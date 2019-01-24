Fyre rezaleti belgesel oldu

Yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyada bir anda büyüyen ve aynı gün foyası ortaya çıkan Fyre Festival’in belgeseli yayınlandı.
Hulu ve Netflix’te aynı anda tüm dünyada yayınlanan “FYRE” adlı belgeselde, dimyata pirince giderken parasıyla rezil olan 6 bin kişinin yanı sıra festivali hazırlayan ekibin başından geçenler kronolojik olarak anlatılıyor.
Süper modellerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları reklamlarla başlayan festival geniş kitlelerin ilgisini çekmiş, ama lüks yat, villalar, partiler ve özel şeflerden yemeklerin aslında olmadığı, festival günü ortaya çıkmıştı.
Yani insanlar uçaklarla Bahamalar’a geldikten sonra...
Günler öncesinden biletlerini alan 6 bin kişi, villa yerine afet çadırlarını, 5 yıldızlı yemekler yerine bozulmaya yüz tutmuş sandviçleri görünce kaçacak delik aramıştı.
Gruplara normalden fazla paralar teklif edilmiş, festival haftası gelip çattığında başta Blink-182 olmak üzere birçok sanatçı ve grup da gitmeyeceklerini bildirmişti.
Bahamalar’da yapılacak ilk lüks müzik festivali (ki biletleri 4-20 bin dolar arasında değişiyordu) muhteşem bir şekilde batmayı başarmış, girişimci olarak tanınan Billy McFarland’a ve festivaldeki ortağı Ja Rule’a 100 milyon dolarlık dava açılmıştı.
Bir festival nasıl yapılmaz adım adım izliyorsunuz bu belgeselde.
Hani “Ben de yaparım” diyenler varsa, bir baksın...
Baksın da tuvaletinden konaklamasına, ulaşımına kadar her adımının titizlikle hazırlanması gereken bir organizasyonun, “hallederiz abi”cilikle nasıl kayıplara karıştığını net biçimde görsün.
İlk batanlar onlar değildi ama...
2008’de düzenlenen Zoo8, 2012’deki Bloc, 1999’daki Woodstock, 2005’teki Glastonbury, 2015’te T in The Park, 2014’teki Jabberwocky de tarihin tozlu sayfalarına “çok fenaydı” etiketiyle geçti. Kimini hava şartları vurdu, kimini suç oranı, kimini fazlasıyla kalabalık alanda yeterli tuvalet ve yiyecek bulunmaması.
Ama bugüne kadar kimse, Fyre kadar büyük vaatlerde bulunup da en tepeden çakılan başka bir festival görmemişti.
Müzik dinlemeyi seven, festival takip eden herkesin bir kez izlemesinde fayda var.
Geç kalmadınız
Elif Güngör adını henüz duymadıysanız, ilk EP’si “Komşuları Uyandırmadan”ı kaçırmış sayılmazsınız.
Üç şarkılık bu minik albümün yıldızı, akustik gitarla sakince derdini anlatan Elif Güngör oluyor.
Gerçekten Karşının Hikayesi
Vera’nın albümüne yeni sıra geldi ama iyi ki gelmiş. Sizi şaşırtacak, ters köşe yapacak bir şey yok. Eli yüzü düzgün bir alternatif rock albümü. Benim kalbimi kazanan yanı ise İstanbul’un çeşitli bölgelerine gönderme yapan şarkıları sayesinde hangi yakada olursanız olun albümün adı gibi “Karşının Hikayesi”ni size anlatması.
Radar
Reklam sektörünün jingle konusunda yakından tanıdığı, müzik kariyerine “Majeste” grubu ile başlayan Alper Gemici, ilk single’ını yayınladı.
Rahat dinlenilen, iddialı sözlere sahip slow bir parça olan “Çaresizim”, pop müzikte kendine yer açmaya hazırlanan Gemici için uygun bir anahtar.
Gündemle iyi gidiyor
Bu haftanın en çok heyecanlandıran olaylarından biri, Hayko Cepkin’in 3 yıl aradan sonra iki yeni şarkıyla dönmesi. “Kabul Olur” ve “Dans Et” sanatçının estetik anlayışını, geleneği ve rock’ı harmanlayan rafine şarkılar. Daha çok ajans haberlerine bakarken dinliyorum şahsen... İyi geliyor gündeme bakarken. Önerimdir.
Olgun bir Pardon?
Yeni çıkan grupların isim sıkıntısı malum ama “You May Kiss The Bride” grubunun adı Türkçe’ye çevrilince kafa olarak uzaklaştım yaptıklarından.
Türk metalcore grubu adını “Gelini Öpebilirsin” olarak değiştirip, “Pardon?” adlı yeni maxi single’larını yayınladı. Ekibe katılan Gamze Lüküslü’nün vokaliyle müzikleri yeniden hayat bulmuş.
Ekip biraz olgunlaşmış gibi duyuluyor. Siz ne dersiniz?
Sonar İstanbul hazır
Yılın o dönemi geldi çattı.
Manşette anlattığımla uzaktan yakından alakası olmayan, muazzam hazırlanan Sonar İstanbul, 8-9 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de pozisyonunu alacak.
Bu yılki programında Modeselektor, Kobosil, Tijana T, Ben Frost, Deena Abdelwahed, Bicep, Laurent Garnier, Henrik Schwarz, Matador, The Field, Gazelle Twin ve George Fitzgerald gibi önemli isimlerin yanı sıra SonarLab’de FJAAK, DJ Seinfeld, DJ Lag, DJ Stingray, Octo Octa, Volvox ve HAAi yer alacak.
İki gün sürecek festivalin en önemli detayı ise sadece bir elektronik müzik festivali değil, görsel ve işitsel bir kombinasyon sunulması. Hâlâ açıklanacak yerli ve yabancı isimler olması da cabası. Biletlerinizi henüz ayırtmadıysanız programı bir kontrol etmeniz tavsiyedir.
Ne dinledim
- Foals - Exits
- Elif Güngör - O Pek Öyle Olmuyor
- Alper Gemici - Çaresizim
- Gelini Öpebilirsin - Pardon?
- Hayko Cepkin - Kabul Olur
- Vera - Sokaklar
Fyre rezaleti belgesel oldu
Yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyada bir anda büyüyen ve aynı gün foyası ortaya çıkan Fyre Festival’in belgeseli yayınlandı.
Hulu ve Netflix’te aynı anda tüm dünyada yayınlanan “FYRE” adlı belgeselde, dimyata pirince giderken parasıyla rezil olan 6 bin kişinin yanı sıra festivali hazırlayan ekibin başından geçenler kronolojik olarak anlatılıyor.
Süper modellerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları reklamlarla başlayan festival geniş kitlelerin ilgisini çekmiş, ama lüks yat, villalar, partiler ve özel şeflerden yemeklerin aslında olmadığı, festival günü ortaya çıkmıştı.
Yani insanlar uçaklarla Bahamalar’a geldikten sonra...
Günler öncesinden biletlerini alan 6 bin kişi, villa yerine afet çadırlarını, 5 yıldızlı yemekler yerine bozulmaya yüz tutmuş sandviçleri görünce kaçacak delik aramıştı.
Gruplara normalden fazla paralar teklif edilmiş, festival haftası gelip çattığında başta Blink-182 olmak üzere birçok sanatçı ve grup da gitmeyeceklerini bildirmişti.
Bahamalar’da yapılacak ilk lüks müzik festivali (ki biletleri 4-20 bin dolar arasında değişiyordu) muhteşem bir şekilde batmayı başarmış, girişimci olarak tanınan Billy McFarland’a ve festivaldeki ortağı Ja Rule’a 100 milyon dolarlık dava açılmıştı.
Bir festival nasıl yapılmaz adım adım izliyorsunuz bu belgeselde.
Hani “Ben de yaparım” diyenler varsa, bir baksın...
Baksın da tuvaletinden konaklamasına, ulaşımına kadar her adımının titizlikle hazırlanması gereken bir organizasyonun, “hallederiz abi”cilikle nasıl kayıplara karıştığını net biçimde görsün.
İlk batanlar onlar değildi ama...
2008’de düzenlenen Zoo8, 2012’deki Bloc, 1999’daki Woodstock, 2005’teki Glastonbury, 2015’te T in The Park, 2014’teki Jabberwocky de tarihin tozlu sayfalarına “çok fenaydı” etiketiyle geçti. Kimini hava şartları vurdu, kimini suç oranı, kimini fazlasıyla kalabalık alanda yeterli tuvalet ve yiyecek bulunmaması.
Ama bugüne kadar kimse, Fyre kadar büyük vaatlerde bulunup da en tepeden çakılan başka bir festival görmemişti.
Müzik dinlemeyi seven, festival takip eden herkesin bir kez izlemesinde fayda var.
Geç kalmadınız
Elif Güngör adını henüz duymadıysanız, ilk EP’si “Komşuları Uyandırmadan”ı kaçırmış sayılmazsınız.
Üç şarkılık bu minik albümün yıldızı, akustik gitarla sakince derdini anlatan Elif Güngör oluyor.
Gerçekten Karşının Hikayesi
Vera’nın albümüne yeni sıra geldi ama iyi ki gelmiş. Sizi şaşırtacak, ters köşe yapacak bir şey yok. Eli yüzü düzgün bir alternatif rock albümü. Benim kalbimi kazanan yanı ise İstanbul’un çeşitli bölgelerine gönderme yapan şarkıları sayesinde hangi yakada olursanız olun albümün adı gibi “Karşının Hikayesi”ni size anlatması.
Radar
Reklam sektörünün jingle konusunda yakından tanıdığı, müzik kariyerine “Majeste” grubu ile başlayan Alper Gemici, ilk single’ını yayınladı.
Rahat dinlenilen, iddialı sözlere sahip slow bir parça olan “Çaresizim”, pop müzikte kendine yer açmaya hazırlanan Gemici için uygun bir anahtar.
Gündemle iyi gidiyor
Bu haftanın en çok heyecanlandıran olaylarından biri, Hayko Cepkin’in 3 yıl aradan sonra iki yeni şarkıyla dönmesi. “Kabul Olur” ve “Dans Et” sanatçının estetik anlayışını, geleneği ve rock’ı harmanlayan rafine şarkılar. Daha çok ajans haberlerine bakarken dinliyorum şahsen... İyi geliyor gündeme bakarken. Önerimdir.
Olgun bir Pardon?
Yeni çıkan grupların isim sıkıntısı malum ama “You May Kiss The Bride” grubunun adı Türkçe’ye çevrilince kafa olarak uzaklaştım yaptıklarından.
Türk metalcore grubu adını “Gelini Öpebilirsin” olarak değiştirip, “Pardon?” adlı yeni maxi single’larını yayınladı. Ekibe katılan Gamze Lüküslü’nün vokaliyle müzikleri yeniden hayat bulmuş.
Ekip biraz olgunlaşmış gibi duyuluyor. Siz ne dersiniz?
Sonar İstanbul hazır
Yılın o dönemi geldi çattı.
Manşette anlattığımla uzaktan yakından alakası olmayan, muazzam hazırlanan Sonar İstanbul, 8-9 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de pozisyonunu alacak.
Bu yılki programında Modeselektor, Kobosil, Tijana T, Ben Frost, Deena Abdelwahed, Bicep, Laurent Garnier, Henrik Schwarz, Matador, The Field, Gazelle Twin ve George Fitzgerald gibi önemli isimlerin yanı sıra SonarLab’de FJAAK, DJ Seinfeld, DJ Lag, DJ Stingray, Octo Octa, Volvox ve HAAi yer alacak.
İki gün sürecek festivalin en önemli detayı ise sadece bir elektronik müzik festivali değil, görsel ve işitsel bir kombinasyon sunulması. Hâlâ açıklanacak yerli ve yabancı isimler olması da cabası. Biletlerinizi henüz ayırtmadıysanız programı bir kontrol etmeniz tavsiyedir.
Ne dinledim
- Foals - Exits
- Elif Güngör - O Pek Öyle Olmuyor
- Alper Gemici - Çaresizim
- Gelini Öpebilirsin - Pardon?
- Hayko Cepkin - Kabul Olur
- Vera - Sokaklar