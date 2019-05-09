Müzik, spor, Athena ve diğer şeyler...

Müzik dinlemek bir spordur. Bağıra çağıra katılır, zıplayarak dans eder, bir gruba ya da soliste eşlik edersiniz.
Tam da bu yüzden 14 yıldır Koç Spor Fest, etkinliklerini, gidilen illerde konserlerle taçlandırır.
Sahnesinde ünlü isim/gruplarını ağırlar.
Bu yıl festivalin etkinlik ismi Athena’ydı. 4 yıl aradan sonra yine aynı etkinlikle üniversiteleri, üniversitelerin olduğu coğrafyaları gezme fırsatı buldular. Her güne bir konser yaptıkları oldu. Nisan ayında Tekirdağ’dan hareket eden festival Van, Hatay ve Burdur’un ardından Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi’ndeydi.
Coşku yine aynıydı: Tüm gün süren müsabakaların ardından şarkılar ve coşma zamanı.
Grup üyeleriyle konser öncesi yemekte bir araya geldik.
Malumunuz, Athena oyuncu değişikliğine gitmiş, ekibe iki yeni isim katılmıştı.
O konudaki merakımızı gidermeden önce sözü Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel aldı. Müziği spordan ayırmayacaklarını ve önemli isimlerle yollarına devam edeceklerini belirtti, spor festivalinin son ayağını Samsun’da yapma nedenlerini ise şu sözlerle açıkladı:
“Koç Spor Fest’i 19 Mayıs 1919 ruhu ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin ismini, bu bayramı bize armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen ‘19 Mayıs’ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda’ olarak belirledik. 1919 metre bayrakla geçit yapacağız. Aynı gün Aslı Gökyokuş ve Athena konserleri ile festivali tamamlayacağız.”
Siz bu yazıyı okurken ekip Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak, sonra istikamet Samsun olacak.
TRİBÜN ETKİSİ
Athena masamızdayken, sorular art arda geldi. Gökhan Özoğuz son dönemde Twitter’daki aktifliğini “Bu kadar ciddiye aldığım bir platform değildi önceleri. Sonrasında fikirlerimi paylaşmak istedim” diye kısa özetledi.
Organizasyonla ilgili düşüncelerine gelince... Gökhan Özoğuz “Gençlik ve sporu bir araya getiren çok güzel bir etkinlik. Biz de parçası olduğumuz için mutluyuz” derken, kardeşi Hakan şunları söyledi: “Bizim şarkılarımıza bakarsan tribün etkisi görürsün. Çünkü çocukluk hatıralarımızda tribünde takım desteklemek var. Hep bir ağızdan söylenen şarkıların kıymeti bizim için farklı. Çaldığımız şarkıları karşıdan da duymayı, onların da eşlik etmesini istiyoruz. Bu yüzden spor festivalinde sahnede olmak bize tribünde olmakla benzer bir his yaşatıyor.”
OMURGA AYNI
Hakan’ı bulmuşken yeni ekibi, ekip değişiklikleri yüzünden Athena müziğinin nasıl bir yöne gideceğini sormadan edemedim. Ekibe son olarak davulda Egemen Özkasnaklı ve bas gitarda Safa Yasin Akyol katılmıştı. Hakan içtenlikle “Zaman içinde ekipte çok değişiklik yaşandı ama demek istediğini anladım. Sinan Tınar (davul) ve Umut Arabacı (gitar) ile yedi yıl birlikte çaldık. Gökhan’la birlikte şarkıların yazımı bizde olduğu için omurga aynı ancak müzik tabii ki aramıza katılan arkadaşlarla zenginleşecektir. Tabii Athena, çizgisini değiştirmeden devam edecek.”
Malumunuz “Altüst” ismini verdikleri albüm 5 yıl önce yayınlanmıştı. Yeni albüm için ilk fırsatta çalışmaya koyulacaklarmış. Kimi zaman yolda da bir şeyler tıngırdatıyorlarmış. 2020’ye kısmet diyelim, gönüller bir olsun.
ILGAZ ANADOLU’NUN...
Sahnede çaldıkları yeni bir şarkı var. TRT Çocuk Korosu’ndan çok dinlemiştik ama “Ilgaz”ın Athena versiyonu da bir ilginç olmuş. Onu bile marşa çevirmişler dedim kendi kendime. Hoş, Athena’nın çıkıp da tribüne çevirmediği bir yer var mı Allah aşkına!
Antalya’da bir gün içinde etkinlik, spor müsabakası ve konser izledikten sonra, katılan takımlara başarı, öğrencilere zihin açıklığı, Athena’ya da güç kuvvet dileyip ayrıldık.
Kül geri geldi
Kül, 8 yıl sonunda nihayet yeni bir albüm yayınladı. Albümün adı “Ait ve Dair”... Rock albümü gibi rock albümü! Dilimi ısırıyorum yazarken.
Albümün hiti “Yabancı” ama çalışmada yer alan 12 şarkı da geri durmuyor. Her birinin alt metni bulunmakta ve siz isteseniz de istemeseniz de durum değerlendirmelerinin yer aldığı şarkılarla birlikte geçen 8 yılı temize çekiyorsunuz.
Karanlık
Karanlık yolu seçen bir müzisyen daha düştü geçtiğimiz haftalarda listelere. Synth Pop ve New/Dark Wave’den esinlenen ses mühendisi ve müzisyen Batuhan Oğuz, “Tutsak” isimli EP’sini yayınladı. Tanıdık bir o kadar da farklı gelen bu sesin yeni işlerini de duymak lazım.
Pop’a alternatif
Albin Hasani’nin “22” adını verdiği ilk EP’si alternatif pop sevenler için bu haftaki önerim olsun. “Durdurun Dünyayı” çalışmanın lokomotifi ancak “Nerdeydin”, “Sen Gittiğinde” ve “Satırlar” da ondan geri kalmıyor.
THM sevenler hemen dinlesin
Merve Yavuz’un “Mela” isimli ilk albümünü dinledim geçen hafta.
Aslen bir müzik öğretmeni olan Merve Yavuz’un sesi öyle duru ki, albümdeki 11 türküyü de bir çırpıda dinledim. Bazı eserlerin söz ve besteleri de kendisine ait bu arada.
Karadeniz türküleri sevenler için muazzam bir alternatif. Kendisi hakkında şimdiye kadar sadece tek bir haber çıkmasını anlamış değilim. Böyle bir cevheri Türk halk müziği sevenler n’olur kaçırmasın.
Hele Emirciğim...
Emir Yargın, uzun süredir şarkı yapmıyordu, bari tıngırdattıklarını YouTube’daki yemek kanalının fonunda dinleriz diyorduk. Her programında “Derseniz ki Hele Emirciğim” diyen Emir Yargın’a “Şükür kavuşturana hele Emirciğim” demek istiyorum.
Az kalsın Türkiye’nin en ünlü çakal şefi olacaktın, “Beni Yalnız Bırakın” single’ınla dönüşün muhteşem olmuş.
Ne Dinledim?
◊ Merve Yavuz - Ağlarım Yana Yana
◊ Albin Hasani - Durdurun Dünyayı
◊ Orkn - Yüzüme Söyle
◊ Sepya - Kadıköy Rıhtımı
◊ Özgün Semerci - Tek Kürek
◊ Sansar Salvo ft Kaan Boşnak - Koptu Kayış
◊ Emir Yargın - Beniz Yalnız Bırakın
◊ Doruk Okuyucu - Yapma/Tangos
◊ Güney Marlen ft Eda Baba - Seni Unutmak
◊ Nasıl Derler Bilirsin - Sevilmemişim
◊ Eylül - Boşver
◊ Prenslerin Öcü - Nazgüller Havalansın
◊ Damla Pehlevan - Konuşmak İstediğim
◊ Affet Robot - İhtimal
◊ Spade427 - Derin Nefes
◊ Alican İpek - Tuzak
Müzik, spor, Athena ve diğer şeyler...
Müzik dinlemek bir spordur. Bağıra çağıra katılır, zıplayarak dans eder, bir gruba ya da soliste eşlik edersiniz.
Tam da bu yüzden 14 yıldır Koç Spor Fest, etkinliklerini, gidilen illerde konserlerle taçlandırır.
Sahnesinde ünlü isim/gruplarını ağırlar.
Bu yıl festivalin etkinlik ismi Athena’ydı. 4 yıl aradan sonra yine aynı etkinlikle üniversiteleri, üniversitelerin olduğu coğrafyaları gezme fırsatı buldular. Her güne bir konser yaptıkları oldu. Nisan ayında Tekirdağ’dan hareket eden festival Van, Hatay ve Burdur’un ardından Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi’ndeydi.
Coşku yine aynıydı: Tüm gün süren müsabakaların ardından şarkılar ve coşma zamanı.
Grup üyeleriyle konser öncesi yemekte bir araya geldik.
Malumunuz, Athena oyuncu değişikliğine gitmiş, ekibe iki yeni isim katılmıştı.
O konudaki merakımızı gidermeden önce sözü Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel aldı. Müziği spordan ayırmayacaklarını ve önemli isimlerle yollarına devam edeceklerini belirtti, spor festivalinin son ayağını Samsun’da yapma nedenlerini ise şu sözlerle açıkladı:
“Koç Spor Fest’i 19 Mayıs 1919 ruhu ile buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimizin ismini, bu bayramı bize armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen ‘19 Mayıs’ın 100. Yılında Yürüyoruz Yolunda’ olarak belirledik. 1919 metre bayrakla geçit yapacağız. Aynı gün Aslı Gökyokuş ve Athena konserleri ile festivali tamamlayacağız.”
Siz bu yazıyı okurken ekip Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak, sonra istikamet Samsun olacak.
TRİBÜN ETKİSİ
Athena masamızdayken, sorular art arda geldi. Gökhan Özoğuz son dönemde Twitter’daki aktifliğini “Bu kadar ciddiye aldığım bir platform değildi önceleri. Sonrasında fikirlerimi paylaşmak istedim” diye kısa özetledi.
Organizasyonla ilgili düşüncelerine gelince... Gökhan Özoğuz “Gençlik ve sporu bir araya getiren çok güzel bir etkinlik. Biz de parçası olduğumuz için mutluyuz” derken, kardeşi Hakan şunları söyledi: “Bizim şarkılarımıza bakarsan tribün etkisi görürsün. Çünkü çocukluk hatıralarımızda tribünde takım desteklemek var. Hep bir ağızdan söylenen şarkıların kıymeti bizim için farklı. Çaldığımız şarkıları karşıdan da duymayı, onların da eşlik etmesini istiyoruz. Bu yüzden spor festivalinde sahnede olmak bize tribünde olmakla benzer bir his yaşatıyor.”
OMURGA AYNI
Hakan’ı bulmuşken yeni ekibi, ekip değişiklikleri yüzünden Athena müziğinin nasıl bir yöne gideceğini sormadan edemedim. Ekibe son olarak davulda Egemen Özkasnaklı ve bas gitarda Safa Yasin Akyol katılmıştı. Hakan içtenlikle “Zaman içinde ekipte çok değişiklik yaşandı ama demek istediğini anladım. Sinan Tınar (davul) ve Umut Arabacı (gitar) ile yedi yıl birlikte çaldık. Gökhan’la birlikte şarkıların yazımı bizde olduğu için omurga aynı ancak müzik tabii ki aramıza katılan arkadaşlarla zenginleşecektir. Tabii Athena, çizgisini değiştirmeden devam edecek.”
Malumunuz “Altüst” ismini verdikleri albüm 5 yıl önce yayınlanmıştı. Yeni albüm için ilk fırsatta çalışmaya koyulacaklarmış. Kimi zaman yolda da bir şeyler tıngırdatıyorlarmış. 2020’ye kısmet diyelim, gönüller bir olsun.
ILGAZ ANADOLU’NUN...
Sahnede çaldıkları yeni bir şarkı var. TRT Çocuk Korosu’ndan çok dinlemiştik ama “Ilgaz”ın Athena versiyonu da bir ilginç olmuş. Onu bile marşa çevirmişler dedim kendi kendime. Hoş, Athena’nın çıkıp da tribüne çevirmediği bir yer var mı Allah aşkına!
Antalya’da bir gün içinde etkinlik, spor müsabakası ve konser izledikten sonra, katılan takımlara başarı, öğrencilere zihin açıklığı, Athena’ya da güç kuvvet dileyip ayrıldık.
Kül geri geldi
Kül, 8 yıl sonunda nihayet yeni bir albüm yayınladı. Albümün adı “Ait ve Dair”... Rock albümü gibi rock albümü! Dilimi ısırıyorum yazarken.
Albümün hiti “Yabancı” ama çalışmada yer alan 12 şarkı da geri durmuyor. Her birinin alt metni bulunmakta ve siz isteseniz de istemeseniz de durum değerlendirmelerinin yer aldığı şarkılarla birlikte geçen 8 yılı temize çekiyorsunuz.
Karanlık
Karanlık yolu seçen bir müzisyen daha düştü geçtiğimiz haftalarda listelere. Synth Pop ve New/Dark Wave’den esinlenen ses mühendisi ve müzisyen Batuhan Oğuz, “Tutsak” isimli EP’sini yayınladı. Tanıdık bir o kadar da farklı gelen bu sesin yeni işlerini de duymak lazım.
Pop’a alternatif
Albin Hasani’nin “22” adını verdiği ilk EP’si alternatif pop sevenler için bu haftaki önerim olsun. “Durdurun Dünyayı” çalışmanın lokomotifi ancak “Nerdeydin”, “Sen Gittiğinde” ve “Satırlar” da ondan geri kalmıyor.
THM sevenler hemen dinlesin
Merve Yavuz’un “Mela” isimli ilk albümünü dinledim geçen hafta.
Aslen bir müzik öğretmeni olan Merve Yavuz’un sesi öyle duru ki, albümdeki 11 türküyü de bir çırpıda dinledim. Bazı eserlerin söz ve besteleri de kendisine ait bu arada.
Karadeniz türküleri sevenler için muazzam bir alternatif. Kendisi hakkında şimdiye kadar sadece tek bir haber çıkmasını anlamış değilim. Böyle bir cevheri Türk halk müziği sevenler n’olur kaçırmasın.
Hele Emirciğim...
Emir Yargın, uzun süredir şarkı yapmıyordu, bari tıngırdattıklarını YouTube’daki yemek kanalının fonunda dinleriz diyorduk. Her programında “Derseniz ki Hele Emirciğim” diyen Emir Yargın’a “Şükür kavuşturana hele Emirciğim” demek istiyorum.
Az kalsın Türkiye’nin en ünlü çakal şefi olacaktın, “Beni Yalnız Bırakın” single’ınla dönüşün muhteşem olmuş.
Ne Dinledim?
◊ Merve Yavuz - Ağlarım Yana Yana
◊ Albin Hasani - Durdurun Dünyayı
◊ Orkn - Yüzüme Söyle
◊ Sepya - Kadıköy Rıhtımı
◊ Özgün Semerci - Tek Kürek
◊ Sansar Salvo ft Kaan Boşnak - Koptu Kayış
◊ Emir Yargın - Beniz Yalnız Bırakın
◊ Doruk Okuyucu - Yapma/Tangos
◊ Güney Marlen ft Eda Baba - Seni Unutmak
◊ Nasıl Derler Bilirsin - Sevilmemişim
◊ Eylül - Boşver
◊ Prenslerin Öcü - Nazgüller Havalansın
◊ Damla Pehlevan - Konuşmak İstediğim
◊ Affet Robot - İhtimal
◊ Spade427 - Derin Nefes
◊ Alican İpek - Tuzak