5 adımda müziğinizi dinleyiciye ulaştırın

Geçen hafta sonunda müziğin ön planda olacağını yazmıştım. Brandweek, Sound Ports ve Fizy İstanbul Müzik Haftası sayesinde her yerde müzik vardı. Kâh radyonun geleceği konuşuldu, kâh yeni sanatçılar için müziği yaymanın yolları.
Benim en çok ilgimi çeken, Sound Ports’taki “Müziğimi dinleyiciye nasıl ulaştırırım?” paneli oldu.
Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden beni ve birçok müzik yazarını sıkıştırmaya doyamayanlar, bu panelde yine yoktular. Ama olsun, özelden sormayın diye buraya yazayım dedim...
Moderatörlüğünü Bir Baba Indie’den Cihad Satıroğlu ve Tuğçe Yapıcı’nın üstlendiği panelde; şarkıcı Can Kazaz, Pozitif’ten Elif Cemal, Sony Music Türkiye’den Ali Çetinkaya, Roscoe’dan Yaren Avcı ve Zu PR’dan Uğur Yüksel vardı.
Yaklaşık 1.5 saat süren panelden edinmeniz gereken bilgileri kısaca derledim:
* Müzisyen için tam bağımsızlık da, bir şirkete bağlı olarak bağımsız kalmak da mümkün. Önemli olan, müziğiniz üzerindeki kararlarda söz sahibi olmanız.
* Plak şirketleriyle anlaşma yaparak geleneksel yöntemler izleyebileceğiniz gibi, şarkılarınızı “do it yourself” (kendin yap) tekniğiyle SoundCloud gibi platformlar üzerinden paylaşarak dinleyiciye ulaşmanız mümkün.
* Uluslararası şirketlerde yetenek keşfi hâlâ sezgi tabanlı yapılıyor. Dinlenme ve izlenme rakamları her ne kadar önem arz etse de, bazen bunun gerçekleri yansıtmadığının farkındalar. O nedenle hâlâ içlerindeki sesi dinliyorlar. Bu noktada en önemli faktör; üretkenlik ve stabilite. Karşılarındaki sanatçı ya da grup üretkenliğini uzun vadede devam ettirebilir mi, bu konu şirketler için büyük önem taşıyor.
* “Halkla ilişkiler” söz konusu olduğunda, müzisyenlerin kendilerini temsil edecek biriyle uzun bir yola çıktıklarını anlamalarında fayda var. Tabii ki projelerini de anlatabilmeliler. Bir iş anlatılamıyorsa, kısa ya da uzun vadede çalışmanın getirileri beklentinin altında olacaktır.
* “Nasıl bir menajer seçmeli” sorusu önemli. Yaptıklarınıza yakın, isteklerinizi anlayabilecek bir isimle çalışmak, kısa sürede çok konser yapmaktan daha verimli olacaktır.
Peki ya radyolar?
Bu söyleşinin hemen öncesinde Açık Radyo’dan İlksen Mavituna, Radyo Modyan’dan Barış Yalaz ve Noh Radio’dan Hasan Ergingöz, moderatörlüğünü Taner Turna’nın üstlendiği panelde “özgür radyoculuğu” konuştu. Barış Yalaz’ın “Lütfen herkes kendi radyo yayınına başlasın” çağrısını iletmeden konuyu kapatmak istemedim. İnternet üzerinden radyo yayını yapabilmeniz mümkün. Küçük bir araştırmayla hemen çözebilirsiniz.
Sakinlik yakın
Ahmet Ali Arslan’ın ikinci stüdyo albümü “Dünyalarız Uzakta”, çıkışından 1 hafta önce elime ulaşmıştı. Arslan’ın şarkılarını ilk dinlediğimde aşırı kritize ediyorum. Bir-iki hafta sonra ise başka bir hissiyata kapılıyorum. 7 şarkılık albümü “Dünyalarız Uzakta”nın hissiyatı, Ege kasabasında da kalabalık şehir sokaklarında dinleseniz de aynı dinginliğe sahip. Kent ozanlarının deyişlerine sahip olan Arslan’ın söylemleri ve hücum kayıtla kaydettiği şarkılar sakinlik vadediyor.
Uzun vadede pek sevilecek
Anadolu’nun bağrından kopan bir albüm daha var bu hafta: “Toprak Ana”. Kırkbinsinek isimli grubun ikinci albümü olan “Toprak Ana”, sevilmesi zaman alan, uzun vadede pek beğenilecek progresif ve saykedelik yapılı şarkıların yer aldığı bir iş. Alper Antmen, Volkan İncüvez, Tolga Öztürk, Özgür Devrim Akçay ve Douglas Vegas’tan oluşan ekip, Anadolu rock ritimlerini günümüze taşıyor.
Yeni düet
Can Baydar ve Fatma Turgut ikilisinin stüdyo işbirlikleri, yeni bir şarkı olarak karşımıza çıktı. “Yangın Yeri” ismini verdikleri alternatif pop düette hem Turgut’un hem de Baydar’ın sesini beğenenler aynı potada eriyecek gibi duruyor. Beni tavladılar bile.
Hem yerel hem Avrupai
Kardeşi Batu Şallıel’le kurduğu Şallıel Bros grubuyla adını duyuran saksafon sanatçısı Anıl Şallıel, “166 Days” adlı albümünü yayınladı. İlhamını dünyadan alan bu caz albümü, eklektik yapısıyla dikkat çekiyor. Hem yerel hem de Avrupai olmayı başaran albümün hiti ise Hüsnü Şenlendirici, Deniz Taşar, Batu Şallıel ve Hasan Gözetlik’in yer aldığı “166 Days” şarkısı.
Müzikal yolculuk
Alper Önen ve Mertkan Akçalı’dan kurulu Urvaerk grubu, “Ran” isimli ikinci EP’lerini Tamar Records’tan çıkardı. Elektronik ve darkwave sularında yüzen albümde “Cain” ve “Desaturate” adlı iki şarkı var. Karanlık tarafı sevenler için muhteşem şarkılar geldi demek mümkün.
Apparat ve Booka Shade ile hafta sonu
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen MIX Festival Presented by %100 Music 15-16 Kasım’da Zorlu PSM’de yapılacak. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda çok önemli isimleri sahnesinde ağırlayacak. “Dark” dizisinin tema müziği ile akıllara kazınan ve uzun bir aradan sonra bu sene albüm çıkaran Apparat (Live) ve Frankfurt elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Booka Shade, %100 Music Sahnesi’nde sahneye çıkacak. Festivalde performans sergileyecek isimler arasında Ross From Friends, N’TO, Isaac Delusion ve Worakls, Islandman, Teleman ve Hey! Douglas Big Band de var.
NE DİNLEDİM
* Reha Hendem-Kalbin Yok mu
* Murder King-İnsanlar (akustik)
* Neptün’de-Vurdumduymaz
* Düşün-Rüzgar
* Ahmet Ali Arslan-Dünyalarız Uzakta
* Dilan Demirel-Kırık Ama Hâlâ Hayatta
* Can Baydar&Fatma Turgut-Yangın Yeri
* Birkan Nasuhoğlu-Karıştı Ortalık
* Sufle-Masum
* Mert Şenel&Sokrat ST-Yeminim Var
* Ben Fero-Arkadaş
* Urvaerk-Desaturate
* Kaan Pars&Yusuf Alev-You
* 40 Gece-Boş Ver Gerçeği
* Anıl Şallıel-166 Days
* Kırkbinsinek-Toprak Ana
5 adımda müziğinizi dinleyiciye ulaştırın
Geçen hafta sonunda müziğin ön planda olacağını yazmıştım. Brandweek, Sound Ports ve Fizy İstanbul Müzik Haftası sayesinde her yerde müzik vardı. Kâh radyonun geleceği konuşuldu, kâh yeni sanatçılar için müziği yaymanın yolları.
Benim en çok ilgimi çeken, Sound Ports’taki “Müziğimi dinleyiciye nasıl ulaştırırım?” paneli oldu.
Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden beni ve birçok müzik yazarını sıkıştırmaya doyamayanlar, bu panelde yine yoktular. Ama olsun, özelden sormayın diye buraya yazayım dedim...
Moderatörlüğünü Bir Baba Indie’den Cihad Satıroğlu ve Tuğçe Yapıcı’nın üstlendiği panelde; şarkıcı Can Kazaz, Pozitif’ten Elif Cemal, Sony Music Türkiye’den Ali Çetinkaya, Roscoe’dan Yaren Avcı ve Zu PR’dan Uğur Yüksel vardı.
Yaklaşık 1.5 saat süren panelden edinmeniz gereken bilgileri kısaca derledim:
* Müzisyen için tam bağımsızlık da, bir şirkete bağlı olarak bağımsız kalmak da mümkün. Önemli olan, müziğiniz üzerindeki kararlarda söz sahibi olmanız.
* Plak şirketleriyle anlaşma yaparak geleneksel yöntemler izleyebileceğiniz gibi, şarkılarınızı “do it yourself” (kendin yap) tekniğiyle SoundCloud gibi platformlar üzerinden paylaşarak dinleyiciye ulaşmanız mümkün.
* Uluslararası şirketlerde yetenek keşfi hâlâ sezgi tabanlı yapılıyor. Dinlenme ve izlenme rakamları her ne kadar önem arz etse de, bazen bunun gerçekleri yansıtmadığının farkındalar. O nedenle hâlâ içlerindeki sesi dinliyorlar. Bu noktada en önemli faktör; üretkenlik ve stabilite. Karşılarındaki sanatçı ya da grup üretkenliğini uzun vadede devam ettirebilir mi, bu konu şirketler için büyük önem taşıyor.
* “Halkla ilişkiler” söz konusu olduğunda, müzisyenlerin kendilerini temsil edecek biriyle uzun bir yola çıktıklarını anlamalarında fayda var. Tabii ki projelerini de anlatabilmeliler. Bir iş anlatılamıyorsa, kısa ya da uzun vadede çalışmanın getirileri beklentinin altında olacaktır.
* “Nasıl bir menajer seçmeli” sorusu önemli. Yaptıklarınıza yakın, isteklerinizi anlayabilecek bir isimle çalışmak, kısa sürede çok konser yapmaktan daha verimli olacaktır.
Peki ya radyolar?
Bu söyleşinin hemen öncesinde Açık Radyo’dan İlksen Mavituna, Radyo Modyan’dan Barış Yalaz ve Noh Radio’dan Hasan Ergingöz, moderatörlüğünü Taner Turna’nın üstlendiği panelde “özgür radyoculuğu” konuştu. Barış Yalaz’ın “Lütfen herkes kendi radyo yayınına başlasın” çağrısını iletmeden konuyu kapatmak istemedim. İnternet üzerinden radyo yayını yapabilmeniz mümkün. Küçük bir araştırmayla hemen çözebilirsiniz.
Sakinlik yakın
Ahmet Ali Arslan’ın ikinci stüdyo albümü “Dünyalarız Uzakta”, çıkışından 1 hafta önce elime ulaşmıştı. Arslan’ın şarkılarını ilk dinlediğimde aşırı kritize ediyorum. Bir-iki hafta sonra ise başka bir hissiyata kapılıyorum. 7 şarkılık albümü “Dünyalarız Uzakta”nın hissiyatı, Ege kasabasında da kalabalık şehir sokaklarında dinleseniz de aynı dinginliğe sahip. Kent ozanlarının deyişlerine sahip olan Arslan’ın söylemleri ve hücum kayıtla kaydettiği şarkılar sakinlik vadediyor.
Uzun vadede pek sevilecek
Anadolu’nun bağrından kopan bir albüm daha var bu hafta: “Toprak Ana”. Kırkbinsinek isimli grubun ikinci albümü olan “Toprak Ana”, sevilmesi zaman alan, uzun vadede pek beğenilecek progresif ve saykedelik yapılı şarkıların yer aldığı bir iş. Alper Antmen, Volkan İncüvez, Tolga Öztürk, Özgür Devrim Akçay ve Douglas Vegas’tan oluşan ekip, Anadolu rock ritimlerini günümüze taşıyor.
Yeni düet
Can Baydar ve Fatma Turgut ikilisinin stüdyo işbirlikleri, yeni bir şarkı olarak karşımıza çıktı. “Yangın Yeri” ismini verdikleri alternatif pop düette hem Turgut’un hem de Baydar’ın sesini beğenenler aynı potada eriyecek gibi duruyor. Beni tavladılar bile.
Hem yerel hem Avrupai
Kardeşi Batu Şallıel’le kurduğu Şallıel Bros grubuyla adını duyuran saksafon sanatçısı Anıl Şallıel, “166 Days” adlı albümünü yayınladı. İlhamını dünyadan alan bu caz albümü, eklektik yapısıyla dikkat çekiyor. Hem yerel hem de Avrupai olmayı başaran albümün hiti ise Hüsnü Şenlendirici, Deniz Taşar, Batu Şallıel ve Hasan Gözetlik’in yer aldığı “166 Days” şarkısı.
Müzikal yolculuk
Alper Önen ve Mertkan Akçalı’dan kurulu Urvaerk grubu, “Ran” isimli ikinci EP’lerini Tamar Records’tan çıkardı. Elektronik ve darkwave sularında yüzen albümde “Cain” ve “Desaturate” adlı iki şarkı var. Karanlık tarafı sevenler için muhteşem şarkılar geldi demek mümkün.
Apparat ve Booka Shade ile hafta sonu
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen MIX Festival Presented by %100 Music 15-16 Kasım’da Zorlu PSM’de yapılacak. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda çok önemli isimleri sahnesinde ağırlayacak. “Dark” dizisinin tema müziği ile akıllara kazınan ve uzun bir aradan sonra bu sene albüm çıkaran Apparat (Live) ve Frankfurt elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden Booka Shade, %100 Music Sahnesi’nde sahneye çıkacak. Festivalde performans sergileyecek isimler arasında Ross From Friends, N’TO, Isaac Delusion ve Worakls, Islandman, Teleman ve Hey! Douglas Big Band de var.
NE DİNLEDİM
* Reha Hendem-Kalbin Yok mu
* Murder King-İnsanlar (akustik)
* Neptün’de-Vurdumduymaz
* Düşün-Rüzgar
* Ahmet Ali Arslan-Dünyalarız Uzakta
* Dilan Demirel-Kırık Ama Hâlâ Hayatta
* Can Baydar&Fatma Turgut-Yangın Yeri
* Birkan Nasuhoğlu-Karıştı Ortalık
* Sufle-Masum
* Mert Şenel&Sokrat ST-Yeminim Var
* Ben Fero-Arkadaş
* Urvaerk-Desaturate
* Kaan Pars&Yusuf Alev-You
* 40 Gece-Boş Ver Gerçeği
* Anıl Şallıel-166 Days
* Kırkbinsinek-Toprak Ana