Kırdın kalbimi gel al gönlümü

Kendrick Lamar, geçtiğimiz günlerde James Blake ile çıkacağı The Damn Tour kapsamında gideceği ülkelerin görselini yayınladı. Türkiye’nin de haritada yer aldığı o görsel hepimizi heyecanlandırdıysa da hayallerimiz aynı hızla yıkıldı. 7 Şubat’ta Dublin’de başlayacağı turneyi 5 Mart’ta Berlin’de bitiriyor Lamar ve listede Türkiye yok.



Bu durum Lamar’ın ekibinin kimseyle görüşme yapmadığı anlamına gelmiyor. Muhtemelen Lamar konserinde hedeflenen yüksek bilet satışı gerçekleşmeyeceğinden, büyük organizatörler topa girmedi ve kendisinden böylece yoksun kaldık.

Bu kötü haberdi

İyi haberse Rag’n Bone Man İstanbul konseri açıklandı. Rag’n Bone Man, Grand Reserve isimli turnesinin finalini 13 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da yapacak. Gelir buradaki coşkuyu görürse, eşe dosta söylerse, kim bilir daha kimler gelmeye ikna olur... Ne dersiniz?

İlk haliyle bıraksalar şaşarım

Büyük Ev Ablukada kayıtları zaman içinde o kadar başkalaşım geçiriyor ki akıllara zarar. İlk albüm Full Faça’da yer alan şarkılar sahnede uzun süre o şekilde çalınamadı mesela. Konserlerde 5 yıl boyunca da şekilden şekile girdi kayıtlar. Bir noktadan sonra o hallerini çalmaktan sıkılıyorlar belli ki. Haksız sayılmazlar.

Grubun dans ettiren ikinci albümü Fırtınayt da geçtiğimiz hafta yayınlandı. Son 1.5 senedir konserlerde dinlediğimiz Güneş Yerinde, Evren Bozması, Arayan Bulur, Hayaletler de yeni aranjelerle bir tık ileriye taşınmış durumda.

Tarzlarını ve tavırlarını sevdiğim için ekibe serzenişimi buradan yapmak istedim. Şarkılar bu haliyle de güzel, favorim kesinlikle Bartu Küçükçağlayan’ın rap denemesi “Benim Kafam S*ktirmiş Gitmiş”. Albüm hayırlı olsun ama tam bir ritme alışıyorum başkalaşıyor parçalar. Bana da günah.

Hamamdan kültür sanat merkezine

Tarihi Cağaoğlu Hamamı’nda kese attırmayı sevenler, size güzel bir sürprizim var.

Hamam, kültür sanat merkezi oluyor. Dönüşümünü tamamlamak üzere olan mekanda sergi ve konserleri izlemeye gideceksiniz yakında.

İstanbul da yeni bir etkinlik mekanı kazanmış olacak. Benden söylemesi...

Kesinlikle dinleyin

- Akın Sevgör, Arsnova albümünden sonra Routine isimli bir EP yayınladı geçen hafta. En çok ben heyecanlanmış olabilirim çünkü klasik elektronik müziklerle aram pek de iyi değil. Kendisinin müziği benim gibi elektronik dans müziğine mesafeli insanlara bile hitap ediyor. Bir şans verebilirsiniz.

- Ars Longa, ikinci albüm öncesi küçük bir haberciyle karşımıza çıktı. Yüreğim İmparator daha pop bir çalışma olsa da grubun müziğine tezat durmuyor. Vokal ve gitarda Ali Sinan Çulhaoğlu, gitarda Uygar Çehreli, bas gitar ve vokalde Berat İşçioğlu, klavye ve vokalde Tuba Gördes ve davulda Mehmet Kemal Ülkenciler’den oluşan grup, alternatif müzik severlere nefes aldırıyor.

- Son Feci Bisiklet, yeni albümleri “Kötü Şeyler”i geçtiğimiz hafta yayınladı. Vokal, gitar ve klavyede Arda Kemirgent, davulda Can Sürmen, gitarda Erkin Sağsen ve bas gitarda Ozan Özgül’den oluşan Son Feci Bisiklet’in “Kötü Şeyler” albümünde tüm söz ve besteler Arda Kemirgent, düzenlemeler ise grubun imzasını taşıyor. Benim kafamı çok karıştırıyorlar, genellikle albümlerini sevip sevmediğim konusunda hep kararsız kalıyorum. Günün sonunda birkaç şarkı kalıyor geriye. Düşman ve İt Gibi şimdilik favorim.

Nokia Supersound ile duymuştum ilk olarak Ali Seval’in adını. Ardından Kaçak grubunda performansını izleme imkânı bulmuştum. Ali Seval ilk solo albümü Sempat Telepat’ı 2 Ekim’de çıkardı. Tüm şarkıları kendi çalıp kendi kaydetmiş Ali Seval. Bayağı rock albümüne imza atan Seval’e yolculuğunda başarılar diliyorum. Daha fazla sesini duyurmaya ihtiyacı olacak.

- Barlas Tan Özemek ilk solo albümünün kayıtlarını tamamladı, bu arada da ikinci single’ı Kediler’i yayınladı. Dayısı Bülent Ortaçgil’in 1974’te yayınlanan ilk albümü “Benimle Oynar mısın?”da yer alan şarkılardan biri olan Kediler’i ailece kaydetme fırsatı bulan Özemek, daha dingin müzik arayışındakilere derman olacak gibi.

Neler dinledim

- Ars Longa - Yüreğim İmparator

- Akın Sevgör - Routine

- Son Feci Bisiklet - Düşman

- Büyük Ev Ablukada - İhtimallerin Heyecanına Üzülüyorum

- Ağaçkakan - Herr Neyse