Bağımsız plak şirketleri için hayatta kalma rehberi

Dinamikleri sürekli değişen müzik sektörü içinde var olmak büyük bir meziyet. Hele ki kendi müziğinizi yayınlamak için bağımsız bir şirket kurma hazırlığı içindeyseniz, kolları sıvamadan önce mutlaka bazı noktaları gözden geçirmenizde fayda var.
Finansal anlamda sürekli zorluklarla mücadele edilen sektörde ayakta kalabilmek, sabır ve planlama gerektiriyor.
Kimi bağımsız plak şirketleri yüzde 80 gelirini teliflerden elde ederken, Türkiye bu konuda öncü ülkeleri geriden takip ediyor.
Müzikte sürekli yeni alt türler ortaya çıkarken, demografik özellikler ve dönem göz önüne alındığında dalgalanan bir beğeni grafiği görüyoruz.
Çok izlenilen film yapmanın nasıl ki bir altın formülü yoksa, müziğinizi yayınladığınızda başarılı olmanızın da bir formülü yok.
“Şirket, bir yetenek ajansı, zevk sahibi, trendsetter, marka, dağıtımcı ve influencer olmak zorunda.”
Bu sözü geçtiğimiz yıllarda Armada Müzik’in sahibi Maykel Piron söylemişti.
Yani varlığı devam ettirebilmenin başlıca kuralı öncü ve başarılı olmayı çözmek.
Sonrasında oyunun kuralları geliyor.
Bulunduğunuz ya da bulunmak istediğiniz coğrafyayı iyi etüt etmek şart.
Zorlama yok ama bilmek eli güçlendiren unsurlardan.
Tabii ki var olduğunuz yerin (yurtdışı merkezli bir şirket de olabilirsiniz) vergisinden evrak işlerine her detayına hakim olabilmek gerekli. Lisanslamadan dağıtıma temel adımları bilmek, marka değerini artıran unsurlardan.
Sürekli aktif olarak performans gösterilmesi şart. Konser olur, bar olur, program olur.
Elde edilen başarıyı gözler önüne sermeyi öğrenmek de var. Bunun yanında sanatçıyla özdeşleşebilecek ürünler piyasaya sürmek, her zaman için “ek gelir kapısı” olarak sürdürülebilirlik vaat ediyor.
Plak mı? Tamam. Bez çantadan sweatshirt’e? O da tamam.
Sektörün dalgalı denizi andıran dinamikleri arasında ayakta kalabilmek zor. Ama bir kere bu adımlar planlandı mı sizden iyisi olmayacak. Unutmamak lazım ki büyük şirketler gibi eliniz güçlü bir şekilde masaya oturabilirsiniz.
Spotify o özelliği kapattı...
Bilin bakalım hangisi?
Tabii ki sanatçıların herhangi bir dağıtımcı ya da markaya ihtiyaç duymadan kendi işlerini yayınlayabilme özelliğini...
Şirket, 2018 Eylül ayında beta sürüm olarak açılan özelliği 1 Temmuz’da durdurma kararı aldığını açıkladı.
Lisans yenileme hazırlığında olan Spotify’ın yeniden tüm sanatçıları dağıtımcılarla çalışmaya yönlendireceği ve sanatçı panelleri için yeni çalışmalar yapacağı da şirketin bloğunda yer aldı.
Al plağı koy sabaha kadar oynasınlar
Grup Ses ve Elektro Hafız, “Varyete” adlı albümde güçlerini birleştirdi. Saykodelik Anadolu rock’a elektronik müzik karıştırıp türler üstünde bir iş çıkarmışlar ortaya. 5 Temmuz’da yayınlanıyor bu albüm. Al plağını koy bara, sabaha kadar dans etsinler. Hepsi çok iyi, favori bile seçemedim.
Dinlemek başka görmek bambaşka
Siz ne kadar video seversiniz bilmem ama ben bağımlısıyım.Klipler ve kısa filmler oldu mu bayılıyorum.
Pop’tan rock’a, edm’den indie’ye kimin klibi varsa izlerim. Bu görselliğin beğendiğim müziklere etkisi farklı olur.
Mesela Thom Yorke yeni albümü “Anima”yı yayınladı.
Hemen ardından Paul Thomas Anderson’ın yönettiği aynı isimli 15 dakikalık kısa film Netflix’te yerini aldı.
Yorke’un 9 şarkılık elektronik albümü kafaları fevkaladenin fevkinde açmıyormuş gibi, 15 dakikalık bu kısa film de işin kaymağı oldu. Göndermelerden geçilmeyen kısa film, sanatçıyla “Suspiria”da çalışan Damien Gilet’in koreografisi ile muazzam bir görselliğe sahip olmuş.
Albümde yer alan “Not the News”, “Traffic” ve “Dawn Chorus”un yer aldığı üç şarkılık uzunca bir klibi andıran bu kısa filmde, Yorke’un sevgilisi Dajana Roncione ile karşılıklı oynanması da dikkat çekiciydi.
Önce albümü dinleyip, sonra kısa filmi izleyince her şey sanki yerli yerine oturuyor.
İstikrar
Bedük, elektronik müzik konusunda istikrarlı gidişatına “Dünya Hep Böyle Dönsün”le devam ediyor.
Albümde “Dünya Hep Böyle Dönsün”ün yanı sıra aynı şarkının Yakaza imzalı remiksi ile eski şarkılarının yeni remiksleri de bulunuyor. Bedük şarkılarında biraz uzay boşluğundan biraz da yan daireden sesleniyor gibi bu kez. Şarkıların lezzetleri yerinde, tuzu tam.
Alternatif bir pop şarkısı
Bu hafta çıkan şarkılar arasında Renka’nın “Bata Çıka”sı ilk dikkatimi çekenler arasındaydı.
Yeni dönem alternatif pop anlamında güzel bir örnek olan “Bata Çıka”, söz ve müziği Ekin Üzeltüzenci’ye, düzenlemesi Ahmetcan Gökçeer’e ait bir parça. Keyifli dinlenebilen şarkıya Renka’nın sesi de çok yakışmış bu arada.
Radar
Bu hafta radara takılanlar arasında Pagos var. Ege Küçükmernek, Berk Beşpınar, Ozan Kınasakal ve Egeberk Deliceli’nin son şarkısı “Deliriyorum” dijital platformlarda yerini alınca kulak kabarttım. Tanıdık bir halleri var. Yani çok sevdiğim bir grubu dinliyor gibi oldum ama diğer yandan da yeni bir iş. Sempatik buldum çalışmalarını. Dikkat edilesi bir grup...
Ne dinledim
· Bize Denk Gelmez - Gün Yüzü
· Alp Yalçın - Rüya
· Salman Tin - Yarım Yarım
· Ekin Beril / Neptünzade - Su (BKE REMİX)
· Nada - Birileri
· Ogün Sanlısoy - Gel Dünyama
· Rozz Kalliope - Benjamins 2
· Şanışer - Günleri Geride Bırak
· Doğuş Çabakçor&Medusa - Yanılgı
· Bedük - Dünya Hep Böyle Dönsün
· Bege ft Nova Norda - Yeniden
· Pagos - Deliriyorum
· Grup Ses - Atardamar Operasyonu
· Yaşlı Amca - Anla Hain
· Renka - Bata Çıka
· Umut Töre Bandosu - Koza
· Çağan Tunalı - Likya
Bağımsız plak şirketleri için hayatta kalma rehberi
Dinamikleri sürekli değişen müzik sektörü içinde var olmak büyük bir meziyet. Hele ki kendi müziğinizi yayınlamak için bağımsız bir şirket kurma hazırlığı içindeyseniz, kolları sıvamadan önce mutlaka bazı noktaları gözden geçirmenizde fayda var.
Finansal anlamda sürekli zorluklarla mücadele edilen sektörde ayakta kalabilmek, sabır ve planlama gerektiriyor.
Kimi bağımsız plak şirketleri yüzde 80 gelirini teliflerden elde ederken, Türkiye bu konuda öncü ülkeleri geriden takip ediyor.
Müzikte sürekli yeni alt türler ortaya çıkarken, demografik özellikler ve dönem göz önüne alındığında dalgalanan bir beğeni grafiği görüyoruz.
Çok izlenilen film yapmanın nasıl ki bir altın formülü yoksa, müziğinizi yayınladığınızda başarılı olmanızın da bir formülü yok.
“Şirket, bir yetenek ajansı, zevk sahibi, trendsetter, marka, dağıtımcı ve influencer olmak zorunda.”
Bu sözü geçtiğimiz yıllarda Armada Müzik’in sahibi Maykel Piron söylemişti.
Yani varlığı devam ettirebilmenin başlıca kuralı öncü ve başarılı olmayı çözmek.
Sonrasında oyunun kuralları geliyor.
Bulunduğunuz ya da bulunmak istediğiniz coğrafyayı iyi etüt etmek şart.
Zorlama yok ama bilmek eli güçlendiren unsurlardan.
Tabii ki var olduğunuz yerin (yurtdışı merkezli bir şirket de olabilirsiniz) vergisinden evrak işlerine her detayına hakim olabilmek gerekli. Lisanslamadan dağıtıma temel adımları bilmek, marka değerini artıran unsurlardan.
Sürekli aktif olarak performans gösterilmesi şart. Konser olur, bar olur, program olur.
Elde edilen başarıyı gözler önüne sermeyi öğrenmek de var. Bunun yanında sanatçıyla özdeşleşebilecek ürünler piyasaya sürmek, her zaman için “ek gelir kapısı” olarak sürdürülebilirlik vaat ediyor.
Plak mı? Tamam. Bez çantadan sweatshirt’e? O da tamam.
Sektörün dalgalı denizi andıran dinamikleri arasında ayakta kalabilmek zor. Ama bir kere bu adımlar planlandı mı sizden iyisi olmayacak. Unutmamak lazım ki büyük şirketler gibi eliniz güçlü bir şekilde masaya oturabilirsiniz.
Spotify o özelliği kapattı...
Bilin bakalım hangisi?
Tabii ki sanatçıların herhangi bir dağıtımcı ya da markaya ihtiyaç duymadan kendi işlerini yayınlayabilme özelliğini...
Şirket, 2018 Eylül ayında beta sürüm olarak açılan özelliği 1 Temmuz’da durdurma kararı aldığını açıkladı.
Lisans yenileme hazırlığında olan Spotify’ın yeniden tüm sanatçıları dağıtımcılarla çalışmaya yönlendireceği ve sanatçı panelleri için yeni çalışmalar yapacağı da şirketin bloğunda yer aldı.
Al plağı koy sabaha kadar oynasınlar
Grup Ses ve Elektro Hafız, “Varyete” adlı albümde güçlerini birleştirdi. Saykodelik Anadolu rock’a elektronik müzik karıştırıp türler üstünde bir iş çıkarmışlar ortaya. 5 Temmuz’da yayınlanıyor bu albüm. Al plağını koy bara, sabaha kadar dans etsinler. Hepsi çok iyi, favori bile seçemedim.
Dinlemek başka görmek bambaşka
Siz ne kadar video seversiniz bilmem ama ben bağımlısıyım.Klipler ve kısa filmler oldu mu bayılıyorum.
Pop’tan rock’a, edm’den indie’ye kimin klibi varsa izlerim. Bu görselliğin beğendiğim müziklere etkisi farklı olur.
Mesela Thom Yorke yeni albümü “Anima”yı yayınladı.
Hemen ardından Paul Thomas Anderson’ın yönettiği aynı isimli 15 dakikalık kısa film Netflix’te yerini aldı.
Yorke’un 9 şarkılık elektronik albümü kafaları fevkaladenin fevkinde açmıyormuş gibi, 15 dakikalık bu kısa film de işin kaymağı oldu. Göndermelerden geçilmeyen kısa film, sanatçıyla “Suspiria”da çalışan Damien Gilet’in koreografisi ile muazzam bir görselliğe sahip olmuş.
Albümde yer alan “Not the News”, “Traffic” ve “Dawn Chorus”un yer aldığı üç şarkılık uzunca bir klibi andıran bu kısa filmde, Yorke’un sevgilisi Dajana Roncione ile karşılıklı oynanması da dikkat çekiciydi.
Önce albümü dinleyip, sonra kısa filmi izleyince her şey sanki yerli yerine oturuyor.
İstikrar
Bedük, elektronik müzik konusunda istikrarlı gidişatına “Dünya Hep Böyle Dönsün”le devam ediyor.
Albümde “Dünya Hep Böyle Dönsün”ün yanı sıra aynı şarkının Yakaza imzalı remiksi ile eski şarkılarının yeni remiksleri de bulunuyor. Bedük şarkılarında biraz uzay boşluğundan biraz da yan daireden sesleniyor gibi bu kez. Şarkıların lezzetleri yerinde, tuzu tam.
Alternatif bir pop şarkısı
Bu hafta çıkan şarkılar arasında Renka’nın “Bata Çıka”sı ilk dikkatimi çekenler arasındaydı.
Yeni dönem alternatif pop anlamında güzel bir örnek olan “Bata Çıka”, söz ve müziği Ekin Üzeltüzenci’ye, düzenlemesi Ahmetcan Gökçeer’e ait bir parça. Keyifli dinlenebilen şarkıya Renka’nın sesi de çok yakışmış bu arada.
Radar
Bu hafta radara takılanlar arasında Pagos var. Ege Küçükmernek, Berk Beşpınar, Ozan Kınasakal ve Egeberk Deliceli’nin son şarkısı “Deliriyorum” dijital platformlarda yerini alınca kulak kabarttım. Tanıdık bir halleri var. Yani çok sevdiğim bir grubu dinliyor gibi oldum ama diğer yandan da yeni bir iş. Sempatik buldum çalışmalarını. Dikkat edilesi bir grup...
Ne dinledim
· Bize Denk Gelmez - Gün Yüzü
· Alp Yalçın - Rüya
· Salman Tin - Yarım Yarım
· Ekin Beril / Neptünzade - Su (BKE REMİX)
· Nada - Birileri
· Ogün Sanlısoy - Gel Dünyama
· Rozz Kalliope - Benjamins 2
· Şanışer - Günleri Geride Bırak
· Doğuş Çabakçor&Medusa - Yanılgı
· Bedük - Dünya Hep Böyle Dönsün
· Bege ft Nova Norda - Yeniden
· Pagos - Deliriyorum
· Grup Ses - Atardamar Operasyonu
· Yaşlı Amca - Anla Hain
· Renka - Bata Çıka
· Umut Töre Bandosu - Koza
· Çağan Tunalı - Likya