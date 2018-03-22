Bu yaz konserler iç ferahlatıyor

Liam Gallagher, mezarındaki toprağa su verdiğimiz Oasis’in ardından solo kariyerine başlamıştı. Ve yeni turnesi kapsamında ilk kez İstanbul’a da gelecek. 14 Ağustos’ta Küçükçiftlik Park’ta, tek günlük festival tadında bir organizasyona imza atacak BKM.

Hatta şirketin organizasyonunu üstlendiği 3 yeni konser daha açıklanmak üzere. Biri dünyaca ünlü ödüllü bir grup... Diğerleri için fazla detay vermeyeyim. Malum, daha imza atılmadan heyecanlanılmaz, çünkü çok erkendir.

Bu ara ne BKM ne de Türkiye’deki diğer organizasyon şirketleri hız kesiyor.

LP, 31 Mart’ta Ankara Congresium’da, 1-2 Nisan’da İstanbul Zorlu PSM’de sahnede olacak ve biletleri tükendi bile.

Camel konseri aynı şekilde... Zorlu PSM’de 22-23 Mayıs’ta yapılacak konserin biletleri de tükendi.

Zorlu PSM’de onların hemen ardından Massive Attack ve Texas konserleri geliyor. 24 Haziran’da Texas, 25 Haziran’da Massive Attack sahnede olacak.

4 Temmuz’da Alt-J Volkswagen Arena’ya gelecek, 10 Temmuz’da Nick Cave& The Bad Seeds İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek malumunuz.

Yerli müzik festivallerini ise hiç saymıyorum. Neredeyse hepsinde çıkan isimler aynı, size en yakın lokasyondaki festivalin biletini hemen alıp yerinizi ayırtsanız iyi olur.

Bu sene belli ki daha ferah bir yaz bizi bekliyor...

Resmen dua ediyorum “Allah bozmasın!”

Bir iyi yanı lütfen

Sehabe, uzun zamandır beklediğimiz His adlı albümünü yayınladı.

Yaptığı işbirlikleriyle de rap camiasının sevdiği isimlerden biri olan Sehabe, 25 şarkılı bu albümle “Buyrun beklediğinize değdi değil mi” diyor.

Emir Can İğrek, Şanışer, Tuğba Ağar, Yeis Sensura, Haşim Berk Acerçelik’in de katkıda bulunduğu albümde Pop Öldü, Siyah, Sevgi Diyorlar ve İyinin Yanı öne çıkıyor.

Albüm popüler kültür ve haber referansları da taşıyor. Sadece rap olarak değil edebi bir eser olarak da kulak kabartabilirsiniz.

Temiz sound cambaz sözler

Evren Besta’nın ModeXL’dan bağımsız müzik yapacağı çok belliydi.

Tam bir laf cambazı olan Besta’nın, albümü Babafingo’nun müzik prodük-siyonunu da üstlenmesi bütün bir albüm sunduğunun da göstergesi.

Mix ve mastering Londra’da yapılmış olsa da Besta’nın temiz sound’u ve müzik türleri arasındaki geçişi, albümün her köşesinde kendini hissettiriyor.

Ankara hip hop’ı, Ezhel ve DR Zehir ile Türbülans parçasında bir araya gelmiş durumda.

Ne dinledim?

Evren Besta - Madrabaz

Ediz Hafızoğlu – Keşiş

Ülkü Aybala Sunat - Anısındayım

Aytaç Kart ft. Emre Karaağaç - Dünya

Cazzip Project - Rainbow

Müzikler de ekibe dahil

Oğuz Kaplangı’nın Rhinoceros adlı tiyatro oyunu için hazırladığı müzikler albüm olarak dijital platformlarda yayınlandı.

Dünya müziği kategorisine rahatlıkla koyabileceğiniz bu albüm, BBC3’te yayınlanan World on 3’de de yayınlanmış ve beğeni toplamıştı.

Edinburgh’da gösterilen Rhinoceros oyunu için yine burada yaşayan Kaplangı’nın seçilmesi, gelenekselle elektronik öğeleri bir arada barındıran müzikler yapması hiç de şaşırtıcı değil. Oyunu henüz izleme fırsatı bulamasam da müziklerin de oyunculuk yaptığı muhakkak.

Yeniden dinlenesi

Kaybedenler Kulübü Yolda’nın soundtrack’i de yayınlandı.

Toygar Işıklı’nın atmosferi 12’den vuran seçimlerinin arasında en çok dikkat çeken Ozbi ve Gülce Duru’nun Olmazlara Yandım’ı... Şarkı daha filmin galasından diğer eserlerinden arasından sıyrılıp gitti.

Gülce’nin sesine hayran olmamak elde değil.

Şarkı çıkalı iki yıl oldu ama bu vesileyle projeleri Rakılı Live serisini yeniden dinlemeniz şiddetle önerimdir.

Filmde kullanılan “Benimle Uçmak İster misin?” ve “Sadece Senin Olmak” isimli iki Yavuz Çetin şarkısı da bu albümle yeniden paylaşıldı.

Soundtrack’te en ilginç parça hiç şüphesiz Nejat İşler’in sesinden dinlediğimiz “Sen ve Ben”.

Eski bir MFÖ parçası ama sesini de bildiğimiz İşler’in vokalinden dinlemek farklıymış.

Cover’a yeni soluk

Ekin Beril’den Radar bölümünde daha önce bahsetmiştim. Üzerinden iki ay geçmeden EP’si Melek dijital platformlarda yayınlandı.

Melek, Ben Nasıl Büyük Adam Olucam ve Bırak Kadının Olayım bu EP’de yayınlananlardan.

Duman, Pinhani ve Şebnem Ferah cover’larında farkını konuşturuyor Ekin. Aynı YouTube’da kendine başarı sağlayan bunlar ve diğer cover şarkılar gibi.

Yolu çok açık, arkasına sakın bakmasın!

Sıra yurtdışında

Ferhat Albayrak 20 yıldır tekno camiasında. Hem de Türkiye’de.

Özellikle elektronik müziğin trend olarak geriden geldiği Türkiye’de 20 yıl!

Aynı zamanda Jeton Records’un başında ve Jeton Nights logosunu gördüğünüz birçok etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan adam. Sonar İstanbul’da ilk gün Ana Sahne kapanışını yapacak olan Albayrak, Tiflis’te ünlü kulüp Bassiani, Berlin’de Kosmonaut, Ibiza’da Privilege ve Amsterdam Dance Event 2018’de Jeton Nights yapma hazırlığında

Darısı müzik alanında emek veren herkesin başına...

Elektronik Kimse Bilmez

Kolpa grubundan tanıdığımız bas gitarist Bora Yeter, discoguru ve Eda Gören ile birlikte Kimse Bilmez’in elektronik müzik versiyonuna imza attı. 1998 yılında, Ömer Hayyam’ın rubaisinden Mehmet Güreli imzasıyla çıkan şarkı artık DJ setlerinde yer alırsa sakın şaşırmayın. Özellikle Eda Gören’in sesi müziğe farklı bir tat katmış durumda.

Radar

Durukan Betses yeni favorim. Destroy Earth’ten tanıdığımız Durukan Yaşar, Durukan Betses isimli soundcloud hesabında solo müzik denemelerini paylaşıyor. Hiç de fena değil.

