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Sinem Vural

Sinem Vural

sivural@hurriyet.com.tr

Bağımsız yapımcıları sahte kullanıcı paniği sardı

27 Haziran 2019

Sahte tıklanma oranları sadece Türkiye’nin sorunu değil; belli ki Amerika müzik sektörünün de kanayan yarası.


Dünyanın en büyük müzik piyasasında rastlanan sıra dışı dinlenme oranları, bağımsız yapım şirketlerini zora sokmaya başladı.
Geçen hafta Rolling Stone dergisinde yayınlanan habere göre, Kaliforniyalı plak şirketi Hopeless Records’un sahibi Louis Posen’in bir demeci bağımsız şirketleri harekete geçirdi.
Posen, bağımsız plak şirketlerinin katıldığı New York’taki bir etkinlikte, Spotify’ın bol takipçili altı listesinde bulunan sıradan bir şarkının günde 3 bin dinlenirken bir anda günde 35 bin dinlenir olmasına dikkat çekti...
Bunun imkansızlığını ve yol açtığı haksız telif kazancını dile getirdi. Yani, bağımsız müzisyenlerin sahte tıklanmalar karşısında zora düştüğünü, gelir havuzunda azınlık olduklarını vurguladı.
Posen’ın hedefinde açıkça Spotify vardı.
Dijital dinleme platformunun finansal havuzunda toplanan telif ücretleri dinlenme oranlarına göre dağıtıldığından, sahte dinlenmelerle oluşan manipülasyonun bağımsız plak şirketleri ve müzisyenleri zora düşürmeye başladığının altını çizdi. Tidal, Deezer, YouTube gibi platformlarda da telif ücretlerinin o nedenle tabanda olduğunu söyleyen Louis Posen, sonuçta para karşılığı satın alınabilen sahte tıklanmaların kendi başına başarı elde eden müzisyenlere de gölge düşürdüğü görüşünde.

ÇÖZÜM NEDİR

Manipule edilebilir algoritma sahibi dinlenme/izleme kanallarının, artık bunun önüne nasıl geçebileceklerini, haksız rekabeti nasıl sonlandırabileceklerini
bulması gerek.
Bu platformların güvenilirliğini yitirmeye başlaması, ileride daha ciddi sorunlara yol açacaktır. Meslek birliklerinin de bu konuda adım atması, süreci olumlu yönde hızlandıracaktır.

Geri geldiler

Geçtiğimiz haftanın en büyük şoku, Ayyuka’nın en beklenmedik anda gelen yeni şarkısı olabilir.
4 yıllık aranın ardından gelen enstrümantal single “Yukadans”, Ayyuka’nın eylül ayında çıkması beklenen albümünün de habercisi. İnsanın içi kıpır kıpır oluyor tanıdık yüzler gördükçe. Bağımsız saykodelik Türkçe rock’ın temel taşlarından olan grup, yine beklentimizin
üstünde bir iş sunmuş.

Güçler birleşti

Zeynep Bastık ve Anıl Piyancı gibi yeni nesli tak diye yakalayan iki isim, güçlerini “Bırakman Doğru mu”da birleştirdi. Şarkıyı çok ama çok beğendim, rock ile rap’i muazzam bir şekilde bir araya getirmişler.

Oley rap’çi kız

Kusura bakmayın, rap yükselişte olsa da kadın rap’çi çok az... Derya’nın şarkısı “FERDINVND” bu anlamda beni çok heyecanlandıran bir iş oldu.
Derya, 2012’den bu yana istikrarlı üretiminin ekmeğini artık yemeye başlayacak gibi...

Orijinale ihanet yok

Gökhan Türkmen, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un “Para Hala Bende” şarkısını yeniden seslendirdi. Şarkıyı grubun Bostancı Gösteri Merkezi konserinde dinlemiştik ilk olarak.
Türkmen, kulağa sahnedeki kadar güzel gelen ve orijinaline ihanet etmeyen bu deephouse versiyonuyla, şarkıyı daha geniş kitlelere ulaştıracak gibi görünüyor.

Gitarlı kızlar geride kalmaz

Nilüfer Özer’in Brownie ile ortak hazırladığı yeni EP’si “Distortion&Motion” yayınlandı. İngilizce sözlü indie müzik sevenleri hemen yakalayacak olan ikili, dinleyiciyi “Aura” adlı hayali karakterin diliyle selamlıyor. Keyifli ve sakin bir çalışma. Aç müziği, huzur dol; öyle bir iş.

Ne dinledim

◊ Nilüfer Yanya - Paradise
◊ Ayyuka - Yukadans
◊ İpek İpekçioğlu & Hakan Vreskala - Gelme Bana
◊ Anıl Piyancı & Zeynep Bastık - Bırakmam Doğru mu
◊ Orkun Işıtmak & Nova Norda - Senden Önce
◊ Bambaşka - İster Sev
◊ Karsu - Sana Ne
◊ Gökhan Türkmen ft. Aytaç Özgümüş - Para Hala Bende
◊ Derya - FERDINVND
◊ Nilgün Özer & Brownie - Reflective Glass
◊ Doven - Myra
◊ The Moon Illusion - Wound
◊ Burak Yeter - Move Like This
◊ Evdeki Saat ft. Kaplan Kaplan - Adalet Strasse

Ciddiyetle takip edin

YouTuber olarak tanınan Orkun Işıtmak, “Gündönümü” adlı bir EP yayınladı. Işıtmak 2 yıl önce de “Sen ve Ben”, “Olmadı Böyle” şarkılarını çıkarmıştı.
Belli ki müzik de ilgisi, bilgisi olduğu bir alan.
Beş şarkılık EP’de Nova Norda ile yaptığı bir düet de yer alıyor.
Işıtmak’ın attığı adımları ciddiyetle takip etmekte fayda var. Çünkü elektro pop tadındaki bu son işin, piyasadaki birçok ismin yaptığından daha iyi olduğunu söylemek mümkün.

 

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