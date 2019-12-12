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Sinem Vural

Sinem Vural

sivural@hurriyet.com.tr

Pop nereye

12 Aralık 2019

Bu hafta Spotify ve Apple Music’in açıkladığı “2019 Top 100” listelerine bakıp pop namına bir iç çekiyoruz. Neden mi?


Top 100 listelerinden elde ettiğimiz oranlarla başlayalım...
Yerel müzik Spotify’da yüzde 87 oranında dinlenirken, Apple Music’te bu oran yüzde 83. Yabancı müzik Spotify’da yüzde 13, Apple Music’te yüzde 17’de kalmış.
Sadece bu orana bakarak bile Türk müzik dinleyicisinin ağırlıklı olarak Türkçe müziği tercih ettiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Billie Eilish olmasa, Ariana Grande çıkmasa sadece Türkçe dinleyecekmişiz!
Tahmin ettiğiniz üzere rap, istatistiklerde de yükselişte. Spotify’da yüzde 44, Apple Music’te ise yüzde 36 oranında dinlenmiş.
Rock müzik dinleme oranı oldukça düşük. Spotify’da yüzde 2, Apple Music’te yüzde 4.
Pop müzik en çok yüzde 38 ile Apple Music’te dinlenmiş. Bu veriyi yüzde 31 ile Spotify takip ediyor.
Spotify’ın en iyi 50 sanatçı listesinde gördüğümüz yerel popçular; Sezen Aksu, Tarkan, Mabel Matiz, Yalın, Sıla, Merve Özbey, Zeynep Bastık, Gökhan Türkmen, Gülşen, Buray, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal’dan ibaret. Liderlik rap’te (tahmin ettiğiniz isimler) ve onu alternatif pop, rock ve alternatif rock takip ediyor.
“En iyi şarkılar” listesinde de pop şarkı sayısının önceki yıllara göre azaldığını söyleyebiliriz.
Feride Hilal Akın “Yok Yok”, Aleyna Tilki “Nasılsın Aşkta?”, Gülşen “Bir İhtimal Biliyorum”, Ersay Üner “Nokta”, Bora Duran “Sana Doğru”, Ziynet Sali “Bana da Söyle”, Melike Şahin “Tutuşmuşuz Beraber”, Mustafa Sandal “Gel Bana”, Merve Özbey “Devran”, Zeynep Bastık “Her Yerde Sen”, Buray “Kabahat Bende”, Murat Dalkılıç “Son Liman”, Yalın “Deva Bize Sevişler”, diye giden bir liste mevcut...
Apple Music’in yayınladığı “2019’un en iyi şarkıları” listesinde de liderlik yine rap’çilerde. Gülşen, Ufuk Beydemir, Feride Hilal Akın, Aleyna Tilki sıyrılıp listenin üst sıralarında yer alabilmiş. Burada da herkese hitap ettiğini düşündüğümüz A klasmanındaki popçular geride kalmış durumda.
Listelerde yılın şaşırtan isimleri arasında Emir Can İğrek, Kahraman Deniz, Tuğçe Kandemir ve Irmak Arıcı var. Bu isimler yavaş ve sessiz bir biçimde ilerliyor.
Plak şirketlerinden bağımsız sanatçı ve grupların da bu platformlarda desteklendiğini görüyoruz.
2019, rap’in popa baskın çıktığı bir yıl oldu.
Bakalım 2020 nelere gebe...

EP 20 Aralık’ta

Gelelim The Ringo Jets’e... Türkçe sözlü müzik yaparken insaflı davranan grup, İngilizce sözlü şarkılarında enerjiyi artırmaya devam ediyor. Tarkan Mertoğlu, Deniz Ağan ve Lale Kardeş’ten oluşan grup, Milano’da Tomasso Colliva ile kaydettikleri “Yadigar” isimli EP’lerinin ilk single’ı “Yadigar Ejder”i geçen hafta yayınlamıştı. Eklektik öğeler barındıran şarkıyı bu cuma gelecek “Black Sheep” takip edecek. Cayır cayır rock olan bu ikinci şarkı ritmi yükseğe çıkarıyor. Standardı yine yüksek bir iş. 20 Aralık’ta yayınlanacak EP’de “The Light” isimli şarkının yanı sıra Esmeray cover’ı “Ayrılık Olsa Bile” de yer alacak.

Cep telefonsuz konser keyfi

Geçen cuma Zorlu PSM %100 Studio’ya The Aristocrats konserini izlemeye gittim. Müzik inanılmazdı, ekibin seyirciyle diyaloğu da muazzam. Rock virtüözü üçlü Guthrie Govan, Bryan Beller ve Marco Minnemann, konser için fotoğraf ve video yasağı koydurmuştu. En rahat izlediğim konser olabilir, çünkü sahneyi önümdeki telefon ekranından izlemek zorunda kalmadım. Tavsiyemdir, bir-iki anı alın ama sonra o telefonları sakince bırakın.

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