Denetimsiz yayına hazır mısınız

Dijital müzik dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz günlerde sanatçıların kendi şarkılarını platforma yüklemelerini sağlayacak yeni sürümünü denemeye açtı.
Daha önce sadece plak şirketleri ya da 3. parti servis sağlayıcılar tarafından yapılan bu işlem, artık sanatçı ya grup tarafından yapılabilecek.
Indie müzik ve hip hop üreticilerine dev kolaylık sağlayacak uygulama, yakında tüm dünyada kullanılmaya başlanacak.
Bu güzel haber, yanında denetimsiz yayın korkusunu da beraberinde getiriyor. En çok merak edilense, başkasına ait kayıtları kişilerin kendi adı altında yayınlamasına nasıl engel olunacağı.
Önümüzdeki günlerde bu durum şirketlere nasıl yansıyacak, kimler mutlu kimler şikayetçi olacak, hep birlikte göreceğiz.
Gerçek aşk nasıl olmalı?
Bu hafta Deja-Vu grubunun solisti Cenk Sönmez’in yeni şarkısını dinleme imkanını buldum.
Gruptan bağımsız olarak “Gerçek Aşk” şarkısına imza atan Sönmez’in, bu şekilde tanımladığı kişi ise kızı Nil. Bu şarkıyla aşkın sadece sevgiliye duyulacak bir his olmadığının altını çiziyor Sönmez.
Gayet sempatik ve naif bir parça, kulak kabartmakta fayda var.
Amaç paylaşmaksa...
Erlend Oye, geçtiğimiz hafta fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında La Comitiva ile konser verdi.
Norveçli şarkıcı, konser boyunca yerinde duramadı, seyircilerin arasında şarkı söyledi, dayanamadı konser sonrası Zorlu PSM fuayede kalanlara minik bir dinleti sundu.
Yetinmedi, İstiklal Caddesi’nde sokak çalgıcılığı yaptı.
Kimileri tanıdı, kimileri tanımadı. Ama o İstanbul’da kısa zamanda çalabileceği her yerde çaldı.
Müziğini ne de güzel paylaştı...
Beklediğim konser haberi
Ne isimler geliyor ama hiçbiri beni Norveçli şarkıcı Aurora’nın gelişi kadar mutlu etmedi.
Zorlu PSM’nin imza attığı MIX Festival’in üçüncüsü 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Festivalde ilk gece elektronik müzik ikilisi Polo&Pan, ikinci gece Aurora var. Festivalin altı da dopdolu. Her zevke uyacak isimler tek çatı altında bir araya geliyor.
Daha önce tanışmadıysanız Aurora’yı bir dinlemenizi önenirim. Norveç’ten bir parça karanlık huzur verecektir.
Bir cevher yeniden basıldı
Ümit Aksu Orkestrası’nın 1975 yılında yayınlanan “Bermuda Şeytan Üçgeni” adlı üç şarkılık çalışması, plak formatında yeniden çıktı. Caz ve funk öğeleri taşıyan çalışma günümüze kıyasla zamanın çok ötesine geçmiş durumda.
Ana akımı etkilemese de böyle bir cevheri yakalamak için geç değil.
Eskilerin tadı
Ne zamandır listemde olan Hedonistic Noise’un yeni albümü “Doğal Seçilim”e sıra anca geldi.
Bazıları kulağınıza oldukça ham gelecek olacak 7 şarkılık bu albümde, Taksim’in 20 sene önceki punk sahnesinin tadını keskin bir biçimde alacaksınız.
Radar
Alternatif müzik güzel bir üyeye sahip oldu bu hafta. Eylül, ilk single’ı “Çok Kalbimi Kırdın”ı yayınladı. Vokalin Türk nağmeleri elektronik müzikle birleşince tatlı bir iş çıkmış ortaya. İlk şarkısında dans ettirme çabasına girmeyen Eylül’ü pek beğendim.
Ne dinledim?
· Hedonistic Noise - Hayat
· Ümit Aksu Orkestrası - Bermuda Şeytan Üçgeni
· Z Axis - Lost Town
· Eylül - Çok Kalbimi Kırdın
· Gökhan Türkmen - Dene
Denetimsiz yayına hazır mısınız
Dijital müzik dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz günlerde sanatçıların kendi şarkılarını platforma yüklemelerini sağlayacak yeni sürümünü denemeye açtı.
Daha önce sadece plak şirketleri ya da 3. parti servis sağlayıcılar tarafından yapılan bu işlem, artık sanatçı ya grup tarafından yapılabilecek.
Indie müzik ve hip hop üreticilerine dev kolaylık sağlayacak uygulama, yakında tüm dünyada kullanılmaya başlanacak.
Bu güzel haber, yanında denetimsiz yayın korkusunu da beraberinde getiriyor. En çok merak edilense, başkasına ait kayıtları kişilerin kendi adı altında yayınlamasına nasıl engel olunacağı.
Önümüzdeki günlerde bu durum şirketlere nasıl yansıyacak, kimler mutlu kimler şikayetçi olacak, hep birlikte göreceğiz.
Gerçek aşk nasıl olmalı?
Bu hafta Deja-Vu grubunun solisti Cenk Sönmez’in yeni şarkısını dinleme imkanını buldum.
Gruptan bağımsız olarak “Gerçek Aşk” şarkısına imza atan Sönmez’in, bu şekilde tanımladığı kişi ise kızı Nil. Bu şarkıyla aşkın sadece sevgiliye duyulacak bir his olmadığının altını çiziyor Sönmez.
Gayet sempatik ve naif bir parça, kulak kabartmakta fayda var.
Amaç paylaşmaksa...
Erlend Oye, geçtiğimiz hafta fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında La Comitiva ile konser verdi.
Norveçli şarkıcı, konser boyunca yerinde duramadı, seyircilerin arasında şarkı söyledi, dayanamadı konser sonrası Zorlu PSM fuayede kalanlara minik bir dinleti sundu.
Yetinmedi, İstiklal Caddesi’nde sokak çalgıcılığı yaptı.
Kimileri tanıdı, kimileri tanımadı. Ama o İstanbul’da kısa zamanda çalabileceği her yerde çaldı.
Müziğini ne de güzel paylaştı...
Beklediğim konser haberi
Ne isimler geliyor ama hiçbiri beni Norveçli şarkıcı Aurora’nın gelişi kadar mutlu etmedi.
Zorlu PSM’nin imza attığı MIX Festival’in üçüncüsü 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Festivalde ilk gece elektronik müzik ikilisi Polo&Pan, ikinci gece Aurora var. Festivalin altı da dopdolu. Her zevke uyacak isimler tek çatı altında bir araya geliyor.
Daha önce tanışmadıysanız Aurora’yı bir dinlemenizi önenirim. Norveç’ten bir parça karanlık huzur verecektir.
Bir cevher yeniden basıldı
Ümit Aksu Orkestrası’nın 1975 yılında yayınlanan “Bermuda Şeytan Üçgeni” adlı üç şarkılık çalışması, plak formatında yeniden çıktı. Caz ve funk öğeleri taşıyan çalışma günümüze kıyasla zamanın çok ötesine geçmiş durumda.
Ana akımı etkilemese de böyle bir cevheri yakalamak için geç değil.
Eskilerin tadı
Ne zamandır listemde olan Hedonistic Noise’un yeni albümü “Doğal Seçilim”e sıra anca geldi.
Bazıları kulağınıza oldukça ham gelecek olacak 7 şarkılık bu albümde, Taksim’in 20 sene önceki punk sahnesinin tadını keskin bir biçimde alacaksınız.
Radar
Alternatif müzik güzel bir üyeye sahip oldu bu hafta. Eylül, ilk single’ı “Çok Kalbimi Kırdın”ı yayınladı. Vokalin Türk nağmeleri elektronik müzikle birleşince tatlı bir iş çıkmış ortaya. İlk şarkısında dans ettirme çabasına girmeyen Eylül’ü pek beğendim.
Ne dinledim?
· Hedonistic Noise - Hayat
· Ümit Aksu Orkestrası - Bermuda Şeytan Üçgeni
· Z Axis - Lost Town
· Eylül - Çok Kalbimi Kırdın
· Gökhan Türkmen - Dene