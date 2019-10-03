Müzik dinleme süresi arttı

Bu hafta yeni verilerle karşınızdayım. Bu kez söz konusu, IFPI’ın yani Uluslararası Fonografi Endüstrisi Sendikası’nın “Müzik dinleme alışkanlıkları 2019” raporu. Yeni yayınlanan bu verilerde bazı çarpıcı sonuçlar öne çıkıyor.
Türkiye’nin yer almadığı 21 ülkeden, 16-64 yaş arası online müzik platformu kullanıcısı binlerce kişinin katıldığı anketin çarpıcı sonuçları var.
◊ 2019’un ilk yarısında, haftada müzik dinleme süresi 17.8 saatten 18 saate çıkmış. Bu da günde 2.6 saate denk geliyor.
◊ Katılımcıların yüzde 54’ü kendini “fanatik” ya da “müziği çok seven” olarak nitelendiriyor.
16-24 yaş aralığında bu rakam yüzde 63’e yükseliyor.
◊ Yaş haddinden dolayı dijital dinlemeye geç başlayan gruplarda da dinleme alışkanlıklarını değiştirme konusunda artış var.
35-64 yaş aralığında bu rakam gün geçtikçe yükseliyor. Öyle ki geçen yıla göre yüzde 8 artış sağlayarak yüzde 54 olmuş durumda.
◊ Yasal olmayan yollarla müzik dinleme sayısı yüzde 4’lük artış göstererek yüzde 27’ye varmış.
◊ 16-24 yaş aralığı, ücretli ya da ücretsiz olarak müzik dinleme rekorunu yüzde 83 ile elinde bulunduruyor. Onları yüzde 75 ile 25-34 yaş aralığı izliyor.
◊ Ankete katılan binlerce kişi online müzik platformundan keyif alma nedenlerini de açıklıyor. Katılımcıların yüzde 62’si “Milyonlarca şarkıya hemen ulaşım” derken, yüzde 61 ise “Nerede ne zaman istersem, istediğimi dinlerim” diyor. Yüzde 47, online müzik dinleme platformlarının “en uygun dinleme imkanı sunması”nı neden gösteriyor.
◊ Dünya çapında müzik en çok yüzde 70 oranla arabada, yüzde 64 oranla evde rahatlarken, yüzde 51 oranda ise temizlik ya da yemek yaparken dinleniyor.
◊ Dünyanın popüler müzik türleri sıralamasında ilk 10 değişmemiş... Pop birinci sırayı kimseye bırakmazken onu rock, oldies, hip-hop/rap, dans/elektronik, indie/alternative, K-pop, metal, R&B ve klasik müzik takip ediyor.
◊ Veriler gösteriyor ki hip-hop ve rap 16-24 yaş aralığında dört kat fazla sevilmeye başlandı. Ankete katılan Güney Afrika, Rusya, Polonya ve Almanya’dan aynı yaş grubu dinleyiciler, en popüler tür olarak yine poptan önce hip-hop ve rap’i sayıyor.
◊ Ankete katılanlar en çok cep telefonları üzerinden müziğe erişiyor. Yüzde 51 cep telefonu, yüzde 45 radyo üzerinden müzik dinlediğini söylüyor.
Müziksever artık geçmişte dinlediğinden ortalama iki kat fazla müzik dinlemeye çalışıyor, CD ya da plak alıyor, öncekinden farklı olarak Snapchat ya da TikTok’taki mini kliplerle keşif yapıyor. Konsere gitme oranı da üç kat artmış durumda.
Bu sonuçlardan anladığımız ise ister ücretli ister ücretsiz platformları kullansın, öncelikle 16-24, ardından 25-34 yaş aralığı ağır bir şekilde eğilimleri domine ediyor.
Diğer yaş aralıkları, ücretli müzik satın alma ve kullanım konusunda her ne kadar artış gözlense de onların hayli gerisinde.
Yine verilere bakıldığında keşfedilen müzikler arttığı için konserlere katılımın da arttığı görülüyor.
İnternet çağına doğanların müzik aşkını yasal yöntemlerle çözmesi ise mutluluk verici.
Raporun tamamına IFPI’ın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
Müziğe gönülden bağlı bir neslin gelişi, yasal yaptırımları, telif dağıtımını da domine edecek gibi gözüküyor.
Yani yolun sonunda ışık var.
Rahat dinleniyor
TNK yeni albümü “Kanatlarımdan Tutma”yı geçen cuma yayınladı. Alternatif rock türündeki albümde, piyano ve gitar baskın 10 adet şarkı “ayaklarını uzat ve rahat rahat dinle” statüsünde.
Sertab Erener’in “Aşk” şarkısının cover’ının da yer aldığı albümde, solist Caner Karamukluoğlu’nun vokal kabiliyeti gözler önüne seriliyor. Albüm bir çırpıda akıp gidiyor.
Çıkış parçası “Aşk Savaşı”, son dönemde gördüğüm en isabetli şarkı seçimi.
TNK yeni bir döneme girdiğini işaret ediyor olabilir, yakından takip etmeye değer.
Adeta Fırtına
Eren Günsan ya da bilinen adıyla Affet Robot’tan aylardır beklediğimiz EP sonunda yayınlandı.
“Huzursuz Seyirler” isimli bu karanlık synth-pop projesinde “Fırtına”, “Hala Rüya”, “İhtimal” ile “İhtimal”in farklı bir versiyonu bulunuyor. “Fırtına” en öne çıkan şarkısı. Bu havaları severseniz, “Fırtına”yı kesin seversiniz.
Zengin ve yerel
Geçen haftanın en çok beklediğim işine geldi sıra. Baba Zula, 10’uncu albümü “Derin Derin”i yayınladı. Albümde yine elektrik saz, elektrik ud gibi enstrümanlar öne çıkarken elektronik tabanlı müzik de kullanılmış. Anadolu müziğinin kökeninde dolanan “Derin Derin”de 10 şarkının 10’u da Batılıları çıldırtacak kadar yerel, yerel müzik dinleyicisini besleyecek kadar zengin.
Beklediğimize değen albüm
Tek tek single yayınlamasından içimin kıyıldığı, “Abi salın şu albümü gelsin” diye naralar attıran Ayyuka’nın yeni albümü “Maslak Halayı” nihayet yarın yayınlanıyor. Babylon sezon açılışında canlı canlı dinlediğimiz grubun kayıtları, canlı kalitesini aratmıyor.
Grup 9 şarkılık albümün üç şarkısını zaten daha önce göndermişti. Alican Tezer, Altan Sebüktekin, Ahmet Kul ve Özgür Yılmaz’dan oluşan Ayyuka, enstrümantal müzik konusunda minik heyecanlarımızın büyümesine neden olan bu yeni albümde, mix’te Grammy’li İtalyan prodüktör Tommaso Colliva ile çalışmış. Oldukça temiz ve eklektik bir sound’a sahip albüm eloğlunda çıksa “wow” dersiniz, bakalım çıkınca neler diyeceksiniz. Benim dört yıl beklediğime fazlasıyla değdi.
Zamanla anlaşılır
Geçen hafta albüm çıkaran bir başka grup da Öfkeli Kalabalık... “Ana Can” isimli 10 şarkılık albümde, üçüncü dalga yeni rock müzik anlayışı hakim. Esprili bir durum tahlili içeren şarkılarda döne döne kendimize bakıyoruz. Bu nedenle albümün anlaşılması zaman alıyor.
Neşelenmek için
Bilal Karaman, yakından takip ettiğimiz gitaristlerin başında geliyor. “Manouche a La Turca Vol II” EP’sinde de Karaman’ın enstrüman denizinde yüzerken buluyoruz kendimizi. “Osmanlı ve Anadolu müziklerini Manouche geleneği ile harmanlayan” Karaman, albüm kapağını Cem Yılmaz’ın hazırladığı çalışmasında, “Sultan-ı Yegah Sirto”su ile sizi neşelendirmeye aday. Bir anda eski İstanbul’da buluyorsunuz kendinizi.
Ne dinledim?
◊ Abkountry - Boncuk
◊ Baba Zula - Salıncaksın
◊ Düşün - Yarım Kalmış Cümleler
◊ TNK - Aşk Savaşı
◊ Öfkeli Kalabalık - Yaralıyım
◊ Teneke Trampet - Yaşamımın Kenarları
◊ Affet Robot - Fırtına
◊ Bilal Karaman - Sultan-ı Yegah Sirto
◊ Document1 - Groan
◊ Umut Döven - Değişmek Zordur
Müzik dinleme süresi arttı
Bu hafta yeni verilerle karşınızdayım. Bu kez söz konusu, IFPI’ın yani Uluslararası Fonografi Endüstrisi Sendikası’nın “Müzik dinleme alışkanlıkları 2019” raporu. Yeni yayınlanan bu verilerde bazı çarpıcı sonuçlar öne çıkıyor.
Türkiye’nin yer almadığı 21 ülkeden, 16-64 yaş arası online müzik platformu kullanıcısı binlerce kişinin katıldığı anketin çarpıcı sonuçları var.
◊ 2019’un ilk yarısında, haftada müzik dinleme süresi 17.8 saatten 18 saate çıkmış. Bu da günde 2.6 saate denk geliyor.
◊ Katılımcıların yüzde 54’ü kendini “fanatik” ya da “müziği çok seven” olarak nitelendiriyor.
16-24 yaş aralığında bu rakam yüzde 63’e yükseliyor.
◊ Yaş haddinden dolayı dijital dinlemeye geç başlayan gruplarda da dinleme alışkanlıklarını değiştirme konusunda artış var.
35-64 yaş aralığında bu rakam gün geçtikçe yükseliyor. Öyle ki geçen yıla göre yüzde 8 artış sağlayarak yüzde 54 olmuş durumda.
◊ Yasal olmayan yollarla müzik dinleme sayısı yüzde 4’lük artış göstererek yüzde 27’ye varmış.
◊ 16-24 yaş aralığı, ücretli ya da ücretsiz olarak müzik dinleme rekorunu yüzde 83 ile elinde bulunduruyor. Onları yüzde 75 ile 25-34 yaş aralığı izliyor.
◊ Ankete katılan binlerce kişi online müzik platformundan keyif alma nedenlerini de açıklıyor. Katılımcıların yüzde 62’si “Milyonlarca şarkıya hemen ulaşım” derken, yüzde 61 ise “Nerede ne zaman istersem, istediğimi dinlerim” diyor. Yüzde 47, online müzik dinleme platformlarının “en uygun dinleme imkanı sunması”nı neden gösteriyor.
◊ Dünya çapında müzik en çok yüzde 70 oranla arabada, yüzde 64 oranla evde rahatlarken, yüzde 51 oranda ise temizlik ya da yemek yaparken dinleniyor.
◊ Dünyanın popüler müzik türleri sıralamasında ilk 10 değişmemiş... Pop birinci sırayı kimseye bırakmazken onu rock, oldies, hip-hop/rap, dans/elektronik, indie/alternative, K-pop, metal, R&B ve klasik müzik takip ediyor.
◊ Veriler gösteriyor ki hip-hop ve rap 16-24 yaş aralığında dört kat fazla sevilmeye başlandı. Ankete katılan Güney Afrika, Rusya, Polonya ve Almanya’dan aynı yaş grubu dinleyiciler, en popüler tür olarak yine poptan önce hip-hop ve rap’i sayıyor.
◊ Ankete katılanlar en çok cep telefonları üzerinden müziğe erişiyor. Yüzde 51 cep telefonu, yüzde 45 radyo üzerinden müzik dinlediğini söylüyor.
Müziksever artık geçmişte dinlediğinden ortalama iki kat fazla müzik dinlemeye çalışıyor, CD ya da plak alıyor, öncekinden farklı olarak Snapchat ya da TikTok’taki mini kliplerle keşif yapıyor. Konsere gitme oranı da üç kat artmış durumda.
Bu sonuçlardan anladığımız ise ister ücretli ister ücretsiz platformları kullansın, öncelikle 16-24, ardından 25-34 yaş aralığı ağır bir şekilde eğilimleri domine ediyor.
Diğer yaş aralıkları, ücretli müzik satın alma ve kullanım konusunda her ne kadar artış gözlense de onların hayli gerisinde.
Yine verilere bakıldığında keşfedilen müzikler arttığı için konserlere katılımın da arttığı görülüyor.
İnternet çağına doğanların müzik aşkını yasal yöntemlerle çözmesi ise mutluluk verici.
Raporun tamamına IFPI’ın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
Müziğe gönülden bağlı bir neslin gelişi, yasal yaptırımları, telif dağıtımını da domine edecek gibi gözüküyor.
Yani yolun sonunda ışık var.
Rahat dinleniyor
TNK yeni albümü “Kanatlarımdan Tutma”yı geçen cuma yayınladı. Alternatif rock türündeki albümde, piyano ve gitar baskın 10 adet şarkı “ayaklarını uzat ve rahat rahat dinle” statüsünde.
Sertab Erener’in “Aşk” şarkısının cover’ının da yer aldığı albümde, solist Caner Karamukluoğlu’nun vokal kabiliyeti gözler önüne seriliyor. Albüm bir çırpıda akıp gidiyor.
Çıkış parçası “Aşk Savaşı”, son dönemde gördüğüm en isabetli şarkı seçimi.
TNK yeni bir döneme girdiğini işaret ediyor olabilir, yakından takip etmeye değer.
Adeta Fırtına
Eren Günsan ya da bilinen adıyla Affet Robot’tan aylardır beklediğimiz EP sonunda yayınlandı.
“Huzursuz Seyirler” isimli bu karanlık synth-pop projesinde “Fırtına”, “Hala Rüya”, “İhtimal” ile “İhtimal”in farklı bir versiyonu bulunuyor. “Fırtına” en öne çıkan şarkısı. Bu havaları severseniz, “Fırtına”yı kesin seversiniz.
Zengin ve yerel
Geçen haftanın en çok beklediğim işine geldi sıra. Baba Zula, 10’uncu albümü “Derin Derin”i yayınladı. Albümde yine elektrik saz, elektrik ud gibi enstrümanlar öne çıkarken elektronik tabanlı müzik de kullanılmış. Anadolu müziğinin kökeninde dolanan “Derin Derin”de 10 şarkının 10’u da Batılıları çıldırtacak kadar yerel, yerel müzik dinleyicisini besleyecek kadar zengin.
Beklediğimize değen albüm
Tek tek single yayınlamasından içimin kıyıldığı, “Abi salın şu albümü gelsin” diye naralar attıran Ayyuka’nın yeni albümü “Maslak Halayı” nihayet yarın yayınlanıyor. Babylon sezon açılışında canlı canlı dinlediğimiz grubun kayıtları, canlı kalitesini aratmıyor.
Grup 9 şarkılık albümün üç şarkısını zaten daha önce göndermişti. Alican Tezer, Altan Sebüktekin, Ahmet Kul ve Özgür Yılmaz’dan oluşan Ayyuka, enstrümantal müzik konusunda minik heyecanlarımızın büyümesine neden olan bu yeni albümde, mix’te Grammy’li İtalyan prodüktör Tommaso Colliva ile çalışmış. Oldukça temiz ve eklektik bir sound’a sahip albüm eloğlunda çıksa “wow” dersiniz, bakalım çıkınca neler diyeceksiniz. Benim dört yıl beklediğime fazlasıyla değdi.
Zamanla anlaşılır
Geçen hafta albüm çıkaran bir başka grup da Öfkeli Kalabalık... “Ana Can” isimli 10 şarkılık albümde, üçüncü dalga yeni rock müzik anlayışı hakim. Esprili bir durum tahlili içeren şarkılarda döne döne kendimize bakıyoruz. Bu nedenle albümün anlaşılması zaman alıyor.
Neşelenmek için
Bilal Karaman, yakından takip ettiğimiz gitaristlerin başında geliyor. “Manouche a La Turca Vol II” EP’sinde de Karaman’ın enstrüman denizinde yüzerken buluyoruz kendimizi. “Osmanlı ve Anadolu müziklerini Manouche geleneği ile harmanlayan” Karaman, albüm kapağını Cem Yılmaz’ın hazırladığı çalışmasında, “Sultan-ı Yegah Sirto”su ile sizi neşelendirmeye aday. Bir anda eski İstanbul’da buluyorsunuz kendinizi.
Ne dinledim?
◊ Abkountry - Boncuk
◊ Baba Zula - Salıncaksın
◊ Düşün - Yarım Kalmış Cümleler
◊ TNK - Aşk Savaşı
◊ Öfkeli Kalabalık - Yaralıyım
◊ Teneke Trampet - Yaşamımın Kenarları
◊ Affet Robot - Fırtına
◊ Bilal Karaman - Sultan-ı Yegah Sirto
◊ Document1 - Groan
◊ Umut Döven - Değişmek Zordur