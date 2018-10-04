Müziği izleme zamanı

Bu konu, fizy İstanbul Müzik Haftası’ndaki panellerde de konuşulan başlıklardan biriydi. Özellikle de video stream sitesi YouTube’un dijital dinleme platformları ligine ortak olması, tıklanma rekorlarından sıklıkla bahsedilmesi, gözleri yeniden videolara çevirdi.
Trendleri geriden takip ediyor gibi görünsek de Türk popçularının, alternatif sanatçıların, rap’çilerin özellikle YouTube kanalları üzerinden keşfedildiği bir dönemde, dinleyicilerin gözü haliyle video izleme sitelerine dönmüş durumda.
Her şarkıcı albümünü online müzik dinleme platformlarına koyduğu gibi şarkı sözlerinin yer aldığı videoları da kendi hesaplarından paylaşıyor, böylece izlenme oranlarını artırmaya çalışıyor.
Her müzik şirketinin/sanatçının kendi kanalı üzerinden yaptığı yayınlar ek gelir kapısı.
Gelelim albümsüz, şirketsiz müzik paylaşımı yapmak isteyenlere. YouTube, bilgilendirme sayfasında şu sözlerle cesaretlendiriyor onları: “Nielsen’e göre sanatçıların ve plak şirketlerinin gelir elde etmesini sağlayan dijital hizmetlerin gitgide büyümesiyle müzik dinleme oranı şu an hiç olmadığı kadar yüksek.”
Belli bir oranda izleyici/abone sayısına ulaştıktan sonra kanalınız üzerinden para kazanmaya da başlıyorsunuz.
Gelelim neden izliyoruz konusuna...
Hazırlanan videoların güzelliğinden olduğunu sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Birçok şarkıcı/grup amatörce klipler çekerek tanındı. Tam bu noktada dinleyicinin bedava içeriğe olan sevdası devreye giriyor. Eğer iyi bir işe imza attıysanız, o video Türkiye’nin en çok izlenen videosu olabilir ve bir yapımcı kapınızda bitebilir.
Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanmak için geç kalmayın ve keşfedilmek için sıra beklemeyin.
Umursadıklarım ve umursamadıklarım
Berkant Ali, bu hafta ilk albümünü çıkaran bir diğer isim. Alternatif pop türündeki “Körfezde Rüzgar” gösterişsiz bir çalışma. Albümdeki 10 şarkının söz ve müziği kendisine ait. Şarkılarda şehirli bir çocuğun umursadıklarını/umursamadıklarını net şekilde duyuyorsunuz. Bu arada Mert Tunçmakas’la hem mix hem de enstrüman çalımı konusunda iyi bir ikili oldukları gayet net anlaşılıyor.
Huzur verdi
Bu haftanın bir başka güzel albümü Barlas Tan Özemek imzalı.
İstanbul’daki müzik sektörün yarısının çaldığı “Yalancılar Kahvesi” akustik ağırlıklı ve minik elektronik dokunuşlara sahip.
Barlas’ın sesi dingin olduğu için dinlemesi bir o kadar keyifli. Single’larının üzerinden çok zaman geçse de albüm bu yetenekli şarkıcıyı ön plana çıkarıyor.
Yolculuk kendini anlamaya
Sena Şener’in ilk albümü “İnsan Gelir İnsan Geçer” geçen haftalarda dinleyiciyle buluştu. Farklı vokal tekniğiyle kendi şarkılarını söylemeyi seçen Sena’nın, neden Mahmut Orhan’la yaptığı “Feel” gibi şarkılarda kendini bulamadığını bu albümle daha iyi anlıyorsunuz. Onun öyle trendlerle popüler olmak gibi bir derdi yok, derdi daha çok bu yolculukta kendini anlamak. Sakince dinlenilebilen albümde en çok 15 yaşındayken yazdığı “Çirkin Dünya”nın yeni versiyonunu sevdim. Kulak kabartmak için geç değil.
3 ayda ikinci albüm
Berk Sivrikaya’nın son projesi Brek, “TV Juice” albümünden üç ay sonra gelen “Mikrodalga Sörfü” EP’si ile yoluna devam ediyor. 5 şarkılık bu çalışmada elektronik müziğin çeşitli türleri mevcut.
Bereketli topraklarda olduğu gözlenen Brek’in yeni işleri haliyle merak uyandırıyor.
Radar
Korcan Yavuz’un One Man Land projesiyle yeni tanıştım, umarım çok geç kalmadım. İkinci single’ı “Trier”la tanıştığıma memnun olduğum One Man Land’i ilk dinlediğinizde Türk işi olduğunu anlamayacaksınız. “Yabancı müzikten başka bir şey dinleyemiyorum vallahi” diyenlerin imdadına güzel müzikle yetişmiş olayım.
Melodilerde seyahat
Tuna Pase ve Barkın Engin işbirliğinden ikinci albüm geldi. 4 yıl bekleten ikili, “Rest” isimli yeni albümlerinde sekiz parçada da doğaçlamalardan faydalanıyor. Yer yer karanlık olan albüm, melodiler üzerinde seyahate çıkmanızı sağlıyor.
Sese kulak verin
Oyuncu olarak da hatırlayacağınız Deniz Sipahi uzun süredir sahnelerdeki performans başarısını ilk single’ı “Özgürlüğüm Senin”leyle perçinledi. Ian Ikon’a ait “Discover Me” parçasına Duygu Merzifonoğlu’nun yazdığı Türkçe sözlerle ortaya çıkan şarkı, Sipahi’nin sesinin kalitesini daha rahat duymanıza imkan veriyor.
İhtiyacınız umutsa...
Güler Özince “Merkür Retrosu”nun ardından verdiği kısa arayı “Öyle Olsa” ile kapattı. Umutlu bir şarkıya ihtiyacınız varsa Güler sizin için yazıp söylemiş, hemen açıp dinlemeye başlayın.
Ne dinledim?
k Sena Şener - Çirkin Dünya
k Barkın Engin&Tuna Pase - Rüyadan Yanaydı
k Güler Özince - Öyle Olsa
k Berkant Ali - Ali
k Barlas Tan Özemek - Aslan Dostum
k Brek - Bir Şey Fark Etmez
Müziği izleme zamanı
Bu konu, fizy İstanbul Müzik Haftası’ndaki panellerde de konuşulan başlıklardan biriydi. Özellikle de video stream sitesi YouTube’un dijital dinleme platformları ligine ortak olması, tıklanma rekorlarından sıklıkla bahsedilmesi, gözleri yeniden videolara çevirdi.
Trendleri geriden takip ediyor gibi görünsek de Türk popçularının, alternatif sanatçıların, rap’çilerin özellikle YouTube kanalları üzerinden keşfedildiği bir dönemde, dinleyicilerin gözü haliyle video izleme sitelerine dönmüş durumda.
Her şarkıcı albümünü online müzik dinleme platformlarına koyduğu gibi şarkı sözlerinin yer aldığı videoları da kendi hesaplarından paylaşıyor, böylece izlenme oranlarını artırmaya çalışıyor.
Her müzik şirketinin/sanatçının kendi kanalı üzerinden yaptığı yayınlar ek gelir kapısı.
Gelelim albümsüz, şirketsiz müzik paylaşımı yapmak isteyenlere. YouTube, bilgilendirme sayfasında şu sözlerle cesaretlendiriyor onları: “Nielsen’e göre sanatçıların ve plak şirketlerinin gelir elde etmesini sağlayan dijital hizmetlerin gitgide büyümesiyle müzik dinleme oranı şu an hiç olmadığı kadar yüksek.”
Belli bir oranda izleyici/abone sayısına ulaştıktan sonra kanalınız üzerinden para kazanmaya da başlıyorsunuz.
Gelelim neden izliyoruz konusuna...
Hazırlanan videoların güzelliğinden olduğunu sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Birçok şarkıcı/grup amatörce klipler çekerek tanındı. Tam bu noktada dinleyicinin bedava içeriğe olan sevdası devreye giriyor. Eğer iyi bir işe imza attıysanız, o video Türkiye’nin en çok izlenen videosu olabilir ve bir yapımcı kapınızda bitebilir.
Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanmak için geç kalmayın ve keşfedilmek için sıra beklemeyin.
Umursadıklarım ve umursamadıklarım
Berkant Ali, bu hafta ilk albümünü çıkaran bir diğer isim. Alternatif pop türündeki “Körfezde Rüzgar” gösterişsiz bir çalışma. Albümdeki 10 şarkının söz ve müziği kendisine ait. Şarkılarda şehirli bir çocuğun umursadıklarını/umursamadıklarını net şekilde duyuyorsunuz. Bu arada Mert Tunçmakas’la hem mix hem de enstrüman çalımı konusunda iyi bir ikili oldukları gayet net anlaşılıyor.
Huzur verdi
Bu haftanın bir başka güzel albümü Barlas Tan Özemek imzalı.
İstanbul’daki müzik sektörün yarısının çaldığı “Yalancılar Kahvesi” akustik ağırlıklı ve minik elektronik dokunuşlara sahip.
Barlas’ın sesi dingin olduğu için dinlemesi bir o kadar keyifli. Single’larının üzerinden çok zaman geçse de albüm bu yetenekli şarkıcıyı ön plana çıkarıyor.
Yolculuk kendini anlamaya
Sena Şener’in ilk albümü “İnsan Gelir İnsan Geçer” geçen haftalarda dinleyiciyle buluştu. Farklı vokal tekniğiyle kendi şarkılarını söylemeyi seçen Sena’nın, neden Mahmut Orhan’la yaptığı “Feel” gibi şarkılarda kendini bulamadığını bu albümle daha iyi anlıyorsunuz. Onun öyle trendlerle popüler olmak gibi bir derdi yok, derdi daha çok bu yolculukta kendini anlamak. Sakince dinlenilebilen albümde en çok 15 yaşındayken yazdığı “Çirkin Dünya”nın yeni versiyonunu sevdim. Kulak kabartmak için geç değil.
3 ayda ikinci albüm
Berk Sivrikaya’nın son projesi Brek, “TV Juice” albümünden üç ay sonra gelen “Mikrodalga Sörfü” EP’si ile yoluna devam ediyor. 5 şarkılık bu çalışmada elektronik müziğin çeşitli türleri mevcut.
Bereketli topraklarda olduğu gözlenen Brek’in yeni işleri haliyle merak uyandırıyor.
Radar
Korcan Yavuz’un One Man Land projesiyle yeni tanıştım, umarım çok geç kalmadım. İkinci single’ı “Trier”la tanıştığıma memnun olduğum One Man Land’i ilk dinlediğinizde Türk işi olduğunu anlamayacaksınız. “Yabancı müzikten başka bir şey dinleyemiyorum vallahi” diyenlerin imdadına güzel müzikle yetişmiş olayım.
Melodilerde seyahat
Tuna Pase ve Barkın Engin işbirliğinden ikinci albüm geldi. 4 yıl bekleten ikili, “Rest” isimli yeni albümlerinde sekiz parçada da doğaçlamalardan faydalanıyor. Yer yer karanlık olan albüm, melodiler üzerinde seyahate çıkmanızı sağlıyor.
Sese kulak verin
Oyuncu olarak da hatırlayacağınız Deniz Sipahi uzun süredir sahnelerdeki performans başarısını ilk single’ı “Özgürlüğüm Senin”leyle perçinledi. Ian Ikon’a ait “Discover Me” parçasına Duygu Merzifonoğlu’nun yazdığı Türkçe sözlerle ortaya çıkan şarkı, Sipahi’nin sesinin kalitesini daha rahat duymanıza imkan veriyor.
İhtiyacınız umutsa...
Güler Özince “Merkür Retrosu”nun ardından verdiği kısa arayı “Öyle Olsa” ile kapattı. Umutlu bir şarkıya ihtiyacınız varsa Güler sizin için yazıp söylemiş, hemen açıp dinlemeye başlayın.
Ne dinledim?
k Sena Şener - Çirkin Dünya
k Barkın Engin&Tuna Pase - Rüyadan Yanaydı
k Güler Özince - Öyle Olsa
k Berkant Ali - Ali
k Barlas Tan Özemek - Aslan Dostum
k Brek - Bir Şey Fark Etmez