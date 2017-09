Nevada’da Neşe Karaböcek sesleri

Ben de XOXO dergisinin sosyal medyası sayesinde bu durumun farkına vardım.

27 Ağustos-4 Eylül arasında düzenlenen Burning Man’de Karaböcek’in sesi arkada yankılanıyor, koca çölde dans etmeyen insan kalmıyor. Bu görüntüyü unutamayacağım sanırım.

Yabancıların Selda Bağcan ve Nükhet Duru’dan sonra Neşe Karaböcek’le tanışması, ona olan sevgileri hafif bir gurur verdi açıkçası.

Yıllarca yurtdışına açılalım, Türk sanatçılar neden tanınmasın dedik durduk.

Arzu edilen o ilgi eski Türk müzikleri ve türküler sayesinde yakalandı.

Sonuçta son dönem yabancı pop ve dans müziklerde çok farklı bir vokal tekniği, çok derinlikli sözler görmek mümkün değil. Müziklerse malum, hepsi tanıdık geliyor.

Bu yüzdendir ki Acid Pauli, Selda Bağcan’ın “Katip Arzuhalim” parçasına remiks yapmaya gönüllü, bu yüzden The Weeknd’in Often şarkısında “Nükhet Duru” sesi duyuyorsunuz ve yine aynı nedenle 10048 km. ötede Neşe Karaböcek sesi

yankılanıyor.

Son havadisler

k Azealia Banks, 15 Eylül’de Garaj’da, Iggy Azalea da 21 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta olacak.

k İstanbul’daki taze mekanlardan DasDas ise ikinci senesinde yerli isimlerle açılış yapıyor. Büyük Ev Ablukada, Harun Tekin & Koray Candemir Şakalı Akustik, Kalben, Adamlar, Sena Şener, Birsen Tezer, Meat The Beetles, Yoko, Melis Danişmend ve Ceza listede yer alan isimlerden.

k Kesmeşeker yeni albümü “Kadıköy”ü ekimde çıkarıyor.

k Gripin yeni albüm kaydını bitirdi. Amerika turnesi sonrası bol bol dinleyeceğimiz kesin.

k Nilüfer Yanya, The xx’in Glasgow konserinde açılış yaptı. Yakında daha da överiz kendisini...

k Babylon Soundgarden bu hafta sonu Gorgon City, The Drums, Anne-Marie, Sevdaliza ve Kadebostany gibi önemli isimleri konuk ediyor. Yerli isimlerde de Adamlar, Kalben, Ezhel ve Hey!Douglas gibi her dinleyişte keyif aldıklarım var. Ezhel’i bu ara yalnız bırakmayın, müzikteki gelişimini zaman içinde göreceğinizden performansına kulak kabart-malısınız.

k Bu arada Soundgarden’ı kaçırırsanız üzülmeyin. Nouvelle Vague, A-WA, Ceylan Ertem, Deniz Tekin, Eli & Fur, Redd, Hanni El Khatib, Dubioza Kolektiv, Sevdaliza, Marian Hill, Timber Timbre yeni sezonda Babylon’un

ağırlayacağı isimlerden.

k Piyanist Iraz Yıldız, Viyana’da Maestro Howard Griffiths ve Wien Radio Symphonieorchester ile Fazıl Say’ın China Rhapsody’sini kaydetti. Bu kaydın da bulunduğu albüm 2018 sonbaharında Sony etiketiyle raflardaki yerini alacak.

k Adana’ya, Samsun’a, Kuşadası’na hatta Zeytinli’ye gidemediyseniz üzülmeyin.

Bu hafta Mersin’de MilyonFest var.

Bu kez üç günlük bir festival olsa da Selda Bağcan, Athena, Pentagram ve diğer birçok ünlü isim orada...

Siz Beyonce seversiniz ama mezarınıza Anathema gelir

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da, İsveçli sanatçı Jay Jay Johanson’ın 11 Mart’ta Roxy’de sahne alacağını gördüm. Hemen ardından gelen mail’de ise Anathema yeniden Türkiye’ye geliyor yazıyordu.

Nouvelle Vague’un da Babylon Bomonti’nin bu seneki isimlerinden olduğunu hemen eklemeliyim.

Oi Va Voi, Parov Stelar, Shantel isimlerini ise görmedim yalnız, o biraz üzdü. Mail’de 11’inci albümü The Optimist’i çıkaran İngiliz grup Anathema’nın bu kez üç konser vereceği yazıyordu. 16 Aralık’ta İzmir Arena’da, 17 Aralık’ta Volkswagen Arena’da ve 18 Aralık’ta Jolly Joker Ankara’da eski ve yeni şarkılarını söyleyecek bu tanıdık rock grubu. Gelelim tebrik ettiğim konuya.

Bunca sene, onca toplumsal olay, onca konser iptali gördü bu halk. Hep Jay Jay Johanson ve Anathema geldi, Nouvelle Vague da es geçmedi. O meşhur espri gibi oldu; Sen Beyonce seversin ama mezarına yine Anathema gelir desek yeri!

Türkiye’yi sadece bir üçüncü dünya ülkesi olarak görmedi bu isimler. Balans’ta, Yeni Melek’te, eski Babylon’da geldi çaldılar, yeri geldi festivalde boy gösterdiler.

Hâlâ dinlemediyseniz en azından bu sene bir kere izlemenizi öneririm. Onları Türkiye’ye, Türk izleyicisini onlara çeken şey nedir deneyimlemelisiniz.

Ne dinledim?

k Sagopa Kajmer - Söylenecek Çok Şey Var

k Halsey - Bad Love

k Queens of the Stone Age - The Way You Used to Do

k The Script - No Man is an Island

k Paloma Faith - Crybaby