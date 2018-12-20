Rock ve metal camiasına itici güç

Türkiye’de rock ve metal konserlerinin oldukça hareketlendiğini fark etmişsinizdir. Özellikle İstanbul’da, Zorlu PSM ve Salon’da yapılan özel konser ve geceler tıklım tıklımdı.
Kasım ayının başında Pentagram, Metallium ve Metafor, 4 Kasım 1988’den tam 30 yıl sonra yine Moda Sahnesi’nde yerlerini almıştı.
Rock müzikseverler için tarihi anlam ve önemi büyük olan bu konserin tekrarlanması, akıllara başka grupların da yıllar sonra yine sahnede boy gösterebilme ihtimalini getirmişti.
“Laneth Bir Gece” serisinin ardından Çağlan Tekil’in tek tabanca uğraşları, bu kez Kargo’nun unutulmaz albümü “Yalnızlık Mevsimi”nin 20. Yıl konseri ve Dr. Skull konseri olarak karşılık buluyor.
Kargo, 29 Aralık’ta konukları Aslı Gökyokuş, Aydilge, Aylin Aslım, Deniz Aytekin, Fatma Turgut, Genç Osman, Mirkelam, Murat İlkan, Özge Fışkın ve Susel’le IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak.
Grubun 30 yıla yaklaşan kariyerinin en önemli albümlerinden biri olan “Yalnızlık Mevsimi” baştan sona çalınacak ve grubun hit’leri de konsere dahil olacak. Öte yandan özellikle 80’li yılların başında Ankara’da kurulan ve 90’lı yılların başında peş peşe 3 albüm yayınlayıp dağılan Dr. Skull, tam tamına 25 yıl aradan sonra yine sahnede bir araya gelecek. Grubun albümleri Hammer Müzik’te yeniden CD ve LP formatıyla yayınlanacağından, bu albümlerin lansman gecesi 24 Ocak’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşecek. Gecede Dr Razor performansı içinde grup üyeleri de yer alacak.
Neden elini taşın altına koyup hissel karşılığı olan bu konserleri yapar bir insan diye düşünürseniz, anca tutku ve sevgiden diyebilirim.
Kendisi de bir müzik yazarı olan Tekil’in Türk müziğinde metal ve rock camiasının önemli isimlerini bir araya getiren gecelere imza atmasından çok dinleyiciyi ve müzisyenleri destekleyen, yer yer itekleyen gücü ile metal müzik de geçmişine sadık kalmaya devam edecek.
Hem bir caz kulüp hem de tiyatro sahnesi
Bilgi Music Label görmeye alışık olmadığımız türden albümlere imza atmaya devam ediyor. Bunlardan biri de “Yürüyen Merdiven”.
İkinci albümünü çıkaran grubun albümünde Tülay Günal, Genco Erkal, Ülkü Aybala Sunat, Tolga Bilgin, Angelika Niescier, Güç Başar Gülle, Kristian Lind, Çağdaş Engin ve Luca Avanzi de var.
Yiğit Özatalay ve Mustafa Kemal Emirel’in davul ve piyanonun uyumuyla can verdiği albümde vokaller de görevi paylaşıyor. Teatral bir yanı olan çalışmanın bütünlüklü hikayesiyle yer yer gözünüzün önünde bir caz kulüp, yer yer tiyatro sahnesi canlanacak.
Gerilim iyidir
İstanbul sahnesinin yükselen isimlerinden Elz and The Cult yeni albümü “Psychodrama”yı yayınladı. Yeni dediğime bakmayın, bir süredir ayak sesleri zaten kulağımıza çalınıyor, bu köşede de yerini buluyordu.
Bewitched As Dark ve Kutay Soyocak ile ortak şarkıların da yer aldığı albüm, kendinizi elektronik müzikle çevrelenmiş bir korku filmindeymişsiniz gibi hissettirebilir. Ama korkmayın, biraz gerilim bazen iyidir. 10 şarkılık albümde boş yok. Gönül rahatlığıyla buyrun tepe tepe dinleyin.
Tanıdık ve bizden
Onat Önol’un üçüncü albümü “Everyone Asked About You” çok geç elime geçtiği için resmen üzüntü içerisindeyim. Lo-fi indie, yer yer de dream pop türünde müzik yapan Önol’un şarkılarını dinlerken İngilizce vokallerinden zerre rahatsız olmadan aktığını gördüm. Vokalini dilediği gibi ister ham ister parlatılmış bir şekilde kullanması, yer yer özenli özensiz akustik çalımlarla süslemesi tanıdık bir hale getiriyor müziğini.
Yurtdışında daha iyi örnekleri vardır şüphesiz ama bizden, bizim gibi birinden çıkan çok güzel şarkılar var albümde.
Kafanızı diğer tarafa çevirmek için geçerli bir nedeniniz ise yok.
Radar
Ferhat Devrim Ataç’ın “Viva La Luna”sı bu hafta radarıma takılanlardan. İçinde elektronik müziğe dair ne ararsanız var. Electronica, downtempo, techno, house... Hip hop da yan kollardan. Esas merakı müzik prodüksiyonu olan Viva La Luna, Sentetik+Organik ile sizi sonsuz bir parti döngüsüne sokuyor.
Muazzam albüm
Lale Kardeş, Tarkan Mertoğlu ve Deniz Ağan’ın yerinizde durmanızı zorlaştıran grubu The Ringo Jets, yeni albümleri “Open Sesame” ile geri döndü. Bu haftanın en iyi mahsullerinden biri olan albüm, rock’n roll’un kemiklerinize işlemesini sağlıyor. Kimse kusura bakmasın bu çalışmaları da muazzam!
Ne dinledim?
Elz and Cult feat Bewitched
As Dark – Gremlins
Onat Önol- All Over You
The Ringo Jets - Spiral
Yürüyen Merdiven feat Tülay Günay - Bilmece
Viva La Luna - Deusexmachina/Revengineer
Rock ve metal camiasına itici güç
Türkiye’de rock ve metal konserlerinin oldukça hareketlendiğini fark etmişsinizdir. Özellikle İstanbul’da, Zorlu PSM ve Salon’da yapılan özel konser ve geceler tıklım tıklımdı.
Kasım ayının başında Pentagram, Metallium ve Metafor, 4 Kasım 1988’den tam 30 yıl sonra yine Moda Sahnesi’nde yerlerini almıştı.
Rock müzikseverler için tarihi anlam ve önemi büyük olan bu konserin tekrarlanması, akıllara başka grupların da yıllar sonra yine sahnede boy gösterebilme ihtimalini getirmişti.
“Laneth Bir Gece” serisinin ardından Çağlan Tekil’in tek tabanca uğraşları, bu kez Kargo’nun unutulmaz albümü “Yalnızlık Mevsimi”nin 20. Yıl konseri ve Dr. Skull konseri olarak karşılık buluyor.
Kargo, 29 Aralık’ta konukları Aslı Gökyokuş, Aydilge, Aylin Aslım, Deniz Aytekin, Fatma Turgut, Genç Osman, Mirkelam, Murat İlkan, Özge Fışkın ve Susel’le IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak.
Grubun 30 yıla yaklaşan kariyerinin en önemli albümlerinden biri olan “Yalnızlık Mevsimi” baştan sona çalınacak ve grubun hit’leri de konsere dahil olacak. Öte yandan özellikle 80’li yılların başında Ankara’da kurulan ve 90’lı yılların başında peş peşe 3 albüm yayınlayıp dağılan Dr. Skull, tam tamına 25 yıl aradan sonra yine sahnede bir araya gelecek. Grubun albümleri Hammer Müzik’te yeniden CD ve LP formatıyla yayınlanacağından, bu albümlerin lansman gecesi 24 Ocak’ta IF Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşecek. Gecede Dr Razor performansı içinde grup üyeleri de yer alacak.
Neden elini taşın altına koyup hissel karşılığı olan bu konserleri yapar bir insan diye düşünürseniz, anca tutku ve sevgiden diyebilirim.
Kendisi de bir müzik yazarı olan Tekil’in Türk müziğinde metal ve rock camiasının önemli isimlerini bir araya getiren gecelere imza atmasından çok dinleyiciyi ve müzisyenleri destekleyen, yer yer itekleyen gücü ile metal müzik de geçmişine sadık kalmaya devam edecek.
Hem bir caz kulüp hem de tiyatro sahnesi
Bilgi Music Label görmeye alışık olmadığımız türden albümlere imza atmaya devam ediyor. Bunlardan biri de “Yürüyen Merdiven”.
İkinci albümünü çıkaran grubun albümünde Tülay Günal, Genco Erkal, Ülkü Aybala Sunat, Tolga Bilgin, Angelika Niescier, Güç Başar Gülle, Kristian Lind, Çağdaş Engin ve Luca Avanzi de var.
Yiğit Özatalay ve Mustafa Kemal Emirel’in davul ve piyanonun uyumuyla can verdiği albümde vokaller de görevi paylaşıyor. Teatral bir yanı olan çalışmanın bütünlüklü hikayesiyle yer yer gözünüzün önünde bir caz kulüp, yer yer tiyatro sahnesi canlanacak.
Gerilim iyidir
İstanbul sahnesinin yükselen isimlerinden Elz and The Cult yeni albümü “Psychodrama”yı yayınladı. Yeni dediğime bakmayın, bir süredir ayak sesleri zaten kulağımıza çalınıyor, bu köşede de yerini buluyordu.
Bewitched As Dark ve Kutay Soyocak ile ortak şarkıların da yer aldığı albüm, kendinizi elektronik müzikle çevrelenmiş bir korku filmindeymişsiniz gibi hissettirebilir. Ama korkmayın, biraz gerilim bazen iyidir. 10 şarkılık albümde boş yok. Gönül rahatlığıyla buyrun tepe tepe dinleyin.
Tanıdık ve bizden
Onat Önol’un üçüncü albümü “Everyone Asked About You” çok geç elime geçtiği için resmen üzüntü içerisindeyim. Lo-fi indie, yer yer de dream pop türünde müzik yapan Önol’un şarkılarını dinlerken İngilizce vokallerinden zerre rahatsız olmadan aktığını gördüm. Vokalini dilediği gibi ister ham ister parlatılmış bir şekilde kullanması, yer yer özenli özensiz akustik çalımlarla süslemesi tanıdık bir hale getiriyor müziğini.
Yurtdışında daha iyi örnekleri vardır şüphesiz ama bizden, bizim gibi birinden çıkan çok güzel şarkılar var albümde.
Kafanızı diğer tarafa çevirmek için geçerli bir nedeniniz ise yok.
Radar
Ferhat Devrim Ataç’ın “Viva La Luna”sı bu hafta radarıma takılanlardan. İçinde elektronik müziğe dair ne ararsanız var. Electronica, downtempo, techno, house... Hip hop da yan kollardan. Esas merakı müzik prodüksiyonu olan Viva La Luna, Sentetik+Organik ile sizi sonsuz bir parti döngüsüne sokuyor.
Muazzam albüm
Lale Kardeş, Tarkan Mertoğlu ve Deniz Ağan’ın yerinizde durmanızı zorlaştıran grubu The Ringo Jets, yeni albümleri “Open Sesame” ile geri döndü. Bu haftanın en iyi mahsullerinden biri olan albüm, rock’n roll’un kemiklerinize işlemesini sağlıyor. Kimse kusura bakmasın bu çalışmaları da muazzam!
Ne dinledim?
Elz and Cult feat Bewitched
As Dark – Gremlins
Onat Önol- All Over You
The Ringo Jets - Spiral
Yürüyen Merdiven feat Tülay Günay - Bilmece
Viva La Luna - Deusexmachina/Revengineer