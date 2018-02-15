Caz festivalinde Ertegün anılacak

Sanatçı, 4 Mayıs’ta Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında konser verecek.

Konserde Ahmet Ertegün’ü de anacak, Atlantic Records’un ilk yıllarından en etkili eserleri uluslararası orkestrası eşliğinde yorumlayacak.

Cazın yanı sıra blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin de yer aldığı festival 2-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Ara Malikyan, Dino Merlin, Grails, Stacey Kent, Luke Howard gibi isimler de bu seçkide yer alanlar arasında...

Modern türküler

Sinan Cem Eroğlu’nu Mabel Matiz ekibinden tanıyorum gerçi ama aslında iki solo albümü bulunan usta bir müzisyen.

Son olarak Muhlis Berberoğlu ile 4 günde kaydettikleri Hemdem’i yayınladılar.

Gitar ve bağlamanın harmoni içinde olduğu projede odak nokta ise türküler. Yeniden düzenledikleri türkülerle, dünya müziği kategorisinde gayet sağlam bir yer edineceklerini düşünüyorum.

Lütfen “Benimle Yaşlan”

Ahmet Ali Arslan, ilk albümü

“Günaşığı”nı yayınladı. Heyecanla bekleyenlerinin yüzünü güldüren Arslan, huzurlu ve dingin bir albüm sundu. “Günaşığı” akşamüstü saatlerinde kahvenizi yudumlarken keyifle dinleyebileceğiniz o tatlı çalışmalardan...

Hem etnik hem modern bir sound’u var.

“Benimle Yaşlan” şarkısı da yeni sezonda düğünlerde çalmaya başlarsa sakın şaşırmayın...

Geri dönüş iyi oldu

Eve Dönüş Yok ilk kısa çaları olan “EDY EP” ile geri döndü.

Batuhan Özmen, Enis Duman ve İpek Ektaş’tan oluşan, kendi adını taşıyan single’larını geçen yıl yayınlayan grup, emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Synth rock türündeki müzikleriyle dikkat çeken Eve Dönüş Yok, “Dans”, “Sorun Var”, “Gösterge” ve “Kimsesiz” şarkılarının yer aldığı çalışmada boşa kurşun atmadıklarını kanıtlamış.

Tanıdık yüzler

YAYA, yeni duyduğum ve beni şaşırtan bir proje oldu.

Flört’ten bildiğim Ata Akdağ’ın vokalde de bulunduğu proje grup, ikinci albümü “O Altın Ülkede”yi yayınladı.

Albümü iç ferahlattı açıkçası.Bir şans vermeye değer.

Sakin ve uzun bir hikaye

Bu hafta size Aybüke Poçan’dan bahsedeyim.

Ses rengi olarak Nilipek ile Deniz Tekin arasında bir yerde. Ama tarzı Deniz’e daha yakın.

Ve şimdi, daha önce yayınladığı 4 bestenin yeni versiyonlarının yer aldığı, toplam 8 şarkılık “Dedim Merhaba” ile müzikseverlerin karşısında.

Enteresandır; albüm kapağı da sesini benzettiğim, müzisyen ve aynı zamanda illüstrasyon sanatçısı olan Nilipek’in imzasını taşıyor.

Umut veren hareketler

Psychedelic rock grubu Destroy Earth “The Nature Of Love” adlı ilk albümünü yayınladı.

Dehan Kılınçarslan, Durukan Yaşar ve Umutcan Özen’in yer aldığı grup, muadillerine göre çıtayı bir hayli yükseltmiş durumda.

Dinamik bir müzik yapan ekip 6 şarkıdan oluşan albümleriyle rock müzik konusunda gelecek günler için umut veriyor.

Dinlerken sıkılmayacağınıza eminim.

Radar

Ege Ongun, Gettodan Çıkış, Farazi bu hafta radarıma takılan isimler oldu.

Ne dinledim?

◊ Yüzyüzeyken Konuşuruz - Bodrum

◊ Gazapizm&Cem Adrian - Kalbim Çukurda

◊ Yaya - Yarın Daha Güzel Bir Gün

◊ Destroy Earth - 1969

◊ Aybüke Poçan - Başka Hayatlarda