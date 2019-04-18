İklim değişikliğine şarkıyla dikkat çekecekler

Hakan Kurşun ve Mehmet Günsür, bu hafta rock müzik sahnesinde olacak.
Amaç ise iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak.
Günsür ve Kurşun’un birlikte yazdığı “What Eye See” (Gözün Gördüğü), tüm dünyayı ilgilendiren bu konuyu iki dilde adrese ulaştıracak; Türkçe ve İngilizce olarak...
Ekibin bu çalışmasını haziran ayında yayınlanacak “Uyanma Vakti” takip edecek.
“What Eye See”nin yönetmenliğini Günsür’ün “Kanaga” adlı internet dizisinin yönetmeni olan Tolga Yücel üstleniyor. Klipte Kanaga’dan da görüntüler bulunuyor. Hatta sitede Kanaga soundtrack olarak görülüyor.
Mehmet Günsür’ün oyunculuğunu müzikal yetenekleriyle harmanlaması malum. “Aşk Tesadüfleri Sever” için “Eylül Akşamı”ndayı söylemişti. “Fi”de müzik hocasıydı. “Unutursam Fısılda”da kaymakamın oğluydu ama müzikle yakından ilgiliydi.
Müzikseverliğini sıkça dile getiren, bu konuda kendini durmadan eğiten Mehmet Günsür, Hakan Kurşun gibi deneyimli bir müzisyenle yola çıkarak güzel bir işbirliğine imza attı.
Ona bakınca Johnny Depp gibi bir insan görüyorum. Oyunculuk ve müzik iç içe. Bu yolda da devam edecek bana kalırsa...
Şimdi caz zamanı
İstanbul’da caz sezonu tam olarak açılıyor. Bu yıl 3. kez düzenlenecek PSM Caz Festivali 25 Nisan–1 Haziran; 26. kez düzenlenecek olan İstanbul Caz Festivali ise 29 Haziran–18 Temmuz arasında yapılacak.
Çok değerli Türk sanatçılarımızın da yer aldığı festivallerde hangi konserleri kaçırmamanız gerek, işte festival ekiplerinin gözdesi sıralı tam liste:
◊ 25 Nisan - John McLauglin&4th Dimensions / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 3 Mayıs - Morcheeba / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 6 Mayıs - Bobby McFerrin / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 15 Mayıs - Olafur Arnalds / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 31 Mayıs - Alan Parsons / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 5 Temmuz - Aydın Esen / Uniq Hall
◊ 6 Temmuz - Rymden & Nubiyan Twist / Beykoz Kundura
◊ 9 Temmuz - Snarky Puppy / Uniq Açık Hava Sahnesi
◊ 10 Temmuz - Kamasi Washington / Volkswagen Arena
◊ 18 Temmuz - Jacob Collier Uniq / Açık Hava Sahnesi
Temmuzda Bozcaada
Bozcaada Caz Festivali de bu yılki programını açıkladı. Üçüncü kez düzenlenecek festivalin tarihleri 19-20-21 Temmuz. Yussef Dayes, Erkan Oğur Anatolian Blues Project, Bobby Rausch ft. Giw, Birsen Tezer, Pow Trio gibi birçok önemli grup, sanatçı ve DJ’e ev sahipliği yapacak.
Lila rengi başlangıç
Ayşe Ertuğrul’u İstanbul müzik çevreleri iyi bilir. Ertuğrul, Lila adıyla solo kariyerine hız kazandırdı. “İnstaaşk” adlı şarkısı oldukça eğlenceli, elektro pop ve bir bakıma k-pop yıldızlarına öykünüyor. Klip tam da Lila renklerinde. Tatlı bir başlangıç olduğu kesin.
Zenginleşiyor
Cem Özel’in “Dar Dünya” çalışması geçen cuma yayınlandı. “Dar Dünya”, basit bir aşk şarkısı gibi görünürken katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Şarkı analog synth’lerle zenginleşiyor ve durağan havasından kurtuluyor.
Yeni bir vokal kazanıyoruz
Geçtiğimiz haftanın tam anlamıyla bonusu olan Mr. Nothing’i dinlemeyen kalmasın.
Yerli sahneye yabancı sözleriyle düşen Mr. Nothing, daha önce fotoğraf çalışmalarından tanıdığınız Eren Bozbulut’un müzik projesi. “Red” ile hızlı bir başlangıç yapan şarkıcının yeni işlerini merakla bekliyorum.
Sesiyle sıyrılıyor
Simge Pınar son dönemde bana heyecan veren yeni seslerden biri. Single’ları tamamdı ama nihayet albümü “Güzel Şeyler”i de yayınladı.
İçinde Gülten Akın şiiri “Kestim Kara Saçlarımı”nın şarkı versiyonu da bulunan albümün prodüktör koltuğunda ise “Şarkı söylemelisin” diyerek hayatını değiştiren Harun Tekin var.
Her ne kadar albüm sound’u Mor ve Ötesi’ni andırsa da sesiyle çabucak bu durumdan sıyrılıyor Simge. 9 şarkı bir de versiyonun bulunduğu albümde favorilerim “Siz Beni Seviyordunuz” ve “Oysa”...
Radar
Geçen hafta Deniz Taşar’ın yeni single’ı geldi de kendisiyle öyle müşerref oldum. “Onu Ona Ona Onu” adını görünce yahu ne söylüyor acaba dedim, ama binbir teknik kullandığı 10 dakikalık şarkısı kendisine hayran olmama yol açtı. Ödüllü bir caz vokali ama pop severler kaçırmasın; ikinci solo albümünün habercisi sayılabilecek bu şarkı onları da yakalayacaktır.
Ne dinledim?
- Billie Eilish - Bad Boy
- Eskitilmiş Yaz - Düş
- Apartmanlar - Beni Üzer
- Dilan Demirel - Yarın Çok Geç Olabilir
- Deniz Taşar - Onu Ona Ona Onu
- Abkountry - Ölü Adamın Sandığı
- Nova Norda - Zor
- Simge Pınar - Siz Beni Seviyordunuz
- Demir Demirkan - Bring It On
- Mr. Nothing - Red
- Seretan - Lost in Time
- The Young Shaven - Beck and Call
- Ceren İdil - Düşünme
İklim değişikliğine şarkıyla dikkat çekecekler
Hakan Kurşun ve Mehmet Günsür, bu hafta rock müzik sahnesinde olacak.
Amaç ise iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak.
Günsür ve Kurşun’un birlikte yazdığı “What Eye See” (Gözün Gördüğü), tüm dünyayı ilgilendiren bu konuyu iki dilde adrese ulaştıracak; Türkçe ve İngilizce olarak...
Ekibin bu çalışmasını haziran ayında yayınlanacak “Uyanma Vakti” takip edecek.
“What Eye See”nin yönetmenliğini Günsür’ün “Kanaga” adlı internet dizisinin yönetmeni olan Tolga Yücel üstleniyor. Klipte Kanaga’dan da görüntüler bulunuyor. Hatta sitede Kanaga soundtrack olarak görülüyor.
Mehmet Günsür’ün oyunculuğunu müzikal yetenekleriyle harmanlaması malum. “Aşk Tesadüfleri Sever” için “Eylül Akşamı”ndayı söylemişti. “Fi”de müzik hocasıydı. “Unutursam Fısılda”da kaymakamın oğluydu ama müzikle yakından ilgiliydi.
Müzikseverliğini sıkça dile getiren, bu konuda kendini durmadan eğiten Mehmet Günsür, Hakan Kurşun gibi deneyimli bir müzisyenle yola çıkarak güzel bir işbirliğine imza attı.
Ona bakınca Johnny Depp gibi bir insan görüyorum. Oyunculuk ve müzik iç içe. Bu yolda da devam edecek bana kalırsa...
Şimdi caz zamanı
İstanbul’da caz sezonu tam olarak açılıyor. Bu yıl 3. kez düzenlenecek PSM Caz Festivali 25 Nisan–1 Haziran; 26. kez düzenlenecek olan İstanbul Caz Festivali ise 29 Haziran–18 Temmuz arasında yapılacak.
Çok değerli Türk sanatçılarımızın da yer aldığı festivallerde hangi konserleri kaçırmamanız gerek, işte festival ekiplerinin gözdesi sıralı tam liste:
◊ 25 Nisan - John McLauglin&4th Dimensions / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 3 Mayıs - Morcheeba / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 6 Mayıs - Bobby McFerrin / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 15 Mayıs - Olafur Arnalds / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 31 Mayıs - Alan Parsons / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
◊ 5 Temmuz - Aydın Esen / Uniq Hall
◊ 6 Temmuz - Rymden & Nubiyan Twist / Beykoz Kundura
◊ 9 Temmuz - Snarky Puppy / Uniq Açık Hava Sahnesi
◊ 10 Temmuz - Kamasi Washington / Volkswagen Arena
◊ 18 Temmuz - Jacob Collier Uniq / Açık Hava Sahnesi
Temmuzda Bozcaada
Bozcaada Caz Festivali de bu yılki programını açıkladı. Üçüncü kez düzenlenecek festivalin tarihleri 19-20-21 Temmuz. Yussef Dayes, Erkan Oğur Anatolian Blues Project, Bobby Rausch ft. Giw, Birsen Tezer, Pow Trio gibi birçok önemli grup, sanatçı ve DJ’e ev sahipliği yapacak.
Lila rengi başlangıç
Ayşe Ertuğrul’u İstanbul müzik çevreleri iyi bilir. Ertuğrul, Lila adıyla solo kariyerine hız kazandırdı. “İnstaaşk” adlı şarkısı oldukça eğlenceli, elektro pop ve bir bakıma k-pop yıldızlarına öykünüyor. Klip tam da Lila renklerinde. Tatlı bir başlangıç olduğu kesin.
Zenginleşiyor
Cem Özel’in “Dar Dünya” çalışması geçen cuma yayınlandı. “Dar Dünya”, basit bir aşk şarkısı gibi görünürken katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Şarkı analog synth’lerle zenginleşiyor ve durağan havasından kurtuluyor.
Yeni bir vokal kazanıyoruz
Geçtiğimiz haftanın tam anlamıyla bonusu olan Mr. Nothing’i dinlemeyen kalmasın.
Yerli sahneye yabancı sözleriyle düşen Mr. Nothing, daha önce fotoğraf çalışmalarından tanıdığınız Eren Bozbulut’un müzik projesi. “Red” ile hızlı bir başlangıç yapan şarkıcının yeni işlerini merakla bekliyorum.
Sesiyle sıyrılıyor
Simge Pınar son dönemde bana heyecan veren yeni seslerden biri. Single’ları tamamdı ama nihayet albümü “Güzel Şeyler”i de yayınladı.
İçinde Gülten Akın şiiri “Kestim Kara Saçlarımı”nın şarkı versiyonu da bulunan albümün prodüktör koltuğunda ise “Şarkı söylemelisin” diyerek hayatını değiştiren Harun Tekin var.
Her ne kadar albüm sound’u Mor ve Ötesi’ni andırsa da sesiyle çabucak bu durumdan sıyrılıyor Simge. 9 şarkı bir de versiyonun bulunduğu albümde favorilerim “Siz Beni Seviyordunuz” ve “Oysa”...
Radar
Geçen hafta Deniz Taşar’ın yeni single’ı geldi de kendisiyle öyle müşerref oldum. “Onu Ona Ona Onu” adını görünce yahu ne söylüyor acaba dedim, ama binbir teknik kullandığı 10 dakikalık şarkısı kendisine hayran olmama yol açtı. Ödüllü bir caz vokali ama pop severler kaçırmasın; ikinci solo albümünün habercisi sayılabilecek bu şarkı onları da yakalayacaktır.
Ne dinledim?
- Billie Eilish - Bad Boy
- Eskitilmiş Yaz - Düş
- Apartmanlar - Beni Üzer
- Dilan Demirel - Yarın Çok Geç Olabilir
- Deniz Taşar - Onu Ona Ona Onu
- Abkountry - Ölü Adamın Sandığı
- Nova Norda - Zor
- Simge Pınar - Siz Beni Seviyordunuz
- Demir Demirkan - Bring It On
- Mr. Nothing - Red
- Seretan - Lost in Time
- The Young Shaven - Beck and Call
- Ceren İdil - Düşünme