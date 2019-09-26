İyi olan kazansın

Söz konusu YouTube olunca tıklama çiftliklerinden çıkan rakamlar, haksız kazançlar, sahte izlenmenin getirdiği büyük endüstri gibi konulara takılmış, yuvarlanıp gidiyorduk.
Manipülasyona oldukça açık olan platform, sonunda paralı reklamların izlemesinin tıklanma olarak görülmesine son vereceğini açıkladı.
Birçok büyük firmanın yeni çıkacak şarkıların liderliğe kolay yoldan oynaması için hazırladığı büyük YouTube reklam bütçeleri, onlara izlenme oranı olarak geri dönüyordu.
Aslında bütçen kadar trend listelerine girebiliyor, reklamı gösterdiğin herhangi bir kişinin ilk 30 saniyeyi geçirmesi ardından tıklanmaya da sahip oluyordun.
Bu durum Sony Music Hindistan’a bağlı Hintli rap’çi Badshah’ın YouTube rekorunu kırmasıyla son buldu. “Paagal” adlı şarkısının bir günde 75 milyon izlenmeye ulaşması ve bu durumun klibinin promosyonunun yapılması vesilesiyle olması, büyük firmaların ve endüstrinin tepkisini çekti.
Platform bir hafta bu sonuç karşısında sessiz kaldıktan sonra açıklama yayınladı.
Müzik ve müzikle alakalı içeriklerin gelirinin yüzde 20’sini oluşturduğu platformun resmi bloğunda yayınlanan bilgi metnine göre, paralı reklamlar vesilesiyle elde edilen tıklanma oranları resmi izlenme rakamlarına eklenmeyecek. Böylece platformun güvenilirliğinin sürdürülmesi, yanı sıra müzik endüstrisi için şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.
Yazının devamında ise şöyle deniyor: “Sektöre daha fazla şeffaflık getirmek ve Billboard ile Nielsen gibi resmi grafik şirketlerinin politikalarına uyum sağlamak amacıyla, YouTube Müzik Listeleri hesaplamasında artık YouTube’da ücretli reklam görüntülemeyi saymıyoruz. Hedefimiz, YouTube’un tüm sanatçıların başarı ve kilometre taşları elde etmek için doğru bir şekilde tanındığı ve kutlandığı bir yer olarak kalmasını sağlamak.”
Bu karar son 24 ay içinde rekorları elinde bulunduran BTS ve Taylor Swift gibi isimleri etkilemeyecek, ancak YouTube Müzik Listeleri’nde ve 24 saatlik rekor başlangıçlarında artık yalnızca videolara organik bağlantılar, arama sonuçları, videoyu ekleyen harici sitelerdeki izlenmeler, bir sonraki videoyu izle butonu ve trend sayfası aracılığıyla gelenlerin tıklanmaları sayılacak. Bu durum neyi değiştirecek, hemen bakalım.
Büyük şirketlerin oyuna 1-0 önde başlaması durumu ortadan kalkacak. Yani bütçeniz ne kadar büyük olursa olsun herkese eşit şartlar sağlanacak.
Gariptir, büyük şirketlerin savunduğu durum da bu...
İsteniyor ki kişi reklamı görse dahi merak edip videoya girip izlesin. Ve bu izlenme organik olsun.
Sonuçlar nasıl olacak artık onu da izleyip göreceğiz. Ne diyelim, iyi olan kazansın!
İkna oldum
Dinlendirici ve duru sesiyle dikkatimi çeken Ezgi Aktan, yeni single’ı “Sır”ı çıkardı. Sevmenin ve bazen de aşk acısı çekmenin kötü bir şey olmadığını kulağımıza fısıldayan Aktan, beni yine ikna etti.
Üçüncü albüm de belli ki bizi bahara hatta yaz aşklarına hazırlayacak.
Müzik ve moda bir arada
Bu hafta çok enteresan bir haber vermek istedim. Paris Moda Haftası’nda daha önce Glaudi ve Slouchyz markalarına müzik yapan DJ Serhat Erdem yine davet almış. 10 defile müziğine imza atacak olan Erdem; Glaudi, Zara Umrigar, Anastasia Kiefer, Bruno Caruso, C.R. LEE, Dovita Bridal, Irene Angelopoulos, Black by MZ, Miriam Budet, Mirit Rodrig markalarının defilesinde yer alacak. Erdem’e müzik ve modayı birleştirdiği kariyerinde bize de başarı dilemek düşer.
Dinamik
Hayır vahşi batıda değiliz, Birkan Nasuhoğlu’nun son single’ı “Aramızda Engeller”i dinliyoruz. Nüktedan sözleriyle daha geniş kitleleri sarmalamasını beklediğim Nasuhoğlu, dördüncü şarkısıyla TRT’nin pazar günü western kuşağına doğru uzanmamızı sağlıyor.
Güzelliği kalp kırıcı
Sinan Cem Eroğlu, Türk müziğini dünyaya tanıtma konusunda inanılmaz bir gitarist. Hatta multi-enstrümantalist. Yapımcılığını da kendisinin üstlendiği “Wired/Layered” isimli albümü bu anlamda da büyük önem taşıyor. Dumanı üstünde bu albümde dünya müziği, etnik, elektrik, akustik, türkü formatlarının ustaca iç içe geçtiği 13 şarkı yer alıyor. Albümde Eroğlu’na Azam Ali, Muhlis Berberoğlu, Berry gibi isimler de konuk olmuş durumda. Azam Ali ile söyledikleri “Delidiken” kalp kırıcı güzellikte. 2020 şubat ve mart aylarında Amerika ve Kanada turnesine çıkacak olan Eroğlu’nun turnesinin son ayağı ise New York Metropolitan Müzesi olacak.
Akla kazınıyor
Aslında İngilizce öğretmeni olan Sanem Tügen, 3 yıl aradan sonra yeni single’ı “To a New Day”i yayınladı. Sıra dışı vokaliyle, sorgulayan haliyle şarkı hemen akla kazınıyor.
Aynı yıl yeni çalışma
Durukan Betses’in yeni albümünü yazma işini haftalardır bekletiyordum. Durukan Yaşar, Durukan Betses adıyla yayınladığı ilk EP’si “Ucuz Müzik”te ev yapımı şarkılarını sunduktan kısa süre sonra bu kez “İçimde Bir Ses Var” albümünü yayınladı. Bu yıl vites yükselten Betses, indie rock türündeki çalışmasıyla yine evinden çıkmadan iç sesini dışarıya taşırıyor.
Allstar ekip
Davulcu kimliğiyle tanıdığımız Ediz Hafızoğlu’nun müzikal projesi “Nazdrave”nin Anadolu türkülerinden oluşan EP’si “Üç Türkü” bu hafta en çok dinlediğim işler arasındaydı. Salt türkü sevenlere “niş” gelecektir ama bu ara türkülere eğildiğimi kabul ediyorum. “Kerpiç Kerpiç Üstüne”, “Çay Benim Çeşme Benim” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım”ın bulunduğu EP’de Atakan Akdaş, Taylan Özgür Ölmez ve Jülide Özçelik vokalleri yer alıyor. Üç şarkı için allstar bir ekip çalışmış durumda. Caz sevenler de bu üç türküyü hemen dinlemeli.
Ne dinledim?
◊ Mert Canka - Babayın Kemiğine
◊ Yiğit Seferoğlu - Aşk Bir Garip
◊ Birkan Nasuhoğlu - Aramızda Engeller
◊ Birileri - Bir Anlam Ver
◊ Murda & Ezhel - Aya
◊ Mali Akpolat - Endişe
◊ Meric & Anatolian Sessions - Hemshin
◊ Islandman - Shu!
◊ Okay Kaya - Ascend and Tray Again
◊ Ayyuka - Maslak Halayı
◊ Selin Sümbültepe - Sor
◊ Captain Kubar - Far Away
◊ The Sick Bags -
Blinds
◊ Sinan Cem Eroğlu & Azam Ali - Delidiken
◊ Ezgi Aktan - Sır
İyi olan kazansın
Söz konusu YouTube olunca tıklama çiftliklerinden çıkan rakamlar, haksız kazançlar, sahte izlenmenin getirdiği büyük endüstri gibi konulara takılmış, yuvarlanıp gidiyorduk.
Manipülasyona oldukça açık olan platform, sonunda paralı reklamların izlemesinin tıklanma olarak görülmesine son vereceğini açıkladı.
Birçok büyük firmanın yeni çıkacak şarkıların liderliğe kolay yoldan oynaması için hazırladığı büyük YouTube reklam bütçeleri, onlara izlenme oranı olarak geri dönüyordu.
Aslında bütçen kadar trend listelerine girebiliyor, reklamı gösterdiğin herhangi bir kişinin ilk 30 saniyeyi geçirmesi ardından tıklanmaya da sahip oluyordun.
Bu durum Sony Music Hindistan’a bağlı Hintli rap’çi Badshah’ın YouTube rekorunu kırmasıyla son buldu. “Paagal” adlı şarkısının bir günde 75 milyon izlenmeye ulaşması ve bu durumun klibinin promosyonunun yapılması vesilesiyle olması, büyük firmaların ve endüstrinin tepkisini çekti.
Platform bir hafta bu sonuç karşısında sessiz kaldıktan sonra açıklama yayınladı.
Müzik ve müzikle alakalı içeriklerin gelirinin yüzde 20’sini oluşturduğu platformun resmi bloğunda yayınlanan bilgi metnine göre, paralı reklamlar vesilesiyle elde edilen tıklanma oranları resmi izlenme rakamlarına eklenmeyecek. Böylece platformun güvenilirliğinin sürdürülmesi, yanı sıra müzik endüstrisi için şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.
Yazının devamında ise şöyle deniyor: “Sektöre daha fazla şeffaflık getirmek ve Billboard ile Nielsen gibi resmi grafik şirketlerinin politikalarına uyum sağlamak amacıyla, YouTube Müzik Listeleri hesaplamasında artık YouTube’da ücretli reklam görüntülemeyi saymıyoruz. Hedefimiz, YouTube’un tüm sanatçıların başarı ve kilometre taşları elde etmek için doğru bir şekilde tanındığı ve kutlandığı bir yer olarak kalmasını sağlamak.”
Bu karar son 24 ay içinde rekorları elinde bulunduran BTS ve Taylor Swift gibi isimleri etkilemeyecek, ancak YouTube Müzik Listeleri’nde ve 24 saatlik rekor başlangıçlarında artık yalnızca videolara organik bağlantılar, arama sonuçları, videoyu ekleyen harici sitelerdeki izlenmeler, bir sonraki videoyu izle butonu ve trend sayfası aracılığıyla gelenlerin tıklanmaları sayılacak. Bu durum neyi değiştirecek, hemen bakalım.
Büyük şirketlerin oyuna 1-0 önde başlaması durumu ortadan kalkacak. Yani bütçeniz ne kadar büyük olursa olsun herkese eşit şartlar sağlanacak.
Gariptir, büyük şirketlerin savunduğu durum da bu...
İsteniyor ki kişi reklamı görse dahi merak edip videoya girip izlesin. Ve bu izlenme organik olsun.
Sonuçlar nasıl olacak artık onu da izleyip göreceğiz. Ne diyelim, iyi olan kazansın!
İkna oldum
Dinlendirici ve duru sesiyle dikkatimi çeken Ezgi Aktan, yeni single’ı “Sır”ı çıkardı. Sevmenin ve bazen de aşk acısı çekmenin kötü bir şey olmadığını kulağımıza fısıldayan Aktan, beni yine ikna etti.
Üçüncü albüm de belli ki bizi bahara hatta yaz aşklarına hazırlayacak.
Müzik ve moda bir arada
Bu hafta çok enteresan bir haber vermek istedim. Paris Moda Haftası’nda daha önce Glaudi ve Slouchyz markalarına müzik yapan DJ Serhat Erdem yine davet almış. 10 defile müziğine imza atacak olan Erdem; Glaudi, Zara Umrigar, Anastasia Kiefer, Bruno Caruso, C.R. LEE, Dovita Bridal, Irene Angelopoulos, Black by MZ, Miriam Budet, Mirit Rodrig markalarının defilesinde yer alacak. Erdem’e müzik ve modayı birleştirdiği kariyerinde bize de başarı dilemek düşer.
Dinamik
Hayır vahşi batıda değiliz, Birkan Nasuhoğlu’nun son single’ı “Aramızda Engeller”i dinliyoruz. Nüktedan sözleriyle daha geniş kitleleri sarmalamasını beklediğim Nasuhoğlu, dördüncü şarkısıyla TRT’nin pazar günü western kuşağına doğru uzanmamızı sağlıyor.
Güzelliği kalp kırıcı
Sinan Cem Eroğlu, Türk müziğini dünyaya tanıtma konusunda inanılmaz bir gitarist. Hatta multi-enstrümantalist. Yapımcılığını da kendisinin üstlendiği “Wired/Layered” isimli albümü bu anlamda da büyük önem taşıyor. Dumanı üstünde bu albümde dünya müziği, etnik, elektrik, akustik, türkü formatlarının ustaca iç içe geçtiği 13 şarkı yer alıyor. Albümde Eroğlu’na Azam Ali, Muhlis Berberoğlu, Berry gibi isimler de konuk olmuş durumda. Azam Ali ile söyledikleri “Delidiken” kalp kırıcı güzellikte. 2020 şubat ve mart aylarında Amerika ve Kanada turnesine çıkacak olan Eroğlu’nun turnesinin son ayağı ise New York Metropolitan Müzesi olacak.
Akla kazınıyor
Aslında İngilizce öğretmeni olan Sanem Tügen, 3 yıl aradan sonra yeni single’ı “To a New Day”i yayınladı. Sıra dışı vokaliyle, sorgulayan haliyle şarkı hemen akla kazınıyor.
Aynı yıl yeni çalışma
Durukan Betses’in yeni albümünü yazma işini haftalardır bekletiyordum. Durukan Yaşar, Durukan Betses adıyla yayınladığı ilk EP’si “Ucuz Müzik”te ev yapımı şarkılarını sunduktan kısa süre sonra bu kez “İçimde Bir Ses Var” albümünü yayınladı. Bu yıl vites yükselten Betses, indie rock türündeki çalışmasıyla yine evinden çıkmadan iç sesini dışarıya taşırıyor.
Allstar ekip
Davulcu kimliğiyle tanıdığımız Ediz Hafızoğlu’nun müzikal projesi “Nazdrave”nin Anadolu türkülerinden oluşan EP’si “Üç Türkü” bu hafta en çok dinlediğim işler arasındaydı. Salt türkü sevenlere “niş” gelecektir ama bu ara türkülere eğildiğimi kabul ediyorum. “Kerpiç Kerpiç Üstüne”, “Çay Benim Çeşme Benim” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım”ın bulunduğu EP’de Atakan Akdaş, Taylan Özgür Ölmez ve Jülide Özçelik vokalleri yer alıyor. Üç şarkı için allstar bir ekip çalışmış durumda. Caz sevenler de bu üç türküyü hemen dinlemeli.
Ne dinledim?
◊ Mert Canka - Babayın Kemiğine
◊ Yiğit Seferoğlu - Aşk Bir Garip
◊ Birkan Nasuhoğlu - Aramızda Engeller
◊ Birileri - Bir Anlam Ver
◊ Murda & Ezhel - Aya
◊ Mali Akpolat - Endişe
◊ Meric & Anatolian Sessions - Hemshin
◊ Islandman - Shu!
◊ Okay Kaya - Ascend and Tray Again
◊ Ayyuka - Maslak Halayı
◊ Selin Sümbültepe - Sor
◊ Captain Kubar - Far Away
◊ The Sick Bags -
Blinds
◊ Sinan Cem Eroğlu & Azam Ali - Delidiken
◊ Ezgi Aktan - Sır