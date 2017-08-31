Protokol mü güvenlik mi?



Sertab Erener’in 18. Çatalca Erguvan Festivali’nde protokole ayrılan yeri fazla bulması sebebiyle belediye başkanına çıkışmasının ardından, Aleyna Tilki de 18. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda protokol için ayrılan bölümü büyük bulup kendisini yakından izleyemeyen seyircilerini sahne önüne davet etti.

Tilki’nin hayranları bir anda sahneye koşmaya başlayınca zabıta ekipleri devreye girdi, Tilki’nin hayranlarının sahneye çıkmasını engelledi. Halbuki öncesinde Aleyna “Sizi çok özledim, yakına gelin” demişti...

Sertab Erener de Aleyna Tilki de güvenlikten ziyade protokol alanının genişliğinden mustaripti.

Belediye başkanlarının ve şürekâsının konserleri yakından izleme keyfini anlıyorum, sonuçta beldesindeki halkı sanatçıyla buluşturan kendileri, parayı veren belediye, neden yakından izlemesin ki?

Ama burada sanatçının moralini bozan yegâne durum devreye giriyor: Coşkusuzluk.

Protokol alanı ne kadar genişse, sanatçının gözünün önünde o kadar fazla “oturan insan” var demektir.

“Ne var yani, şarkı söylerken varsın dibinde insan olmayıversin, güvenliği sağlayamayabilirim” deniyor ama sanatçı sizin-benim gibi düz değil, bunu unutuyorsunuz.

Çeşitli durumlar performansı düşürür, enerjisini etkiler. Sanatçılar daha duygusaldır, seyirci enerjisiyle yaşar ve o coşku sahne performansını direkt etkiler.

Sırf bu yüzden de gözünün önünde coşkulu bir kalabalık yoksa binlerce güvenlik koyup onu korumuşsun, neye yarar!

“Parayı verdim, böyle olacak” demekle olup bitmiyor bu işler...

Geçen hafta Zeytinli Rock Festivali’nde de benzer bir olay yaşanmış...

Deniz Tekin ikinci sahnede performansını sergilerken, belediye başkanı ana sahneye fırlayıp katılımcılara konuşma yapmış. Orada değildim, -miş -muş diyeceğim ama seyirci bu durumdan fena halde rahatsız olmuş.

Sanatçıdan hiç bahsetmeyeyim...

İster büyüğü ister küçüğü kim olursa olsun, sahnedeki saygıyı hak ediyor. Sonuçta belediye başkanı çıkıp grubuyla şarkı söyleyebiliyor olsaydı o çıkardı değil mi?

Hatta o durumda protokolü de ona göre seçerdi, kendi saatlerini ve seyircisinin nerede duracağını da kendisi belirlerdi...

Konuşmaya geliyor

Iron Maiden solisti Bruce Dickinson, 7 Kasım’da Zorlu PSM’de düzenlenecek Brand-

Week’te konuşmacı olarak yer alacak.

Solistliğinin yanı sıra pilot, bira yapımcısı, girişimci ve yaratıcı bir düşünür olan Dickinson için kuyruğa girmeye hazır olun.

Konuşacağı konuyu bir kenara bıraktım, sıfatını, gül cemalini görmeye gideceğim en önden...

Zeytinli demişken...

Yapılmaya başlandığı günden bu yana ilk defa bu sene gidemedim. İçim buruk. Çok güzel konserler kaçırmışım. Hayko Cepkin harikaymış; Bulutsuzluk Özlemi, Teoman, Athena, Selda Bağcan, maNga, Adamlar, Mabel Matiz, Kurban, Seksendört, Flört peşi sıra başarılı işler yapmışlar.

Bu yıl yine ikinci bir sahne vardı: Yüzdeyüz Müzik Sahnesi...

Bu sahnede yer alan YÖKŞ, Deniz Tekin ve Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yankıları hâlâ sürüyor.

Dilerim adını binlerce kez yazdığımız grupların yanına Türk rock müziğinin yükselen isimleri de eklenir.

Dilerim ki onlar da ana sahnede güzel saatlerde dinleyicisiyle buluşarak, geçirdikleri değişimleri gözler önüne serer. Çünkü “Bu isimler yine harikaymış” demekten öyle sıkıldım ki...

Bu arada Türkiye’nin aydınlık gençliğinin, “Abi en iyisi biziz” jenerasyonunun çöp dağı haline getirdiği alan da şaşkınlık yarattı bende.

Yapmayın etmeyin, örnek jenerasyon sizseniz buyurun bunu bize gösterin, yoksa kendinize “örnek” demeyin!

K-Pop Türkiye’de

Kore Pop yani K-Pop sevdalıları... Hazırlanın Ankara’ya gidiyoruz. Kore ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, 22 Eylül’de Ankara Congressium’da K-Pop idol grubu MFECT’in de gösterisi olacak.

29 Ekim’de ise Five Treasure Island yani F.T. Island, Volkswagen Arena’da konser verecek.

F.T. Island, dünya turuna 26 Ağustos’ta Seul’den başladı.

Kaçırmayın derim.

Çünkü bu K-Pop gruplarının dansları ve performans özenleri birçok sanatçıda olmuyor.

Kısa kısa

k TNK’den solo albüm sesi duyuldu. Solist Caner Karamukoğlu yeni albüm hazırlığı içerisindeymiş.

k Kurban’ın yeni single’ı hazır.

Festivallerde sık sık boy gösteren grup, sonbaharla birlikte işlerine hız kazandıracak gibi.

k Koray Candemir ve Harun Tekin, sevdikleri şarkıları çalıp seyircilerle evdeymişçesine muhabbet ediyor.

Bir yan proje olarak başlamasına rağmen hep kapalı gişe devam eden “Şakalı Akustik”, 360 derece meydan sahne farkıyla 29 Eylül’de DasDas Sahne’de olacak.