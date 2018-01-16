Ablan star bebeğim

Kerimcan Durmaz’ın bir ay öncesinden duyurduğu gösterisinin ne olacağını merak ederek, biraz ayak direyerek gittiğim Bostancı Gösteri Merkezi’nde, kapıdaki kuyruğu görünce ufaktan şaşırmadım desem yalan olur.

Kapıda bekleyen genç kitleyi görünce neden gösteri saatinin 18.00 olduğunu daha iyi anladım.

Kendisini beğenen genç kitle -belki çıktığı gece kulüplerine gidemeyecek olan takipçileri- Kerimcan Durmaz’ın eğlenceli stilini görmek için sıraya girmişti.

Benim gardım ise hâlâ düşmemişti. Fenomenlere biraz mesafeli yaklaştığım kesin.

Mesafe derken, itiraf edeyim dev önyargıdan bahsediyorum. Sevilmek tamam da gerçekten yetenekli miydi?

Bana ne verebilirdi?

Dünyaca ünlü starları, sayısız yerli sanatçıyı izlemiş olan beni nasıl etkileyecekti?

Sahnede dev bir DJ kabini, muazzam bir ışık teçhizatı vardı.

Ben ses ayarları yapılırken içeri girdim. Tabii şov öncesinde kuliste kendisiyle tanışma fırsatı da yakaladım. Karşımda çok heyecanlı biri duruyordu.

Gergin değildi dersem yalan söylerim. Tüm ailesi, yakın arkadaşları en önde konuşlanmış ve kimse ne yapacağını kestiremiyor. Çünkü kimseye anlatmamış. Bunu da ablası bir arkadaşına söylerken duyuyorum.

Kapılar açılır açılmaz, önden yer kapmak isteyenler çığlık çığlığa giriyor içeriye. Salon kısa sürede doluyor.

Tam 18.20’de sahneye çıkıyor Kerimcan.

Arkasında dansçıları...

Rihanna’yla başlıyor direkt ve benim aklım çıkıyor! “Belki fazla önyargılı geldim” diyorum o an... 15 dakikalık aralıksız bir dans şovu sunuyor.

Şarkı söylemiyor, ağız oynatıyor sanıyorsunuz ama işin aslı öyle değil. Özellikle R&B ve rap şarkılarını kesintisiz söylüyor.

Ve benden iyi kıvırıyor!

Twerk dediğimiz kalça sallama hareketini kalçaları dolgun olduğu halde yapamayan o kadar kadın var ki (Onlardan biri de benim)... Ablam gerçekten star olabilir diyorum.

Bu sırada Demet Akalın destek olmak için sahneye çıkıp “Kulüp” şarkısını seslendiriyor ki bu da süper hareket.

Ardından DJ kabininin ardına gidiyor Kerimcan. Bu arada herkes snap atarken kendisi internet kullanmıyor, çünkü sahneye hakim olması gerek.

Bunu nasıl yaptığını kelimelerle ifade edemeyeceğim, çünkü Kerimcan Durmaz’da resmen yıldız kumaşı var.

Bunca insan nasıl bu kadar sevebilir birini derken, yüzüme vuruyor enerjisini.

Şarkılar çalarken o aralıksız dans ediyor ve aynı şekilde hiç durmadan şarkılara eşlik ediyor elinde mikrofonla.

Öyle iyi çalışmış ki, aklınızda negatif bir fikir varsa yutuyorsunuz, söyleyemiyorsunuz.

Emeğe saygınız var çünkü. Hem de uzun zamandır dansçılarıyla böyle iyi bir performans sergileyen kimseyi görmediğiniz için alkışlıyorsunuz.

Geldiği yer, sahip olduğu para, yüzündeki estetik ya da kötü kesilmiş saçları kimsenin umurunda değil. Herkes onu görmeye gelmiş ve bu o kadar samimi bir sevgi ki şaşırıyorsunuz.

Birden burada sahnede olmamalı diyorum, açık hava partisi olmalıydı... Playback yapması da hiç sorun değil, zaten dünya starları bile yarı playback çıkıyor sahneye genelde...

Yani... Gideri vardı her türlü. Hatta kimilerinin sahnesini elinden alır, öyle bir iletişimi var seyirciyle.

Fatih Ürek’le yan yana Kerimcan’ı izlerken, dans sırasında senkronu asla kaçırmamasına da hayret ettim bu arada...

Özellikle Türkçe şarkılarda, Gülşen, Hadise, Aleyna Tilki, Edis çalarken seyircinin nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz.

Bir ara Kendrick Lamar’dan “Humble” bile söylüyor Kerimcan ve inanmazsınız baştan sona rap söyleyebiliyor.

Mikrofonun sesi kısık olsa da ezbere bildiğini görüyorsunuz setini.

İlk bölümün bitimine yakın sosyal medyada fenomen olan arkadaşları Samet Liçina ve Caner Çalışır ile beraber Beyonce’den “Single Ladies” eşliğinde dans ediyorlar.

Sonra ara veriliyor.

Arada beklentiler de yükseldikçe yükseliyor.

İkinci bölümde pop kadar Duman’dan “Senden Daha Güzel”, Athena’dan “Arsız Gönül”, Yüksek Sadakat’ten “Haydi Gel İçelim” de var ve herkes hep bir ağızdan söylüyor şarkıları. Kâh yüzünü sildiği havluyu seyirciye atıyor, kâh gözlüğünü. Herkes hayatından memnun gözüküyor.

Kerimcan Durmaz’ın performansının ardından “Bu çocuğa laf eden karşısında beni bulur!” diyesim geliyor.

Çünkü biraz daha çalışıp şarkı da söylerse, hatta yabancı dilde söylerse birçok kişiyi sollar gider.

Küçümsenmek için fazla büyük Kerimcan Durmaz.

Sadece giysiye, makyaja değil kendine de vakit ve zaman harcadığı aşikar. Kaçırsaydım üzülürdüm diyeceğim bir performans olduğu için tekrar tebrik ediyorum.

Bütün önyargılarımı yıktığı için de...