Özgürlük Adası’nda neler oldu?

Bu yıl 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Sziget Festivali için soluğu Budapeşte’de aldım.
Festivalin son üç gününe katıldığımdan cuma günkü The Ringo Jets performansını kaçırdım ama Burak Yeter ile Sziget Türkiye Talent yarışması kazananı Yasak Helva kaçmadı.
Post Malone, Twenty One Pilots, Tom Odell, Years&Years, Florence + The Machine ve Foo Fighters izlemek de sütün kaymağı oldu.
Herkes bir Sziget’tir tutturuyor. Malumunuz, Sziget Türkiye denen bir oluşum var. 60 ülkeden 1000’den fazla müzik ve performans sanatçısının katıldığı festivale Türkiye’den katılımı kolaylaştırmak için varlar; hem de tam 10 yıldır.
Festival döneminde “Özgürlük Adası” da denen Budapeşte’nin Obudai Adası’nda düzenlenen bu etkinlik bir hafta boyunca 500 bin kişiyi ağırlıyor.
Yaklaşık 32 bin kamplı kalan var. Tahmininiz üzere yarısı Macar, yarısı uluslararası festival seyircisi.
Gelelim “ben neler yaşadım”a...
- Festivale son üç gününde katılabildim. The Ringo Jets’i izleme imkanım olmadı. Ama videolardan gördüğüm kadarıyla izleyenler pek sevmiş.
- Burak Yeter, Hollandalıymış. Ünlü plak şirketi Armada’nın “Dutch talent” yani (Hollandalı yetenek) olarak lanse ettiği Yeter, Sziget’te pazar akşamı festivalin ikinci büyük sahnesi Mastercard Stage’de binlerce kişiye performans sergiledi.
Armada ve Hollanda etkisi, izleyenlerin “Yıldız Türk DJ” demesine engel olmadı. Yeter’in binlerce insanı tek başına eğlendirmesi, dünya çapında bir isim olduğunun en önemli kanıtlarından biriydi. DJ Mag Top 100’de de aday; bir oyunuzu alır bence.
- Years&Years ve Tom Odell’ı sanki daha önce İstanbul’da izlememişçesine izledim. Devasa ana sahne ve muazzam ses sistemi sağ olsun, biz tam anlamıyla izlememişiz konseri, sadece bakmışız.
- Catfish and the Bottleman ve Twenty One Pilots için büyük beklentilerim yoktu. En son iki yıl önce izlediğim Catfish and the Bottleman, şovunu üst seviyeye taşımış. “Ya ne çok seveni var bunların da” deyip kendi kendime kurulduğum Twenty One Pilots’ın sahne performansı ise ef-sa-ney-miş!
Solist Tyler Joseph’in hiperaktivitesi bir yere, davulcu Josh Dun’ın bulduğu her yerde davul çalması başka yere. Çok enerjik bir festival ekibi olmuşlar.
- Florence + The Machine büyülü bir gece yaşatırken, Foo Fighters festivalin finalinde binlerce kişinin üstüne imzasını atıp da gitti. Yazımı yazarken bir yandan da şarkıları “The Pretender”ı söylüyorum hâlâ!
- Gelelim Sziget Talent Türkiye’nin kazananı Yasak Helva’ya... Festivalin son günü yağmura yakalansalar da seslerini duyan Europe Stage’e geldi. Düğün havalarına Anadolu motifli dokunuşlar, türkü cover’lar havada uçuştu. Ekip çok eğlendi, gelen yabancılar daha çok.
- Türkler yıllar içerisinde festivaldeki varlıklarını epeyce artırmış. Düşünün onbinlerce insan var, Türkçe konuşan biri kesin çıkıyor karşınıza. Bu yüzden Sziget Türkiye diye bir oluşum var zaten. Başındaki isim Yonca Temizocak O’Mahony. Festivalin Türkiye temsilcisi. İlk yıl 20 Türk giderken, 10 yıl içinde festivale giden Türk sayısı binin üzerine çıkmış. Türkiye’ye Sziget’i tanıtırken, festival katılımcılarına da Türk sanatçıları tanıtmaya çalışıyorlar.
- Ben ilk kez gittiğim için Szigetseverleri yeni anladım. Yani devasa bir alan, bildiğiniz ada. Bu kadar sahne, onca etkinlik derken yetişilmesi mümkün değil. 1 hafta çadırda ne yapar insan diyordum, lafımı yuttum. İsteseniz de bitiremezsiniz bir haftada. Ne etkinlikleri, ne sanat şovlarını, ne dans derslerini ne de konserlerin tamamını. Kesin bir şeyleri kaçırır, hayıflanırsınız...
- Keza elimde harita, Sziget Passport’um ile kah damgaları tamamladım, kah alanı gezdim. Festival bitti, bakıyorum da hâlâ adanın bir bölümünü görmemişim; koştur koştur gezmiştim üstelik.
Bayram tatiline sıkıştırmaya çalıştığım bu festival hem Türkiye’den giden sanatçılara olan ilgiyi hem de Avrupa’da neler yapılabileceğini görmek açısından beni umutla doldurdu. Gelecek yıl denk getirebilenler, tatil programına bu festivali de eklemeli.
Saykodelik’e devam
Ayyuka bu aralar seriye bağladı. Saykodelik Anadolu havaları “Yukadans”ın ardından yola “Komalı” ile devam ediyor. Ayyuka, aslında her biri başka işlerle uğraşan ekibiyle, hepimizi mutlu edecek işlere imza atmaya devam edecek gibi görünüyor.
Müzisyenlerden
müzik festivali
Caz ve pop dünyasının yakından tanıdığı Alp Ersönmez, festival hazırlığında. 24-25 Ağustos tarihlerinde Çeşme Alaçatı Beach Resort’ta “SunJazz” adlı etkinliklerini gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar. İlk gün Bilal Karaman “Gypsy Swing”, Erkan Oğur’s Telvin, Sibel Köse ve FOURinthePOCKET programda yer alıyor. İkinci gün ise Su İdil, BeBop Project, Alp Ersönmez “Cereyanlı” feat. Erik Truffaz ve İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions...
Müzisyenlerin hazırladığı bir festival olarak belli ki Alaçatı’ya başka bir renk getirecekler. Yaz planlarını henüz yapmayan varsa, o tarihleri fırsat bilebilir.
Radar
Gitarist olarak tanıdığımız Furkan Karadeniz, elektronik müzik projesi “Monday in Neptune” ile bu hafta radarıma takılan isimler arasında. “Highly Ingected” ve “Voyager 2” adlı iki şarkının yer aldığı EP’sinde Sezen Öncel’in vokalleri de dinlemeye değer unsurlardan. Ambient sevenlerdenseniz bu elektronik projeye kulak kabartın derim.
Ne dinledim?
- Burak Yeter ft. Nino Lucarelli - California
- The Ringo Jets - The Baba
- Yasak Helva - Yanıyorum
- Veys Çolak - Yalansa Söyle
- Can Kazaz ft. Deniz Özdoğru - Sürekli Dert
- Lalalar - Mecnun’dan Beter Haldeyim
- Islandman - Sahara
- Erdem Gül ft. Mad Flynn - My Type
- Umut Kaç - Allı Turnam
Özgürlük Adası’nda neler oldu?
Bu yıl 7-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Sziget Festivali için soluğu Budapeşte’de aldım.
Festivalin son üç gününe katıldığımdan cuma günkü The Ringo Jets performansını kaçırdım ama Burak Yeter ile Sziget Türkiye Talent yarışması kazananı Yasak Helva kaçmadı.
Post Malone, Twenty One Pilots, Tom Odell, Years&Years, Florence + The Machine ve Foo Fighters izlemek de sütün kaymağı oldu.
Herkes bir Sziget’tir tutturuyor. Malumunuz, Sziget Türkiye denen bir oluşum var. 60 ülkeden 1000’den fazla müzik ve performans sanatçısının katıldığı festivale Türkiye’den katılımı kolaylaştırmak için varlar; hem de tam 10 yıldır.
Festival döneminde “Özgürlük Adası” da denen Budapeşte’nin Obudai Adası’nda düzenlenen bu etkinlik bir hafta boyunca 500 bin kişiyi ağırlıyor.
Yaklaşık 32 bin kamplı kalan var. Tahmininiz üzere yarısı Macar, yarısı uluslararası festival seyircisi.
Gelelim “ben neler yaşadım”a...
- Festivale son üç gününde katılabildim. The Ringo Jets’i izleme imkanım olmadı. Ama videolardan gördüğüm kadarıyla izleyenler pek sevmiş.
- Burak Yeter, Hollandalıymış. Ünlü plak şirketi Armada’nın “Dutch talent” yani (Hollandalı yetenek) olarak lanse ettiği Yeter, Sziget’te pazar akşamı festivalin ikinci büyük sahnesi Mastercard Stage’de binlerce kişiye performans sergiledi.
Armada ve Hollanda etkisi, izleyenlerin “Yıldız Türk DJ” demesine engel olmadı. Yeter’in binlerce insanı tek başına eğlendirmesi, dünya çapında bir isim olduğunun en önemli kanıtlarından biriydi. DJ Mag Top 100’de de aday; bir oyunuzu alır bence.
- Years&Years ve Tom Odell’ı sanki daha önce İstanbul’da izlememişçesine izledim. Devasa ana sahne ve muazzam ses sistemi sağ olsun, biz tam anlamıyla izlememişiz konseri, sadece bakmışız.
- Catfish and the Bottleman ve Twenty One Pilots için büyük beklentilerim yoktu. En son iki yıl önce izlediğim Catfish and the Bottleman, şovunu üst seviyeye taşımış. “Ya ne çok seveni var bunların da” deyip kendi kendime kurulduğum Twenty One Pilots’ın sahne performansı ise ef-sa-ney-miş!
Solist Tyler Joseph’in hiperaktivitesi bir yere, davulcu Josh Dun’ın bulduğu her yerde davul çalması başka yere. Çok enerjik bir festival ekibi olmuşlar.
- Florence + The Machine büyülü bir gece yaşatırken, Foo Fighters festivalin finalinde binlerce kişinin üstüne imzasını atıp da gitti. Yazımı yazarken bir yandan da şarkıları “The Pretender”ı söylüyorum hâlâ!
- Gelelim Sziget Talent Türkiye’nin kazananı Yasak Helva’ya... Festivalin son günü yağmura yakalansalar da seslerini duyan Europe Stage’e geldi. Düğün havalarına Anadolu motifli dokunuşlar, türkü cover’lar havada uçuştu. Ekip çok eğlendi, gelen yabancılar daha çok.
- Türkler yıllar içerisinde festivaldeki varlıklarını epeyce artırmış. Düşünün onbinlerce insan var, Türkçe konuşan biri kesin çıkıyor karşınıza. Bu yüzden Sziget Türkiye diye bir oluşum var zaten. Başındaki isim Yonca Temizocak O’Mahony. Festivalin Türkiye temsilcisi. İlk yıl 20 Türk giderken, 10 yıl içinde festivale giden Türk sayısı binin üzerine çıkmış. Türkiye’ye Sziget’i tanıtırken, festival katılımcılarına da Türk sanatçıları tanıtmaya çalışıyorlar.
- Ben ilk kez gittiğim için Szigetseverleri yeni anladım. Yani devasa bir alan, bildiğiniz ada. Bu kadar sahne, onca etkinlik derken yetişilmesi mümkün değil. 1 hafta çadırda ne yapar insan diyordum, lafımı yuttum. İsteseniz de bitiremezsiniz bir haftada. Ne etkinlikleri, ne sanat şovlarını, ne dans derslerini ne de konserlerin tamamını. Kesin bir şeyleri kaçırır, hayıflanırsınız...
- Keza elimde harita, Sziget Passport’um ile kah damgaları tamamladım, kah alanı gezdim. Festival bitti, bakıyorum da hâlâ adanın bir bölümünü görmemişim; koştur koştur gezmiştim üstelik.
Bayram tatiline sıkıştırmaya çalıştığım bu festival hem Türkiye’den giden sanatçılara olan ilgiyi hem de Avrupa’da neler yapılabileceğini görmek açısından beni umutla doldurdu. Gelecek yıl denk getirebilenler, tatil programına bu festivali de eklemeli.
Saykodelik’e devam
Ayyuka bu aralar seriye bağladı. Saykodelik Anadolu havaları “Yukadans”ın ardından yola “Komalı” ile devam ediyor. Ayyuka, aslında her biri başka işlerle uğraşan ekibiyle, hepimizi mutlu edecek işlere imza atmaya devam edecek gibi görünüyor.
Müzisyenlerden
müzik festivali
Caz ve pop dünyasının yakından tanıdığı Alp Ersönmez, festival hazırlığında. 24-25 Ağustos tarihlerinde Çeşme Alaçatı Beach Resort’ta “SunJazz” adlı etkinliklerini gerçekleştirmeye hazırlanıyorlar. İlk gün Bilal Karaman “Gypsy Swing”, Erkan Oğur’s Telvin, Sibel Köse ve FOURinthePOCKET programda yer alıyor. İkinci gün ise Su İdil, BeBop Project, Alp Ersönmez “Cereyanlı” feat. Erik Truffaz ve İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions...
Müzisyenlerin hazırladığı bir festival olarak belli ki Alaçatı’ya başka bir renk getirecekler. Yaz planlarını henüz yapmayan varsa, o tarihleri fırsat bilebilir.
Radar
Gitarist olarak tanıdığımız Furkan Karadeniz, elektronik müzik projesi “Monday in Neptune” ile bu hafta radarıma takılan isimler arasında. “Highly Ingected” ve “Voyager 2” adlı iki şarkının yer aldığı EP’sinde Sezen Öncel’in vokalleri de dinlemeye değer unsurlardan. Ambient sevenlerdenseniz bu elektronik projeye kulak kabartın derim.
Ne dinledim?
- Burak Yeter ft. Nino Lucarelli - California
- The Ringo Jets - The Baba
- Yasak Helva - Yanıyorum
- Veys Çolak - Yalansa Söyle
- Can Kazaz ft. Deniz Özdoğru - Sürekli Dert
- Lalalar - Mecnun’dan Beter Haldeyim
- Islandman - Sahara
- Erdem Gül ft. Mad Flynn - My Type
- Umut Kaç - Allı Turnam