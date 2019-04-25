Demet Akalın’ı bir de benden dinleyin

Aslında pop müzik yazmak pek de adetim değil. Malumunuz söz konusu pop müzik olduğu zaman tüm yazılı ve görsel mecralar ardına kadar açık.
Ama Demet Akalın’ın 23 Nisan’da yayınlanan yeni albümü “Ateş” benim için bir istisna oldu.
“Ateş”, 15 yeni şarkıdan oluşuyor. Geçen hafta çıkan “Napıyorsan Yap”, eller havaya döneminin resmen açıldığının, beşinci cemrenin gidere-atara düştüğünün kanıtıydı. Albümdeki diğer şarkılar da şaşırtmadı o yüzden. Albümün geneline bakarsanız, yok yok...
Söz ve bestelerde Ayla Çelik, Cansu Kurtçu, Derya Bedavacı, Ebru Polat, Efe Bahadır, Emirkan, Gökhan Tepe, Hakkı Yalçın, Murat Güneş, Öze Bade Derinöz, Serdar Aslan, Sıla, Şebnem Sungur ve Tan Taşçı; düzenlemelerde Hasan Çiçek, Volga Tamöz, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Alper Atakan, Gürsel Çelik, Catwork, Erhan Bayrak ve Serkan Ölçer imzaları var.
Pop müzik sektörünün toplama albümü gibi yani.
Gidenin ardından eğlenmek mi, sövmek mi, ağlamak mı dersin, yenisine kur yapmak mı...
Albüm, ilişkinin tüm fazlarını barındırıyor. Sık sık Allah’a havale etmek de genel anlamda şarkıların olmazsa olmazı. Yeni sevgiliye gel gel yapmak ve bolca vaat de mevcut.
Bu albümde Türkan Şoray’dan Marilyn Monroe’ya geçişini de görüyoruz Akalın’ın. Albüme adını veren “Ateş” ise kararında bir ayrılık şarkısı.
Kahrolmadan dinleyebileceğiniz nadir işlerden.
Mesela Haktan ile seslendirdiği “Yekten”, ayrılığın ilk günleri ideal, bol acılı.
Sıla imzalı “Bizi Buluyor”un hit olması muhtemel.
Hani “Hep beni buluyor” dersiniz ya her sıkıntıdan sonra, bu şarkı da farklı bir şey söylemiyor o açıdan.
Demet, dedikodu kazanını gıdıklamayı da sürdürüyor.
Eltisine, kaynanasına, kayınçosuna laf yetiştiremeyenlerin, beyninde bin bir kez kurmasına rağmen eski sevgilisine, sevgilisine, eşine iki kelam edemeyenlerin bastırılmış duygularının dışa vurumu gibi tüm sözler.
Bu bir stil, kolay kolay kimsenin ulaşamayacağı bir stil hem de. Bu kadar insanla birlikte çalışmasına rağmen tüm şarkıların bir kumaş gibi üzerine dikildiği bir stil.
Sözlerin hepsi sokaktan, yakın dostunuza dert yanarken söylediğiniz cinsten. Hareketli şarkılarda eller, vücuttan bağımsız gibi havaya kalkıveriyor. Slow’lar ise tam anlamıyla birer klasik Demet Akalın slow’u.
Sırf bu istikrardan dolayı bile büyük bir alkışı hak edecek Demet Akalın.
Siz sever, sevmezsiniz, o da sizi bağlar. Ama Akalın’ın Türk pop müziğini kendi istediği yönde girdaba çevirdiğini söyleyebiliriz.
Sezen Aksu sürprizi
Matmazel, 6 yıl sonra ikinci albümleri “Artık Susmalıyız”ı yayınladı. Albüm eli yüzü düzgün, içinde bulunan 10 parça su gibi akıyor. Bazı şarkı sözleri havada kalsa da müzikler güzel. Albümde bir de Sezen Aksu parçası “Vazgeçtim” var. Gerçek bir rock müzik düzenlemesi, dinlemek güzel oldu.
Konser gibi konser
Beyonce’nin “Beychella” olarak anılan 2018 Coachella performansı film oldu. Hem o konserin canlı kaydı albüm olarak yayınlandı hem de 150’nin üstünde dansçı ve müzisyenin yer aldığı sahne üstü performansı.
Canlı kaydı dinlerken ne yalan söyleyeyim gözlerimiz bir görüntü arıyordu. Ses var ama görüntü yoktu neticede. Netflix’in yayınladığı “Homecoming: A Film by Beyonce”nin çekim açısı değil ama konsere bakış açısı büyük etki yarattı üzerimde. İkizlerini dünyaya getiren Beyonce, birkaç hafta sonra 110 günlük bir hazırlığın içine dalıyor. Film boyunca Beyonce’nin tüm anlarına şahitlik yapmanızı geçiyorum, ekibini daha iyi olmak için motive ederken de sahnede de nasıl bir enerjisi olduğunu görüyorsunuz. Filmin yönetmenliği ve yapımcılığında da Beyonce Knowles-Carter imzası var. Kısacası görüntü yönetimine değil konsere odaklanmak gerekiyor. Ve izledikçe kraliçe B’ye tekrar hayran kalıyorsunuz.
Kaç kez dinledim bilmiyorum
Sırma, 28 Şubat’ta yayınladığı “Belki Bir Gün”ün ardından yarın yeni bir şarkıyla aramıza dönecek. İsmi “Put Your Faith In Me”. Mix ve mastering’ini kendi yapan, kendi işinin prodüktörü olan Sırma, işleri büyütüp şarkının her saniyesiyle kendi uğraşmış.
İlk dinlediğimde Aurora ile Sia arasında bir ses ve düzenleme ile karşılaştım ki bu onu bambaşka bir yere koyuyor benim nazarımda.
Keyifle kaç kez dinlediğimi hatırlamıyorum. Güzel bir ses yükseliyor New York semalarından. Burada da karşılığını bulması dileğiyle.
Yine dans ederiz
Yeni nesilden sevdiğim bir başka isim de Nova Norda. O da single’cı. Tek tek çıkartıyor sağ olsun.
Elektro pop, hip-hop ne ararsanız var Nova’da...
Son olarak “Zor” şarkısını yayınladı. Yine güzel iş, yine çıkar dans ederiz. Güçlü sözleri var, bir hemcinsi olarak en çok o yanını seviyorum. Ama açıkçası beni kesmiyor bu single’cılık. Müzik yolculuğunu bir albümle taçlandırmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Daha önce de demişimdir, yine eksik kalmayayım!
Radar
Bu hafta kulağım üniversite öğrencisi Sera Savaş’ın 4 şarkılık EP’sine takıldı. İki yıldır beste yapan Sera’nın “Mavi” albümünde, çalışmaya adını veren şarkıyla birlikte akustik ve vokal üzerine kurulu “Kendine Gel”, “Kaçtığım Deliler” ve “Sensiz Duydum” şarkıları yer alıyor.
Kendisini derhal sahnede görmek lazım. Aksi düşünülemez.
Emin adımlar
Mert Tunçmakas nam-ı diğer Tunçmakas, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “En Derinde” adlı single’ına ek EP çıkardı. Çalışmada EP ile aynı adı taşıyan “En Derinde” ile birlikte toplam 5 şarkı var. Benim favorim “Yor” oldu. Tatlı hafif batı müziği bir sound’u var. Sesini yer yer başka kişilere benzetmiş olsam da Tunçmakas emin adımlarla ilerliyor gibi.
Ne Dinledim?
* Demet Akalın - Geberesice
* YaDa - Koca Şehir
* Sera Savaş - Kendine Gel
* Derya Çınar - Gel Yar
* Ansızın Bi’ İnfilak - Eskidin
* Tunçmakas - Yor
* Sokrat ST - Somurtan Adam
* Birkan Nasuhoğlu - Bahar geldi Zaar
Demet Akalın’ı bir de benden dinleyin
Aslında pop müzik yazmak pek de adetim değil. Malumunuz söz konusu pop müzik olduğu zaman tüm yazılı ve görsel mecralar ardına kadar açık.
Ama Demet Akalın’ın 23 Nisan’da yayınlanan yeni albümü “Ateş” benim için bir istisna oldu.
“Ateş”, 15 yeni şarkıdan oluşuyor. Geçen hafta çıkan “Napıyorsan Yap”, eller havaya döneminin resmen açıldığının, beşinci cemrenin gidere-atara düştüğünün kanıtıydı. Albümdeki diğer şarkılar da şaşırtmadı o yüzden. Albümün geneline bakarsanız, yok yok...
Söz ve bestelerde Ayla Çelik, Cansu Kurtçu, Derya Bedavacı, Ebru Polat, Efe Bahadır, Emirkan, Gökhan Tepe, Hakkı Yalçın, Murat Güneş, Öze Bade Derinöz, Serdar Aslan, Sıla, Şebnem Sungur ve Tan Taşçı; düzenlemelerde Hasan Çiçek, Volga Tamöz, Mustafa Ceceli, Okay Barış, Alper Atakan, Gürsel Çelik, Catwork, Erhan Bayrak ve Serkan Ölçer imzaları var.
Pop müzik sektörünün toplama albümü gibi yani.
Gidenin ardından eğlenmek mi, sövmek mi, ağlamak mı dersin, yenisine kur yapmak mı...
Albüm, ilişkinin tüm fazlarını barındırıyor. Sık sık Allah’a havale etmek de genel anlamda şarkıların olmazsa olmazı. Yeni sevgiliye gel gel yapmak ve bolca vaat de mevcut.
Bu albümde Türkan Şoray’dan Marilyn Monroe’ya geçişini de görüyoruz Akalın’ın. Albüme adını veren “Ateş” ise kararında bir ayrılık şarkısı.
Kahrolmadan dinleyebileceğiniz nadir işlerden.
Mesela Haktan ile seslendirdiği “Yekten”, ayrılığın ilk günleri ideal, bol acılı.
Sıla imzalı “Bizi Buluyor”un hit olması muhtemel.
Hani “Hep beni buluyor” dersiniz ya her sıkıntıdan sonra, bu şarkı da farklı bir şey söylemiyor o açıdan.
Demet, dedikodu kazanını gıdıklamayı da sürdürüyor.
Eltisine, kaynanasına, kayınçosuna laf yetiştiremeyenlerin, beyninde bin bir kez kurmasına rağmen eski sevgilisine, sevgilisine, eşine iki kelam edemeyenlerin bastırılmış duygularının dışa vurumu gibi tüm sözler.
Bu bir stil, kolay kolay kimsenin ulaşamayacağı bir stil hem de. Bu kadar insanla birlikte çalışmasına rağmen tüm şarkıların bir kumaş gibi üzerine dikildiği bir stil.
Sözlerin hepsi sokaktan, yakın dostunuza dert yanarken söylediğiniz cinsten. Hareketli şarkılarda eller, vücuttan bağımsız gibi havaya kalkıveriyor. Slow’lar ise tam anlamıyla birer klasik Demet Akalın slow’u.
Sırf bu istikrardan dolayı bile büyük bir alkışı hak edecek Demet Akalın.
Siz sever, sevmezsiniz, o da sizi bağlar. Ama Akalın’ın Türk pop müziğini kendi istediği yönde girdaba çevirdiğini söyleyebiliriz.
Sezen Aksu sürprizi
Matmazel, 6 yıl sonra ikinci albümleri “Artık Susmalıyız”ı yayınladı. Albüm eli yüzü düzgün, içinde bulunan 10 parça su gibi akıyor. Bazı şarkı sözleri havada kalsa da müzikler güzel. Albümde bir de Sezen Aksu parçası “Vazgeçtim” var. Gerçek bir rock müzik düzenlemesi, dinlemek güzel oldu.
Konser gibi konser
Beyonce’nin “Beychella” olarak anılan 2018 Coachella performansı film oldu. Hem o konserin canlı kaydı albüm olarak yayınlandı hem de 150’nin üstünde dansçı ve müzisyenin yer aldığı sahne üstü performansı.
Canlı kaydı dinlerken ne yalan söyleyeyim gözlerimiz bir görüntü arıyordu. Ses var ama görüntü yoktu neticede. Netflix’in yayınladığı “Homecoming: A Film by Beyonce”nin çekim açısı değil ama konsere bakış açısı büyük etki yarattı üzerimde. İkizlerini dünyaya getiren Beyonce, birkaç hafta sonra 110 günlük bir hazırlığın içine dalıyor. Film boyunca Beyonce’nin tüm anlarına şahitlik yapmanızı geçiyorum, ekibini daha iyi olmak için motive ederken de sahnede de nasıl bir enerjisi olduğunu görüyorsunuz. Filmin yönetmenliği ve yapımcılığında da Beyonce Knowles-Carter imzası var. Kısacası görüntü yönetimine değil konsere odaklanmak gerekiyor. Ve izledikçe kraliçe B’ye tekrar hayran kalıyorsunuz.
Kaç kez dinledim bilmiyorum
Sırma, 28 Şubat’ta yayınladığı “Belki Bir Gün”ün ardından yarın yeni bir şarkıyla aramıza dönecek. İsmi “Put Your Faith In Me”. Mix ve mastering’ini kendi yapan, kendi işinin prodüktörü olan Sırma, işleri büyütüp şarkının her saniyesiyle kendi uğraşmış.
İlk dinlediğimde Aurora ile Sia arasında bir ses ve düzenleme ile karşılaştım ki bu onu bambaşka bir yere koyuyor benim nazarımda.
Keyifle kaç kez dinlediğimi hatırlamıyorum. Güzel bir ses yükseliyor New York semalarından. Burada da karşılığını bulması dileğiyle.
Yine dans ederiz
Yeni nesilden sevdiğim bir başka isim de Nova Norda. O da single’cı. Tek tek çıkartıyor sağ olsun.
Elektro pop, hip-hop ne ararsanız var Nova’da...
Son olarak “Zor” şarkısını yayınladı. Yine güzel iş, yine çıkar dans ederiz. Güçlü sözleri var, bir hemcinsi olarak en çok o yanını seviyorum. Ama açıkçası beni kesmiyor bu single’cılık. Müzik yolculuğunu bir albümle taçlandırmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Daha önce de demişimdir, yine eksik kalmayayım!
Radar
Bu hafta kulağım üniversite öğrencisi Sera Savaş’ın 4 şarkılık EP’sine takıldı. İki yıldır beste yapan Sera’nın “Mavi” albümünde, çalışmaya adını veren şarkıyla birlikte akustik ve vokal üzerine kurulu “Kendine Gel”, “Kaçtığım Deliler” ve “Sensiz Duydum” şarkıları yer alıyor.
Kendisini derhal sahnede görmek lazım. Aksi düşünülemez.
Emin adımlar
Mert Tunçmakas nam-ı diğer Tunçmakas, geçtiğimiz günlerde yayınladığı “En Derinde” adlı single’ına ek EP çıkardı. Çalışmada EP ile aynı adı taşıyan “En Derinde” ile birlikte toplam 5 şarkı var. Benim favorim “Yor” oldu. Tatlı hafif batı müziği bir sound’u var. Sesini yer yer başka kişilere benzetmiş olsam da Tunçmakas emin adımlarla ilerliyor gibi.
Ne Dinledim?
* Demet Akalın - Geberesice
* YaDa - Koca Şehir
* Sera Savaş - Kendine Gel
* Derya Çınar - Gel Yar
* Ansızın Bi’ İnfilak - Eskidin
* Tunçmakas - Yor
* Sokrat ST - Somurtan Adam
* Birkan Nasuhoğlu - Bahar geldi Zaar