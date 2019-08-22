Bizim büyük memnuniyetsizliğimiz

Bursa’daki Nilüfer Müzik Festivali, 4’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Festivalde sahneye çıkacak isimler geçen hafta açıklandı.
6-7-8 Eylül’de Balat Ormanı’nda yapılacak festival, kurtarılmış bir bölge gibi.
Her yıl zarar etme pahasına bu festivali başarıyorlar.
Geçen yıl gittiğimizde cümbür cemaat aileleriyle gelenler, çocuklarıyla konser izleyenler vardı, çok güzel manzaraydı.
Gelelim katılacak isimlere...
Cuma günü Aynasızlar, Akın Sevgör, Adamlar, Hey!Douglas ve Modeselektor var.
İkinci gün Selin Sümbültepe, Son Feci Bisiklet, The Away Days, Flört, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Sena Şener, Ceylan Ertem, Ah!Kozmos, Agar Agar, Ceza, Mor ve Ötesi ile Barış K var. İkinci gün de çeşitlilik açısından muazzam.
Geliyorum son güne...
Hedonutopia, Eda Baba, Eskiz, Rashit, Dolu Kadehi Ters Turt, Muyayorif, Islandman, Ben Fero, Gaye Su Akyol, Roosevelt, Cem Adrian, Athena ve Monality...
Açıklandığı gün resmi hesaplarının altında tonla olumsuz yorum gördüm. “Neden x grup değil de y”, “Neden bu değil de şu” gibi.
İnsanların sevdiği isimleri dinleme isteğini anlıyorum.
Ama binlerce kilometre gidip katıldığımız dünya festivallerinde de herkesi tanımamız, sevmemiz, takip etmemiz mümkün olmuyor.
Sonra çok merak edilen kişi ve grupların uygunluğuna, konser verip vermediklerine bakmak gerekiyor. Hatta beğendiğimiz isimler yabancı ise euro ve dolar bazındaki kaşelerini de hesaba katmak lazım.
Yorumlarda en çok da fiyat politikasından dert yanmışlar.
Bugün 120 liraya İstanbul’da Harbiye Açıkhava’da bir konseri orta sıralardan oturarak izleyebiliyorsunuz.
Üç günlük festival için kamp+kombine 190 lira gayet makul gelmiyor mu size...
Şunun altını çizeyim...
Bu festivale sempati beslemekten öte bir alakam yok. Athena’yı, Mor ve Ötesi’ni, Ceylan Ertem’i, Cem Adrian’ı, Ceza’yı, Gaye Su Akyol’u, Roosevelt’i İstanbul’da da izliyorum.
Hem de festival sahnesi gibi kısa programda değil kendi sahnelerinde. Buraya gitmekteki amaç, müzik seven insanlarla birlikte sahneye çıkanları kucaklamak, bu deneyimi paylaşmak.
Size hitap eder, etmez tartışılır.
Zaten 100 kişinin döndürülerek çıkarıldığı Türk müzik sahnesinde, eli yüzü düzgün yerli-yabancı sanatçı/grup karışık bir festival görünce, bizim büyük memnuniyetsizliğimize üzülmeden edemiyorum, hepsi bu!
Rap gecesi
Bu haftanın diğer bir etkinlik haberi Red Bull Music Festival’den. 5 konsept gece daha önce açıklanmıştı, kimlerin sahne alacağı da belli oldu.
1-15 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalde Ata Kak’tan Ceza’ya, Linn da Quebreda’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı yer alacak. Bu ara rap’e merak saranlar için özellikle Kan Kardeşler Gecesi’ni öneririm. Üç nesil rap’çi bir araya geliyor çünkü. Ceza, Kabus Kerim, MC Defkhan, Khontkar, Baneva, DJ Lil Zey ve DJ Big Poppa sahnede olacak.
Gecenin sürpriz isimleri de olacağından ajandanıza not etmenizde fayda var.
Eller havaya
Can Oflaz, iyiden iyiye popa giriştiği yeni şarkısı “Aşk mı Meşk mi”yi yarın yayınlıyor. Bu yeni şarkı, yaz bitmeden elleri havaya doğru kaldıracak gibi...
Keyifli iş
Gevende’nin solisti olarak tanıdığımız Ahmet K. Bilgiç, bir şarkı yapmış. Reggae havasındaki “Şey Şey Şey” yarın yayında.
Geri vokalde ise yok yok: Feryal Öney, Şebnem Hassanisoughi, Kutay Soyocak, Ekin Beril, Güler Tuncer, Burak Ekinil ve Caner Anar... Hazırlarken çok keyif aldıkları, şarkının her saniyesinden anlaşılıyor.
Karanlıkta dans
Seretan’ın 4’üncü EP’si “Summer Acoustics” çıktı. Yer yer karanlık, kasvetli şarkıların ortak özelliği, aynı zamanda sizi dans ettirebiliyor olması. Seretan, her ruh halinde sizi dans ettirebilir biri olarak yine şaşırtmıyor.
Beklenti artıyor
Lalalar’ın yeni single’ı yayınlandı. Yeni grubun kısa sürede gelen yeni şarkısı “Mecnun’dan Beter Haldeyim”, “İsyanlar”dan sonra yine başka bir evrenden sesleniyor. Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’tan oluşan grubun hızlı üretimi, albüm beklentisini artırıyor, benden söylemesi.
İşte o festival
Bir başka festival haberi de BacktotheSound Music Festival’den geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, sıklıkla dinleme fırsatı bulamadığınız isimleri bir araya getiriyor. 24 Ağustos günü Cennet Bahçesi Burgazada’da Onat Önol, Nilgün Özer, Özgün Semerci, Inhoodies ve Tuğçe Şenoğul olacak.
Yeni müzik tanımayı sevenler, ajandasına not etmeli.
Güçler birleşti
Serkan Çinioğlu, Sırma ile hazırladığı “Bizden Önce” adlı single’ını yarın çıkıyor. İkilinin güçlerini birleştirdiği şarkı, elektronik future bass tarzının üstüne billur bir sesten oluşuyor. Şarkının sözlerini ve ritmini pek beğendim.
Radar
Opera öğrencisi İlayda Dülek’in trip-hop, synth-pop karışımı 3 şarkılık elektronik müzik projesi “Gel Yine”ye bayıldım. Tamamı kendi bestelerinden oluşan şarkıların yorumundan ev yapımı prodüksiyonuna her adımı, daha güzel bir projenin habercisi.
Ne dinledim?
◊ Ahmet K. Bilgiç - Şey Şey Şey
◊ Birileri - Zamanın Dışında, Boşluğun İçinde
◊ Ados & Şanışer - En Derine
◊ Farazi, Sinan Öktem, Cerenimo - Space 19
◊ Levent Lodos, Sadrican - Look Here Girls
◊ Seretan - Summer
Acoustics
◊ InHoodies - Remains
◊ İlayda Dülek - Uçur Beni
◊ Sagopa Kajmer - Avutsun Bahaneler
◊ Can Oflaz - Aşk mı Meşk mi
Bizim büyük memnuniyetsizliğimiz
Bursa’daki Nilüfer Müzik Festivali, 4’üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Festivalde sahneye çıkacak isimler geçen hafta açıklandı.
6-7-8 Eylül’de Balat Ormanı’nda yapılacak festival, kurtarılmış bir bölge gibi.
Her yıl zarar etme pahasına bu festivali başarıyorlar.
Geçen yıl gittiğimizde cümbür cemaat aileleriyle gelenler, çocuklarıyla konser izleyenler vardı, çok güzel manzaraydı.
Gelelim katılacak isimlere...
Cuma günü Aynasızlar, Akın Sevgör, Adamlar, Hey!Douglas ve Modeselektor var.
İkinci gün Selin Sümbültepe, Son Feci Bisiklet, The Away Days, Flört, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Sena Şener, Ceylan Ertem, Ah!Kozmos, Agar Agar, Ceza, Mor ve Ötesi ile Barış K var. İkinci gün de çeşitlilik açısından muazzam.
Geliyorum son güne...
Hedonutopia, Eda Baba, Eskiz, Rashit, Dolu Kadehi Ters Turt, Muyayorif, Islandman, Ben Fero, Gaye Su Akyol, Roosevelt, Cem Adrian, Athena ve Monality...
Açıklandığı gün resmi hesaplarının altında tonla olumsuz yorum gördüm. “Neden x grup değil de y”, “Neden bu değil de şu” gibi.
İnsanların sevdiği isimleri dinleme isteğini anlıyorum.
Ama binlerce kilometre gidip katıldığımız dünya festivallerinde de herkesi tanımamız, sevmemiz, takip etmemiz mümkün olmuyor.
Sonra çok merak edilen kişi ve grupların uygunluğuna, konser verip vermediklerine bakmak gerekiyor. Hatta beğendiğimiz isimler yabancı ise euro ve dolar bazındaki kaşelerini de hesaba katmak lazım.
Yorumlarda en çok da fiyat politikasından dert yanmışlar.
Bugün 120 liraya İstanbul’da Harbiye Açıkhava’da bir konseri orta sıralardan oturarak izleyebiliyorsunuz.
Üç günlük festival için kamp+kombine 190 lira gayet makul gelmiyor mu size...
Şunun altını çizeyim...
Bu festivale sempati beslemekten öte bir alakam yok. Athena’yı, Mor ve Ötesi’ni, Ceylan Ertem’i, Cem Adrian’ı, Ceza’yı, Gaye Su Akyol’u, Roosevelt’i İstanbul’da da izliyorum.
Hem de festival sahnesi gibi kısa programda değil kendi sahnelerinde. Buraya gitmekteki amaç, müzik seven insanlarla birlikte sahneye çıkanları kucaklamak, bu deneyimi paylaşmak.
Size hitap eder, etmez tartışılır.
Zaten 100 kişinin döndürülerek çıkarıldığı Türk müzik sahnesinde, eli yüzü düzgün yerli-yabancı sanatçı/grup karışık bir festival görünce, bizim büyük memnuniyetsizliğimize üzülmeden edemiyorum, hepsi bu!
Rap gecesi
Bu haftanın diğer bir etkinlik haberi Red Bull Music Festival’den. 5 konsept gece daha önce açıklanmıştı, kimlerin sahne alacağı da belli oldu.
1-15 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalde Ata Kak’tan Ceza’ya, Linn da Quebreda’dan Laurel Halo’ya birçok sanatçı yer alacak. Bu ara rap’e merak saranlar için özellikle Kan Kardeşler Gecesi’ni öneririm. Üç nesil rap’çi bir araya geliyor çünkü. Ceza, Kabus Kerim, MC Defkhan, Khontkar, Baneva, DJ Lil Zey ve DJ Big Poppa sahnede olacak.
Gecenin sürpriz isimleri de olacağından ajandanıza not etmenizde fayda var.
Eller havaya
Can Oflaz, iyiden iyiye popa giriştiği yeni şarkısı “Aşk mı Meşk mi”yi yarın yayınlıyor. Bu yeni şarkı, yaz bitmeden elleri havaya doğru kaldıracak gibi...
Keyifli iş
Gevende’nin solisti olarak tanıdığımız Ahmet K. Bilgiç, bir şarkı yapmış. Reggae havasındaki “Şey Şey Şey” yarın yayında.
Geri vokalde ise yok yok: Feryal Öney, Şebnem Hassanisoughi, Kutay Soyocak, Ekin Beril, Güler Tuncer, Burak Ekinil ve Caner Anar... Hazırlarken çok keyif aldıkları, şarkının her saniyesinden anlaşılıyor.
Karanlıkta dans
Seretan’ın 4’üncü EP’si “Summer Acoustics” çıktı. Yer yer karanlık, kasvetli şarkıların ortak özelliği, aynı zamanda sizi dans ettirebiliyor olması. Seretan, her ruh halinde sizi dans ettirebilir biri olarak yine şaşırtmıyor.
Beklenti artıyor
Lalalar’ın yeni single’ı yayınlandı. Yeni grubun kısa sürede gelen yeni şarkısı “Mecnun’dan Beter Haldeyim”, “İsyanlar”dan sonra yine başka bir evrenden sesleniyor. Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’tan oluşan grubun hızlı üretimi, albüm beklentisini artırıyor, benden söylemesi.
İşte o festival
Bir başka festival haberi de BacktotheSound Music Festival’den geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, sıklıkla dinleme fırsatı bulamadığınız isimleri bir araya getiriyor. 24 Ağustos günü Cennet Bahçesi Burgazada’da Onat Önol, Nilgün Özer, Özgün Semerci, Inhoodies ve Tuğçe Şenoğul olacak.
Yeni müzik tanımayı sevenler, ajandasına not etmeli.
Güçler birleşti
Serkan Çinioğlu, Sırma ile hazırladığı “Bizden Önce” adlı single’ını yarın çıkıyor. İkilinin güçlerini birleştirdiği şarkı, elektronik future bass tarzının üstüne billur bir sesten oluşuyor. Şarkının sözlerini ve ritmini pek beğendim.
Radar
Opera öğrencisi İlayda Dülek’in trip-hop, synth-pop karışımı 3 şarkılık elektronik müzik projesi “Gel Yine”ye bayıldım. Tamamı kendi bestelerinden oluşan şarkıların yorumundan ev yapımı prodüksiyonuna her adımı, daha güzel bir projenin habercisi.
Ne dinledim?
◊ Ahmet K. Bilgiç - Şey Şey Şey
◊ Birileri - Zamanın Dışında, Boşluğun İçinde
◊ Ados & Şanışer - En Derine
◊ Farazi, Sinan Öktem, Cerenimo - Space 19
◊ Levent Lodos, Sadrican - Look Here Girls
◊ Seretan - Summer
Acoustics
◊ InHoodies - Remains
◊ İlayda Dülek - Uçur Beni
◊ Sagopa Kajmer - Avutsun Bahaneler
◊ Can Oflaz - Aşk mı Meşk mi