını vermek üzerine...
Barabar da, Evrencan
Gündüz de, Sevinç Yurdem de bunu başarmış üç isim olarak karşımıza çıkıyor.
Her evde olmalı
“Blue” belgeselini izlediğimiz günden beri Kerim Çaplı’nın gün yüzüne çıkmamış kayıtlarını bekliyorduk. O gün geldi çattı. 2004’te aramızdan ayrılan dünyaca ünlü müzisyenin Erekli Stüdyosu’nda kaydettiği 8 şarkılık demo albüm, ölümünün ardından ailesine teslim edilmişti.
İçinde 5 İngilizce, 1 enstrümantal ve 2 Türkçe eserin yer aldığı albümdeki tüm enstrümanlar Kerim Çaplı tarafından çalınmış, tüm vokaller ve düzenlemeler Kerim Çaplı tarafından yapılmış.
Bütün albüm zaten hayret verici derecede iyiyken, bir de projenin yürütücülüğünü üstlenen oğul Ahmet Çaplı “Muhtacım Sana”nın ikinci versiyonunda babasının vokallerine eşlik etmiş. Bu şarkının kaydında enstrümanları İskender Paydaş, Gür Akad, Akın Eldes, Zafer Şanlı ve Taner Öngür’ün çalması ise usta müzisyene saygı duruşu niteliğinde...
Emek istiyor
Ars Longa, nihayet ikinci stüdyo albümü “Hayalet Radyo”yu yayınladı.
Ars Longa’yı 2.0 versiyonuna getiren ekip, eski demo kayıtlarının bulunduğu “Günlerin Eskisi” albümlerinin ardından, dinlemesi emek isteyen yeni şarkılarını bir araya toplamış.
Benim (şimdilik) favorim “Daimi Yağmur”, ama haftaya başka bir şarkılarını daha çok beğenirim kesin. Kendileriyle ilişkim bu şekilde çünkü.
Radyolar çalmıyor
Radyolar da alternatif müziğin yükselişini daha fazla görmezden gelemedi. Aslında haftaya uzun uzadıya yazacaktım ama bu haber daha beklemez.
“Radyolar dinlediklerimizi çalmıyor”, “rap kendine yer bulamıyor”, “alternatif müzik radyoda tek tük” diyenler için Virgin Radyo çehresini tamamen değiştirdi. Sedef Sebüktekin de çalıyor artık, Sagopa Kajmer de... Yeni müzik politikalarında, ne ararsanız mevcut. Özellikle indie ve rap odaklarında...
Değişime destek vermek isteyenler kanalın bağımlısı olmaya hazırlansın.
Radar
Açıkçası “Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması”nda 3500 kişi arasından birinci olan Umur Doma’nın ilk single’ı “Fantastik” beni şaşırttı.
Bazen şarkıyı dinlemeden ismini görünce “Yine o kelime oyunlu şarkılardan bir tanesi” diye aklımdan geçiriyorum, yalan değil.
Sözleri Onur Özdemir, müziği Ozan Bayraşa ve Onur Özdemir imzalı şarkı, klasik bir pop şarkısından Doma’nın vokaliyle ayrılıyor. Şarkıcının kariyeri için iyi bir başlangıç demek yerinde olur.
Yeni seri başlıyor
Çehresini hafiften değiştirmeye başlayan KadıköySahne, Türk müziğindeki alternatif rüzgardan nasibini aldı. Mekanın yeni etkinlik serisi “New Sounds of Istanbul” 6 Şubat günü Simge Pınar, Ezgi Aktan ve Nova Norda ile başlıyor. Yeni dönemin flaş isimleri mekanın bu etkinlik dizisinde her ay karşımıza çıkmaya devam edecek. Haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını takipte kalmanız kafi.
Ne Dinledim?
* Barabar - Feridem
* Evrencan Gündüz - Çalın Davulları
* Sevinç Yurdem - Sen de mi Leyla
* Umur Doma - Fantastik
* Ars Longa - Daimi Yağmur
* Mavi Bahçe - Bahçe
* Kafkaesque - Shinelesssstars
* Kerim Çaplı ft Ahmet
Çaplı - Muhtacım Sana