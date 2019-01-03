2019’da neler olur

Belki konuşmak için erken ama öngörüler dillendirilmeye başlandı. Özellikle Forbes’ta yayınlanan, eski bir yapımcı olan Bobby Owsinski imzalı sektörel tahminler en çok ilgimi çekenlerden oldu.
Owsinski’nin tespitleri arasında ilk olarak, Apple Müzik’in (büyüme hızı göz önüne alındığında) Spotify’ı yakalayacağı var. Nedeni ise 83 milyon Premium abonesi bulunan Spotify’ın en büyük takipçisi durumundaki Apple Müzik’in, seneyi 57 milyon aboneyle kapatmış oluşu. Bu yıl iki platform arasındaki farkın büyük ölçüde kapanacağı tahmin ediliyor.
Bir başka ilgi çeken tahminse, Billboard gibi dünyaca ünlü listelerin etkisini yitireceği yönünde.
Bu yıl genel listeler yerine kişisel listeler öne çıkacak ve sektörde daha belirleyici olacak. Kişisel listelere girebilenlerin daha büyük bir etki alanı olacağı da yazıda belirtilmiş.
Büyük plak şirketlerinin eski önemini yitireceği, tüm dünyada ağırlığın bağımsız plak yapımcılarına yöneleceği de iddialar arasında.
Özellikle bağımsız alanda üretim yapan sanatçıların özgürlükleri göz önüne alındığında, üretimin yükseldiği görülmüş. Yine de ehil bir prodüktör arada “Şu daha iyi olur” şeklinde yönlendirmeler yapsa içimiz ferahlayacak.
70’li ve 80’li yılların dev isimlerinin dünya turnesine çıkmayı yavaş yavaş bırakması ise akıllara “Stadyumlarda kim konser verecek?” sorusunu getiriyor. Yeni pop starlar, stadyumları doldurmaya bu sezon başlayacak ve görünen o ki bilet fiyatlarının her gün artmasına rağmen stadyum konseri izleyen profil artacak. Metal konserlerinde değil de pop ve rap konserlerinde stadyumları mekan olarak göreceğiz.
Son birkaç yıldır dikkat çeken “şarkı sürelerindeki kısalma” meselesi dünyanın da gündeminde. Bu sürelerin daha da kısabileceği öngörülüyor. Yani 6 dakikalık bir şarkı duymanız artık o kadar da kolay değil. Çünkü sanatçılar şarkılarının daha sık dinlenmesi için kayıt sürelerini 4 dakikadan 3 dakika altına indirmiş durumda.
İlk etapta bu öngörüler gerçeğe oldukça yakın ama sonuçlar böyle olacak mı, onu da gelecek yıl bugünlerde göreceğiz.
Etnik öğeler ve deep house
Xgergedan, yabancı dilde müzik yapan sanatçı ve gruplara kapısını açtı. İlk hareket ise Almanya’da kurulan ethno deep house grubu Yey’in yeni işi “Closer”ı yayınlamak oldu.
David König, Santino Scavelli ve Uğur Köse’den oluşan grup, elektronik müziğe kültürel referanslar ekleyerek şarkısını global arenaya sürdü. İşin en güzel yanı üst üste beş kez dinleseniz de şarkıdan sıkılmıyorsunuz. Yey, takip listelerine eklensin.
Yola çıkın
Bu hafta bambaşka bir tarz önermekten gurur duyarım.
Selva Erdener ile dördüncü albümü “Biliyor musun?” vesilesiyle tanıştım. Soprano olan Erdener, albümünde Turgay Erdener, Cem İdiz, Melahat İsmail, Fazıl Say, Babür Tongur ve İbrahim Yazıcı bestelerini, zamanda yolculuk yaptıran sesiyle yorumlamış.
Tabii ki her gün yolda, sporda, evde dinleyeceğiniz türde bir albüm değil, arşivlik. Çalışmanın bir de tılsımı var, sizi en özel anlarınıza ışınlıyor.
Hazırsanız “Nihavent” isimli parçasıyla yola çıkabilirsiniz.
Kış havası
Melisa Uzunarslan’ın şahsen merakla beklediğim albümü “Tanıdığım En Güzel Deli” sonunda yayınlanıyor. Albümde bulunan 10 şarkının sözü ve müziği kendisine ait.
2 enstrümantal parçası da keman solo olarak albümde yer alıyor. Pop-rock alanında kendisine bir yol açmayı hedefleyen Uzunarslan, albümde kış havasını yoğun biçimde hissettiriyor.
Kendinize dönmenizi sağlayacak şarkılar biraz hüzün barındırsa da düzenlemeleriyle dinleyiciyi moda sokmayı başarıyor.
Deneysel
Ulaş Aydın, Document1 adıyla yayınladığı ikinci albümü “Lines”la geri döndü.
Bu hafta elektronik deneysel bir iş dinlemek istiyorsanız, farklı seslerle elektronik müziği birleştiren bu çalışmaya bir bakın derim.
Rock ön planda
Bir albüm düşünün; blues, rock ve caz camiasını tek çatı altında toplamış.
Feti Çağlayan ya da bilinen adıyla Fetiblue’nun ilk solo albümü “Kuş Ekmeği” yayınlandı.
Cem Tuncer, Süleyman Bağcıoğlu, Çağlayan Yıldız, Efecan Tuncer, Ercüment Orkut, Engin Recepoğulları, Bulut Gülen, Barış Doğukan Yazıcı, Fatma Baba ve Ediz Hafızoğlu’nu buluşturan albümde 10 şarkının beste ve sözü Fetiblue imzalı. Fetiblue Band’in albümünde rock ağır basıyor.
90’lar rock havasına kendinizi kaptırıp gidiyorsunuz.
Radar
Bu hafta Yıldıztozu grubu bu köşeye bileğinin hakkıyla girdi resmen.
Üç şarkılık ilk ep’leri “Yeraltından Otlar”da Burak Güngörmüş, Gürhan Öğütücü, Murat Gökmen, İlhan Babaoğlu, Ozan Erverdi, Tan Deliorman’ın yanı sıra vokallerde Ati ve Aşk Üçgeni projesinden tanıdığımız Ati Yıldıztozu var. İki single’ın ardından üç eserlik bu ep’lerindeki şarkılar bu aralar tam ihtiyacım olandı.
Ne dinledim
- Selva Erdener - Nihavent
- Fetiblue Band - Nolacaksa Olsun
- Document1 - Turnt to Dust
- 3pillie - Feels
- Yıldıztozu - Kristal
2019’da neler olur
Belki konuşmak için erken ama öngörüler dillendirilmeye başlandı. Özellikle Forbes’ta yayınlanan, eski bir yapımcı olan Bobby Owsinski imzalı sektörel tahminler en çok ilgimi çekenlerden oldu.
Owsinski’nin tespitleri arasında ilk olarak, Apple Müzik’in (büyüme hızı göz önüne alındığında) Spotify’ı yakalayacağı var. Nedeni ise 83 milyon Premium abonesi bulunan Spotify’ın en büyük takipçisi durumundaki Apple Müzik’in, seneyi 57 milyon aboneyle kapatmış oluşu. Bu yıl iki platform arasındaki farkın büyük ölçüde kapanacağı tahmin ediliyor.
Bir başka ilgi çeken tahminse, Billboard gibi dünyaca ünlü listelerin etkisini yitireceği yönünde.
Bu yıl genel listeler yerine kişisel listeler öne çıkacak ve sektörde daha belirleyici olacak. Kişisel listelere girebilenlerin daha büyük bir etki alanı olacağı da yazıda belirtilmiş.
Büyük plak şirketlerinin eski önemini yitireceği, tüm dünyada ağırlığın bağımsız plak yapımcılarına yöneleceği de iddialar arasında.
Özellikle bağımsız alanda üretim yapan sanatçıların özgürlükleri göz önüne alındığında, üretimin yükseldiği görülmüş. Yine de ehil bir prodüktör arada “Şu daha iyi olur” şeklinde yönlendirmeler yapsa içimiz ferahlayacak.
70’li ve 80’li yılların dev isimlerinin dünya turnesine çıkmayı yavaş yavaş bırakması ise akıllara “Stadyumlarda kim konser verecek?” sorusunu getiriyor. Yeni pop starlar, stadyumları doldurmaya bu sezon başlayacak ve görünen o ki bilet fiyatlarının her gün artmasına rağmen stadyum konseri izleyen profil artacak. Metal konserlerinde değil de pop ve rap konserlerinde stadyumları mekan olarak göreceğiz.
Son birkaç yıldır dikkat çeken “şarkı sürelerindeki kısalma” meselesi dünyanın da gündeminde. Bu sürelerin daha da kısabileceği öngörülüyor. Yani 6 dakikalık bir şarkı duymanız artık o kadar da kolay değil. Çünkü sanatçılar şarkılarının daha sık dinlenmesi için kayıt sürelerini 4 dakikadan 3 dakika altına indirmiş durumda.
İlk etapta bu öngörüler gerçeğe oldukça yakın ama sonuçlar böyle olacak mı, onu da gelecek yıl bugünlerde göreceğiz.
Etnik öğeler ve deep house
Xgergedan, yabancı dilde müzik yapan sanatçı ve gruplara kapısını açtı. İlk hareket ise Almanya’da kurulan ethno deep house grubu Yey’in yeni işi “Closer”ı yayınlamak oldu.
David König, Santino Scavelli ve Uğur Köse’den oluşan grup, elektronik müziğe kültürel referanslar ekleyerek şarkısını global arenaya sürdü. İşin en güzel yanı üst üste beş kez dinleseniz de şarkıdan sıkılmıyorsunuz. Yey, takip listelerine eklensin.
Yola çıkın
Bu hafta bambaşka bir tarz önermekten gurur duyarım.
Selva Erdener ile dördüncü albümü “Biliyor musun?” vesilesiyle tanıştım. Soprano olan Erdener, albümünde Turgay Erdener, Cem İdiz, Melahat İsmail, Fazıl Say, Babür Tongur ve İbrahim Yazıcı bestelerini, zamanda yolculuk yaptıran sesiyle yorumlamış.
Tabii ki her gün yolda, sporda, evde dinleyeceğiniz türde bir albüm değil, arşivlik. Çalışmanın bir de tılsımı var, sizi en özel anlarınıza ışınlıyor.
Hazırsanız “Nihavent” isimli parçasıyla yola çıkabilirsiniz.
Kış havası
Melisa Uzunarslan’ın şahsen merakla beklediğim albümü “Tanıdığım En Güzel Deli” sonunda yayınlanıyor. Albümde bulunan 10 şarkının sözü ve müziği kendisine ait.
2 enstrümantal parçası da keman solo olarak albümde yer alıyor. Pop-rock alanında kendisine bir yol açmayı hedefleyen Uzunarslan, albümde kış havasını yoğun biçimde hissettiriyor.
Kendinize dönmenizi sağlayacak şarkılar biraz hüzün barındırsa da düzenlemeleriyle dinleyiciyi moda sokmayı başarıyor.
Deneysel
Ulaş Aydın, Document1 adıyla yayınladığı ikinci albümü “Lines”la geri döndü.
Bu hafta elektronik deneysel bir iş dinlemek istiyorsanız, farklı seslerle elektronik müziği birleştiren bu çalışmaya bir bakın derim.
Rock ön planda
Bir albüm düşünün; blues, rock ve caz camiasını tek çatı altında toplamış.
Feti Çağlayan ya da bilinen adıyla Fetiblue’nun ilk solo albümü “Kuş Ekmeği” yayınlandı.
Cem Tuncer, Süleyman Bağcıoğlu, Çağlayan Yıldız, Efecan Tuncer, Ercüment Orkut, Engin Recepoğulları, Bulut Gülen, Barış Doğukan Yazıcı, Fatma Baba ve Ediz Hafızoğlu’nu buluşturan albümde 10 şarkının beste ve sözü Fetiblue imzalı. Fetiblue Band’in albümünde rock ağır basıyor.
90’lar rock havasına kendinizi kaptırıp gidiyorsunuz.
Radar
Bu hafta Yıldıztozu grubu bu köşeye bileğinin hakkıyla girdi resmen.
Üç şarkılık ilk ep’leri “Yeraltından Otlar”da Burak Güngörmüş, Gürhan Öğütücü, Murat Gökmen, İlhan Babaoğlu, Ozan Erverdi, Tan Deliorman’ın yanı sıra vokallerde Ati ve Aşk Üçgeni projesinden tanıdığımız Ati Yıldıztozu var. İki single’ın ardından üç eserlik bu ep’lerindeki şarkılar bu aralar tam ihtiyacım olandı.
Ne dinledim
- Selva Erdener - Nihavent
- Fetiblue Band - Nolacaksa Olsun
- Document1 - Turnt to Dust
- 3pillie - Feels
- Yıldıztozu - Kristal