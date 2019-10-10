Albüm dinlemeyen bir nesil

Sizi bilmem ama her hafta onlarca single çıkması yüzünden benim huzurlu günlerim geride kaldı.
Biraz eskide kaldım, hâlâ şarkıcı ya da grubun net tavrını anlamak adına albüm dinlemeye ihtiyaç duyanlardanım.
Albüm yapmak ticari açıdan mantıksız olsa da sevenlere ya da değerlendirenlere faydası olduğunu düşünüyordum.
Her ne kadar genç nesil artık ağırlıklı olarak dijital platformlar üzerinden müzik dinliyor olsa da, Deezer adlı online dinleme platformunun İngiltere’de yaptığı araştırmada ilginç detaylar öne çıktı.
2000 yetişkinin katıldığı araştırmada; yüzde 42’nin sevdiği şarkıları albümü dinledikten sonra çalma listesine koyduğu, 25 yaş altındaki katılımcıların ise sadece öne çıkan şarkıları çalma listesine alıp albümü dinlemediği ortaya çıktı.
Katılımcılar gerekçe olarak yoğun hayatlarını ve müzik dinlemek için ayırdıkları sürenin kısıtlı olmasını göstermiş. Yine Deezer’ın verilerine göre dünya çapında 26 dakika olan günlük albüm dinleme süresi, İngiltere’de sadece 17 dakikayla sınırlıymış.
Katılımcıların yüzde 82’si bir albüme başladıklarında tamamını bitirdiklerini iletmiş. Bunların yüzde 53’ü evde, yüzde 32’si arabada, yüzde 14’ü ise yürüyüş yaparken müzik dinlediğini kaydetmiş.
Ayrıca konser duyurularının ardından sanatçı ve grupların albümlerinin baştan sona dinlenmesinde de artış görülmüş.
Glasgow’daki Backstreet Boys konseri öncesi, dinlemenin yüzde 30 arttığı gözlenmiş mesela. Belli ki “albüm” daha ölmedi (bkz. Amerika müzik sektörü) ama dünya çapındaki ilginin azaldığı bir gerçek.
Elektrik folk zamanı
Salih Korkut Peker, Hakan Görkem Bıyık ve Onur Ertem’den oluşan Yasak Helva, ilk albümü “Rektefe”yi yayınladı. Elektrik folk dedikleri bu türle geçtiğimiz yaz aylarında Sziget’te sahne alan grubun yabancılara bile göbek attıran motivasyonu, albüme yansımış durumda. 10 parça arasında, hepimizin aşina olduğu anonim müziklerin Yasak Helva filtresinden geçmiş halleri de var. Dinlerken en çok “Can Hatice”ye heyecanlandım, yalan yok. Ama favorim Hakan Görkem Bıyık imzalı “Hayy”.
Dinamik çalışma
Heavy metal türünde çok da albüm gelmiyor ya da ben kaçırıyorum.
Geçen hafta Cosmic Wings’in iki şarkılık EP’si “Sea of Ongon” yayınlandı mesela.
The Ringo Jets’ten tanıdığımız Lale Kardeş ve Tarkan Mertoğlu’nun yanı sıra Baki Turanlı ve Barış Çelenkli’den oluşan bu speed metal ekibi, üç yıl aradan sonra iki şarkı yayınladı.
Grubun dinamik EP’sindeki “Wind Has Blown” ve “Crown of Thorns” kaliteli headbang’ler vaat ediyor.
Sıyrılıyor
Tunga Alp Şen ve Berkhan Ay tarafından 2016 yılında kurulan deneysel müzik grubu Noisual, ilk EP’si “Delusional”ı yayınladı. 4 şarkının yer aldığı “Delusional”da dinlerken başka diyarlara ışınlanıyorsunuz. Gümbür gümbür davul ve bas’a dijital ve analog müdahaleler
bulunmakta. Kimi zaman nefes aldıran kimi zaman hareketlendiren bu müdahaleler, grubun son dönem yerli üretim işler arasından sıyrılmasına yetmiş. EP’de yeni cevherler yakalamanız olası.
Değişmek zordur
Pop müzik alanındaki damar müzik eksiğini, bağımsız müzisyenler kapatmaya kararlı sanırım. Umut Döven’in yeni şarkısı “Değişmek Zordur” da yarın çıkıyor. Şu sıralar kendini arama konusuna yoğunlaşan, yeni yollara gitmek isteyen elektronik tabanlı müziksever dostlarımı şarkıya ve sözlerine yönlendirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yalnız değilsiniz.
Tanıdık melodiler
Mert Yıldız, tek kişilik dev projesi “Rain to Rust”ın ilk albümü “Flowers Of Doubt”ı yayınladı. Korkularımıza ve bağımlılıklarımıza yoğunlaşan post punk türündeki albümde 8 parça yer alıyor.
Tanıdık gruplardan tanıdık melodiler yakalayabileceğiniz bu iş karanlık olmasına rağmen rahatlıkla akıyor.
Müzisyen albümü
Evren Uysal’ın “Ham” adlı albümünü değerlendirmenin tam zamanı... Uysal, müzisyenliğinin başlangıç haline büründüğü bu yeni çalışmada, akustik gitarın imkanlarını, ev kayıtlarının gösterişsizliğini sunuyor. Son dönemde merak saldığını söylediği dağ tırmanışlarının onu kendi içine nasıl döndürdüğü de bu albümle gün yüzüne çıkıyor. Farklı ve cilasız bir müzisyen albümü dinlemek isterseniz “Ham” size göre...
Radar
Bu hafta radarımda Emre Nişancı’nın That Planet isimli projesinin ilk albümü “Decadence” var. Kerem Öktem, Serkan Emre Çiftçi ve Işık Üstündağ’ın yer aldığı albümde alternatif ve elektronika müzik sizi sarıyor. 9 şarkılık albüm, Stranger Things jeneriği gibi açılsa da katmanlı şarkılarıyla birden ısınıveriyorsunuz.
Ne Dinledim?
* Can Tan - Kunai Lovers
* Bosphoroots - Parla
* Ponza - Pulsar
* Yasak Helva - Hayy
* Pagos - Peşinde
* Serf - Bu Dans
* Jehan Barbur - İki Keklik
* Altın Gün - Gelin Halayı
* Bağzıları - Hayaletler
* Birileri - Hayalde Canlanan Kusursuzluk
* Cosmic Wings - Crown of Thorns
* Midvil - Rungokna
* Jeune Melade - I Love You
* 9VSS - Zero
* Glasxs - Space is the Place
* That Planet - Lowlife
* Derya - Wasabi
* Süha - Hezarfen
Albüm dinlemeyen bir nesil
Sizi bilmem ama her hafta onlarca single çıkması yüzünden benim huzurlu günlerim geride kaldı.
Biraz eskide kaldım, hâlâ şarkıcı ya da grubun net tavrını anlamak adına albüm dinlemeye ihtiyaç duyanlardanım.
Albüm yapmak ticari açıdan mantıksız olsa da sevenlere ya da değerlendirenlere faydası olduğunu düşünüyordum.
Her ne kadar genç nesil artık ağırlıklı olarak dijital platformlar üzerinden müzik dinliyor olsa da, Deezer adlı online dinleme platformunun İngiltere’de yaptığı araştırmada ilginç detaylar öne çıktı.
2000 yetişkinin katıldığı araştırmada; yüzde 42’nin sevdiği şarkıları albümü dinledikten sonra çalma listesine koyduğu, 25 yaş altındaki katılımcıların ise sadece öne çıkan şarkıları çalma listesine alıp albümü dinlemediği ortaya çıktı.
Katılımcılar gerekçe olarak yoğun hayatlarını ve müzik dinlemek için ayırdıkları sürenin kısıtlı olmasını göstermiş. Yine Deezer’ın verilerine göre dünya çapında 26 dakika olan günlük albüm dinleme süresi, İngiltere’de sadece 17 dakikayla sınırlıymış.
Katılımcıların yüzde 82’si bir albüme başladıklarında tamamını bitirdiklerini iletmiş. Bunların yüzde 53’ü evde, yüzde 32’si arabada, yüzde 14’ü ise yürüyüş yaparken müzik dinlediğini kaydetmiş.
Ayrıca konser duyurularının ardından sanatçı ve grupların albümlerinin baştan sona dinlenmesinde de artış görülmüş.
Glasgow’daki Backstreet Boys konseri öncesi, dinlemenin yüzde 30 arttığı gözlenmiş mesela. Belli ki “albüm” daha ölmedi (bkz. Amerika müzik sektörü) ama dünya çapındaki ilginin azaldığı bir gerçek.
Elektrik folk zamanı
Salih Korkut Peker, Hakan Görkem Bıyık ve Onur Ertem’den oluşan Yasak Helva, ilk albümü “Rektefe”yi yayınladı. Elektrik folk dedikleri bu türle geçtiğimiz yaz aylarında Sziget’te sahne alan grubun yabancılara bile göbek attıran motivasyonu, albüme yansımış durumda. 10 parça arasında, hepimizin aşina olduğu anonim müziklerin Yasak Helva filtresinden geçmiş halleri de var. Dinlerken en çok “Can Hatice”ye heyecanlandım, yalan yok. Ama favorim Hakan Görkem Bıyık imzalı “Hayy”.
Dinamik çalışma
Heavy metal türünde çok da albüm gelmiyor ya da ben kaçırıyorum.
Geçen hafta Cosmic Wings’in iki şarkılık EP’si “Sea of Ongon” yayınlandı mesela.
The Ringo Jets’ten tanıdığımız Lale Kardeş ve Tarkan Mertoğlu’nun yanı sıra Baki Turanlı ve Barış Çelenkli’den oluşan bu speed metal ekibi, üç yıl aradan sonra iki şarkı yayınladı.
Grubun dinamik EP’sindeki “Wind Has Blown” ve “Crown of Thorns” kaliteli headbang’ler vaat ediyor.
Sıyrılıyor
Tunga Alp Şen ve Berkhan Ay tarafından 2016 yılında kurulan deneysel müzik grubu Noisual, ilk EP’si “Delusional”ı yayınladı. 4 şarkının yer aldığı “Delusional”da dinlerken başka diyarlara ışınlanıyorsunuz. Gümbür gümbür davul ve bas’a dijital ve analog müdahaleler
bulunmakta. Kimi zaman nefes aldıran kimi zaman hareketlendiren bu müdahaleler, grubun son dönem yerli üretim işler arasından sıyrılmasına yetmiş. EP’de yeni cevherler yakalamanız olası.
Değişmek zordur
Pop müzik alanındaki damar müzik eksiğini, bağımsız müzisyenler kapatmaya kararlı sanırım. Umut Döven’in yeni şarkısı “Değişmek Zordur” da yarın çıkıyor. Şu sıralar kendini arama konusuna yoğunlaşan, yeni yollara gitmek isteyen elektronik tabanlı müziksever dostlarımı şarkıya ve sözlerine yönlendirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yalnız değilsiniz.
Tanıdık melodiler
Mert Yıldız, tek kişilik dev projesi “Rain to Rust”ın ilk albümü “Flowers Of Doubt”ı yayınladı. Korkularımıza ve bağımlılıklarımıza yoğunlaşan post punk türündeki albümde 8 parça yer alıyor.
Tanıdık gruplardan tanıdık melodiler yakalayabileceğiniz bu iş karanlık olmasına rağmen rahatlıkla akıyor.
Müzisyen albümü
Evren Uysal’ın “Ham” adlı albümünü değerlendirmenin tam zamanı... Uysal, müzisyenliğinin başlangıç haline büründüğü bu yeni çalışmada, akustik gitarın imkanlarını, ev kayıtlarının gösterişsizliğini sunuyor. Son dönemde merak saldığını söylediği dağ tırmanışlarının onu kendi içine nasıl döndürdüğü de bu albümle gün yüzüne çıkıyor. Farklı ve cilasız bir müzisyen albümü dinlemek isterseniz “Ham” size göre...
Radar
Bu hafta radarımda Emre Nişancı’nın That Planet isimli projesinin ilk albümü “Decadence” var. Kerem Öktem, Serkan Emre Çiftçi ve Işık Üstündağ’ın yer aldığı albümde alternatif ve elektronika müzik sizi sarıyor. 9 şarkılık albüm, Stranger Things jeneriği gibi açılsa da katmanlı şarkılarıyla birden ısınıveriyorsunuz.
Ne Dinledim?
* Can Tan - Kunai Lovers
* Bosphoroots - Parla
* Ponza - Pulsar
* Yasak Helva - Hayy
* Pagos - Peşinde
* Serf - Bu Dans
* Jehan Barbur - İki Keklik
* Altın Gün - Gelin Halayı
* Bağzıları - Hayaletler
* Birileri - Hayalde Canlanan Kusursuzluk
* Cosmic Wings - Crown of Thorns
* Midvil - Rungokna
* Jeune Melade - I Love You
* 9VSS - Zero
* Glasxs - Space is the Place
* That Planet - Lowlife
* Derya - Wasabi
* Süha - Hezarfen