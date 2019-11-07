Bu hafta sadece müzik konuşacak

Fizy İstanbul Müzik Haftası ve Sound Ports, aynı hafta sonuna denk geldi. Avrupa yakasında Fizy İstanbul Müzik Haftası’nın, Asya yakasında ise Sound Ports’un ipi göğüsleyeceği haftada ise yok yok. Ama en önemlisi konserlerin yanı sıra bütün konuşmaların başlığında “müzik” olacak.
Sound Ports
Etkinlik, üçüncü yılında Kadıköy’e yayılıyor. 8-9-10 Kasım’da
düzenlenecek Sound Ports’ta konserlerin yanı sıra “Yaratıcı Buluşmalar” bölümü de olacak. Buluşmalar, 9 Kasım Cumartesi günü Moda Sahnesi’nde, 10 Kasım Pazar günü Arkaoda’da konumlanıyor.
Cumartesi günü Murat Meriç’in moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlenecek. Murat Ertel (BaBa ZuLa), Taner Öngür (Moğollar) ve Elektro Hafız’ın katılacağı etkinlikte Anadolu-folk/rock konuşulacak.
Saat 17.15’te Serhan Lokman’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Festivallerin Sosyal Rolü” söyleşisine ise Stephen Budd, Ahmet Uluğ, Harun İzer ve Elif Selen Ay katılacak.
Pazar günü Arkaoda’da “60’ların Özgür Yayın Furyasından Bugünün Radyolarına” söyleşisi yapılacak. İlksen Mavituna (Açık Radyo), Barış Yalaz (Radyo Modyan) ve Hasan Ergingöz’ün (Noh Radio) katılacağı etkinliğin moderatörü Taner Turna.
Bana en çok mesaj attığınız “Müziğimi dinleyiciye nasıl ulaştırırım?” konusu da Bir Baba Indie ekibinden Cihad Satıroğlu ve Tuğçe Yapıcı’nın moderasyonuyla ele alınacak. Katılımcılar; Can Kazaz, Elif Cemal, Ali Çetinkaya, Yaren Avcı ve Uğur Yüksel.
Fizy İstanbul Müzik Haftası
Volkswagen Arena’da düzenlenecek Fizy İstanbul Müzik Haftası’nda her tarza hitap eden konserlerin yanı sıra iki de söyleşi var.
Bugün saat 15.30’da Tolga Akyıldız moderatörlüğünde Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı bir araya gelecek, Türkiye’de yükselişe geçen rap müziğini konuşacak.
9 Kasım’da saat 15.30’da düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü ise ben yapacağım. Pentagram ile ülkemizde heavy metal müziğin serüvenini ve grubun yolculuğunu konuşacağız.
Kısacası müzikseverlerin, sektör çalışanlarının, menajerlerin ve müzisyenlerin takip etmesi gereken iki etkinlik aynı hafta sonunda.
Tamamen müziğin konuşulacağı bu etkinliklerin tamamı ücretsiz.
Ne Dinledim?
k Karma Kaset-Oyun Başlasın
k Toprak Özcan-Deniz Kızı
k Farazi&Kodes Kahra-Farklı Yol
k Dilan Balkay-Derken
k Serkan Çinioğlu-Kimse Görmüyor
k Nil Karaibrahimgil-İnşaat Var
k Emir Erdem-1812
k Alaa Wardi, Selin
Sümbültepe-Tip of My Tongue
k Paz-Can
k Sena Şener-Solid Ground
Sağ gösterip sol vuruyorlar
Eylül ayında progresif, alternatif, caz, rock ne derseniz içine katılmış “Patlıyo’ Balonlar” adlı bir şarkı yayınlayan Karma Kaset, geçen hafta da bir EP çıkardı. “Oyun Başlasın” adını taşıyan EP, “ben ne tür olsa dinlerim”cilerin en sevdiği iş olacak. Şarkıyı başladıkları türle bitirmeyen, sağ gösterip sol vuran grubun sözleri müziğin biraz gerisinde kalıyor ama yine de dinlerken merak ağır basıyor ve şarkıyı değiştiremiyorsunuz.
Barış Özkaya, Çağrı Taşöz, Karacan Kara, Aybars Furkan Çelik ve Baran Uslu’dan oluşan Karma Kaset’in devam işlerini merakla bekliyorum.
Çünkü Türk müzik sektöründe bir kaba sığmadığınızda konumlandırılamıyorsunuz. Bakalım kariyerleri nasıl gelişecek...
Dile dolanıyor
Cenk Durmazel’in “Katı Sıvı Toz” isimli şarkısı, geçen hafta en çok dinlediğim iş oldu. Aşkın belini kırmadan güldüren şarkıları ve rock düzenlemeleriyle sevdiğimiz Durmazel, Malt dönemindeki sound’una devam ediyor. Ve bu kez kendi deyimiyle “yüzde 70’i su olan insanoğlu”nu sevmenin sıkıntılarını masaya yatırıyor. Müzik iyi, şarkı neşeli. Bir de dile dolanıyor ki kaçamıyorsunuz.
Daha çok duyacağız
Trompetle tanıdığım ama solo çalışmaları da olan Dilan Balkay, ikinci single’ını geçtiğimiz günlerde yayınladı: “Derken”. Şarkı sözlerindeki kara bulutları enstrümanıyla da pekiştiren Balkay, en beğendiğim isimlerden biri olarak listelere alınsın.
Sonunda yayın tarihi geldi
Yazmak için haftalardır bekliyordum, nihayet o gün geldi. 2016’dan bu yana her yıl bir albüm, her albümde 7 şarkı yayınlayan Hedonutopia, “Arzu Ütopyası”nı yarın çıkarıyor! Fırat Külçek ve Kerem Feyzi’den oluşan grubun 1 aydan kısa sürede Taner Yücel’le kaydettiği albümün ilk konseri, yarın akşam Salon’da gerçekleşecek.
Hedonutopia’nın sözlerini yine muhtemelen hiçbir yerde bulamayacağız bu albümünde önceki albümlerle tür olarak tutarlılık mevcut, vokaller ise bir tık müziğe gömülmüş durumda.
Albümün en güzel şarkısı “Kördüğüm”ü çıkmadan eskittim, yalan yok. “Rasimpaşa” ise önceki albümlerden tanıdık geliyor, benden söylemesi.
Her şey tam
Barış Çakmakçı, Baturalp Özcan, Erinç Odabaş, İpek Kahraman ve Anıl Dağ’dan kurulu Paz grubu, ilk albümü “Can”ı geçen cuma yayınladı. 8 şarkıdan oluşan “Can”, baştan sona rahatlıkla dinlenebilen eli yüzü düzgün alternatif rock albümlerinden biri. Yer yer hüzünlü, yer yer isyankar da olsa keyifli bir dinleme vaat eden albümde grup, şarkıların düzenlemesinden sözlerine her şeyiyle tam bir iş çıkarmış. Çalışmanın lokomotif şarkıları ise “Boşver” ve “Can”.
Bu hafta sadece müzik konuşacak
Fizy İstanbul Müzik Haftası ve Sound Ports, aynı hafta sonuna denk geldi. Avrupa yakasında Fizy İstanbul Müzik Haftası’nın, Asya yakasında ise Sound Ports’un ipi göğüsleyeceği haftada ise yok yok. Ama en önemlisi konserlerin yanı sıra bütün konuşmaların başlığında “müzik” olacak.
Sound Ports
Etkinlik, üçüncü yılında Kadıköy’e yayılıyor. 8-9-10 Kasım’da
düzenlenecek Sound Ports’ta konserlerin yanı sıra “Yaratıcı Buluşmalar” bölümü de olacak. Buluşmalar, 9 Kasım Cumartesi günü Moda Sahnesi’nde, 10 Kasım Pazar günü Arkaoda’da konumlanıyor.
Cumartesi günü Murat Meriç’in moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlenecek. Murat Ertel (BaBa ZuLa), Taner Öngür (Moğollar) ve Elektro Hafız’ın katılacağı etkinlikte Anadolu-folk/rock konuşulacak.
Saat 17.15’te Serhan Lokman’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Festivallerin Sosyal Rolü” söyleşisine ise Stephen Budd, Ahmet Uluğ, Harun İzer ve Elif Selen Ay katılacak.
Pazar günü Arkaoda’da “60’ların Özgür Yayın Furyasından Bugünün Radyolarına” söyleşisi yapılacak. İlksen Mavituna (Açık Radyo), Barış Yalaz (Radyo Modyan) ve Hasan Ergingöz’ün (Noh Radio) katılacağı etkinliğin moderatörü Taner Turna.
Bana en çok mesaj attığınız “Müziğimi dinleyiciye nasıl ulaştırırım?” konusu da Bir Baba Indie ekibinden Cihad Satıroğlu ve Tuğçe Yapıcı’nın moderasyonuyla ele alınacak. Katılımcılar; Can Kazaz, Elif Cemal, Ali Çetinkaya, Yaren Avcı ve Uğur Yüksel.
Fizy İstanbul Müzik Haftası
Volkswagen Arena’da düzenlenecek Fizy İstanbul Müzik Haftası’nda her tarza hitap eden konserlerin yanı sıra iki de söyleşi var.
Bugün saat 15.30’da Tolga Akyıldız moderatörlüğünde Ceza, Ayben ve Anıl Piyancı bir araya gelecek, Türkiye’de yükselişe geçen rap müziğini konuşacak.
9 Kasım’da saat 15.30’da düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü ise ben yapacağım. Pentagram ile ülkemizde heavy metal müziğin serüvenini ve grubun yolculuğunu konuşacağız.
Kısacası müzikseverlerin, sektör çalışanlarının, menajerlerin ve müzisyenlerin takip etmesi gereken iki etkinlik aynı hafta sonunda.
Tamamen müziğin konuşulacağı bu etkinliklerin tamamı ücretsiz.
Ne Dinledim?
k Karma Kaset-Oyun Başlasın
k Toprak Özcan-Deniz Kızı
k Farazi&Kodes Kahra-Farklı Yol
k Dilan Balkay-Derken
k Serkan Çinioğlu-Kimse Görmüyor
k Nil Karaibrahimgil-İnşaat Var
k Emir Erdem-1812
k Alaa Wardi, Selin
Sümbültepe-Tip of My Tongue
k Paz-Can
k Sena Şener-Solid Ground
Sağ gösterip sol vuruyorlar
Eylül ayında progresif, alternatif, caz, rock ne derseniz içine katılmış “Patlıyo’ Balonlar” adlı bir şarkı yayınlayan Karma Kaset, geçen hafta da bir EP çıkardı. “Oyun Başlasın” adını taşıyan EP, “ben ne tür olsa dinlerim”cilerin en sevdiği iş olacak. Şarkıyı başladıkları türle bitirmeyen, sağ gösterip sol vuran grubun sözleri müziğin biraz gerisinde kalıyor ama yine de dinlerken merak ağır basıyor ve şarkıyı değiştiremiyorsunuz.
Barış Özkaya, Çağrı Taşöz, Karacan Kara, Aybars Furkan Çelik ve Baran Uslu’dan oluşan Karma Kaset’in devam işlerini merakla bekliyorum.
Çünkü Türk müzik sektöründe bir kaba sığmadığınızda konumlandırılamıyorsunuz. Bakalım kariyerleri nasıl gelişecek...
Dile dolanıyor
Cenk Durmazel’in “Katı Sıvı Toz” isimli şarkısı, geçen hafta en çok dinlediğim iş oldu. Aşkın belini kırmadan güldüren şarkıları ve rock düzenlemeleriyle sevdiğimiz Durmazel, Malt dönemindeki sound’una devam ediyor. Ve bu kez kendi deyimiyle “yüzde 70’i su olan insanoğlu”nu sevmenin sıkıntılarını masaya yatırıyor. Müzik iyi, şarkı neşeli. Bir de dile dolanıyor ki kaçamıyorsunuz.
Daha çok duyacağız
Trompetle tanıdığım ama solo çalışmaları da olan Dilan Balkay, ikinci single’ını geçtiğimiz günlerde yayınladı: “Derken”. Şarkı sözlerindeki kara bulutları enstrümanıyla da pekiştiren Balkay, en beğendiğim isimlerden biri olarak listelere alınsın.
Sonunda yayın tarihi geldi
Yazmak için haftalardır bekliyordum, nihayet o gün geldi. 2016’dan bu yana her yıl bir albüm, her albümde 7 şarkı yayınlayan Hedonutopia, “Arzu Ütopyası”nı yarın çıkarıyor! Fırat Külçek ve Kerem Feyzi’den oluşan grubun 1 aydan kısa sürede Taner Yücel’le kaydettiği albümün ilk konseri, yarın akşam Salon’da gerçekleşecek.
Hedonutopia’nın sözlerini yine muhtemelen hiçbir yerde bulamayacağız bu albümünde önceki albümlerle tür olarak tutarlılık mevcut, vokaller ise bir tık müziğe gömülmüş durumda.
Albümün en güzel şarkısı “Kördüğüm”ü çıkmadan eskittim, yalan yok. “Rasimpaşa” ise önceki albümlerden tanıdık geliyor, benden söylemesi.
Her şey tam
Barış Çakmakçı, Baturalp Özcan, Erinç Odabaş, İpek Kahraman ve Anıl Dağ’dan kurulu Paz grubu, ilk albümü “Can”ı geçen cuma yayınladı. 8 şarkıdan oluşan “Can”, baştan sona rahatlıkla dinlenebilen eli yüzü düzgün alternatif rock albümlerinden biri. Yer yer hüzünlü, yer yer isyankar da olsa keyifli bir dinleme vaat eden albümde grup, şarkıların düzenlemesinden sözlerine her şeyiyle tam bir iş çıkarmış. Çalışmanın lokomotif şarkıları ise “Boşver” ve “Can”.