Konser 10 dakika izleyici 10 milyon

Görmüşsünüzdür, dünyanın en çok kullanıcıya sahip oyunlarından Fortnite, platform içinde 10 dakikalık bir canlı konsere ev sahipliği yaptı. İlk sanal konser olarak tanıtılan bu DJ performansı, oyun içinde yer alan Pleasant Park haritasında kurulan konser alanında yapıldı.
DJ Marshmello’nun canlı çaldığı konser, alandaki karakterlerin de en büyük eğlencesi oldu.
DJ, dijital oyun karakteri haliyle varlığını gösterirken, oyuncuların karakterlerinin silahları oyun tarafından 10 dakikalığına devre dışı bırakıldı, haliyle karakterler bu alanda rahatça dans edebildi.
Bu 10 dakikalık performans YouTube’a eklendi.
Şu ana kadar DJ’in YouTube kanalında da 15 milyon izleyiciye ulaştı.
Uzakları yakın ve ulaşılabilir kılan internet dünyası, uzun zamandır kimi konserleri canlı izlemeye imkan veriyordu ama bir oyun platformunda tamamı dijital karakterlerle böyle bir rekor duyulmuş şey değildi.
Konseri yerinde izlemek gibi bir deneyimi henüz bu platformlar sunmasa da, sanal gerçeklik gözlükleriyle izlenebilen etkinlikler hâlâ bir elin parmağını geçmese de bunun imkanlı olduğunu gördük. Marshmello’nun 10 dakikalık canlı konseri hem DJ’e hem de oyuna ekstra bilinirlik kazandırdı.
Bu da akıllara canlı yayın verilerini getiriyor.
Her yıl canlı yayın erişim rakamları yüzde 10’luk büyüme kaydetmeye devam ediyor.
Üstelik plak şirketlerinin de çok sevdiği bu durum ek gelir elde etmelerini sağlıyor.
İşler konser mekanlarından oyunlara, dijital platformlara tamamıyla taşınmaz belki
ama canlı konserleri ev ortamında izlemeye devam edeceğimiz kesin.
Kaçırmayın
Güç Başar Gülle, 5 şarkılık üçüncü albümü “Reverse Perspective”i yayınladı. Baştan sona neşeli bir hafta sonunu anımsatan caz albümü, cazseverlerin kesinlikle kaçırmaması gereken işlerden.
Ay çok güzel
Tatlı tatlı şarkılarını yazıp söyleyen Aybüke Poçan’ın yeni tarzını pek sevdim. Yeni single’ı “Ay”la yeni yönelimini de açık eden Poçan, indie-pop türünü üstüne iyi geçirmiş.
Öncü geldi
Sinema ve reklam sektörünün yakından tanıdığı Korhan Oraydın, Non Square projesinin ilk şarkısını yayınladı. Projeyle aynı adı taşıyan şarkıyı öncü olarak gönderen Non Square, “Reflection of Us” albümünün çıkışıyla elektronik dönüşümünü tamamlayacak gibi.
Radar
İzmir’den alternatif grupların haberleri gelmeye devam ediyor. Uzunçalar’ın ikinci albümü “Bu Biraz da Böyle” çıkalı iki ay olmuş ama ben yeni müşerref oldum. İyi niyetliler ve daha gidecek çoook yolları var. Bir de prodüktör yardımı alırlarsa uzun mesafe koşarlar.
10’da 10
Rap camiası geçen cuma tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.
Neredeyse tüm rap’çiler
birer single çıkarırken, Allâme’den albüm geldi. “Av” adını taşıyan albüm, 10 şarkıda 10 puanımı aldı. Aspova ile birlikte söyledikleri “Yandım” favorilerim arasına hızlı giriş yaptı.
Neşet Ertaş’ın “Evvelim Sen Oldun” türküsünün melodisini kullandığı şarkısı “Söyle” de dikkatten kaçacak gibi değil...
NE DİNLEDİM?
* Eda Baba - Tebessüm
* Hey! Douglas ft Gaye
Su Akyol - Ayva Çiçek Açmış
* Farazi - Think
* Yiğit Seferoğlu ft Seray
Bilen - Zincir
* Gülden Mutlu - Kandırmışlar
Aşk Diye
* Allame ft Aspova - Yandım
* Aybüke Poçan - Ay
* 163 - Avare Yıllarım
* Apartmanlar - Güzel Bir Yer
* Oraventus ft İrem - The Way
* Uzunçalar - Seni Sevmek
* Burakbey - Canın Nasıl İsterse
* Güç Başar Gülle - Light&Shade
* Non Square - Land of Nod
Konser 10 dakika izleyici 10 milyon
Görmüşsünüzdür, dünyanın en çok kullanıcıya sahip oyunlarından Fortnite, platform içinde 10 dakikalık bir canlı konsere ev sahipliği yaptı. İlk sanal konser olarak tanıtılan bu DJ performansı, oyun içinde yer alan Pleasant Park haritasında kurulan konser alanında yapıldı.
DJ Marshmello’nun canlı çaldığı konser, alandaki karakterlerin de en büyük eğlencesi oldu.
DJ, dijital oyun karakteri haliyle varlığını gösterirken, oyuncuların karakterlerinin silahları oyun tarafından 10 dakikalığına devre dışı bırakıldı, haliyle karakterler bu alanda rahatça dans edebildi.
Bu 10 dakikalık performans YouTube’a eklendi.
Şu ana kadar DJ’in YouTube kanalında da 15 milyon izleyiciye ulaştı.
Uzakları yakın ve ulaşılabilir kılan internet dünyası, uzun zamandır kimi konserleri canlı izlemeye imkan veriyordu ama bir oyun platformunda tamamı dijital karakterlerle böyle bir rekor duyulmuş şey değildi.
Konseri yerinde izlemek gibi bir deneyimi henüz bu platformlar sunmasa da, sanal gerçeklik gözlükleriyle izlenebilen etkinlikler hâlâ bir elin parmağını geçmese de bunun imkanlı olduğunu gördük. Marshmello’nun 10 dakikalık canlı konseri hem DJ’e hem de oyuna ekstra bilinirlik kazandırdı.
Bu da akıllara canlı yayın verilerini getiriyor.
Her yıl canlı yayın erişim rakamları yüzde 10’luk büyüme kaydetmeye devam ediyor.
Üstelik plak şirketlerinin de çok sevdiği bu durum ek gelir elde etmelerini sağlıyor.
İşler konser mekanlarından oyunlara, dijital platformlara tamamıyla taşınmaz belki
ama canlı konserleri ev ortamında izlemeye devam edeceğimiz kesin.
Kaçırmayın
Güç Başar Gülle, 5 şarkılık üçüncü albümü “Reverse Perspective”i yayınladı. Baştan sona neşeli bir hafta sonunu anımsatan caz albümü, cazseverlerin kesinlikle kaçırmaması gereken işlerden.
Ay çok güzel
Tatlı tatlı şarkılarını yazıp söyleyen Aybüke Poçan’ın yeni tarzını pek sevdim. Yeni single’ı “Ay”la yeni yönelimini de açık eden Poçan, indie-pop türünü üstüne iyi geçirmiş.
Öncü geldi
Sinema ve reklam sektörünün yakından tanıdığı Korhan Oraydın, Non Square projesinin ilk şarkısını yayınladı. Projeyle aynı adı taşıyan şarkıyı öncü olarak gönderen Non Square, “Reflection of Us” albümünün çıkışıyla elektronik dönüşümünü tamamlayacak gibi.
Radar
İzmir’den alternatif grupların haberleri gelmeye devam ediyor. Uzunçalar’ın ikinci albümü “Bu Biraz da Böyle” çıkalı iki ay olmuş ama ben yeni müşerref oldum. İyi niyetliler ve daha gidecek çoook yolları var. Bir de prodüktör yardımı alırlarsa uzun mesafe koşarlar.
10’da 10
Rap camiası geçen cuma tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.
Neredeyse tüm rap’çiler
birer single çıkarırken, Allâme’den albüm geldi. “Av” adını taşıyan albüm, 10 şarkıda 10 puanımı aldı. Aspova ile birlikte söyledikleri “Yandım” favorilerim arasına hızlı giriş yaptı.
Neşet Ertaş’ın “Evvelim Sen Oldun” türküsünün melodisini kullandığı şarkısı “Söyle” de dikkatten kaçacak gibi değil...
NE DİNLEDİM?
* Eda Baba - Tebessüm
* Hey! Douglas ft Gaye
Su Akyol - Ayva Çiçek Açmış
* Farazi - Think
* Yiğit Seferoğlu ft Seray
Bilen - Zincir
* Gülden Mutlu - Kandırmışlar
Aşk Diye
* Allame ft Aspova - Yandım
* Aybüke Poçan - Ay
* 163 - Avare Yıllarım
* Apartmanlar - Güzel Bir Yer
* Oraventus ft İrem - The Way
* Uzunçalar - Seni Sevmek
* Burakbey - Canın Nasıl İsterse
* Güç Başar Gülle - Light&Shade
* Non Square - Land of Nod