Melankolik şarkı deyip geçme

Ford, sürücülerle müzik arasındaki bağlantıyı çözebilmek adına Spotify ve New York Üniversitesi işbirliğiyle bir araştırma yaptırmış.

Bu araştırma için Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’den katılımcılar, özel seçilmiş playlist’leri dinlemiş.

Sürücülerin ruh halleri, sabah işe gidiş yolculuklarından hemen önce ve hemen sonra yanıtladıkları anket sorularıyla tespit edilmiş.

Anket sonucunda enerjik, yüksek tempolu şarkıların en iyi etkiyi yarattığı ortaya çıkmış.

Ancak melankolik ya da “düşük değerli” minör anahtarlı şarkıların da “yüksek değerli” yani açıkça mutlu müzikler kadar popüler olduğu görülmüş.

New York Üniversitesi’nden Amy Belfi, sonuçlardan bahsederken “Genel olarak, enerji düzeyi yüksek şarkılar, katılımcılarımıza kendilerini daha enerjik hissettirdiğini gördük” diyor ve ekliyor: “İşin ilginç yanı, daha enerjik hissetmeye yardımcı olabilen müzikler arasında ‘mutlu’ şarkılar kadar daha karamsar veya melankolik olanlar da vardı. ‘Üzgün’ şarkılar gerçekten de kendimizi iyi hissetmemizi sağlayabilir. Örneğin, bize üstesinden gelip ders aldığımız zor deneyimleri hatırlatabilirler.”

Bu araştırma aklıma, sık sık kullandığım taksilerde çalan ağır arabesk şarkıları ve hüzünlü türküleri getirdi.

Bunların meğer rahatlatan bir etkisi de varmış, ben bugüne kadar anlayamamışım.

Görünüşe göre bundan sonra şoförlere “Kanalı değiştirin” demeyeceğim...

Birileri’nden baba hareket

Birileri grubunu 2016’dan beri dinliyorum. “Bir İleri” tatlı albümdü mesela, Kalorifer Peteği şarkısını hâlâ sık sık dinlerim.

Geçenlerde YouTube’da gezinirken bir de baktım yeni şarkı çıkmış, ismi de “Dünyayı Kaldıran Adam”. İsim annesi ise Esra Harmanda. Klipte, 90’ların sabah programlarından, akrobat Cem Soykök ile seyircilerin yer aldığı görüntüler var...

Görüntü kalitesi düşük ama sözler Soykök’ü anlatıyor.

Bir dönem neredeyse her kanalda ekrana gelen, şovlarıyla ev hanımlarının yüzünü güldüren ünlü akrobat, klibin sonunda oğluyla stüdyonun ortasında duruyor.

Babasının yaptığı hiçbir şeye şaşırmayan işte o çocuk, grubun solisti Can Soykök’ten başkası değil.

Hem babasına tatlı bir gönderme yapmış hem de Türk halkının ekran hafızasını sağlam rock tınılarıyla yeniden canlandırmış. Bu tarz samimi işlerin müzik dünyasında daha çok yer bulması gerektiğine inananlardanım, yolları açık olsun diyorum.

İzmir Marşı seyirciden

Bazı şarkılar ve marşlar neden her konserde şarkı listesine ekleniyor diye söyleniyorum sık sık ama kazın ayağı öyle değilmiş.

İdeolojik bir duruş simgelediği düşünülse de İzmir Marşı’nı gruplar, şarkıcılar değil bizzat seyirci söylüyor.

Bunun son örneğini Athena’nın Harbiye Açıkhava konserinde bizzat yaşadım. İki dakika “hangi şarkıyı çalsak” diye birbirlerine bakmayagörsün müzisyenler, seyirci kendi başlıyor söylemeye.

Müzikseverleri de kategorize edemeyiz herhalde, öyle değil mi?

Dipnot: Onların konser coşkusu da beni hep neşelendiriyor. Bu sene bol bol Athena izleme imkanı bulacaksınız, kendinize uygun olan bir konser mekanı seçin ve koşarak gidin..

Sertab aynı Sertab

Sertab Erener’in solistliğini üstlendiği garaj grubu Oceans of Noise’un Ayla’sını da Finding White In Black’ini de dinledim.

Bildiğiniz üzere Türkçe şarkı Ayla, aynı adı taşıyan filmin müziği olurken İngilizce versiyonu Finding White In Black tümüyle yurtdışı hedefli bir single...

Grubun müziği yeni olsa da Sertab Erener’in karakteristik sesi baskın.

Dolayısıyla sanki Erener’in solo çalışmasını dinliyormuşuz gibi hissettiriyor şarkılar...

Vokalde Sertab Erener, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboard’da Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü’nün yer aldığı grubun önündeki tek engel bu olabilir. Onun dışında müzikalite olarak şarkıyı belli bir seviyede tuttukları gerçek.

Kapalı gişe konserler

Organizatör Umut Kuzey, Ankara’daki Milyon Fest’le sezonu resmen kapadı, gelecek sezon 11 büyük festival yapacağı haberi de şimdiden kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Bunlardan biri Yunanistan diğeri Almanya’da yapılacak deniyor...

Haydi hayırlısı.

Ne dinledim?