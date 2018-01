Cem’den yeni şarkı

Emir Ersoy albümü, yakın zamanda İlhan Şeşen saygı albümü ve “Arif v 216” sountrack albümü derken her yer Cem Yılmaz!



Cem Yılmaz’ın müzik merakı geçmişe dayanıyor.

Siz onu Borusan Filarmoni’yi yönetirken, “Av Mevsimi”nde “Hayde Gidelum”u söylerken, yaz tatilinde Mandalin’de davul çalarken hatırlayabilirsiniz...

Ya da son filminin sountrack’inde yer alan “Araba” şarkısının klibinde, Seden Gürel kıyafetiyle boy gösterirken... Gün geçmiyor ki bir Cem Yılmaz haberi daha gelmesin müzik camiasından.

Bu kez Yasemin Mori’nin yeni albümü “Estrella” için mikrofon başına geçti, Konyak şarkısına eşlik etti.

Aslında bu işbirliği, Yılmaz’ın 9 ay önce Soundcloud isimli müzik paylaşım platformunda yayınladığı Yasemin Mori’nin “Aptal” şarkısına yaptığı versiyonundan da tahmin ediliyordu.

Cem Yılmaz’ın evdeki müzik ekipmanı malumunuz, sanat eserlerinden gözlerinizi ayırabilirseniz görmemeniz imkansız.

Her film röportajında kendisine ilettiğim gibi, şimdi sıra albümde.

Türü fark etmez, yapar mı söyler mi bilinmez ama bir albüm çıkarmanın zamanı geldi de geçiyor bile.

Gangster rap “out” protest rap “in”

Otonom Piyade dinlemeyen kaldı mı? En radikal protest rap işlerinden biri. Gündemin içinden bildiriyorlar.

Kimseyi beğenmek bilmiyorlar ve adrese teslim diss yapıyorlar.

Çok yoruma açık bir çalışma ama kanaatim beğeneceğiniz yönünde.

Bu yüzden de Saian ve Köst’ün Otonom Piyade-Malenkof! Ep’sine bakmadan geçmeyin.

Cuma gelse de dinlesek

Cem Yılmaz ile düet var diyerek koca bir Yasemin Mori albümünü es geçecek değilim. Cem Yılmaz ile düet var diyerek koca bir Yasemin Mori albümünü es geçecek değilim. Çıktığında beni en çok heyecanlandıran yeni isimlerden biriydi Yasemin Mori. Şarkılarındaki “kendini geliştirmek ve değiştirmekten korkmayan kadın” imajı en çok ona yakışıyor belki de. 9 şarkılık “Estrella”dan da bu yüzden beklentim çok yüksek. Sansar Salvo ile “Kalbimi Koydum Ortaya” şarkısını seslendirmişti, şimdi kendi albümünde Eypio ile birlikte “Estirelim mi” şarkısını yorumlayarak çıtayı kendi açısından yükseltiyor. 26 Ocak’ta çıkacak albümde çok seslilik, etnik dokunuşlar kesinlikle olacaktır. Hadi yayınlansın artık.

Türk punk’ı bu filmde

Bir başka punk haberi ve bu kez bir film.

Mu Tunç’un yazıp-yönettiği, başrollerinde Burak Deniz ve Büşra Develi’nin rol aldığı “Arada” filminin haberlerini gördünüz.

Film yönetmenin gerçek aile hikayesinden de izler taşıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Selim Bayraktar, Deniz Celiloğlu, Ceren Moray, Seda Akman, Cem Başeskioğlu, Eriş Akman ve Yüksel Ünal yer alıyor.

Armageddon Türk’ten tanıdığımız Orkun Tunç müziklere imza atarken, Burak Deniz ve Ceren Moray’ın sesinden punk şarkılar duyacaksınız.

Gülden Karabocek’in 70’lerde çıkardığı “Şaka Yaptım (Bil Bakalım)” 45’liğinin yeni düzenlemesini, yönetmenin babası olan Altan Tunç’tan, Selami Şahin&Mustafa Sevilen şarkısı “Unutma O Sabahı” şarkısını ise Sarah Nile Cameron’un sesinden dinleyeceksiniz.

Filmin esin kaynağı ise Rashit başta olmak üzere 90’larda İstanbul’da punk müzik yapmaya çalışan tüm gruplar.

Tahmin edersiniz ki onların müzikleri de bu filmde.

Zen, Rashit, Art Diktator, Kerim Gönençer (Turmoil, Moribund Youth), Can Işık (Mizan) da şarkılarıyla filmde olacak.

Arada’nın Türkiye’deki ilk gösterimi 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde yapılacak.

Cayır cayır rock

Türk müzisyenlerinin farklı işlere imza atmasına bayılıyorum.

KES’ten de bildiğimiz Mehmet Demirdelen (kendisi şu an Duman’da da davul çalıyor), 2010 yılında kurulan Feza ile yeniden karşımıza çıkıyor.

Şakir Kış, Mehmet Demirdelen ve Arda Söyletir’den oluşan grup, ilk albümleri “Kobro”yu geçen hafta yayınladı.

Şakir Kış’ın da dediği gibi grup rock müziğinin tüm nimetlerinden yararlanıyor, cayır cayır bir müzikle buluşmanızı sağlıyor. Albümde “Hayret Sofrası” şarkısında Gün Çevik, “Esrar”da ise Tuğçe Şenoğul vokalleriyle gruba eşlik ediyor.

Siz bu yazıyı okurken Babylon’da Balina ve Feza’nın albüm lansmanlarını dinlemiş ve bir hayli keyif almış olacağım.

Nick Cave ve diğer güzel şeyler

İstanbul Caz Festivali bu yıl 25’inci yaşını kutluyor.

Bu yıl 26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalin ilk sürprizi ise Nick Cave ve grubu The Bad Seeds oldu. Nicedir kulağımıza gelecekleri çalınıyordu ama basın toplantısında yüksek sesle duyunca bir rahatlama geldi. Tabii 10 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konser hemen takvimlerde işaretlendi.

Toplantının en etkileyici olaylarından biri, caz festivalinin tarihi boyunca sahne alan kişilerin görüntülerinden hazırlanan videoydu. İzlerken ne güzel konserler yaşattı bize bu festival dedim.

Sık sık Marcus Miller’ı görmemiz de cabasıydı görüntülerde ki kendisini pek severim. Sanırım çıkmadığı İstanbul Caz Festivali senesi çok az.

Diğer etkileyici olay, 2005’ten bu yana festivalin dümenindeki isim olan Pelin Opcin’in Londra Caz Festivali’ne transferinin açıklanmasıydı. Biletler, 26 Ocak’ta satışa çıkıyor. İşinizi son güne bırakmamanızı öneririm.

NE DİNLEDİM

◊ Reptilians from Andromeda -

Sweet’s Gone

◊ Nelly White Band - Last Night

◊ Otonom Piyade - Buğulu Camlara Devrik Cümleler

◊ Farazi - Lim

◊ Feza - İyi ama Çirkin

RADAR

Elektronik müzikte yeni keşfettiğim isimler oldu bu hafta. Deniz Kabu, Ortaç Genç ve Aytaç Kart radarıma takıldı. Bir kulak kabartmakta fayda var.