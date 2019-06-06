Hangi Zeytinli?

Konu Anadolu’da düzenlenen müzik festivallerinden açılınca aklıma ilk Zeytinli Rock Festivali geliyor, yalan yok. Bir ara Foça’ya taşındıysa da Zeytinli’nin yeri ayrıdır. Hatta onu düzenleyen Milyon Yapım bile iki-üç yabancı isim çağıracak, ek sahne yapacak olsa Zeytinli’ye yapar. Simge festival noktalarından biridir. Duydum ki bu yıl aynı yerde bir festival daha olacakmış.
Zeytinli Rock Festivali bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak. Henüz gruplar açıklanmasa da kimlerin sahne alacağı kolayca tahmin edilebilir. Kadronun değişmeyen isimleri Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah malumunuz.
Ama ondan bir ay önce, Bizim Fest Zeytinli Festivali yapılacak. Festival 25, 26, 27, 28 Temmuz tarihlerinde aynı alanda gerçekleşecek. İlk açıklanan isim Edis. Ayrıca Şehinşah, Sagopa Kajmer, Volkan Konak... Hatta Ben Fero, Anıl Piyancı, Eda Baba, Ozbi-Gülce Duru, Bağzıları, İkiye On Kala, Ufuk Beydemir... Daha bir sürü isim eklenecekmiş, bu da bir başka bilgi.
Zeytinli halkı festivalcilerden çok haz etmese de bir ay arayla iki büyük festivale ev sahipliği yapacak. Biri pop, alternatif rock ve rap ağırlıklı; diğeri ise rock, indie ve alternatif rock.
Bakalım aynı alanda yapılacak bu iki festivalden hangisi halkın ilgisini, seyircinin beğenisini kazanacak. Bekleyip göreceğiz.
Sürdürülebilir festival geliyor
Dünyanın son yıllarda kilitlendiği kelime “sürdürülebilirlik”. Yakın zamanda Türkiye’de duyacağımı düşünmezdim ama “festival” ve “sıfır atık” kelimelerini aynı cümlede görünce gözlerime inanamadım.
14 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta “Festtogether” adı altında düzenlenecek festivalde amaç bilinçlendirmek. Etkinlikte TOG, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Çaba Derneği panel ve atölyelere destek verecek. TİDER festival alanında atık sürecini yönetecek ve İhtiyaç Haritası festivale gelenlerin getireceği müzik aletleri ve kitaplarla köy okullarına yardımda bulunacak.
Adım Adım gönüllüleri festival sabahı koşu gerçekleştirecek. Festival biletleriyle de destek veren organizasyonlara bağışta bulunulacak.
Festivale Bob Geldof geliyor. Onun yanı sıra Mor ve Ötesi, Sophie Hunger ve Son Feci Bisiklet var, yeni isimler de kadroya eklenecek.
Geldof ismi bile etkinliğin kendisi kadar heyecan vermedi. Festtogether gün sonunda bütün amaçlarına ulaşırsa diye alanda bulunmak, destek için bilet almak bile başlı başına heyecan zaten...
Emin adım ileri
Birileri grubundan ikinci albüm geldi. Can Soykök, Emre Dereli, Baturalp Yılmaz ve Çağdaş Topal’dan oluşan ekip, sekiz şarkılık hazmı kolay albümlerinde sıklıkla “kusursuz” kelimesine yer veriyor. Belki de bundan dolayı kusurlu bir “Kusursz” adı koymuşlar albümlerine. Alternatif rock alanında emin adımlarla ilerleyen grubun her şarkısı mükemmel olmasa da şarkıları atlamadan dinlemek mümkün.
Eğlenirken kararıyorsunuz
Yurtdışında da haklı bir hayran kitlesi bulunan post punk grubu She Past Away, dört yıllık suskunluğuna son verdi. Grup elini korkak alıştırmadıkları synth’leriyle 80’ler havasını korumaya devam ediyor. 10 şarkılık albüm “Disko Anksiyete” eğlendirirken karartan bir albüm. Grubun istediği tam da bu zaten.
Daha konuşuruz
Şeşen hane-danlığının en küçük ismi Dilhan Şeşen malumunuz. Bu köşede iki yıl önce yazmıştım, ilk single’ını yazmak da yine buraya kısmetmiş. Şeşen kendine has bir yoruma sahip alternatif havasını yitirmeden, söz ve müziği de kendisine ait “Acıtır Yara”yı yayınladı. Tam bir yaz, aşk, kırık kalp ve dışavurum şarkısı. Dilhan’ı daha çok konuşacağız gibi görünüyor.
Ne dinledim
◊ Tuğçe Şenoğul, Pera Palace - Bunu Sana Demiştim Pera Palace Remix
◊ Duhan Demirci - Bulutlu Bir Gün
◊ Birileri - Bu Böyle
◊ Plastic Ideas - Aklımdan Geçen
◊ She Past Away - Renksiz
◊ Bir Şeyler Eksik - İyi Değilim İyi Olamam
◊ Sunset Stream - Lütfen Kimseyi Çağırma
◊ Melek Mosso - Sarıla Sarıla
◊ Narda Afrika - Küskün Yengeç
5 yıl aradan sonra...
Narda Afrika, 5 yıl aradan sonra bir single yayınladı. İsmi “Küskün Yengeç”. Indie rock anlamında tatlı dokunuşlarda bulunan grup, verdiği arayı söz ve müziği grubun kurucusu Barış Başarol’a ait şarkıyla sonlandırıyor. Çok ortadan gittiklerini görüyorum, seslerini daha da gür duyurmaları için bir hamle yapmaları şart.
Yeni Mosso
Melek Mosso’nun yeni halini çok sevdim. Düzenleme konusunda kapısı bu ara sıkça çalınan Sabi Saltıel’e emanet ettiği, sözü kendisine ait “Sarıla Sarıla” 90’lar Türkçe pop hissiyatıyla hemen sevilecektir eminim.
Rap ve caz ikilisine yeni grup
Caza rap karıştırma işi güzel sonuçlar vermeye başladı. Çağıl Kaya, Tamer Temel, Serhan Erkol, Alper Yılmaz, Volkan Öktem’den kurulu Bir Şeyler Eksik, ilk albümlerini yayınladı. Çağıl Kaya’nın vokalleri, grupta iki saksafon olması, zengin müzik ve alt metinli sözleriyle uzun ve derin bir dinleme imkanı sunuyor. 9 şarkının 9’u da çok iyi, benden söylemesi.
Radar
Bayram haftası, tatil haftası derken bu haftaya en yakışan grubu bulmuş olabilirim. Sunset Stream, dört kişilik dev bir ekip. Dream pop yapıyorlar, ilk single’ları “Lütfen Kimseyi Çağırma”dan anlayacağınız üzere de hakkını veriyorlar. Üzüldüğüm nokta ilk EP’lerini yaz sonrası çıkaracak olmaları. Keşke yaza yetişeydi de canlı canlı tam havasında dinleseydik.
Hangi Zeytinli?
Konu Anadolu’da düzenlenen müzik festivallerinden açılınca aklıma ilk Zeytinli Rock Festivali geliyor, yalan yok. Bir ara Foça’ya taşındıysa da Zeytinli’nin yeri ayrıdır. Hatta onu düzenleyen Milyon Yapım bile iki-üç yabancı isim çağıracak, ek sahne yapacak olsa Zeytinli’ye yapar. Simge festival noktalarından biridir. Duydum ki bu yıl aynı yerde bir festival daha olacakmış.
Zeytinli Rock Festivali bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak. Henüz gruplar açıklanmasa da kimlerin sahne alacağı kolayca tahmin edilebilir. Kadronun değişmeyen isimleri Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah malumunuz.
Ama ondan bir ay önce, Bizim Fest Zeytinli Festivali yapılacak. Festival 25, 26, 27, 28 Temmuz tarihlerinde aynı alanda gerçekleşecek. İlk açıklanan isim Edis. Ayrıca Şehinşah, Sagopa Kajmer, Volkan Konak... Hatta Ben Fero, Anıl Piyancı, Eda Baba, Ozbi-Gülce Duru, Bağzıları, İkiye On Kala, Ufuk Beydemir... Daha bir sürü isim eklenecekmiş, bu da bir başka bilgi.
Zeytinli halkı festivalcilerden çok haz etmese de bir ay arayla iki büyük festivale ev sahipliği yapacak. Biri pop, alternatif rock ve rap ağırlıklı; diğeri ise rock, indie ve alternatif rock.
Bakalım aynı alanda yapılacak bu iki festivalden hangisi halkın ilgisini, seyircinin beğenisini kazanacak. Bekleyip göreceğiz.
Sürdürülebilir festival geliyor
Dünyanın son yıllarda kilitlendiği kelime “sürdürülebilirlik”. Yakın zamanda Türkiye’de duyacağımı düşünmezdim ama “festival” ve “sıfır atık” kelimelerini aynı cümlede görünce gözlerime inanamadım.
14 Temmuz’da Küçükçiftlik Park’ta “Festtogether” adı altında düzenlenecek festivalde amaç bilinçlendirmek. Etkinlikte TOG, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Çaba Derneği panel ve atölyelere destek verecek. TİDER festival alanında atık sürecini yönetecek ve İhtiyaç Haritası festivale gelenlerin getireceği müzik aletleri ve kitaplarla köy okullarına yardımda bulunacak.
Adım Adım gönüllüleri festival sabahı koşu gerçekleştirecek. Festival biletleriyle de destek veren organizasyonlara bağışta bulunulacak.
Festivale Bob Geldof geliyor. Onun yanı sıra Mor ve Ötesi, Sophie Hunger ve Son Feci Bisiklet var, yeni isimler de kadroya eklenecek.
Geldof ismi bile etkinliğin kendisi kadar heyecan vermedi. Festtogether gün sonunda bütün amaçlarına ulaşırsa diye alanda bulunmak, destek için bilet almak bile başlı başına heyecan zaten...
Emin adım ileri
Birileri grubundan ikinci albüm geldi. Can Soykök, Emre Dereli, Baturalp Yılmaz ve Çağdaş Topal’dan oluşan ekip, sekiz şarkılık hazmı kolay albümlerinde sıklıkla “kusursuz” kelimesine yer veriyor. Belki de bundan dolayı kusurlu bir “Kusursz” adı koymuşlar albümlerine. Alternatif rock alanında emin adımlarla ilerleyen grubun her şarkısı mükemmel olmasa da şarkıları atlamadan dinlemek mümkün.
Eğlenirken kararıyorsunuz
Yurtdışında da haklı bir hayran kitlesi bulunan post punk grubu She Past Away, dört yıllık suskunluğuna son verdi. Grup elini korkak alıştırmadıkları synth’leriyle 80’ler havasını korumaya devam ediyor. 10 şarkılık albüm “Disko Anksiyete” eğlendirirken karartan bir albüm. Grubun istediği tam da bu zaten.
Daha konuşuruz
Şeşen hane-danlığının en küçük ismi Dilhan Şeşen malumunuz. Bu köşede iki yıl önce yazmıştım, ilk single’ını yazmak da yine buraya kısmetmiş. Şeşen kendine has bir yoruma sahip alternatif havasını yitirmeden, söz ve müziği de kendisine ait “Acıtır Yara”yı yayınladı. Tam bir yaz, aşk, kırık kalp ve dışavurum şarkısı. Dilhan’ı daha çok konuşacağız gibi görünüyor.
Ne dinledim
◊ Tuğçe Şenoğul, Pera Palace - Bunu Sana Demiştim Pera Palace Remix
◊ Duhan Demirci - Bulutlu Bir Gün
◊ Birileri - Bu Böyle
◊ Plastic Ideas - Aklımdan Geçen
◊ She Past Away - Renksiz
◊ Bir Şeyler Eksik - İyi Değilim İyi Olamam
◊ Sunset Stream - Lütfen Kimseyi Çağırma
◊ Melek Mosso - Sarıla Sarıla
◊ Narda Afrika - Küskün Yengeç
5 yıl aradan sonra...
Narda Afrika, 5 yıl aradan sonra bir single yayınladı. İsmi “Küskün Yengeç”. Indie rock anlamında tatlı dokunuşlarda bulunan grup, verdiği arayı söz ve müziği grubun kurucusu Barış Başarol’a ait şarkıyla sonlandırıyor. Çok ortadan gittiklerini görüyorum, seslerini daha da gür duyurmaları için bir hamle yapmaları şart.
Yeni Mosso
Melek Mosso’nun yeni halini çok sevdim. Düzenleme konusunda kapısı bu ara sıkça çalınan Sabi Saltıel’e emanet ettiği, sözü kendisine ait “Sarıla Sarıla” 90’lar Türkçe pop hissiyatıyla hemen sevilecektir eminim.
Rap ve caz ikilisine yeni grup
Caza rap karıştırma işi güzel sonuçlar vermeye başladı. Çağıl Kaya, Tamer Temel, Serhan Erkol, Alper Yılmaz, Volkan Öktem’den kurulu Bir Şeyler Eksik, ilk albümlerini yayınladı. Çağıl Kaya’nın vokalleri, grupta iki saksafon olması, zengin müzik ve alt metinli sözleriyle uzun ve derin bir dinleme imkanı sunuyor. 9 şarkının 9’u da çok iyi, benden söylemesi.
Radar
Bayram haftası, tatil haftası derken bu haftaya en yakışan grubu bulmuş olabilirim. Sunset Stream, dört kişilik dev bir ekip. Dream pop yapıyorlar, ilk single’ları “Lütfen Kimseyi Çağırma”dan anlayacağınız üzere de hakkını veriyorlar. Üzüldüğüm nokta ilk EP’lerini yaz sonrası çıkaracak olmaları. Keşke yaza yetişeydi de canlı canlı tam havasında dinleseydik.