Kırık Türkçe samimiyeti

Adını Meryem Uzerli’nin kardeşi olarak duymuş olsak da hiç hafife almayın, albümün ilk şarkısı “Güneşim” ile beni kalbimden vurdu.

Bu şarkıyı daha önce Fatih Akın’ın “Temmuzda” filminde İdil Üner’in sesinden dinlemiştik.

Canan Uzerli’nin Türkçe fonetiği biraz sorunlu...

Türk enstrümanlarının çokça kullanıldığı albümde, bir süre sonra o kırık Türkçeyi epey seviyor ya da tam tersi sevmiyorsunuz. Arası yok.

Bir de albümde Almanlar rahat anlasın diye her şarkının Almanca çevirisi de yer alıyor.

Daha ne olsun...

Bu şarkılar size iyi gelecek

Duman grubundan çıkan ikinci solo albüm Ari Barokas’ınki oldu. Usta bas gitarist, kendi şarkılarından hazırladığı albümü “Lafıma Gücenme”yi dün yayınladı.

Tam bir uzun yol albümü gibi hazırlanan “Lafıma Gücenme”, söylem olarak Duman izleri taşısa da daha sakin bir tarafı olduğu kesin. “Salaksın” ve “Yalnızlık Kanında Var” şimdilik favorim.

Duman’ın fabrika gibi çalışmasının devamını heyecanla bekliyorum.

Ne tatlı bir yöntem

Geçen hafta muhteşem bir haber okudum.

Lahey’de bulunan Paard adlı konser salonunda, etkinlik sırasında konuşmayı sürdürenlere kibarca “Şekerini ye, çeneni kapat” demek için lolipop ikram ediliyormuş.

Ne yazılar asılmış, ne ricalar yapılmış ama konserde konuşanlar için lolipop vermeyi akıl etmeden bu sorun çözülmemiş.

Çıkan habere göre epey de başarılı olunmuş.

Bizim mekanlarda da artık başlasa, biz de akustik konserleri ağız tadıyla izleyebilsek artık.

Radar

Bu hafta İzmirli grup Scenes We Have Missed, Kaosmos, Afgan, Ekin Fil, Bam Bam Bam ve Herkestam var. Çeşitli türlerde yeni soluklar arayanlar için birebir...

Ne Dinledim?

- Canan Uzerli - İstanbul’da

- Scenes We Have Missed - Scenes

- Herkestam - Yalnız

- Mabel Matiz - Öyle Kolaysa

- Islandman - Night Wind

Huzur bu albümde

Üzerine yazmak için 1 ay beklemiş gibi oldum ama buna değdi. Canlı performansların çok beğenilen isimlerinden Islandman ekibi “Rest in Space”i yayınladı.

Farfara’dan tanıdığımız Tolga Böyük ile Erdem Başer ve Eralp Güven’den kurulu grubun birçok türü barındıran 9 şarkılık albümünde boş yok.

NEW YORK’TA KAYDETTİ

Kerem Görsev’in New York’ta evlenmesi haber oldu ama albüm kayıtlarını da orada gerçekleştirdiği dile getirilmedi. Görsev, 19’uncu albümünün kayıtlarını Brooklyn’de tamamladı. Trampette Terrell Stafford, bas’ta Peter Washington ve davulda Ferit Odman ile kayıt yapan sanatçı, albümün yapımcılığını da Ferit Odman ile birlikte üstlendi.