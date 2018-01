İç ısıtan şarkılar

Albümden ne bekleyeceğimi bilmiyordum, eskilerin “hafif batı müziği” dediği şarkılarla karşılaştım.

Çalışmada Nazım Hikmet, Can Yücel, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Behçet Aysan, Ahmed Arif, Attila İlhan gibi ünlü şairlerin, Fazıl Say tarafından bestelenen şiirleri yer alıyor.

Albüm için “Farklı kuşaklara, her yaştan müziksevere hitap ediyor” diyebilirim rahatlıkla. Özellikle düzenlemelerde kullanılan nefesliler, yaylılar çok etkileyici; sayelerinde kendine has bir albüm ortaya çıkmış. İç ısıtan bir yanı var bu çalışmanın.

Belki de Say’ın dediği gibi, onun albümleri arasında en çok sevilen bu olacak...

Masalsı bir albüm

Hedonutopia grubu, indie electronic türünde ülkemizin yükselen isimlerinden.

İkinci albümleri “Yarı Cennet”te masalsı bir vokal tekniği hakim... Masallardaki gibi iyi ile kötüyü bir arada anlatma yöntemleri, grubun sonraki işlerini de merak etmeme sebep oldu.

7 şarkıdan oluşan albümde bazı sözler hayli ilginizi çekecek. Özellikle de yüksek sesle söyledikleri tespitler...

Hem tiyatro hem konser

İstanbul’un en özel mekanlarından biri de DasDas... Ataşehir’deki mekanda hem tiyatro hem konser sahnesi aynı anda kullanılabiliyor. Mekanın en güzel yanı ise tiyatro sahnesinin koltuklarının kolayca kaldırılıp konser salonu olarak da hizmet verebilmesi.

Tiyatrodan çıkıp küçük mekanda gerçekleşen bir konsere denk gelebilirsiniz yani...

Mekanda ocak ayında Palmiyeler, The Away Days, Peyk, şubatta Sertab Erener, Büyük Ev Ablukada ve Ezhel çıkacak.

Şehirden uzak gibi görünse de aslında eni konu merkezi sayılabilecek bu mekanı deneyimlememak kayıp olur.

Gizemini koruyor

Lin Pesto, yaptığı cover’ların ardından “Bir Düşün” adını verdiği ilk orijinal şarkısını yayınladı.

Tahmin edersiniz ki bir anda büyük bir sempati toplayan Lin Pesto’nun kimliği hâlâ gizemini koruyor. Onu ilk kim sahneye çıkaracak, merak içindeyiz.

Muhteşem bir sahne kurulumu ile onu görmeden dinleme imkanı bulsak ne hoş olur bir düşünsenize...

4 saatte şarkı

Redbull’un müzik içerikleri malumunuz.

Sitelerinde yer alan Serbest Atış bölümünde, bir MC ile bir beatmaker’ı aynı stüdyoya sokup 4 saatte şarkı yaptırıyorlar. Bu serinin 10’uncu bölümüne ilk kez bir kadın MC, Ayben konuk oldu.

Da Poet -ki kendisini Ceza’nın bazı parçalarından da tanıyorsunuz- Ayben ile bir araya geldi, 4 saatten de kısa sürede bir şarkıyı bitirdi, biz de 8 dakikalık bir videoda o süreci izledik.

İşin en güzel yanı, stüdyoda hazırladıkları “Bir Bilene Sor” şarkısının Ayben’ın son albümünde de yer almış olması.

Beatmaker ne yapar, rap şarkı nasıl hazırlanır merak edenlerin videoya göz atması şiddetle önerimdir.

Ne dinledim

◊ Fazıl Say Güz Şarkıları (Güvenç Dağüstün&Ece Dağıstan) - Usulcana

◊ Hedonutopia - Bilmiyorum Hiç Güvende miyim

◊ Kesmeşeker - Litra

◊ Lin Pesto - Bir Düşün

◊ Patron - Yanıyorum Hala

Alternatif arayışında olanlar buraya

Bağımsız müzisyenleri bir araya getiren Kendine Has Demonation Festivali, bu yıl sekizinci kez düzenlenecek. 5-6-7 Ocak tarihinde yapılacak festivale katılacaklar arasında en merak ettiğim isimler Badmixday, Kill Some Men, Alike Places, Al’York, Fluctuosa ve Congulus. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında düzenlenen bu festival sayesinde, Türkiye’de pop dışında kalan alternatif türlerde neler yapılıyor görecek, fikir sahibi olacaksınız.

Rap akımına kapılın

Ege Erkut’un, yani rap camiasının bildiği ismiyle Patron’un yeni albümü “Totem”den ilk haberci geldi. Yeni single’ı “Yanıyorum Hala” yayınlandı.

Son günlerdeki rap akımından biraz olsun nasibini aldıysanız, size hitap edecek şarkılardan biri olacaktır.