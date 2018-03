Nihayet Edis sahneye taşacak

Pop müzik dünyasını iyi sarstı ilk albümü “Ân”.

Sözünü-müziğini kendisi yazan bu yetenekli isim öyle bir albüme imza attı ki boş yok.

Kime sorsanız “Edis albümü çok iyi” diyor.

O kıpır kıpır hareketli çocuk, slow şarkılarıyla da sizi etkilemeyi başarıyor.

Yasemin Mori, Edis’in albümüne “Sevişmemiz Olay” diye bir şarkı vermiş; şahsen bu şarkıyı kendi albümüne almadığına, Edis ile düet yapmadığına pişman mıdır merak ettim...

“Çok Çok”un yanı sıra yine bir Onurr ve Alper Narman işbirliği olan “Yalan” da hit adaylarından.

Erkin Koray şarkısı “Gün Ola Harman Ola” ile başka bir yönünü daha görüyorsunuz Edis’in.

Ve nihayet sahnelere çıkacak, ortalığı dağıtacak diye seviniyorsunuz.

Bu çocuk hem dans ediyor, hem bildiğini okuyor hem de yolunda ilerliyor.

Ve o yol açık olsun!

Saygıyla önünde eğilirim: Gürol Ağırbaş

Sektörün en önemli isimlerinden bir bas virtüözü Gürol Ağırbaş.

“Bas Şarkıları 3” ise başrolde bas olsa da düzenlemeleriyle, vokaldeki isimleriyle hayranlık uyandıran bir albüm.

Normalde Gürol Ağırbaş’ın eşlik ettiği Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil gibi isimler bu kez ünlü basiste eşlik etmiş.

Albümde ayrıca Ceylan Ertem, Elif Çağlar Muslu, Hüsnü Arkan, Jehan Barbur ve Şevval Sam’ın da isimleri, sesleri var.

“İlayda Şarkısı”, “Dilemma” ve “Koşan Çocuk” da Ağırbaş’ın yeteneği pik yapıyor.

Koşarak alınmalı, dinlenmeli, başköşelerde el üstünde tutulmalı...

Ezhel Berlin’de

İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren Ezhel, 22-23 Mart tarihlerinde Berlin’deki Red Bull stüdyolarında olacak. Sanatçı iki gün boyunca şarkılarını kaydedecek.

Tabii Berlin’e gitmişken hayranlarla buluşmadan dönmek de olmaz.

Ezhel, 6 Nisan’da ünlü gece kulübü Berghain’ın içindeki Kantine’de konser verecek.

Arabesk pop bir albüm

Cihan Mürtezaoğlu’nu çok uzun süredir dinliyorum. “Bitsin Bu Delilik” albümü çıktığında ne kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum.

“Deli Zaman” adlı ikinci albümü de aynı coşkuyu yarattı.

Kulağa daha pop çalınan bu albümde Ferdi Tayfur cover’ı “Bana Sor” ile biraz niyetini, yönünü belli etti Mürtezaoğlu. İlk dinleyişte hazmı zor, söylevi bol bir çalışma olduğunu kabul ediyorum ama zamanla yeni favorileriniz oluyor albümde. Bu detayı es geçmeyin. Hemen yargısını verip kenara koymayın albümü... O alternatif pop

yönünde hızlı adımlarla ilerleyedursun, ben sevenleri için albümün ilk konserinin tarihini vereyim: Babylon’da 29 Mart’ta.

Bildikleri gibi müzik, neşeli bir albüm

Çok sevdiğim ama “bu ismi çok mu aradılar” dediğim bir başka grup Kaç Canım Kalmış yeni albüm çıkardı.

“Şuradan Şurası Bizim” adını taşıyan albüm yine birilerine kendini beğendirme çabasından uzak, bildikleri gibi yaptıkları şarkılardan oluşuyor.

Grubun umursamazlığı en çok hoşuma giden özelliği.

Sözler de nüktedan.

Öyle süper muhteşem bir albüm değil belki ama umut vaat ettiği kesin.

Üç gece yetmez bir de yaza gel

Ülkemizdeki King Gizzard&The Lizard Wizard sevdası başka bir noktaya taşındı. Tantana Records plağını basadursun, üç gece üst üste Salon sahnesinde olacak KG&LW ekibi...

5 Ağustos’ta ise Gezgin Salon’un konuğu olarak Küçükçiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Bu kez biletleri tükenmeden harekete geçin derim. Ne de olsa yazın açık havada konser keyfi bir başkadır...

Ne dinledim

- Cihan Mürtezaoğlu - Saf Kuşlar

- The Away Days - You Think You’re High

- Teneke Trampet - Aşk Abaküsü

- Sehabe&Şanışer - Siyah

- Kaç Canım Kalmış - Söz, Kaçmıycam

Sıradan olduğu için güzel

Teneke Trampet, ikinci albümü “Olmaz”ı yayınladı.

Karacaoğlan türküsü “Elif” ile açılan albümde 7 şarkı var. Cem Pulathaneli, Egemen Özaltınkol, Ergin Kandemir, Koray Bulut ve Oğuz Tarihmen’den oluşan gruba üç şarkıda vokalde İrem Erzü eşlik ediyor.

Albümde 7 şarkı var.

Şarkılara baktığınızda ise bir 10 yıl öncesinin müzikal naifliğine denk geliyorsunuz.

Zengin, bir o kadar sıradan ve sıradan olduğu için güzel.

Benim favorim “Aşk Abaküsü” oldu.

Tam bir romantik komedi soundtrack parçası.

Radar

Ali Özbay’ın yani bilinen adıyla Pisznik’in sesiyle yeni tanıştığımı itiraf ediyorum. Ben geciktim, siz gecikmeyin. İkinci albümü “Songs For Two” oldukça neşeli ve hareketli. Öte yandan Analog Bizans’ın iki şarkıdan oluşan “Stop” adlı ep’si de fena değil açıkçası. Yeni isimlerle tanıştıkça sizi de tanıştırmaya devam.