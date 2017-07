Bodrum Rock batıp duru

Bodrum Rock’çılarının konser öncesi paylaştıkları beylik lafları gördükten sonra üzülüyor insan.

Bodrum’daki festivalin ilk günü yaşanan 6,6’lık depremden önce başlayan sıkıntılar; festivalin imkansızlıkları, sallapati tavırları, “hallederiz abi”cilikleri resmen grupları yıldırdı. Festivali kınayan o kadar çok yorum okudum ki aklınız durur.

Adını hayatımda ilk kez duyduğum isimler/gruplar “boykot ediyoruz”, “malum nedenlerle gitmiyoruz” yazdı. Söyleşi verecek isimler festivalden çekildiklerini açıkladı. Festivalde sahneye çıkan isimler yok muydu, onlar da vardı. Bazıları parasını önceden almıştı olay tamamdı, bazılarıysa sırf “biz festivalde sahneye çıktık” demek için çıktı.

Duman hele, son gecenin headliner’ı, göz bebeği Duman...

Duman’ı Bodrum’a ayağınıza getiriyoruz diyenlere tweet atıldı geç saatlerde: “Bodrum Rock Festivali’ne sözleşme taahhütleri yerine getirilmemesi sebebiyle katılamayacağımızı üzülerek bildiririz.”

Şimdi dikkatle bakarsanız, resmi sayfalarında bu bilgi de yok, silinmiş durumda. Sanki böyle bir festival hiç olmadı, onlar da katılacaklarını hiç açıklamadı.

Tüm bunlar olurken festival öncesi her koldan “Bodrum Rock Gelip Duru” yazan, festivale çağıran büyük ekip, ilginçtir kendilerine yapılan grup ve katılımcı yorumlarına tek satır yanıt vermedi.

En çok neye üzülüyor insan biliyor musunuz? Bundan sonra festival yapılacak olsa Bodrum’da, kim güvenip bilet alacak? Organizasyon yapıyoruz deyip organize olamamanız belki zamanla unutulur ama gruplara ve seyircisine yapılanlar unutulacak gibi değil.

Peki, bu unutulur mu?

Yıllardır her festival ve konserde katılımcı sayıları abartılır. Buna alışığız ama festivalin ardından yapılan bir yorum vardı ki hepimizi zan altında bırakır:

“Festivalin en kalabalık anında içeride maksimum 500 kişi varken medyada 7 bin kişi katıldı yazıyordu. Böyle konularda bile medyaya güvenilmeyeceğinin açık kanıtı.”

Festival haberini ajanslar geçti. Belli ki kendilerine bülten verildi. Ardından tek satır haber gelmedi. Nedeni gün gibi açık sanırım.

Yeni bir performans sanatçısı geliyor

Dilhan Şeşen’i tanıtmak için bir yazı yazmıştım, başarılı bir performans sanatçısının geldiğini de yine buradan duyurayım.

İzlemeye gittiğim Şeşen titreyerek çıktığı İF Performans Beşiktaş sahnesinde kendine uyarladığı funky-jazzy cover’larıyla beni benden aldı. O bir yana; Jehan Barbur’u andıran sesiyle hazırladığı yeni optimist şarkıları resmen nazarımda kıymetini arttırdı.

Henüz çok ham bir enerji, çok genç bir yetenek... Ama ekibiyle uyumu, sevimli tavırları sayesinde rahatlıkla izlenesi bir performans sunması, öv öv bitiremeyeceğim bir hâl aldı.

Sahnede vücut diline hâkim olduğunda, gitaristini yanı başına konumlandırdığında, sesine odaklandığında izleyenin aklını kaçırtacağına da eminim. Yeni şarkı kayıtlarını da derhal bekliyorum.

Yolu açık olsun.

Gelen gelene

Müzik sahneleri yeniden hareketlenmeye başlıyor sanki. Elektronik müzik sanatçıları birbiri ardına gele dursun bu hafta Tom Odell konseri açıkladı Zorlu PSM. Bunu da Nigel Kennedy’nin ekim ayında Volkswagen Arena’da sergileyeceği Jimi Hendrix Projesi takip etti.

İnsan ister istemez heyecanlanıyor daha yeni sezon açıklanmadan geleceğini öğrendiği isimler için.

Bakalım başka kimler Türkiye’de konser vermeye hazır.

Bu hafta kaçırmayın

- Bu sene dördüncüsü gerçekleşecek olan Monster Energy Presents: Rock Off 2017, 29 Temmuz’da Uniq Açıkhava Sahnesi’nde olacak. Amon Amarth, Bloodbath, Napalm Death ve Korpiklaani, Black Tooth, Sülfür Ensemble ve Milk Hunter sahnede olacak.

- Bozcaada Caz Festivali 28-30 Temmuz tarihlerinde Ayazma Manastır’da düzenleniyor. Önder Focan & Şallıel Bros. Funkbook, Jülide Özçelik, Sebastian Studnitzky, Elif Çağlar Quartet, Ediz Hafızoğlu Nazdrave ft. Ülkü Aybala Sunat, MadenÖktemErsönmez, Çağrı Sertel, Lara Di Lara, Selen Gülün Trio, Nilüfer Verdi, Latin Brazil Ensemble, Şenova Ülker Quartet ft. Meltem Ege, Suzin Akalan, Lycian Herbs ft. Korhan Futacı, Holler My Dear, Songs From A Breeze üç gün boyunca sahnede yer alacak isimler olacak.

- Electronica Festival’in 10’uncusu, 29-30 Temmuz’da İstanbul’da yapılıyor. Andhim, Architectural, Claptone, Doctor Dru, Dominik Eulberg, Eagles & Butterflies, Einmusik b2b Jonas Saalbach, Elderbrook, Etapp Kyle, Feathered Sun, Francesco Tristiano, Frankey & Sandrino, Henry Saiz, Oceanvs Orientalis, Oliver Huntemann, Red Axes, Stavroz, Viken Arman, Voiski, Yokoo ile ünlü Türk DJ’ler Suma Beach’te dans ettirecek.

- 60 m2 tarafından düzenlenen “Müzik Boğaz’dan Gelir” tekne konserlerine yarın akşam Emre Kınay & Bora Öztoprak konuk oluyor.

- Reggie tarzının Türkiye’deki temsilcisi, son yıllarda Avrupa’da da adından oldukça söz ettiren Sattas, muhteşem kadrosu ve repertuvarı ile yarın Moda Kayıkhane’de sahne alıyor.

- Gözyaşı Çetesi ve Hakan Tamar, yarın Mavi Işıklar-The Ringo Jets, 29 Temmuz’da, Derdiyoklar ve Murat Meriç, 30 Temmuz’da Peyote Cennet Bahçesi’nde.

- Yüzyüzeyken Konuşuruz, yarın İzmir Çeşme Köy sahnesinde.

- Türk pop müziğinin kendine has ve eğlenceli grubu Flört, yarın KadıköySahne’de...

- 1996 yılında kurulan Türk Rock Müzik grubu Redd, 29 Temmuz’da 6:45 KK Ankara sahnesinde.

- Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla 29 Temmuz’da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

- Büyük Ev Ablukada, 29 Temmuz’da Dorock XL sahnesine konuk oluyor.

- “Akustik” albümüyle büyük beğeni toplayan Pentagram, 29 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatro Sahnesi’nde, 30 ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da. - Fatma Turgut, 29 Temmuz Cumartesi IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde...

- Stavroz, 30 Temmuz’da Limits Off desteği ile kulaklarımızın pasını silmeye Single Fin Yellow İzmir’de olacak.

- Adamlar, 30 Temmuz’da Antalya Tudors Arena sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Neler dinledim?

Yaşlı Amca / İstanbul Beyefendisi

Sıla ft. Mabel Matiz / Muhbir

Lana Del Rey / Cherry

Dolu Kadehi Ters Tut / Evim

Güntaç Özdemir / Falaka