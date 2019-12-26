2019 Z raporu

Aralık ayının olmazsa olmaz “yılsonu aldım”cılarına ben de katılıyor ve 2019’un kapanış raporunu açıklıyorum... Geride bırakmaya hazırlandığımız yıla şöyle bir geri dönüp bazı işlere haklarını tekrar tekrar teslim etmezsek, yeni yıla giremeyiz gibi geliyor.
Öncelikle hemfikir olabileceklerimizden başlayayım.
Alternatif müzik türlerine baktığımız zaman, bu yılın en heyecan verici albümlerinden birinin Jakuzi’nin “Hata Payı” adlı çalışması olduğunu söyleyebiliriz.
Gaye Su Akyol’un “İstikrarlı Hayal Hakikattir”, Adamlar’ın “Dünya Günlükleri”, Kül’ün “Ait ve Dair” albümleri de ilk aklıma gelenlerden.
Hedonutopia’nın yıl bitmeden çıkan mahsulü “Arzu Utopyası”, Ayyuka’nın “Maslak Halayı” albümü, Efe Demiral’ın “Uyku Pansiyon”u, Uluru’nun “Acrophilia”sı, Congulus’un “Bozkır”ı, Simge Pınar’ın “Güzel Şeyler”i, Ahmet Ali Arslan’ın sanatçı dostlarıyla yaptığı “Bahçeden” çalışması, The Ringo Jets’in “Yadigar” EP’si, Lin Pesto’nun “Son” albümü, Kalben’in “Aşk Çeşmesi” EP’si, Tatu Fly?’ın “Nomad”i, Murder King’in “Fiyasko”su ve In Hoodies’in “Recalibrated Expectations”ı benim tekrar tekrar dönüp baktığım albümlerden.
Single’larıyla da olsa Lalalar’ın çıkışını unutmamakta da fayda var.
Bir de karşı koyamadıklarım var. Dinlerken genellikle “nüktedan” bulduklarım. Liste başım Beatmucit Ceyhuni. Sosyal medya hesaplarımı takip edenler bu isimden sıkıldılar 2019’da. Bana göre şarkılarının içinde kayboluyorsunuz.
Bir de Dolu Kadehi Ters Tut var. Son albümleri “Karanlık” biraz keyiflerde indirime gitse de yine eğlendiğim nadir işlerdendi.
Şaşırtıcı biçimde içime işleyen albümler de oldu bu yıl. Haşmet Asilkan’ın aralık sonunda çıkarmayı başardığı albümü “Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek” onlardan biriydi. Paz’ın “Can” albümü de.
Bir de elektronik müzik kısmı var işin...
Bu yıl Dahakara, Non Square, Affet Robot, Islandman ve Akın Sevgör dinlemediyseniz, sizin için üzülürüm.
Gelelim yılın en çok sevilen türü olan rap’e... Favorilerim; Kst’ün “Yangına Körüklen” EP’si, Aga B’nin beklenen albümü “Muaf”, Ethnique Punch&DJ Scotch Egg’in “Kanpai” albümü ve Allame’nin “Av”ı.
Ezhel’i Almanya’ya kaptırdığımızdan bahsetmiyorum bile. Ufo361 ile yaptıkları albüm “Lights Out” sezonun başarılı işlerinden.
Yılın ses getiren olayları da yine rap dünyasından çıktı. Şanışer ve arkadaşlarının hazırladığı “Susamam” şarkısı ile Norm Ender’in gündemden düşmek bilmeyen “Mekanın Sahibi” çalışması rap’in gündemde kalmasında önemli pay sahibi.
“Pop ölür mü”, “Rap zirveye yerleşir mi”, “Rock dirilir mi” tartışmalarına girmeyeceğim. Bu bir trend işi. 2000’lerde rock nasıl yükselişe geçtiyse, 2020’nin sınırında da rap öyle şaha kalktı. Herhangi bir tür için şu an tek çare güncel olması.
Önümüzdeki yıl üretim konusunda gürüldeyenin nehre döneceği ve sadece iyi olanların devamının geleceğini düşünüyorum.
Hepimize şimdiden müzik dolu bir yeni yıl dileğiyle...
Kutlama başlasın
Softa 11 yıl sonra bir araya geldi madem, bize de üç parçalık EP’si “11”i kutlamak düşer. Ece Özey, Furkan Güleray, Cumhur Kadıoğlu ve Birkan Belmondo’dan oluşan ekip, punk’ın isyanına isyan katıp gelmiş gibi. “Pas”, “Öfke Nöbeti” ve “İngilizce” isimli şarkılarıyla nabız yokluyorlar şu sıra.
Single’ı yayında
Reklam müziği alanında adını sıkça duyduğumuz Alper Gemici, “Adı Aşk Bunun” isimli yeni single’ını yayınladı. İlk şarkısından daha iyi bir iş çıkardığını düşündüğüm Gemici, pop sektöründe söz ve müziğini kendi yazan solistler kervanına katılacak gibi gözüküyor.
Epik bir hikaye
İdil Meşe’nin sesiyle henüz tanışmadıysanız, yeni single’ı “Dünya Halim” vesile olsun. Güçlü, etkileyici bir vokale sahip olan Meşe, kendi şarkılarını yazan isimler arasında en yakından takip ettiklerimden. Epik bir hikaye süsü verilmiş düzenlemesiyle “Dünya Halim”, ormanlar içinde kaybolmanıza neden olabilir.
10. kez Demonation Festivali
Kendine Has Demonation Festivali, 3-4-5 Ocak’ta İstanbul’un iki yakasında dinleyiciyle buluşacak. Lin Pesto, Cava Grande, Yang Jahz, Alican İpek, Ali Gem gibi isimleri bir araya getirecek festival, 3 Ocak’ta Arkadoda’da başlayacak. 4 Ocak’ta Babylon’da ve 5 Ocak’ta da Kargaart’ta olacak.
Yeni sesler peşinde
New York’ta yaşayan Sırma’nın işlerini yakından takip ediyorum. Son olarak geçen hafta “On” ve “24 Hours” isimli iki şarkıdan oluşan bir EP yayınladı. Sırma, yeni sesler peşinde olduğu bu iki şarkıda Mallow ile yaptığı işbirliğiyle bana Frou Frou’yu hatırlatıyor biraz.
Radar
İngilizce hiphop/rap yapan MDT’den, yeni single’ı “Clouds”u yayınlamasıyla haberim oldu. İsim kısaltma olduğundan, şarkısını ilk dinlediğimde Türk olabileceği hiç aklıma gelmemişti. MDT yani Mustafa Dağlar Tunç, şarkıda Prince Slime ve Trillass Franky ile düet de yapmış.
NE DİNLEDİM
∆ Emir Can İğrek-
Silahım Yok
∆ Lil Zey, Metth-Marina
∆ Allame-Gece
∆ Taladro, Cem Adrian-Unutmak İstemiyorum
∆ Ozbi-Aman Diyene Vurulmaz
∆ Elçin Orçun, Grogi-Güneşle Ay
∆ Çağrı Sinci-Şehre İndi Dediler
∆ Perdenin Ardındakiler-Derdime
∆ Kaburga James-Kaburga’nın 116. Rüyası
∆ Affet Robot, Astro Fella-İhtimaller Remix
∆ Ayşedeniz Gökçin-
Boat on Sand
∆ The Ringo Jets-Light
∆ Limbus-Ebb and Flow
∆ Durukan Betses-Memleketim Benim
∆ People Around-Kilyos
∆ Taha Gürbüz, Ceren Kaan-Öldür Beni
2019 Z raporu
Aralık ayının olmazsa olmaz “yılsonu aldım”cılarına ben de katılıyor ve 2019’un kapanış raporunu açıklıyorum... Geride bırakmaya hazırlandığımız yıla şöyle bir geri dönüp bazı işlere haklarını tekrar tekrar teslim etmezsek, yeni yıla giremeyiz gibi geliyor.
Öncelikle hemfikir olabileceklerimizden başlayayım.
Alternatif müzik türlerine baktığımız zaman, bu yılın en heyecan verici albümlerinden birinin Jakuzi’nin “Hata Payı” adlı çalışması olduğunu söyleyebiliriz.
Gaye Su Akyol’un “İstikrarlı Hayal Hakikattir”, Adamlar’ın “Dünya Günlükleri”, Kül’ün “Ait ve Dair” albümleri de ilk aklıma gelenlerden.
Hedonutopia’nın yıl bitmeden çıkan mahsulü “Arzu Utopyası”, Ayyuka’nın “Maslak Halayı” albümü, Efe Demiral’ın “Uyku Pansiyon”u, Uluru’nun “Acrophilia”sı, Congulus’un “Bozkır”ı, Simge Pınar’ın “Güzel Şeyler”i, Ahmet Ali Arslan’ın sanatçı dostlarıyla yaptığı “Bahçeden” çalışması, The Ringo Jets’in “Yadigar” EP’si, Lin Pesto’nun “Son” albümü, Kalben’in “Aşk Çeşmesi” EP’si, Tatu Fly?’ın “Nomad”i, Murder King’in “Fiyasko”su ve In Hoodies’in “Recalibrated Expectations”ı benim tekrar tekrar dönüp baktığım albümlerden.
Single’larıyla da olsa Lalalar’ın çıkışını unutmamakta da fayda var.
Bir de karşı koyamadıklarım var. Dinlerken genellikle “nüktedan” bulduklarım. Liste başım Beatmucit Ceyhuni. Sosyal medya hesaplarımı takip edenler bu isimden sıkıldılar 2019’da. Bana göre şarkılarının içinde kayboluyorsunuz.
Bir de Dolu Kadehi Ters Tut var. Son albümleri “Karanlık” biraz keyiflerde indirime gitse de yine eğlendiğim nadir işlerdendi.
Şaşırtıcı biçimde içime işleyen albümler de oldu bu yıl. Haşmet Asilkan’ın aralık sonunda çıkarmayı başardığı albümü “Bundan Sonraki Günlerimiz Hatırlamakla Geçecek” onlardan biriydi. Paz’ın “Can” albümü de.
Bir de elektronik müzik kısmı var işin...
Bu yıl Dahakara, Non Square, Affet Robot, Islandman ve Akın Sevgör dinlemediyseniz, sizin için üzülürüm.
Gelelim yılın en çok sevilen türü olan rap’e... Favorilerim; Kst’ün “Yangına Körüklen” EP’si, Aga B’nin beklenen albümü “Muaf”, Ethnique Punch&DJ Scotch Egg’in “Kanpai” albümü ve Allame’nin “Av”ı.
Ezhel’i Almanya’ya kaptırdığımızdan bahsetmiyorum bile. Ufo361 ile yaptıkları albüm “Lights Out” sezonun başarılı işlerinden.
Yılın ses getiren olayları da yine rap dünyasından çıktı. Şanışer ve arkadaşlarının hazırladığı “Susamam” şarkısı ile Norm Ender’in gündemden düşmek bilmeyen “Mekanın Sahibi” çalışması rap’in gündemde kalmasında önemli pay sahibi.
“Pop ölür mü”, “Rap zirveye yerleşir mi”, “Rock dirilir mi” tartışmalarına girmeyeceğim. Bu bir trend işi. 2000’lerde rock nasıl yükselişe geçtiyse, 2020’nin sınırında da rap öyle şaha kalktı. Herhangi bir tür için şu an tek çare güncel olması.
Önümüzdeki yıl üretim konusunda gürüldeyenin nehre döneceği ve sadece iyi olanların devamının geleceğini düşünüyorum.
Hepimize şimdiden müzik dolu bir yeni yıl dileğiyle...
Kutlama başlasın
Softa 11 yıl sonra bir araya geldi madem, bize de üç parçalık EP’si “11”i kutlamak düşer. Ece Özey, Furkan Güleray, Cumhur Kadıoğlu ve Birkan Belmondo’dan oluşan ekip, punk’ın isyanına isyan katıp gelmiş gibi. “Pas”, “Öfke Nöbeti” ve “İngilizce” isimli şarkılarıyla nabız yokluyorlar şu sıra.
Single’ı yayında
Reklam müziği alanında adını sıkça duyduğumuz Alper Gemici, “Adı Aşk Bunun” isimli yeni single’ını yayınladı. İlk şarkısından daha iyi bir iş çıkardığını düşündüğüm Gemici, pop sektöründe söz ve müziğini kendi yazan solistler kervanına katılacak gibi gözüküyor.
Epik bir hikaye
İdil Meşe’nin sesiyle henüz tanışmadıysanız, yeni single’ı “Dünya Halim” vesile olsun. Güçlü, etkileyici bir vokale sahip olan Meşe, kendi şarkılarını yazan isimler arasında en yakından takip ettiklerimden. Epik bir hikaye süsü verilmiş düzenlemesiyle “Dünya Halim”, ormanlar içinde kaybolmanıza neden olabilir.
10. kez Demonation Festivali
Kendine Has Demonation Festivali, 3-4-5 Ocak’ta İstanbul’un iki yakasında dinleyiciyle buluşacak. Lin Pesto, Cava Grande, Yang Jahz, Alican İpek, Ali Gem gibi isimleri bir araya getirecek festival, 3 Ocak’ta Arkadoda’da başlayacak. 4 Ocak’ta Babylon’da ve 5 Ocak’ta da Kargaart’ta olacak.
Yeni sesler peşinde
New York’ta yaşayan Sırma’nın işlerini yakından takip ediyorum. Son olarak geçen hafta “On” ve “24 Hours” isimli iki şarkıdan oluşan bir EP yayınladı. Sırma, yeni sesler peşinde olduğu bu iki şarkıda Mallow ile yaptığı işbirliğiyle bana Frou Frou’yu hatırlatıyor biraz.
Radar
İngilizce hiphop/rap yapan MDT’den, yeni single’ı “Clouds”u yayınlamasıyla haberim oldu. İsim kısaltma olduğundan, şarkısını ilk dinlediğimde Türk olabileceği hiç aklıma gelmemişti. MDT yani Mustafa Dağlar Tunç, şarkıda Prince Slime ve Trillass Franky ile düet de yapmış.
NE DİNLEDİM
∆ Emir Can İğrek-
Silahım Yok
∆ Lil Zey, Metth-Marina
∆ Allame-Gece
∆ Taladro, Cem Adrian-Unutmak İstemiyorum
∆ Ozbi-Aman Diyene Vurulmaz
∆ Elçin Orçun, Grogi-Güneşle Ay
∆ Çağrı Sinci-Şehre İndi Dediler
∆ Perdenin Ardındakiler-Derdime
∆ Kaburga James-Kaburga’nın 116. Rüyası
∆ Affet Robot, Astro Fella-İhtimaller Remix
∆ Ayşedeniz Gökçin-
Boat on Sand
∆ The Ringo Jets-Light
∆ Limbus-Ebb and Flow
∆ Durukan Betses-Memleketim Benim
∆ People Around-Kilyos
∆ Taha Gürbüz, Ceren Kaan-Öldür Beni