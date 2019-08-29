Örnek alınacak hareketler

Bayılıyorum müzik sektörüne. Bir yandan şikâyet ve tartışmalara seyirci olurken, bir yandan da toplumsal bir durum karşısında çok güzel organize olmayı başarıyorlar. Bunları görünce seviniyorum.
Hatırlayın, 2011’deki Van depremi sonrasında Redd önderliğinde bir yardım konseri düzenlenmişti.
Gezgin Fest Van iptal edildi ama Van için binlerce insan İstanbul’da olmasına rağmen gitmeyecekleri konsere bilet aldı, birçok sanatçı da kara kışa rağmen açık havada sahneye çıktı.
Kısa süre önce de “#TemaChallenge” yapıldı mesela.
Norm Ender, başlattığı bu değerli kampanyayla “Mekanın Sahibi” tartışmalarından sıyrıldı.
Ne yalan söyleyeyim çok da iyi oldu.
Binlerce fidan birbiri ardına bağışlanmaya başlandı.
Reynmen, Hadise, Kenan Doğulu, Cem Yılmaz... Ünlü isimlerden büyük destek geldi kampanyaya.
İzmir’de yanan ağaçlar gelmez ama umut vaat eden bu adım elbette önemli.
Şimdi de Haluk Levent, 9 Eylül’de İzmir Kültürpark’ta geliri “fidan” olacak bir konsere hazırlanıyor. Geceye katılacak isimler arasında ilk açıklananlar Anıl Piyancı, Halil Sezai, Hayko Cepkin, Gripin, Niyazi Koyuncu, Serap Yağız ve Oğuzhan Uğur...
Öte yandan Zeynep Bastık, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserin gelirini eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un kızına bağışlayacağını açıkladı.
Öyle güzel organize olundu ki, basit bir çağrıyla bu geceye Anıl Piyancı, Aybüke, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase eklendi.
Şimdi kampanya başlatan isimlere bakıyorum da sosyal medyası güçlü, çoğu gencecik isimler.
Ve YouTube, Instagram dahil sosyal medyada 12-35 yaş aralığına hitap ediyorlar.
“Herkes örnek olmak zorunda değil” desek de mevzu toplum, mevzu toprak olunca örnek ve önder olmanın önemi daha da mühim.
Milyonlarca takipçili isimlerin “bir oluyoruz”, “birlik oluyoruz” söylemleri, kadına şiddette, afetlerde, hayvan haklarında “Bir umut var” dedirtiyor.
Hemen dinleyin
Bu hafta çok acayip bir plak yayınlandı. Gurbetçi olarak tanınan Grup Doğuş’un 1975 yılında yayınladığı kendi adını taşıyan albüm, müzikseverlerle yeniden buluştu.
Barış Manço’nun askerlik arkadaşı Tufan Aydoğan’ın Hammond orgda harikalar yarattığı, Koray Dikmen ve Sedat Ürküt’ün de yer aldığı grubun eski albümü, remaster sonrası plak olarak basıldı.
Daha önce Barış Manço, Cem Karaca, Üç Hürel ve Selda Bağcan’dan dinlediğimiz şarkıları ‘Anadolu pop’tan alıp yer yer ‘funkie’ bir hale getirmişler. Albümü dinlerken, “Adaletin Bu Mu Dünya”dan sonra dalıp gidiyorsunuz.
Israrla dinleyiniz.
Dans ederek de üzülebiliriz
Aybüke Poçan’ın yeni single’ı “Kaybet Benimle”, bu hafta iyi ki yayınlandı dediğim işlerden.
Söz ve müziği kendine ait şarkıda yeni dönemin en favori repliği “Dans et benimle” vurgulanıyor, dans ederek de birlikte üzülebileceğimizin altı çiziliyor.
Seviyorum bu hallerini yeni jenerasyon müzisyenlerin. Takip edilesi.
Sözler Baneva
Rap dünyasının en çok “ittirilen” kişisi belki de Baneva. Duyulsun, bilinsin ve dinlensin diye çok kişi destek veriyor. Yetenekli de.
“Peşindeyim” adını taşıyan yeni single’ında prodüktör Bugy olunca, ne yalan söyleyeyim bana Ezhel’i anımsattı.
Ama sözler yüzde 100 Baneva. Dikkatle izlemeniz gereken bir isim.
Romantik komedi
Ceren Gündoğdu’nun “Sağım Solum Aşk” şarkısını biraz beklettim açıkçası.
Çünkü hakkında ne düşündüğüme tam karar verememiştim. Beğendiğime kanaat getirdim.
Romantik komedi tadında alternatif pop yapan Gündoğdu, yaz aşklarından ağzı yananlara umut vadediyor.
Ses rengini pek beğeniyorum.
Al şarkıyı diziye koy, gider.
Radar
Şu an ne yapıyorsanız bırakın ve Beatmucit Ceyhuni’yi dinleyin.
Blu TV’de “Pavyon” serisini izledikten sonra yeni single’ı “Bir Gülüşü Var”ın haberini okumam tesadüf olamaz.
“Daha önce yayınladığı ‘Taverna Etnik Hip-Hop Teknik’ ve ‘Taverna Etnik Hip-Hop Teknik Ahım Şahım’ albümleriyle beğeni toplayan Beatmucit Ceyhuni” diye başlıyor tanıtım yazısı.
Müziği, gerçekten de daha önceki albümlerinin adı gibi bir türe sahip, şaşırmayın.
2008’den bu yana albüm yayınlıyor ama ben bilmiyorum (!), vallahi benim ayıbım.
Şarkılarını komedi olsun diye yazmamış tabii ama “Bir Gülüşü Var”da komedi unsurları da elem keder kadar bol.
Hızımı alamadım, diğer şarkılarını da dinledim. Zira eserleri dipsiz bir kuyu.
Böyle neşeli/depresif işlere pek rastlanmıyor.
Ben daha da kendisini dinlemeyi bırakmam.
Yerli müzik dinleyemeyenler buyursun
Karakter, bu hafta funk ve hiphop’ı bir araya getirdiği “We The Ones”la akıl alıyor.
Muazzam bir müziğe Jurley Colin’in vokalini ekleyen Karakter, “ay ben yerli müzik dinleyemiyorum şekerim”cileri de çat diye yakalayacak isimlerden.
NE DiNLEDiM?
◊ Aybüke Poçan - Kaybet Benimle
◊ Grup Doğuş - Ölüm Allah’ın Emri
◊ Ahmet Üstüner, Yiğit Seferoğlu - Rüya
◊ Ahmet Ali Arslan - Deniz Bekler
◊ Büyük Ev Ablukada, Korhan Futacı - Hoşçakal Kadar (Canlı Şekil)
◊ Beatmucit Ceyhuni - Bir Gülüşü Var
◊ Dahakara - Apple Pie
Örnek alınacak hareketler
Bayılıyorum müzik sektörüne. Bir yandan şikâyet ve tartışmalara seyirci olurken, bir yandan da toplumsal bir durum karşısında çok güzel organize olmayı başarıyorlar. Bunları görünce seviniyorum.
Hatırlayın, 2011’deki Van depremi sonrasında Redd önderliğinde bir yardım konseri düzenlenmişti.
Gezgin Fest Van iptal edildi ama Van için binlerce insan İstanbul’da olmasına rağmen gitmeyecekleri konsere bilet aldı, birçok sanatçı da kara kışa rağmen açık havada sahneye çıktı.
Kısa süre önce de “#TemaChallenge” yapıldı mesela.
Norm Ender, başlattığı bu değerli kampanyayla “Mekanın Sahibi” tartışmalarından sıyrıldı.
Ne yalan söyleyeyim çok da iyi oldu.
Binlerce fidan birbiri ardına bağışlanmaya başlandı.
Reynmen, Hadise, Kenan Doğulu, Cem Yılmaz... Ünlü isimlerden büyük destek geldi kampanyaya.
İzmir’de yanan ağaçlar gelmez ama umut vaat eden bu adım elbette önemli.
Şimdi de Haluk Levent, 9 Eylül’de İzmir Kültürpark’ta geliri “fidan” olacak bir konsere hazırlanıyor. Geceye katılacak isimler arasında ilk açıklananlar Anıl Piyancı, Halil Sezai, Hayko Cepkin, Gripin, Niyazi Koyuncu, Serap Yağız ve Oğuzhan Uğur...
Öte yandan Zeynep Bastık, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserin gelirini eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un kızına bağışlayacağını açıkladı.
Öyle güzel organize olundu ki, basit bir çağrıyla bu geceye Anıl Piyancı, Aybüke, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase eklendi.
Şimdi kampanya başlatan isimlere bakıyorum da sosyal medyası güçlü, çoğu gencecik isimler.
Ve YouTube, Instagram dahil sosyal medyada 12-35 yaş aralığına hitap ediyorlar.
“Herkes örnek olmak zorunda değil” desek de mevzu toplum, mevzu toprak olunca örnek ve önder olmanın önemi daha da mühim.
Milyonlarca takipçili isimlerin “bir oluyoruz”, “birlik oluyoruz” söylemleri, kadına şiddette, afetlerde, hayvan haklarında “Bir umut var” dedirtiyor.
Hemen dinleyin
Bu hafta çok acayip bir plak yayınlandı. Gurbetçi olarak tanınan Grup Doğuş’un 1975 yılında yayınladığı kendi adını taşıyan albüm, müzikseverlerle yeniden buluştu.
Barış Manço’nun askerlik arkadaşı Tufan Aydoğan’ın Hammond orgda harikalar yarattığı, Koray Dikmen ve Sedat Ürküt’ün de yer aldığı grubun eski albümü, remaster sonrası plak olarak basıldı.
Daha önce Barış Manço, Cem Karaca, Üç Hürel ve Selda Bağcan’dan dinlediğimiz şarkıları ‘Anadolu pop’tan alıp yer yer ‘funkie’ bir hale getirmişler. Albümü dinlerken, “Adaletin Bu Mu Dünya”dan sonra dalıp gidiyorsunuz.
Israrla dinleyiniz.
Dans ederek de üzülebiliriz
Aybüke Poçan’ın yeni single’ı “Kaybet Benimle”, bu hafta iyi ki yayınlandı dediğim işlerden.
Söz ve müziği kendine ait şarkıda yeni dönemin en favori repliği “Dans et benimle” vurgulanıyor, dans ederek de birlikte üzülebileceğimizin altı çiziliyor.
Seviyorum bu hallerini yeni jenerasyon müzisyenlerin. Takip edilesi.
Sözler Baneva
Rap dünyasının en çok “ittirilen” kişisi belki de Baneva. Duyulsun, bilinsin ve dinlensin diye çok kişi destek veriyor. Yetenekli de.
“Peşindeyim” adını taşıyan yeni single’ında prodüktör Bugy olunca, ne yalan söyleyeyim bana Ezhel’i anımsattı.
Ama sözler yüzde 100 Baneva. Dikkatle izlemeniz gereken bir isim.
Romantik komedi
Ceren Gündoğdu’nun “Sağım Solum Aşk” şarkısını biraz beklettim açıkçası.
Çünkü hakkında ne düşündüğüme tam karar verememiştim. Beğendiğime kanaat getirdim.
Romantik komedi tadında alternatif pop yapan Gündoğdu, yaz aşklarından ağzı yananlara umut vadediyor.
Ses rengini pek beğeniyorum.
Al şarkıyı diziye koy, gider.
Radar
Şu an ne yapıyorsanız bırakın ve Beatmucit Ceyhuni’yi dinleyin.
Blu TV’de “Pavyon” serisini izledikten sonra yeni single’ı “Bir Gülüşü Var”ın haberini okumam tesadüf olamaz.
“Daha önce yayınladığı ‘Taverna Etnik Hip-Hop Teknik’ ve ‘Taverna Etnik Hip-Hop Teknik Ahım Şahım’ albümleriyle beğeni toplayan Beatmucit Ceyhuni” diye başlıyor tanıtım yazısı.
Müziği, gerçekten de daha önceki albümlerinin adı gibi bir türe sahip, şaşırmayın.
2008’den bu yana albüm yayınlıyor ama ben bilmiyorum (!), vallahi benim ayıbım.
Şarkılarını komedi olsun diye yazmamış tabii ama “Bir Gülüşü Var”da komedi unsurları da elem keder kadar bol.
Hızımı alamadım, diğer şarkılarını da dinledim. Zira eserleri dipsiz bir kuyu.
Böyle neşeli/depresif işlere pek rastlanmıyor.
Ben daha da kendisini dinlemeyi bırakmam.
Yerli müzik dinleyemeyenler buyursun
Karakter, bu hafta funk ve hiphop’ı bir araya getirdiği “We The Ones”la akıl alıyor.
Muazzam bir müziğe Jurley Colin’in vokalini ekleyen Karakter, “ay ben yerli müzik dinleyemiyorum şekerim”cileri de çat diye yakalayacak isimlerden.
NE DiNLEDiM?
◊ Aybüke Poçan - Kaybet Benimle
◊ Grup Doğuş - Ölüm Allah’ın Emri
◊ Ahmet Üstüner, Yiğit Seferoğlu - Rüya
◊ Ahmet Ali Arslan - Deniz Bekler
◊ Büyük Ev Ablukada, Korhan Futacı - Hoşçakal Kadar (Canlı Şekil)
◊ Beatmucit Ceyhuni - Bir Gülüşü Var
◊ Dahakara - Apple Pie