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Sinem Vural

Sinem Vural

sivural@hurriyet.com.tr

Günde 78 dakika müzik dinleyin

21 Kasım 2019

Bu iddialı açıklama bana değil, müzik platformu Deezer’a ait.

Markanın yaptırdığı, 7 bin 500 kişinin katılımıyla hazırlanan araştırmada, müzik dinleyen kişilerin fiziksel ve ruhsal durumları gözlenmiş.

Nasıl ki beslenmenin etkileri üzerine açıklamalar yapılıyor, Deezer da elde ettiği sonuçlar üzerine sağlığımız açısından günde en az 78 dakika müzik dinlememiz gerektiğini, modumuzu belli bir seviyeye çekmek için bu sürenin yeterli olduğunu savunuyor.

Araştırmada 5 ruhsal durumun (rahatlama, üzgün olma, motive olma, sinir kontrolü ve neşelenme) müzikle kontrol altında tutulabileceği görülüyor.

Araştırmaya göre reçete şu:

∆ Günde 14 dakika neşenizi yükseltecek müzikler dinlemeniz, mutlu olmanızı sağlıyor.

(Önerilen sürenin yüzde 18’i.)

∆ Günde 16 dakika sakinleştirici müzikler dinlemeniz, rahatlamanıza yardımcı oluyor.

(Önerilen sürenin yüzde 20.5’i.)

∆ Günde 16 dakika sevdiğiniz müzikleri dinlemeniz, mutsuzluğun üstesinden gelmenize yardımcı oluyor.

(Önerilen sürenin yüzde 20.5’i.)

∆ Günde 15 dakika motivasyon müzikleri dinlemek, konsantrasyon sağlamaya yarıyor.

(Önerilen sürenin yüzde 19’u.)

∆ Günde 17 dakika kendi seçtiğiniz şarkıları dinlemeniz, sinir kontrolünü sağlamanıza yardımcı oluyor.

(Önerilen sürenin yüzde 22’si.)

Sonuçlar, ortalama 11 dakikalık bir şarkının dinleyiciyi 5 dakika daha mutlu ettiğini gösteriyor. Bu da neredeyse ortalama bir Tool şarkısına denk düşüyor.

Her gün müzik dinlemek, duygularınızı harekete geçirerek sağlık kalitenizi yükseltiyor.

Örneğin “mutlu şarkılar dinlemek, beyninizde ödül mekanizmasının bulunduğu bölgeye kan akışını hızlandırarak amigdaladaki baskıyı azaltır” deniliyor.

Peki ya siz, sağlığınız için yeterince müzik dinliyor musunuz?

Ne Dinledim?

* Sedef Sebüktekin-Kayboluyorum
* Lil Zey, Khontkar-Yolumuz Yol Değil
* Ufo361, Ezhel-Fallen
* Razor Inc.-Lighthouse
* Selen Gülün, Orie Hirayama-Sea by Sea
* Grejuva, Rinxlaya, Geo Karabacakis-Sor
* Faruk Orakçı-Feel It
* Grifon-Serseri Çocuklar
* İstanbul Kainat Radyosu-Aşkın Elinden
* Good Vibes-Asi Çocuk
* Albus-in&Erol Yılmaz-Alexandre Dumas
* Daniska-Hallelujah
* Lunar Midnight-Make Me Say

Eskilerin tadı

Yolculuğuna cover grubu olarak başlayan Razor Inc. ilk albümünü yayınladı. Dr. Skull’dan “Little Beach” yorumunu da ekledikleri 11 şarkılık “The Road” albümünde Başer Çelebi, Bora İnce, Berkay Yıldırım ve Yetkin Taşkın; 80’ler sonu heavy metal müziğini yeniden canlandırıyor. İki Türkçe şarkının da bulunduğu albüm, “Heavy metal’de o eski tadı alamıyorum, ille de eski şarkılar” diyen arkadaşları bir parça mutlu edecek gibi.

Farklı tarz

Geçen hafta Mix Festival’de setini dinlediğimiz Lil Zey, Khontkar ile “Yolumuz Yol Değil” şarkısını yaptı. İlk single’ı “Ötede Dur” ile 1.5 milyon dinlenen Lil Zey, bu şarkıda farklı tarzıyla ilginizi çekecek. Trap sevenler flow’larını sevecektir.

Yeni yorumlar

Sedef Sebüktekin’i pek severim. “4 Remix” albümü de basmakalıp remix’lerden uzak çalışmaların yer aldığı hoş bir iş olmuş. “Kayboluyorum”u Educatedear ve Moawk yorumlarken, “Ara”yı Kerkayas, “Sen İstersin”i ise Fatih Başoğlu elden geçirmiş. “Elektronik müzik değilse dinleyemiyorum”culara gün doğmuş vaziyette.

Ezhel Almanya’da

Ezhel’in Berlin’de Ufo361 ile yürüttüğü çalışmaların meyvesi, “Lights Out” albümü olarak geldi. Albüm, Almanya piyasası için hazırlanmış gibi. Zaten çalışmada yer alan “Schwarz&Weiss” şarkısı da Almanya top 50 listesinde 31’inci sırada yer alıyor şu an. İkili, önden yayınladıkları “Wir Sind Kral” ve “YKKE” şarkılarıyla “Lights Out”un geleceğini müjdelemişti. 12 şarkılık bu muazzam trap rap albüm, cilalı beat’ler ve lirikleriyle Almanya sokaklarında ‘lowride’ keyfi sunuyor.

Yabancı arkadaşa en güzel hediye

Haftanın en çok sesli işi, İstanbul Kainat Radyosu’na ait. “Ay Açılsa” adlı sekiz şarkılık albüm, orkestrasyonu ve icrasıyla keyifli bir dinleme sunuyor. Solist olarak Kardeş Türküler’den Feryal Öney’in yer aldığı grupta Hakan Gürbüz, Hasan Kiriş, Onur Nevşehir, Onurcan Çağatay ve Velican Sağun’u görüyoruz. Yurtdışına çıkıyorsanız, yabancı arkadaşlarınıza alabileceğiniz en güzel albümlerden. Türk musikisi, türkü ve deyişlerin dünya müziği düzenlemesini bir arada barındıran albüm güzel bir kapı.

‘Asi Çocuk’lara

Özge Ürer, Mahir Konanç, Evrim Tüzün, Fırat Bodur ve Çağdaş Yapıcılar’ın yer aldığı Good Vibes, reggae türündeki “Özgür Ol” isimli EP’sini yayınladı. Üç şarkının yer aldığı albüm, reggae tabanında türler arasında dolaşıyor. Özellikle Bosphoroots’tan Levvera ile yaptıkları “Asi Çocuk” şarkısı muazzam olmuş. Kafasını dağıtmak isteyenlere tavsiye ederim...

İki öneri

Bu hafta naçizane iki caz albümü önermek isterim. İlki Kerem Görsev’in 19’uncu albümü “Perfect Balance”. Görsev, Grammy’li Ernie Watts, Ferit Odman ve Kağan Yıldız’lı ekibiyle hazırladığı 7 şarkılık bu çalışmada geleneği bozmuyor ve yüksek kaliteli keyifli bir dinleme sunuyor.
İkinci albüm ise Cem Tuncer’e ait. Dizi müziklerinden de
tanıdığımız Tuncer, ilk albümü
“Alright!”ı yayınladı. Engin Recepoğulları, Volkan Hürsever, Ediz Hafız-
oğlu ve Ricky Ford’la işbirliği yaptığı albümde yer alan 10 şarkı bir çırpıda dinleniyor, evinizin içinde caz bar kuruluveriyor.

 

 

 

 

 

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