Rock FM: Dönüyor mu

Radyo programcısı Metehan Mert Çakır, geçtiğimiz günlerde Twitter’da takipçileriyle bir mesaj paylaştı ve konu kartopu gibi yuvarlana yuvarlana çığa döndü.
Kendisini tanımayanlar için küçük bir açıklama yapayım, Rock FM’in son genel müdürü Metehan...
Halen Kent FM’de “Arka Koltuk” programını hazırlayıp sunuyor.
Rock FM’e dönersek... 18 yıl yayın yapan radyo, bir kere isim değiştirdiyse de sonra yine Rock FM oldu. En sonunda başka patronla, başka bir yayın anlayışıyla yoluna devam eden bir frekans haline geldi.
Birçoğumuz radyo dinlemeyi bıraktıysak da dara düştüğümüzde açtığımız birkaç frekanstan biriydi 94.5...
3 yıldır rock müzik yayını yapmayan kanal için geçtiğimiz gün Metehan Mert Çakır bir mesaj paylaştı: “Bir fon oluşturup Rock FM’i satın alalım mı? Yeterli parayı toplarsak gider isteriz babasından...”
Olay birkaç saat içinde Fongogo sitesi üzerinden bir kampanyaya dönüştü.
Hedef rakam 100 bin TL... Şimdiden kampanyayla 16 bin 450 lira toplanmış bile. Siz bu yazıyı okurken rakam artmış olacaktır eminim.
Diyeceksiniz ki bu paralar ne yapılacak? Ona da açılan sayfada açıklama getirmişler. Önce frekansı alan gruptan satın almak için uğraşacaklar, sonra yeniden Rock FM adını verecekler.
Daha sonrasında karasal yayın hakkını alacaklar.
Destekçiler süreç boyunca mail’le bilgilendirilecek. Eğer hedeflenen rakam toplanamazsa, bağışlar hesaplara iade edilecek.
Yani katılırsanız Rock FM’in dönme ihtimali var ama hedefe ulaşamazlarsa bir kaybınız da olmayacak.
Özetle, rock müzik çalan bir radyonun dönüşü adına ufak da olsa bir umut ışığı yandı.
Yok yok
Bu haftanın en güzel albümlerinden biri şüphesiz piyanist Ceyda Pirali’ye ait. 11 şarkının yer aldığı albümde beste ve aranjeler de Pirali imzalı.
Mix ve mastering’ini Bora Ebeoğlu’nun yaptığı çalışmada kimler yok ki.
Oya Küçümen mi dersiniz, Serkan Çağrı mı yoksa Volkan Öktem mi... Cazdan etniğe füzyon mutfağı gibi bir albüm. Sıkılmadan dinlenecek bir albüm.
İki mekan tek festival
Yeniden yapılacağı haberini vermek bana nasip olmuştu, hadi güzel kadrosunu da paylaşayım.
20 Temmuz’da 15’incisi gerçekleştirilecek olan One Love Festival, gündüz saatlerinde Parkorman’da, akşam ise Volkswagen Arena’da birçok konsere ev sahipliği yapacak.
Akşam neden başka yer derseniz, amaç daha farklı bir atmosfer sunmak istemeleri, başka da bir neden yok.
The Blaze, Years & Years, Michael Kiwanuka, Jungle by Night, Kamufle & Brothers, Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Oh Land, Gaye Su Akyol, Gözyaşı Çetesi, Skinny Pelembe, Ati ve Aşk Üçgeni, Kerem Akdağ, Ece Özel, Max Abysmal, Dekmantel Soundsystem, Palms Trax, Ikaru, Hedonutopia, Mind Shifter, In Hoodies ve Al’York sahne alacak isimlerden.
Festivalin en güzel yanı ise gelecek yabancı isimlerin kalitesi değil, bünyesindeki Türk grup ve sanatçıların güncelliği, çeşitliliği.
Bunun için bile geri dönüşü şimdiden muhteşem oldu One Love’ın. Birkaç isim daha eklenecek listeye, sonra tamam.
Tatilim geldi
Süreyya Soyak’ın “Güneşe Perdesiz”i bu hafta en eğlendiğim albümlerden biri oldu. Harmonica, piyano, perdesiz gitar üçlemesinin sonucunda ortaya çıkan neşeli iş, 9 şarkıyı da keyifle dinletmesi bir yana, uzun bir destinasyon tatilini düşündürüyor.
Daha dingin
Süha Rami’nin ilk albümü “On Şarkı” yayınlandı. Sesi inanılmaz derecede Derya Köroğlu’nu andırsa da paleti geniş bir albüm yapmış ve daha ikinci şarkıda bu benzerliği unutup gidiyorsunuz.
Bilal Karaman manuş gitarda, Bora Çeliker mızıkada, Serkan Emre Çiftçi trompette, Özgün Semerci banjoda ve perküsyonlarda, Memduh Akatay geri vokalde ve Ahmet Kenan Bilgiç elektrik gitarda Süha Rami’ye eşlik ediyor. İyi bir karmayla maça çıkan albümde Türk müziğinden de Türk gitar sound’undan da nasibinizi alıyorsunuz.
10 yıl öncesi
Merlyn, ilk albümlerinden iki yıl sonra bir single yayınladı. “Dön Deme” 10 yıl öncesine sizi ışınlayan bir şarkı olmuş. Yeni alternatif rock’la alakası yok ama klasik rock arayanlar için biçilmiş kaftan.
Yeni bir isim
Merve Çalkan’ı akustik bilenler, Mabel Matiz sosuyla karşılaştılar geçen hafta. Matiz’in ve prodüktörü Sabi Saltıel’in imzasının bulunduğu single’ı “Defter”, yeni bir alternatif pop şarkıcısı kazandığımıza delalet.,
Ve Emir Can
Emir Can İğrek’in “Ağır Roman” albümünü çok sevmiştim ki genç şarkıcı “Gömleğimin Cebi” isimli
bir single yayınladı. Söz-müziği kendisine ait bu şarkı, pop müzik konusunda iddialı bir başka ismin de kapıdan baktığının işareti.
Hızlı giriş
Yabancı müzik dünyasına hızlı giriş yapanlardan biri de Rae’nin yeni grubu Statue of
Mirrors oldu. Grupla aynı adı taşıyan albümde melodik bir hüzün hakim... Elektronik tabanlı albümde vokaller de dikkat çekiyor.
Rap’te de alternatif
Kaan Boşnak şimdi asker ama rap alemiyle sıkı bir çalışma yapıp birliğine öyle teslim olmuş belli ki. Sansar Salvo ile yaptığı “Koptu Kayış”ın ardından geçtiğimiz hafta Anıl Piyancı ile çalışması “Varsın” geldi.
Alternatif müziğin önemli şarkı yazarlarından olan Boşnak, alternatif her işte karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.
Ne dinledim?
◊ Tarık Sarul ft. Hayal Köseoğlu - Benim Dünyam
◊ Anıl Piyancı ft. Kaan Boşnak - Varsın
◊ Statue of Mirrors - Closer to Sea
◊ Merlyn - Dön Deme
◊ Merve Çalkan - Defter
◊ Emir Can İğrek - Gömleğimin Cebi
◊ Ceyda Pirali ft. Oya Küçümen - Giderim Bu Diyardan
◊ F.A. - Bekliyodum Bayadır
◊ Hakan Kurtaş - Not Today
◊ Güntaç Özdemir - Öyle Demek İstemedim
Rock FM: Dönüyor mu
Radyo programcısı Metehan Mert Çakır, geçtiğimiz günlerde Twitter’da takipçileriyle bir mesaj paylaştı ve konu kartopu gibi yuvarlana yuvarlana çığa döndü.
Kendisini tanımayanlar için küçük bir açıklama yapayım, Rock FM’in son genel müdürü Metehan...
Halen Kent FM’de “Arka Koltuk” programını hazırlayıp sunuyor.
Rock FM’e dönersek... 18 yıl yayın yapan radyo, bir kere isim değiştirdiyse de sonra yine Rock FM oldu. En sonunda başka patronla, başka bir yayın anlayışıyla yoluna devam eden bir frekans haline geldi.
Birçoğumuz radyo dinlemeyi bıraktıysak da dara düştüğümüzde açtığımız birkaç frekanstan biriydi 94.5...
3 yıldır rock müzik yayını yapmayan kanal için geçtiğimiz gün Metehan Mert Çakır bir mesaj paylaştı: “Bir fon oluşturup Rock FM’i satın alalım mı? Yeterli parayı toplarsak gider isteriz babasından...”
Olay birkaç saat içinde Fongogo sitesi üzerinden bir kampanyaya dönüştü.
Hedef rakam 100 bin TL... Şimdiden kampanyayla 16 bin 450 lira toplanmış bile. Siz bu yazıyı okurken rakam artmış olacaktır eminim.
Diyeceksiniz ki bu paralar ne yapılacak? Ona da açılan sayfada açıklama getirmişler. Önce frekansı alan gruptan satın almak için uğraşacaklar, sonra yeniden Rock FM adını verecekler.
Daha sonrasında karasal yayın hakkını alacaklar.
Destekçiler süreç boyunca mail’le bilgilendirilecek. Eğer hedeflenen rakam toplanamazsa, bağışlar hesaplara iade edilecek.
Yani katılırsanız Rock FM’in dönme ihtimali var ama hedefe ulaşamazlarsa bir kaybınız da olmayacak.
Özetle, rock müzik çalan bir radyonun dönüşü adına ufak da olsa bir umut ışığı yandı.
Yok yok
Bu haftanın en güzel albümlerinden biri şüphesiz piyanist Ceyda Pirali’ye ait. 11 şarkının yer aldığı albümde beste ve aranjeler de Pirali imzalı.
Mix ve mastering’ini Bora Ebeoğlu’nun yaptığı çalışmada kimler yok ki.
Oya Küçümen mi dersiniz, Serkan Çağrı mı yoksa Volkan Öktem mi... Cazdan etniğe füzyon mutfağı gibi bir albüm. Sıkılmadan dinlenecek bir albüm.
İki mekan tek festival
Yeniden yapılacağı haberini vermek bana nasip olmuştu, hadi güzel kadrosunu da paylaşayım.
20 Temmuz’da 15’incisi gerçekleştirilecek olan One Love Festival, gündüz saatlerinde Parkorman’da, akşam ise Volkswagen Arena’da birçok konsere ev sahipliği yapacak.
Akşam neden başka yer derseniz, amaç daha farklı bir atmosfer sunmak istemeleri, başka da bir neden yok.
The Blaze, Years & Years, Michael Kiwanuka, Jungle by Night, Kamufle & Brothers, Ezhel, Büyük Ev Ablukada, Oh Land, Gaye Su Akyol, Gözyaşı Çetesi, Skinny Pelembe, Ati ve Aşk Üçgeni, Kerem Akdağ, Ece Özel, Max Abysmal, Dekmantel Soundsystem, Palms Trax, Ikaru, Hedonutopia, Mind Shifter, In Hoodies ve Al’York sahne alacak isimlerden.
Festivalin en güzel yanı ise gelecek yabancı isimlerin kalitesi değil, bünyesindeki Türk grup ve sanatçıların güncelliği, çeşitliliği.
Bunun için bile geri dönüşü şimdiden muhteşem oldu One Love’ın. Birkaç isim daha eklenecek listeye, sonra tamam.
Tatilim geldi
Süreyya Soyak’ın “Güneşe Perdesiz”i bu hafta en eğlendiğim albümlerden biri oldu. Harmonica, piyano, perdesiz gitar üçlemesinin sonucunda ortaya çıkan neşeli iş, 9 şarkıyı da keyifle dinletmesi bir yana, uzun bir destinasyon tatilini düşündürüyor.
Daha dingin
Süha Rami’nin ilk albümü “On Şarkı” yayınlandı. Sesi inanılmaz derecede Derya Köroğlu’nu andırsa da paleti geniş bir albüm yapmış ve daha ikinci şarkıda bu benzerliği unutup gidiyorsunuz.
Bilal Karaman manuş gitarda, Bora Çeliker mızıkada, Serkan Emre Çiftçi trompette, Özgün Semerci banjoda ve perküsyonlarda, Memduh Akatay geri vokalde ve Ahmet Kenan Bilgiç elektrik gitarda Süha Rami’ye eşlik ediyor. İyi bir karmayla maça çıkan albümde Türk müziğinden de Türk gitar sound’undan da nasibinizi alıyorsunuz.
10 yıl öncesi
Merlyn, ilk albümlerinden iki yıl sonra bir single yayınladı. “Dön Deme” 10 yıl öncesine sizi ışınlayan bir şarkı olmuş. Yeni alternatif rock’la alakası yok ama klasik rock arayanlar için biçilmiş kaftan.
Yeni bir isim
Merve Çalkan’ı akustik bilenler, Mabel Matiz sosuyla karşılaştılar geçen hafta. Matiz’in ve prodüktörü Sabi Saltıel’in imzasının bulunduğu single’ı “Defter”, yeni bir alternatif pop şarkıcısı kazandığımıza delalet.,
Ve Emir Can
Emir Can İğrek’in “Ağır Roman” albümünü çok sevmiştim ki genç şarkıcı “Gömleğimin Cebi” isimli
bir single yayınladı. Söz-müziği kendisine ait bu şarkı, pop müzik konusunda iddialı bir başka ismin de kapıdan baktığının işareti.
Hızlı giriş
Yabancı müzik dünyasına hızlı giriş yapanlardan biri de Rae’nin yeni grubu Statue of
Mirrors oldu. Grupla aynı adı taşıyan albümde melodik bir hüzün hakim... Elektronik tabanlı albümde vokaller de dikkat çekiyor.
Rap’te de alternatif
Kaan Boşnak şimdi asker ama rap alemiyle sıkı bir çalışma yapıp birliğine öyle teslim olmuş belli ki. Sansar Salvo ile yaptığı “Koptu Kayış”ın ardından geçtiğimiz hafta Anıl Piyancı ile çalışması “Varsın” geldi.
Alternatif müziğin önemli şarkı yazarlarından olan Boşnak, alternatif her işte karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.
Ne dinledim?
◊ Tarık Sarul ft. Hayal Köseoğlu - Benim Dünyam
◊ Anıl Piyancı ft. Kaan Boşnak - Varsın
◊ Statue of Mirrors - Closer to Sea
◊ Merlyn - Dön Deme
◊ Merve Çalkan - Defter
◊ Emir Can İğrek - Gömleğimin Cebi
◊ Ceyda Pirali ft. Oya Küçümen - Giderim Bu Diyardan
◊ F.A. - Bekliyodum Bayadır
◊ Hakan Kurtaş - Not Today
◊ Güntaç Özdemir - Öyle Demek İstemedim