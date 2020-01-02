Dünya radyolarında Türk sesleri

2018 ve 2019 gibi 2020 de Türklerin ayak sesiyle geliyor.
Türkçe müzik, batı ve doğuyu harmanlayarak kendine yer açmaya devam ediyor.
130 ülkede 25 binin üzerinde radyo verisini gözler önüne seren Kopenhag merkezli WARM (World Airplay Radio Monitor), Türk müziğine dair verilerini paylaştı geçtiğimiz günlerde.
Türk müziğinin dünya radyolarına nasıl sızdığını ve ivmelendiğini açıklayan yazıda, Gaye Su Akyol ve Jakuzi’nin Avrupa ve Amerika’daki yolculuğu kaleme alınmış.
Bu iki ismin özelindeki verilerde enteresan detaylar öne çıkıyor.
2018’in ekim ayında ikinci albümü “İstikrarlı Hayal Hakikattir”i yayınlayan ama asıl çıkışını 2019’da dünya çapında yapan, kendisinden “Türk saykedelik rock müziğini yeniden yorumlayan isim” diye bahsedilen Gaye Su Akyol’un başarısının altı çizilmiş yazıda.
Verilere göre geçen yıl Akyol’un şarkıları 29 ülkede 1200’ün üzerinde çalınmış.
Akyol’un en büyük dinlenme oranları tabii ki Almanya’da.
Yazıda Türk göçmen oranının yüksek olduğu Almanya’nın üzerinde pek durulmamış ama Akyol’un Fransa, Finlandiya, Macaristan ve Kuzey Amerika’da da büyük dinleme oranlarına sahip olduğu belirtilmiş.
Kuzey Amerika’da 48 şehirde 200’ün üzerinde çalıma ulaşan Gaye Su Akyol’un Kanada’nın Vancouver, Ottowa ve Toronto dahil 15 şehrinde de radyo kanallarının ilgisini çektiği görülüyor.
Yazının ikinci bölümü de Türk dark wave ve synth-pop grubu Jakuzi’ye ayrılmış.
Jakuzi; Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya’da ilgi gören gruplardan biriymiş. İkinci albümleri “Hata Payı”ndan çıkan “Şüphe”nin Portekiz ulusal radyosu ve İtalyan bağımsız radyosu Radio Citta Aperta’da yayınlandığı da not düşülmüş.
Dünya müziği kategorisinde değerlendirilen bu iki isim de kendi dillerinde, kültürel özelliklerini taşıyarak yarattıkları füzyonla bu başarıyı elde etti.
İki ismin de yurtdışında bağlı bulundukları bir plak şirketi elbette var.
Ama başarılarını buna bağlamak imkansız.
Günün sonunda işiniz iyiyse ve ulaşım ağını iyi kuruyorsanız, dünyanın her yerinde fark ediliyorsunuz. Yani artık “Türkçe söylüyoruz diye yurtdışında fark edilmemiz zor” demek bir bahaneden öteye gidemiyor.
Globalleşen dünyada işinizi, kim olduğunuzu, üretiminizi biliyorsanız, iletişiminiz kuvvetliyse, çalıştığınız ekipler sağlamsa yapamayacağınız bir şey neredeyse yok.
Ve tabii ki ayağınızı kendi ülkenizde sağlam basıyorsanız, her yerde sağlam basarsınız.
Ayağının tozuyla hoş geldin 2020.
Umarım geçen yılın ikinci yarısında olduğu gibi bu yıl da bol bol Türk müziği över, aldığımız ödülleri, elde ettiğimiz başarıları konuşuruz.
İki “sivri” çıkış
Geçen hafta rap dünyasından iki güzel single geldi. Ceza’nın alt yapısı RokaBeat’e ait olan şarkısı “Beatcoin”, sözleriyle öne çıkıyor. Diğer single da Aga B’nin Yiğit Seferoğlu ve Abkountry ile yaptığı “Keskin ve Sivri”. Sivri dilli bu iki şarkı, geçen haftanın heyecan veren rap çıkışları arasında liste başıydı.
Sırada albüm var
Birkan Nasuhoğlu’nun canlı ve akustik kaydedilen “Yuvaya Yolculuk” isimli EP’si geçen hafta yayınlandı. Beş şarkının yer aldığı çalışmada “Bir Kere Gelir” öne çıkıyor. Nasuhoğlu’ndan albüm beklen-timiz de giderek artıyor...
Ne dinledim
* Tiktak ft. Melis Danişmend-Hissiz
* Birkan Nasuhoğlu-Bir Kere Gelir
* Aga B ft. Yiğit Seferoğlu, Abkountry-Keskin ve Sivri
* Emre Önbayraktar ft Birsen Tezer-Mesafeler
* Melis Fis-Dur Diyemem
* Serin-Ne Yapsam
* Ceza-Beatcoin
* Onur Yeğin-Remember
* Ozoyo-Rio Roadtrippin’
* Biz Böyle İyiyiz-Masalda
* Sordino-Pitruchaya
* Kristian Lind-Cemile’nin Gezdiği Dağlar Meşeli
Rock meraklılarına
Progresif ve saykedelik müzik sevenler toplansın! Limbus, “Bequest of the Modern Barn” isimli ilk albümünü yayınladı. Baturalp Şentürk, Bora Aygen, Fatih Can Oklay, Mert Eke ve Murat Alcal’dan kurulu grup, hem enstrümantal eserler hem de İngilizce-Türkçe şarkıların yer aldığı albümle geleneksel rock müzik severleri de, yeni nesil rock meraklılarını da kazanacak gibi duruyor.
İskandinav esintili Türk müziği
Kristian Lind’in “Songs from Anatolia” adlı albümüne denk geldim geçenlerde. İsveçli kontrbasçı Lind, Yiğit Özatalay ve Mustafa Kemal Emirel’le sahnesinde de yer verdiği Türkçe şarkıları albümde bir araya getirmiş. “Gesi Bağları”ndan “Çanakkale İçinde”ye 9 eserin bulunduğu albümün kapanışını da Meral Ayhan’ın seslendirdiği “Geçti Hayal İçinde” isimli orijinal şarkıyla yapmış. İskandinav esintili caz ve Türk müziği ile ortaya güzel bir füzyon çıkıyor. Caz sevenler bir inceden baksın derim.
Sırada albüm var
Birkan Nasuhoğlu’nun canlı ve akustik kaydedilen “Yuvaya Yolculuk” isimli EP’si geçen hafta yayınlandı. Beş şarkının yer aldığı çalışmada “Bir Kere Gelir” öne çıkıyor. Nasuhoğlu’ndan albüm beklen-timiz de giderek artıyor...
Dünya radyolarında Türk sesleri
2018 ve 2019 gibi 2020 de Türklerin ayak sesiyle geliyor.
Türkçe müzik, batı ve doğuyu harmanlayarak kendine yer açmaya devam ediyor.
130 ülkede 25 binin üzerinde radyo verisini gözler önüne seren Kopenhag merkezli WARM (World Airplay Radio Monitor), Türk müziğine dair verilerini paylaştı geçtiğimiz günlerde.
Türk müziğinin dünya radyolarına nasıl sızdığını ve ivmelendiğini açıklayan yazıda, Gaye Su Akyol ve Jakuzi’nin Avrupa ve Amerika’daki yolculuğu kaleme alınmış.
Bu iki ismin özelindeki verilerde enteresan detaylar öne çıkıyor.
2018’in ekim ayında ikinci albümü “İstikrarlı Hayal Hakikattir”i yayınlayan ama asıl çıkışını 2019’da dünya çapında yapan, kendisinden “Türk saykedelik rock müziğini yeniden yorumlayan isim” diye bahsedilen Gaye Su Akyol’un başarısının altı çizilmiş yazıda.
Verilere göre geçen yıl Akyol’un şarkıları 29 ülkede 1200’ün üzerinde çalınmış.
Akyol’un en büyük dinlenme oranları tabii ki Almanya’da.
Yazıda Türk göçmen oranının yüksek olduğu Almanya’nın üzerinde pek durulmamış ama Akyol’un Fransa, Finlandiya, Macaristan ve Kuzey Amerika’da da büyük dinleme oranlarına sahip olduğu belirtilmiş.
Kuzey Amerika’da 48 şehirde 200’ün üzerinde çalıma ulaşan Gaye Su Akyol’un Kanada’nın Vancouver, Ottowa ve Toronto dahil 15 şehrinde de radyo kanallarının ilgisini çektiği görülüyor.
Yazının ikinci bölümü de Türk dark wave ve synth-pop grubu Jakuzi’ye ayrılmış.
Jakuzi; Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya’da ilgi gören gruplardan biriymiş. İkinci albümleri “Hata Payı”ndan çıkan “Şüphe”nin Portekiz ulusal radyosu ve İtalyan bağımsız radyosu Radio Citta Aperta’da yayınlandığı da not düşülmüş.
Dünya müziği kategorisinde değerlendirilen bu iki isim de kendi dillerinde, kültürel özelliklerini taşıyarak yarattıkları füzyonla bu başarıyı elde etti.
İki ismin de yurtdışında bağlı bulundukları bir plak şirketi elbette var.
Ama başarılarını buna bağlamak imkansız.
Günün sonunda işiniz iyiyse ve ulaşım ağını iyi kuruyorsanız, dünyanın her yerinde fark ediliyorsunuz. Yani artık “Türkçe söylüyoruz diye yurtdışında fark edilmemiz zor” demek bir bahaneden öteye gidemiyor.
Globalleşen dünyada işinizi, kim olduğunuzu, üretiminizi biliyorsanız, iletişiminiz kuvvetliyse, çalıştığınız ekipler sağlamsa yapamayacağınız bir şey neredeyse yok.
Ve tabii ki ayağınızı kendi ülkenizde sağlam basıyorsanız, her yerde sağlam basarsınız.
Ayağının tozuyla hoş geldin 2020.
Umarım geçen yılın ikinci yarısında olduğu gibi bu yıl da bol bol Türk müziği över, aldığımız ödülleri, elde ettiğimiz başarıları konuşuruz.
İki “sivri” çıkış
Geçen hafta rap dünyasından iki güzel single geldi. Ceza’nın alt yapısı RokaBeat’e ait olan şarkısı “Beatcoin”, sözleriyle öne çıkıyor. Diğer single da Aga B’nin Yiğit Seferoğlu ve Abkountry ile yaptığı “Keskin ve Sivri”. Sivri dilli bu iki şarkı, geçen haftanın heyecan veren rap çıkışları arasında liste başıydı.
Sırada albüm var
Birkan Nasuhoğlu’nun canlı ve akustik kaydedilen “Yuvaya Yolculuk” isimli EP’si geçen hafta yayınlandı. Beş şarkının yer aldığı çalışmada “Bir Kere Gelir” öne çıkıyor. Nasuhoğlu’ndan albüm beklen-timiz de giderek artıyor...
Ne dinledim
* Tiktak ft. Melis Danişmend-Hissiz
* Birkan Nasuhoğlu-Bir Kere Gelir
* Aga B ft. Yiğit Seferoğlu, Abkountry-Keskin ve Sivri
* Emre Önbayraktar ft Birsen Tezer-Mesafeler
* Melis Fis-Dur Diyemem
* Serin-Ne Yapsam
* Ceza-Beatcoin
* Onur Yeğin-Remember
* Ozoyo-Rio Roadtrippin’
* Biz Böyle İyiyiz-Masalda
* Sordino-Pitruchaya
* Kristian Lind-Cemile’nin Gezdiği Dağlar Meşeli
Rock meraklılarına
Progresif ve saykedelik müzik sevenler toplansın! Limbus, “Bequest of the Modern Barn” isimli ilk albümünü yayınladı. Baturalp Şentürk, Bora Aygen, Fatih Can Oklay, Mert Eke ve Murat Alcal’dan kurulu grup, hem enstrümantal eserler hem de İngilizce-Türkçe şarkıların yer aldığı albümle geleneksel rock müzik severleri de, yeni nesil rock meraklılarını da kazanacak gibi duruyor.
İskandinav esintili Türk müziği
Kristian Lind’in “Songs from Anatolia” adlı albümüne denk geldim geçenlerde. İsveçli kontrbasçı Lind, Yiğit Özatalay ve Mustafa Kemal Emirel’le sahnesinde de yer verdiği Türkçe şarkıları albümde bir araya getirmiş. “Gesi Bağları”ndan “Çanakkale İçinde”ye 9 eserin bulunduğu albümün kapanışını da Meral Ayhan’ın seslendirdiği “Geçti Hayal İçinde” isimli orijinal şarkıyla yapmış. İskandinav esintili caz ve Türk müziği ile ortaya güzel bir füzyon çıkıyor. Caz sevenler bir inceden baksın derim.
Sırada albüm var
Birkan Nasuhoğlu’nun canlı ve akustik kaydedilen “Yuvaya Yolculuk” isimli EP’si geçen hafta yayınlandı. Beş şarkının yer aldığı çalışmada “Bir Kere Gelir” öne çıkıyor. Nasuhoğlu’ndan albüm beklen-timiz de giderek artıyor...