Kasım ayı bereketli geçecek

Albümü çıkacak isimlerden biri de Türkçe rap’in en önemli kadın temsilcilerinden Ayben.

Uzun süredir suskun olan Ayben, 10 yıl aradan sonra çıkaracağı stüdyo albümü “Başkan”ın aynı adlı çıkış şarkısına klip çekti bile. Albümün ana teması kadın...

Çalışmadaki tüm şarkı sözleri de Ayben’e ait.

Albümün sürprizi ise Ayben’in öz abisi, Türkçe rap’in ustası Ceza ile düet yaptığı “Fenomen” şarkısı.

Albümde yer alan diğer isimler ise Da Poet, Tanerman ve RokaBeat...

DaPoet’i daha önce Ceza’nın albümlerinden de hatırlarsınız.

“Başkan” adlı şarkı 3 Kasım’da single olarak yayınlanacak ve ön satışa açılacak. Albüm ise 27 Kasım’da müzikseverlerle buluşacak.

Bir güzel haber de Melek Mosso’dan

Belki “Umrumda Değil” cover’ını dinlediniz, belki de kaçırdınız.

Aynı zamanda Kadıköy-Beşiktaş vapurunda müzisyen olan ve yan flüt de çalan, Akustikhane kanalının YouTube’da yıldızlaştırdığı isimlerden Melek Mosso nihayet single çıkarmaya karar verdi.

Yorumu biraz farklı, hemen kaynaşamayabilirsiniz ama Mosso’ya bir şans verin derim...

Güliz’den haber var

İlk albümüyle çok heyecanlandırmıştı beni Güliz Ayla.

O çalışmada Yalın, Sıla ve Efe Bahadır’dan destek alan Ayla, bu kez tüm söz ve müzikleri kendine ait “Parla” ile geliyor. Albümün aranjelerinde ise İskender Paydaş, Görkem Yenilmez ve Gürsel Çelik imzası var. Kasım ayında çıkması beklenen albüm için sabırsızlanıyorum.

Herkesin dinlediği grup nihayet İstanbul’da

Bazılarınız İstanbul odaklı konser haberleri yapıyorum diye bana kızacaklardır ama bana da hak verin... Yıllardır sessizlik içindeki canlı müzik sektörü epey hareketlendi. Salon, son iki yıldır ülkenin en çok dinlenen gruplarından olan Avustralyalı saykodelik rock grubu King Gizzard&The Lizard Wizard’ı getireceğini duyurdu.

İlk kez Türkiye’ye gelecek olan grup, 14 ve 15 Mart olmak üzere iki gece üst üste Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Hayranları şimdiden coşkuyu yaşamaya başladı bile.

Salon sahnesi gruba dar gelecektir eminim...

Ama Türk müziğinden bu kadar motif taşıyan bir Avustralyalı grup izlemek eminim çok keyif verecektir.

Plak kervanı

Ars Longa çok övdüğüm gruplardan biri, malumunuz. İkinci albümleri “Hayalet Radyo” 2018’de yayınlanacak. Ama grup o zamana boş durmadı, Blue Night Records etiketiyle çıkan “Yüreğim İmparator”un plağını 24 Ekim’de piyasaya sürdü. Bu arada Taner Öngür’ün 43.75 grubuyla yaptığı çalışma “Elektrik Gramofon”un da plağını edinilmesi gerekenler listesine ekleyin.

Mabel neden yok?

Sıla, yaz konserleri boyunca “Muhbir” şarkısını Mabel Matiz ile söyledi. Sözleri ve bestesi Sıla Gençoğlu ile Mabel Matiz’e ait olan şarkının aranjesi Efe Bahadır’ın imzasını taşıyor. Sıla işte o “Muhbir”i single olarak çıkardı. Ama çalışmayla ilgili bültende “Şarkı bu kez yalnızca Sıla’nın yorumuyla müzikseverlerle buluşuyor” şeklinde bir açıklama var.

Sanırım ben dahil birçok dinleyici Mabel’in neden kayıtta bypass edildiğini anlamadı.

Herkes onun sesiyle, düete olan katkısıyla “Bu parça iyi” dedi ama Sıla şarkıyı solo çıkarmayı tercih etti.

Öte yandan sahnede Mabel ile düet yapmaya devam ediyor.

Mabel, şarkıyı Twitter’dan paylaşarak fair play yapmış olabilir ama bu durum böyle kalmaz, Sinem de bunu söylemişti dersiniz!

