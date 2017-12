Dizilerde rap her yerde rap!

Son Feci Bisiklet’in Bu Kız’ının kullanılmasının ardından Eypio dizi için Gömün Beni Çukura şarkısını yaptı (klibin izlenme oranı yine milyonları aştı).

Replikas’ın Yaş Elli’si, Ceylan Ertem’den Zalım, Gazapizm’den Heyecanı Yok’la kullanılan şarkı listesi uzayıp gidiyor.

Müzikleri Toygar Işıklı imzası taşıyan dizide diğer şarkılara ekip karar veriyor ve sık sık rap’çilerin şarkılarına da yer veriliyor. Son olarak rap camiasında bir hayli tanınan Allame’nin Kısır Döngü şarkısı da dizide çalındı.

Rap’in ivmesinin hız kesmeden yükselmekte olduğunu yazıp çiziyorum ama hâlâ kulak asan yok.

Beni geçin Apple Müzik’in başındaki adam söylüyor ve hâlâ tık yok.

Ezhel’in İmkansızım’ını da ilk olarak BluTV’nin 7Yüz dizisinde dinlediğimizi hatırlatıyorum. Bir kenara bu yazıyı not edin.

Diziler yakında müzik seçimleriyle de reytinglerini artıracak. Gençlik dizileri ufaktan ufaktan pop rock kullanarak bu akımın öncüsü olmuştu. Alternatif tabir edilen birçok müzik türü böylelikle klipsiz de olsa yayın yapacakları platformlara ulaşıyor.

Nedir bu dert?

Yıl sonu geldi çattı ama bu sorular hâlâ yanıt bulmadı.

Müzik yazarlarının hatta yayıncıların iyi olduğu konusunda hemfikir olduğu başarılı albümler, şarkılar, klipler kendilerine yer bulmakta neden zorlandı?

Nedir bu ekranda ya da radyoda çalmanın matematiği?

Hangi bariyeri aşmak lazım? Halk verdiğinizi mi yoksa iyi müziği mi dinliyor? Albümler geldiğinde kaç yayıncı hepsini elden geçiriyor?

Birileri çıkıp anlatmak isterse köşem açık, buyurun. Çünkü tarihler 2018’i gösterecek ama bu durumu hâlâ aşmış ve anlamış değiliz!

Listenize ekleyin

Peyote gruplarından biri diyebileceğim İzmir çıkışlı Balina, Kaybetmenin Mitolojisi adlı EP’lerini yayınladı. Alican Öyke ve Burçin Esin’den oluşan grup karanlık ve saykodelik rock müzik yapmalarının yanı sıra Türk müziğinde yeni bir soluk kazandırmaya aday. Enstrümantal albüm dinleyemeyenler; EP’deki Lara Di Lara ile yapılan Üzgünüm’e kulak kabartmadan geçmeyin.

Neler dinledim?

- Balina&Lara Di Lara - Üzgünüm

- Reverie Falls on All - Unvoiced

- Kent Coda - Yalan

- Evren Can Gündüz - Seni Sevecek Kadar

- Can Karadoğan - Sen Siyahtın Ben Beyaz

İkinci Gündüz saltanatı

Asım Can Gündüz’ün ölümünün ardından oğlu Evren Can Gündüz’ün muhteşem yeteneğini daha kalabalık bir kitle keşfetti. Yetenek bakımından hık demiş babasının burnundan düşmüş Evren Can.

Bir anda birbiri ardına işlere imza attı, cover’larını ve şarkılarını sosyal medyada paylaştı.

İlgi muazzamdı.

İlk EP’sinin çıktığı bugünlerde kendine gösterilen o aşırı sempatiden eser kalmadığını görmek ise kırıcı.

Her yerde olmalıydı Evren Can Gündüz ve Uzaylılar ismini taşıyan ilk EP’sinin haberleri. Fakat olmadı.

Alternatif pop yapıyor. Müzikal anlamda birçok abisi/ablasından bir adım ötede olmasına rağmen bu çalışmasına gösterilen ilginin azlığı beni ziyadesiyle üzüyor.

Siz iyisi mi 5 şarkıdan oluşan bu EP’yi dinleyin. Şarkılarına kefilim, olması gereken yere gelmesi için 10 yıl geçmesi gerekmesin ne olur...

Almanya’dan Türk nağmeleri

Köln çıkışlı bir grup olan Kent Coda, yeni albümleri Bir Balık Olsam’ı 2 Mart’ta yayınlıyor. Öğünç Kardelen, Christoph Guschlbauer ve Sercan Özök’ten kurulu grup Türkçe müzik yaparak Almanya ve Avusturya’da biliniyordu.

Amacım sizlerin de tanıması.

Grubun vokalisti Öğünç Kardelen’in sesine zaten alışığız da Christoph’un sahnede Türkçe vokal yapmasının şirinliği resmen dinleyiciyi mest ediyor. Bu albümde, 9-8’lik darbuka ritimleri ile göbek mi atacağınızı yoksa kara talihinize mi küseceğinizi şaşırıyorsunuz, .

Nasıl bir albüm derseniz, tam karşılığı şu: Indie Folk.

Bir Balık Olsam’da ekibin memleket özlemine ve Türk müziğini yüceltmesine tanık olacaksınız.

İlk EP yayında ikinci yolda

Pickpocket ve Lost Particle gibi gruplardan tanıdığımız Kaan Yayla’nın yeni elektronik projesi Thereby, üç şarkılık EP ile dijital ortamlara düştü. “Loose Bounds” da benim için alternatif arenada saykodelik beklentileri karşılayacak bir çalışma.

Yayla, melodiler arasında keşfe çıkıyor ve açıkçası kendisini de dinletiyor.

İkinci EP’sinin yolda olduğunu öğrendiğim Thereby’ın çalışmasını İsviçreli Ghosthall Records ocak ayında yayınlayacak.

Akustik müzik sevenler acele etsin

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzik Teknolojileri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Can Karadoğan’ın ya da dijital ortamlarda geçen adıyla Can Karadoğan’ın “Kahraman Gölgeleri” isimli albümü çıktı.

11 şarkıdan oluşan albüm, akustik müzikseverlerin beklentilerini karşılayacak nitelikte. Kafanız mı dağınık, keyfiniz mi kaçık? Merak etmeyin bu albüm tam aradığınız şey aslında. Ses kalitesi de haliyle hangi dijital platformdan dinlerseniz dinleyin muhteşem. Denemeye, dinlemeye değer.