Kazanan, 70’ler Türk müziği

Türkiye’deki konserleri hıncahınç dolan, bilet bulmakta zorlanılan, Türk müziğini biz Türklere itinayla geri satan Amsterdam merkezli Altın Gün, sonunda hak ettiği kıymeti Grammy’den de gördü.
“Müzik dünyasının en prestijli ödülleri” olarak lanse edilse de ağırlıklı olarak Amerikan müzik piyasasının ödüllendirildiği törende Altın Gün, ‘en iyi dünya müziği’ kategorisinde ödüle aday gösterildi. Grup bu adaylığı 2019’da yayınladığı “Gece” adlı albümleriyle aldı.
Tabii bizde bir coşku, bir “vatan millet Sakarya” durumu...
Saykedelik Türk rock grubunun kurucusu, Hollandalı bas’çı Jasper Verhulst.
Verhulst, yolu Türkiye’den geçerken 70’lerin müzikleri ve türkülerle tanışıyor. Facebook’a ilan veriyor ve ekibini topluyor.
Grupta Jasper Verhulst’a Erdinç Ecevit Yıldız, Gino Goeneveld, Ben Rider, Daniel Smienk ve solist olarak Merve Daşdemir eşlik ediyor.
26 Ocak’ta Los Angeles’ta 62’ncisi düzenlenecek Grammy Ödül Töreni’nde ödül alması muhtemel “Gece” albümünde bakın neler var:
Neşet Ertaş’ın “Yolcu” ve “Leyla”sı, Ali Ekber Çiçek’in “Vay Dünya”sı, Âşık Veysel’in “Anlatamam Derdimi” ve “Derdimi Dökersem”i, “Kolbastı”, Âşık Sümmani’nin “Ervah-ı Ezelde”si, Selda Bağcan’ın “Gesi Bağları” türküsü ve Muzaffer Sarıözen’in “Süpürgesi Yoncadan”ı.
Albümdeki “Şoför” şarkısı ise Altın Gün imzalı. Aslında bir anlamda bu başarı, güncel düzenlemeleriyle 70’ler Türk müziğinin. Tabii ki grubun başarısını ve emeklerini de yadsımayalım...
Beklenen son
Altın Gün’ün bir gün adını dünya arenasında daha yüksek sesle duyurması, beklenen bir şeydi. Yurtdışı festivallerinde gruba gösterilen ilgi, zaten bu gidişatın habercisiydi.
Gaye Su Akyol’un da ilerleyen dönemde benzer bir başarı elde edeceğini düşünüyorum.
Daha önce sufi müziğiyle Mehmet Ali Sanlıkol ve caz dalında Kerem Görsev de Grammy’ye aday gösterilmişti.
Geçtiğimiz aylarda Tame Impala’nın alt grubu olarak sahneye çıkan Altın Gün’ün bu funk soslu saykedelik Türkçe müziği, uzak kıtalarda ödülle yankılanmaya devam edecek gibi duruyor.
Kahveyle iyi gider
Sıradaki albüm, “Evdeyim, kahvemi/çayımı koydum, keyifli bir şeyler dinlemek istiyorum” diyenlere gelsin. Kam’ın grupla aynı adı taşıyan 7 şarkılık albümü, eklektik cazseverler için birebir. “Amad”a bayıldım mesela. Yer yer neşe saçan, yer yer tempoyu düşüren dengeli bir albüm olmuş. Can Ömer Uygan, Cansun Küçüktürk, Okan Kaya ve Cihan Kahvecioğlu’ndan oluşan grup, sözlere hiç bulaşmadan enstrümanlarıyla konuşuyor.
İyi başlangıç
Ankara’nın Kentmen’i, “Yol” isimli single’ıyla müzikseverlere “merhaba” diyor. Seksendört grubundan tanıdığımız Serter Karadeniz, bu kez davul yerine vokalde. Grubun diğer üyeleri; Seksendört ve Nadas’tan bildiğimiz Ümitcan Tuncer, Haluk Fırat Özdemir ve Orkan Kaya. “Yol”da şarkıya cayır cayır rock ile başlayan grup, sonra ters köye yaparak pop-rock bir hava sunuyor. İyi bir ilk şarkı desem yanlış olmaz. İnsan sıradakini merak ediyor.
Beni sal
Bu hafta en çok dinlediğim şarkılardan biri Ali Gem’e ait. Tarla Records’tan çıkan “Beni Sal”ın söz ve müziğinde de Gem’in imzası var. Nasıl denk geldim inanın bilmiyorum, çünkü hakkında bir şey bulmak neredeyse imkansız. “Beni sal bu gece” diye dolaşıyorsam ortalarda, sebebi bu şarkıdır. Alternatif rock sevenler bir baksın derim.
Duru ses
Eda Sena Şenceylan ya da bilinen adıyla Şenceylik, yeni bir single yayınladı. İsmi “Islık”. Duru sesine hayran olduğumuz Şenceylik, bu kez pop rock şarkılarına hayat veriyor. Sizi bilmem ama ben bu güzel sesli söz yazarı şarkıcılarımızın hayranıyım. Yarın öbür gün şarkısı bir dizide kullanılır da ünlenir diye önceden uyarayım, geç kalmadan hemen dinleyin.
Hiç Boş yapmıyor
Sordino’nun yeni EP’si “Cosmodans” yayınlandı. Ama ne yayınlanmak! “No Rush”, “Flow”, “Root” ve “Daydream” şarkılarının yer aldığı deep house türündeki EP, deyim yerindeyse boş yapmıyor. Dört şarkı da birbirinden şahane, bu EP’de enerji hiç düşmüyor.
Ne dinledim
* Zeki Dizdar-Yumsam Gözlerimi
* Şenceylik-Islık
* Alphan Kurtoğlu-Boşver
* Eskiz&Yasemin Özler-Fırtınalar Koparken
* Narkoz&Gazapizm&Çağrı Sinci&Deniz Sungur-Kaç İstersen
* YaDa-Durgun Sular
* Evdeki Saat-Çürüdüm
* Gökhan Türkmen-Sır
* Sena Şener-Her An Gidebilirim
* Eskitilmiş Yaz-Uyursam Geçer mi?
* Sehabe-Yok Doktor
* Birkan Nasuhoğlu&Dilhan Şeşen-Ne Varsa Halimde
* Umut Döven&Sedef Sebüktekin-Aynalar (Akustik)
* Kst&Çağrı Sinci&Saian-Amcasının Gülü
* Pitohui-Hid
* Cedith-Go Unhearted
* Kentmen-Yol
* Serhan Erkol-Kuştepe Blues
* Ali Gem-Beni Sal
* Cosmodans-No Rush
Kazanan, 70’ler Türk müziği
Türkiye’deki konserleri hıncahınç dolan, bilet bulmakta zorlanılan, Türk müziğini biz Türklere itinayla geri satan Amsterdam merkezli Altın Gün, sonunda hak ettiği kıymeti Grammy’den de gördü.
“Müzik dünyasının en prestijli ödülleri” olarak lanse edilse de ağırlıklı olarak Amerikan müzik piyasasının ödüllendirildiği törende Altın Gün, ‘en iyi dünya müziği’ kategorisinde ödüle aday gösterildi. Grup bu adaylığı 2019’da yayınladığı “Gece” adlı albümleriyle aldı.
Tabii bizde bir coşku, bir “vatan millet Sakarya” durumu...
Saykedelik Türk rock grubunun kurucusu, Hollandalı bas’çı Jasper Verhulst.
Verhulst, yolu Türkiye’den geçerken 70’lerin müzikleri ve türkülerle tanışıyor. Facebook’a ilan veriyor ve ekibini topluyor.
Grupta Jasper Verhulst’a Erdinç Ecevit Yıldız, Gino Goeneveld, Ben Rider, Daniel Smienk ve solist olarak Merve Daşdemir eşlik ediyor.
26 Ocak’ta Los Angeles’ta 62’ncisi düzenlenecek Grammy Ödül Töreni’nde ödül alması muhtemel “Gece” albümünde bakın neler var:
Neşet Ertaş’ın “Yolcu” ve “Leyla”sı, Ali Ekber Çiçek’in “Vay Dünya”sı, Âşık Veysel’in “Anlatamam Derdimi” ve “Derdimi Dökersem”i, “Kolbastı”, Âşık Sümmani’nin “Ervah-ı Ezelde”si, Selda Bağcan’ın “Gesi Bağları” türküsü ve Muzaffer Sarıözen’in “Süpürgesi Yoncadan”ı.
Albümdeki “Şoför” şarkısı ise Altın Gün imzalı. Aslında bir anlamda bu başarı, güncel düzenlemeleriyle 70’ler Türk müziğinin. Tabii ki grubun başarısını ve emeklerini de yadsımayalım...
Beklenen son
Altın Gün’ün bir gün adını dünya arenasında daha yüksek sesle duyurması, beklenen bir şeydi. Yurtdışı festivallerinde gruba gösterilen ilgi, zaten bu gidişatın habercisiydi.
Gaye Su Akyol’un da ilerleyen dönemde benzer bir başarı elde edeceğini düşünüyorum.
Daha önce sufi müziğiyle Mehmet Ali Sanlıkol ve caz dalında Kerem Görsev de Grammy’ye aday gösterilmişti.
Geçtiğimiz aylarda Tame Impala’nın alt grubu olarak sahneye çıkan Altın Gün’ün bu funk soslu saykedelik Türkçe müziği, uzak kıtalarda ödülle yankılanmaya devam edecek gibi duruyor.
Kahveyle iyi gider
Sıradaki albüm, “Evdeyim, kahvemi/çayımı koydum, keyifli bir şeyler dinlemek istiyorum” diyenlere gelsin. Kam’ın grupla aynı adı taşıyan 7 şarkılık albümü, eklektik cazseverler için birebir. “Amad”a bayıldım mesela. Yer yer neşe saçan, yer yer tempoyu düşüren dengeli bir albüm olmuş. Can Ömer Uygan, Cansun Küçüktürk, Okan Kaya ve Cihan Kahvecioğlu’ndan oluşan grup, sözlere hiç bulaşmadan enstrümanlarıyla konuşuyor.
İyi başlangıç
Ankara’nın Kentmen’i, “Yol” isimli single’ıyla müzikseverlere “merhaba” diyor. Seksendört grubundan tanıdığımız Serter Karadeniz, bu kez davul yerine vokalde. Grubun diğer üyeleri; Seksendört ve Nadas’tan bildiğimiz Ümitcan Tuncer, Haluk Fırat Özdemir ve Orkan Kaya. “Yol”da şarkıya cayır cayır rock ile başlayan grup, sonra ters köye yaparak pop-rock bir hava sunuyor. İyi bir ilk şarkı desem yanlış olmaz. İnsan sıradakini merak ediyor.
Beni sal
Bu hafta en çok dinlediğim şarkılardan biri Ali Gem’e ait. Tarla Records’tan çıkan “Beni Sal”ın söz ve müziğinde de Gem’in imzası var. Nasıl denk geldim inanın bilmiyorum, çünkü hakkında bir şey bulmak neredeyse imkansız. “Beni sal bu gece” diye dolaşıyorsam ortalarda, sebebi bu şarkıdır. Alternatif rock sevenler bir baksın derim.
Duru ses
Eda Sena Şenceylan ya da bilinen adıyla Şenceylik, yeni bir single yayınladı. İsmi “Islık”. Duru sesine hayran olduğumuz Şenceylik, bu kez pop rock şarkılarına hayat veriyor. Sizi bilmem ama ben bu güzel sesli söz yazarı şarkıcılarımızın hayranıyım. Yarın öbür gün şarkısı bir dizide kullanılır da ünlenir diye önceden uyarayım, geç kalmadan hemen dinleyin.
Hiç Boş yapmıyor
Sordino’nun yeni EP’si “Cosmodans” yayınlandı. Ama ne yayınlanmak! “No Rush”, “Flow”, “Root” ve “Daydream” şarkılarının yer aldığı deep house türündeki EP, deyim yerindeyse boş yapmıyor. Dört şarkı da birbirinden şahane, bu EP’de enerji hiç düşmüyor.
Ne dinledim
* Zeki Dizdar-Yumsam Gözlerimi
* Şenceylik-Islık
* Alphan Kurtoğlu-Boşver
* Eskiz&Yasemin Özler-Fırtınalar Koparken
* Narkoz&Gazapizm&Çağrı Sinci&Deniz Sungur-Kaç İstersen
* YaDa-Durgun Sular
* Evdeki Saat-Çürüdüm
* Gökhan Türkmen-Sır
* Sena Şener-Her An Gidebilirim
* Eskitilmiş Yaz-Uyursam Geçer mi?
* Sehabe-Yok Doktor
* Birkan Nasuhoğlu&Dilhan Şeşen-Ne Varsa Halimde
* Umut Döven&Sedef Sebüktekin-Aynalar (Akustik)
* Kst&Çağrı Sinci&Saian-Amcasının Gülü
* Pitohui-Hid
* Cedith-Go Unhearted
* Kentmen-Yol
* Serhan Erkol-Kuştepe Blues
* Ali Gem-Beni Sal
* Cosmodans-No Rush