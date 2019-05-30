Kayıp kayıtlar geliyor! Fikret Kızılok’tan iki yeni şarkı

İMÇ günleri geride kaldı deyip hayıflananlara müjde! Ne varsa yine İMÇ’nin emektar kasetçilerinin depolarında varmış.
Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık geçenlerde laf arasında söylemişti, kayıp “master kayıtlar” bulduğunu. Bunların yeniden yayınlanacağı için de ne kadar sevindiğini...
Plakseverler bilir, makara kayıttan plak baskısı ya da dijitale aktarım önemlidir. Kaydın aslı, billur gibi ses barındırır. Bazı ünlü isimlerin makara kayıtları yıllardır kayıptı.
Dijitalleşme sürecinde de birçok şirket, orijinal kayıt yerine, çıkan plak’tan CD’ye, oradan da dijital dinleme sitelerine aktarımda bulundu. Bu süreçte sesler kısıktı, cızırtılıydı.
Öyleydi böyleydi derken eksiler uzar gider anlayacağınız.
Saltık, Fikret Kızılok’un “Zaman Zaman” isimli albümünün makara kayıtlarını Uzelli Kaset Fabrikası deposunda bulmuş.
Mucizevi bir biçimde iyi korunmuş... Ve içinde iki duyulmamış şarkıyı da barındırıyormuş.
Yani ölümünün üstünden 18 yıl geçse de sevenleri iki yeni Fikret Kızılok kaydı dinleyecek bu yıl.
Öte yandan Neşet Ertaş’ın 70’li ve 80’li yıllarda kaydettiği albümlerinin de makara kayıtları başka bir kasetçi deposundan çıkmış. O kayıtlar da plak formatında yeniden dinleyiciyle buluşacak.
Eylül itibarıyla Kalan Müzik, Fikret Kızılok ve Neşet Ertaş eserlerini yeniden basacak.
Ve sevenleri belki de şarkılarında hiç fark etmedikleri bir tınıyı, duymakta zorlandıkları bir enstrümanı onların ardından yeniden duyacak.
Türkçe sözlü hafif batı müziği
Elif Yakarçelik’in doğum gününde yayınlanan “Yalnız Uyuma” isimli ikinci albümü, zamanda yolculuk gibi resmen.
Bir önceki çalışması yol albümüydü, bu kez Türkçe sözlü hafif batı müziği karşılıyor sizi.
Olgun bir albüm. Ben tav oldum.
Beğeneceksiniz
Selen Gülün’ün İtalya ve Japonya’da kaydettiği albümü “Many Faces” geçtiğimiz hafta yayınlandı.
Keisuke Ohta, Issei Igarashi, Marcello Allulli ve Hakuei Kim ile kaydettiği şarkılar, caz konusunda Gülün’ü başka bir yere taşımış durumda.
Piyanist, vokalist ve besteci olarak Gülün’ün albümünü güzel bir hafta sonu sabahında açın ve dinleyin. Sağlığıma duacı olacaksınız.
Ne dinledim
◊ Ezgi Altıner-Ağartma Yüzün
◊ Efe Erdem feat Lady Shaynah-Catching Fire
◊ Erkin Arslan-Mesopotamia
◊ İlkay Şencan-Do It
◊ Özge Ürer-Beddua
◊ Elif Yakarçelik-Yalnız Uyuma
◊ Selen Gülün feat Issei Igarashi-Duality
◊ Gergin Bekleyiş-Senin Yanın Olsun mu Benim Yerim?
◊ Damla Pehlevan-Konuşmak İstediğim
◊ Dilhan Şeşen-Acıtır Yara
◊ Ceren Gündoğdu-Ben Hep Seni Sevdim
◊ Dengin Ceyhan-Trail Blazer
Bir de Dengin’den dinleyin
Ünlü metal gruplarının piyano, keman, çello artık Allah ne verdiyse herhangi bir enstrümanla cover albümleri yapılır.
Bu kez Türkiye’den bu tarz bir haberim var. Piyanist Dengin Ceyhan, Pentagram’la özdeşleşen beş şarkıyı kendi süzgecinden geçirerek “Dengin plays Pentagram” adlı EP’sinde yeniden yorumlamış. Beş şarkılık mini albüm, “F.T.W.D.A.” ile başlıyor, “Kam”, “Mezarkabul”, “Time” ve “Trail Blazer” ile tamamlanıyor. Albümün prodüktörlüğünü ise Pentagram’ın bas gitaristi Tarkan Gözübüyük üstlenmiş. Şarkılar bitince hemen Pentagram’ı açıp orijinallerini de dinlemek istiyorsunuz.
İstikrarlı albüm
Bu haftanın indie rock türünde tatlı bir konuğu var: Gergin Bekleyiş.
Grup, ikinci albümleri “Başucunda Bir Bulutla”yı ay başında çıkardı.
Biraz tanıtım yapsalar daha çok dinleneceğine emin olduğum albümde yer alan 8 şarkı, grubun sesinin daha da olgunlaştığına delalet.
“Başucunda Bir Bulutla” istikrarlı ve güzel bir albüm.
Matematik
Damla Pehlevan’ın alternatif pop türündeki albümü “Karmakader”, bu hafta en çok beğendiklerim arasına girdi.
Konular çeşitli, aranjelerde kullanılan bütün müzik aletleri keskin bir matematiğin ürünü.
Albüm o kadar güzel akıyor ki, bence pop müzik yeni bir yıldız kazanmış durumda.
Yakından takipçinizim artık Damla Pehlevan.
Radar
Ezgi Altıner, Bilgi Üniversitesi’nin müzik alanında bize yeni armağanı sanırım. İlk single çalışması “Ağartma Yüzün”, acelesiz, sakin bir çalışma. Daha burada olacağının ilk sinyallerini veriyor gibi. Çok sevdim, devamı hemen gelsin.
Kayıp kayıtlar geliyor! Fikret Kızılok’tan iki yeni şarkı
İMÇ günleri geride kaldı deyip hayıflananlara müjde! Ne varsa yine İMÇ’nin emektar kasetçilerinin depolarında varmış.
Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık geçenlerde laf arasında söylemişti, kayıp “master kayıtlar” bulduğunu. Bunların yeniden yayınlanacağı için de ne kadar sevindiğini...
Plakseverler bilir, makara kayıttan plak baskısı ya da dijitale aktarım önemlidir. Kaydın aslı, billur gibi ses barındırır. Bazı ünlü isimlerin makara kayıtları yıllardır kayıptı.
Dijitalleşme sürecinde de birçok şirket, orijinal kayıt yerine, çıkan plak’tan CD’ye, oradan da dijital dinleme sitelerine aktarımda bulundu. Bu süreçte sesler kısıktı, cızırtılıydı.
Öyleydi böyleydi derken eksiler uzar gider anlayacağınız.
Saltık, Fikret Kızılok’un “Zaman Zaman” isimli albümünün makara kayıtlarını Uzelli Kaset Fabrikası deposunda bulmuş.
Mucizevi bir biçimde iyi korunmuş... Ve içinde iki duyulmamış şarkıyı da barındırıyormuş.
Yani ölümünün üstünden 18 yıl geçse de sevenleri iki yeni Fikret Kızılok kaydı dinleyecek bu yıl.
Öte yandan Neşet Ertaş’ın 70’li ve 80’li yıllarda kaydettiği albümlerinin de makara kayıtları başka bir kasetçi deposundan çıkmış. O kayıtlar da plak formatında yeniden dinleyiciyle buluşacak.
Eylül itibarıyla Kalan Müzik, Fikret Kızılok ve Neşet Ertaş eserlerini yeniden basacak.
Ve sevenleri belki de şarkılarında hiç fark etmedikleri bir tınıyı, duymakta zorlandıkları bir enstrümanı onların ardından yeniden duyacak.
Türkçe sözlü hafif batı müziği
Elif Yakarçelik’in doğum gününde yayınlanan “Yalnız Uyuma” isimli ikinci albümü, zamanda yolculuk gibi resmen.
Bir önceki çalışması yol albümüydü, bu kez Türkçe sözlü hafif batı müziği karşılıyor sizi.
Olgun bir albüm. Ben tav oldum.
Beğeneceksiniz
Selen Gülün’ün İtalya ve Japonya’da kaydettiği albümü “Many Faces” geçtiğimiz hafta yayınlandı.
Keisuke Ohta, Issei Igarashi, Marcello Allulli ve Hakuei Kim ile kaydettiği şarkılar, caz konusunda Gülün’ü başka bir yere taşımış durumda.
Piyanist, vokalist ve besteci olarak Gülün’ün albümünü güzel bir hafta sonu sabahında açın ve dinleyin. Sağlığıma duacı olacaksınız.
Ne dinledim
◊ Ezgi Altıner-Ağartma Yüzün
◊ Efe Erdem feat Lady Shaynah-Catching Fire
◊ Erkin Arslan-Mesopotamia
◊ İlkay Şencan-Do It
◊ Özge Ürer-Beddua
◊ Elif Yakarçelik-Yalnız Uyuma
◊ Selen Gülün feat Issei Igarashi-Duality
◊ Gergin Bekleyiş-Senin Yanın Olsun mu Benim Yerim?
◊ Damla Pehlevan-Konuşmak İstediğim
◊ Dilhan Şeşen-Acıtır Yara
◊ Ceren Gündoğdu-Ben Hep Seni Sevdim
◊ Dengin Ceyhan-Trail Blazer
Bir de Dengin’den dinleyin
Ünlü metal gruplarının piyano, keman, çello artık Allah ne verdiyse herhangi bir enstrümanla cover albümleri yapılır.
Bu kez Türkiye’den bu tarz bir haberim var. Piyanist Dengin Ceyhan, Pentagram’la özdeşleşen beş şarkıyı kendi süzgecinden geçirerek “Dengin plays Pentagram” adlı EP’sinde yeniden yorumlamış. Beş şarkılık mini albüm, “F.T.W.D.A.” ile başlıyor, “Kam”, “Mezarkabul”, “Time” ve “Trail Blazer” ile tamamlanıyor. Albümün prodüktörlüğünü ise Pentagram’ın bas gitaristi Tarkan Gözübüyük üstlenmiş. Şarkılar bitince hemen Pentagram’ı açıp orijinallerini de dinlemek istiyorsunuz.
İstikrarlı albüm
Bu haftanın indie rock türünde tatlı bir konuğu var: Gergin Bekleyiş.
Grup, ikinci albümleri “Başucunda Bir Bulutla”yı ay başında çıkardı.
Biraz tanıtım yapsalar daha çok dinleneceğine emin olduğum albümde yer alan 8 şarkı, grubun sesinin daha da olgunlaştığına delalet.
“Başucunda Bir Bulutla” istikrarlı ve güzel bir albüm.
Matematik
Damla Pehlevan’ın alternatif pop türündeki albümü “Karmakader”, bu hafta en çok beğendiklerim arasına girdi.
Konular çeşitli, aranjelerde kullanılan bütün müzik aletleri keskin bir matematiğin ürünü.
Albüm o kadar güzel akıyor ki, bence pop müzik yeni bir yıldız kazanmış durumda.
Yakından takipçinizim artık Damla Pehlevan.
Radar
Ezgi Altıner, Bilgi Üniversitesi’nin müzik alanında bize yeni armağanı sanırım. İlk single çalışması “Ağartma Yüzün”, acelesiz, sakin bir çalışma. Daha burada olacağının ilk sinyallerini veriyor gibi. Çok sevdim, devamı hemen gelsin.