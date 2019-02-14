2002’de hayatımıza giren ve ülkedeki en renkli festivallerden biri olan One Love, dönüyor. Kesin bilgi, yayalım.
Tek günlük açık hava festivallerine mahkum kaldığımız şu günlerde yaşanan filizlenme umut verici. Festival için kesin tarih henüz açıklanmasa da temmuz ayında Parkorman’da yapılacağını söylemekten tam da bu yüzden büyük mutluluk duyuyorum.
Son olarak 2015’te düzenlenen, 2013 ve 2016’da ise yapılamayan festival, böylece 4 yıl aradan sonra yeniden hayatımızda.
Festival fikrinin arkasındaki en büyük güzellik birleştirici etkisi, aynı etkinliğe gelen binlerce insanla belli bir deneyimi birlikte yaşayacak olmanın verdiği mutluluk.
Yetmedi, ülkenin en köklü festivallerinden birinin yeniden doğuşunun başka festivalleri de getirme ihtimali, elleri ovuşturup “kimleri açıklayacaklar acaba” merakı.
Festivalciler bilir...
Modasıyla, arkadaşların organize olmasıyla hatta varsa kamp imkanıyla bambaşka bir deneyime dönüşür bu süreç.
Hep derim, 2005’teki festivallerden muhteşem dostluklarla döndüm.
Yani bir festival sadece müzik demek değildir.
Bitti mi bitmedi!
Steve Aoki’nin 16 Mart’ta İstanbul’a geleceğinin açıklanmasının ardından bir güzel haber de ben vereyim.
Elektronik müzikseverlerin yüzü bir kez de Marshmello ile gülecek bu yaz. Tarih 3 Temmuz, yer Küçükçiftlik Park.
Geçen hafta “10 dakikada 10 milyon kişi izledi” diye bu köşede yazısı çıktığı gün bile belliymiş bu güzel etkinlik. Halihazırda açıklanan Sonar İstanbul Festivali ile Behemoth konseri de heyecan yaratan diğer işlerden. Yazıyı yayına hazırlarken Zorlu PSM, 19 Haziran’da Franz Ferdinand ve 11 Temmuz’da Glenn Hughes konserlerini de açıkladı.
2019 yazını bilemem ama 2020 yılında birçok ünlü isim dünya turnesine çıkıyor olacak.
Çok daha büyük isimleri görmek için biraz daha dişinizi sıkmanız gerekebilir.
Bu havalar onun havası
Alternatif pop camiasının bir süredir adını sıklıkla duyduğu Eda Baba’nın ilk albümü “Bir Küçük Tebessüm” yakında çıkacak.
Önceden dinleme fırsatı bulduğum albüm yağmurlu havalara yakışan, dinlenesi.
Genç şarkıcının biriktirdiklerinin kalabalıklarla paylaşılması şart.
Ağzımıza bal çaldı
Bazı insanlardan beklentiniz çok yüksektir. Can Güngör de benim için onlardan biri.
2015’te yayınladığı “Silik Düşler” albümünün ardından yeni bir albüm haberi bekledim. Arada single’lar yollayarak ağzımıza bal çalsa da kısmet bu yılaymış. 4,5 dakikalık bir şarkı olan “Dışarda Kış”, şarkıcının ikinci albümü “Sular Dar”ın habercisi.
Tam bir şehir ozanı işi. Bu yüzden çıkacak albüm için heyecanlanmamak elde değil.
Hâlâ tanışmadıysanız yeni albüm öncesi şarkılarını bir dinlemenizi öneririm. Belki de benimle hemfikir olursunuz, kim bilir.
Rap olmuş sana pop
Gökçe bu hafta çok ilginç bir şarkıya imza atıyor.
Kamufle’nin 2015’te yayınlanan albümünde yer alan “Sittin Sene” şarkısındaki işbirliğini yeni bir seviyeye taşımış.
Cuma günü yayınlanacak olan “Hep Beraber Deliriyoruz” şarkısı bu yüzden ters köşe.
Rap şarkısı olmuş sana açık hava konseri marşı, oyun havası. En az iki göbecik atmanı gerektiriyor.
Da Poet, prodüktörlüğünü üstlendiği şarkıda ustalığını konuşturmuş.
Ne dinledim?
* Can Güngör- Dışarıda Kış
* Reha Hendem-Sonunda
* Sordino-Innerside
* Eda Baba- Kal Nolur
* Derin Sarıyer-Belki de Olur
* Jakuzi-Şüphe
* Gökçe- Hep Beraber Deliriyoruz
* Gökhan Türkmen-İhtimaller Perisi
* Nilgün Özer-The Bitter One
Canın nasıl isterse
Geçen hafta Burakbey hayatımıza girdi. “Canın Nasıl İsterse” şarkısıyla elektro pop alanına kazandırdığı müziğiyle havamızı değiştiren Burakbey, pop müzikte aradığımız farklılığı getirecek gibi. Özge Özprinçci ve Berrak Tüzünataç’lı klibi, dikkat çekiyor. Devamında ne yapacak merakla bekliyorum.
Radar
Nilgün Özer’in Daydreaming albümüyle tanışamamışız, ne büyük kayıp...
Yeni single’ı “The Bitter One” çıktı da bu güzelliklerden haberim oldu.
Diğer şarkıları gibi odasından kulaklara ulaşan bir şarkı. Söyleme tarzı ve gitarını tıngırdatışı yatma saatinin geldiğini işaret ediyor sanki. Ninni gibi söylüyor demek istediklerini.
Merakla devamını bekliyorum.
İyi şarkı yerini bulur
İçinde bulunduğu tekne Şile’de batınca ölüm haberini aldığımız genç müzisyen Onur Can Özcan’ın “Yaramızda Kalsın” şarkısı Spotify’da 7 milyon dinlemeyi aşmış durumda. YouTube’da ise 70 milyonu geçmiş. 501 bin takipçi sayısı olan bir hesap var ortada.
Acı bir kaybın ardından yaptığı güzel şarkılar dinleyicisini buluyor bir şekilde.
Bu da iyi şarkılar ve aramızda olmasa da iyi şarkıcılar için hep umuttur.
One Love dönüyor
2002’de hayatımıza giren ve ülkedeki en renkli festivallerden biri olan One Love, dönüyor. Kesin bilgi, yayalım.
Tek günlük açık hava festivallerine mahkum kaldığımız şu günlerde yaşanan filizlenme umut verici. Festival için kesin tarih henüz açıklanmasa da temmuz ayında Parkorman’da yapılacağını söylemekten tam da bu yüzden büyük mutluluk duyuyorum.
Son olarak 2015’te düzenlenen, 2013 ve 2016’da ise yapılamayan festival, böylece 4 yıl aradan sonra yeniden hayatımızda.
Festival fikrinin arkasındaki en büyük güzellik birleştirici etkisi, aynı etkinliğe gelen binlerce insanla belli bir deneyimi birlikte yaşayacak olmanın verdiği mutluluk.
Yetmedi, ülkenin en köklü festivallerinden birinin yeniden doğuşunun başka festivalleri de getirme ihtimali, elleri ovuşturup “kimleri açıklayacaklar acaba” merakı.
Festivalciler bilir...
Modasıyla, arkadaşların organize olmasıyla hatta varsa kamp imkanıyla bambaşka bir deneyime dönüşür bu süreç.
Hep derim, 2005’teki festivallerden muhteşem dostluklarla döndüm.
Yani bir festival sadece müzik demek değildir.
Bitti mi bitmedi!
Steve Aoki’nin 16 Mart’ta İstanbul’a geleceğinin açıklanmasının ardından bir güzel haber de ben vereyim.
Elektronik müzikseverlerin yüzü bir kez de Marshmello ile gülecek bu yaz. Tarih 3 Temmuz, yer Küçükçiftlik Park.
Geçen hafta “10 dakikada 10 milyon kişi izledi” diye bu köşede yazısı çıktığı gün bile belliymiş bu güzel etkinlik. Halihazırda açıklanan Sonar İstanbul Festivali ile Behemoth konseri de heyecan yaratan diğer işlerden. Yazıyı yayına hazırlarken Zorlu PSM, 19 Haziran’da Franz Ferdinand ve 11 Temmuz’da Glenn Hughes konserlerini de açıkladı.
2019 yazını bilemem ama 2020 yılında birçok ünlü isim dünya turnesine çıkıyor olacak.
Çok daha büyük isimleri görmek için biraz daha dişinizi sıkmanız gerekebilir.
Bu havalar onun havası
Alternatif pop camiasının bir süredir adını sıklıkla duyduğu Eda Baba’nın ilk albümü “Bir Küçük Tebessüm” yakında çıkacak.
Önceden dinleme fırsatı bulduğum albüm yağmurlu havalara yakışan, dinlenesi.
Genç şarkıcının biriktirdiklerinin kalabalıklarla paylaşılması şart.
Ağzımıza bal çaldı
Bazı insanlardan beklentiniz çok yüksektir. Can Güngör de benim için onlardan biri.
2015’te yayınladığı “Silik Düşler” albümünün ardından yeni bir albüm haberi bekledim. Arada single’lar yollayarak ağzımıza bal çalsa da kısmet bu yılaymış. 4,5 dakikalık bir şarkı olan “Dışarda Kış”, şarkıcının ikinci albümü “Sular Dar”ın habercisi.
Tam bir şehir ozanı işi. Bu yüzden çıkacak albüm için heyecanlanmamak elde değil.
Hâlâ tanışmadıysanız yeni albüm öncesi şarkılarını bir dinlemenizi öneririm. Belki de benimle hemfikir olursunuz, kim bilir.
Rap olmuş sana pop
Gökçe bu hafta çok ilginç bir şarkıya imza atıyor.
Kamufle’nin 2015’te yayınlanan albümünde yer alan “Sittin Sene” şarkısındaki işbirliğini yeni bir seviyeye taşımış.
Cuma günü yayınlanacak olan “Hep Beraber Deliriyoruz” şarkısı bu yüzden ters köşe.
Rap şarkısı olmuş sana açık hava konseri marşı, oyun havası. En az iki göbecik atmanı gerektiriyor.
Da Poet, prodüktörlüğünü üstlendiği şarkıda ustalığını konuşturmuş.
Ne dinledim?
* Can Güngör- Dışarıda Kış
* Reha Hendem-Sonunda
* Sordino-Innerside
* Eda Baba- Kal Nolur
* Derin Sarıyer-Belki de Olur
* Jakuzi-Şüphe
* Gökçe- Hep Beraber Deliriyoruz
* Gökhan Türkmen-İhtimaller Perisi
* Nilgün Özer-The Bitter One
Canın nasıl isterse
Geçen hafta Burakbey hayatımıza girdi. “Canın Nasıl İsterse” şarkısıyla elektro pop alanına kazandırdığı müziğiyle havamızı değiştiren Burakbey, pop müzikte aradığımız farklılığı getirecek gibi. Özge Özprinçci ve Berrak Tüzünataç’lı klibi, dikkat çekiyor. Devamında ne yapacak merakla bekliyorum.
Radar
Nilgün Özer’in Daydreaming albümüyle tanışamamışız, ne büyük kayıp...
Yeni single’ı “The Bitter One” çıktı da bu güzelliklerden haberim oldu.
Diğer şarkıları gibi odasından kulaklara ulaşan bir şarkı. Söyleme tarzı ve gitarını tıngırdatışı yatma saatinin geldiğini işaret ediyor sanki. Ninni gibi söylüyor demek istediklerini.
Merakla devamını bekliyorum.
İyi şarkı yerini bulur
İçinde bulunduğu tekne Şile’de batınca ölüm haberini aldığımız genç müzisyen Onur Can Özcan’ın “Yaramızda Kalsın” şarkısı Spotify’da 7 milyon dinlemeyi aşmış durumda. YouTube’da ise 70 milyonu geçmiş. 501 bin takipçi sayısı olan bir hesap var ortada.
Acı bir kaybın ardından yaptığı güzel şarkılar dinleyicisini buluyor bir şekilde.
Bu da iyi şarkılar ve aramızda olmasa da iyi şarkıcılar için hep umuttur.