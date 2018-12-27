2018 Z raporu

Bu yıl da müziklerle güldük, eğlendik, hüzünlendik, çıkan işleri sevdik, yerdik.
Bazı şarkılardan vebalı gibi kaçarken, birçoğunu bağrımıza basıp kendimizden bir şeyler bulmaya devam ettik.
Bu yıl en çok yazdığım türler rap ve indie oldu.
Ne mutlu ki özellikle bazı türlerde “bir elin parmağını geçmiyorsunuz” dediğimiz işler popüler oldu.
Rap, Ezhel’in tartışmasız liderliğinde ve yıllardır müzik yapan Gazapizm, Evren Besta, Hayki, Tankurt Manas, Anıl Piyancı, Ege Çubukçu, Tahribad-ı İsyan, Kezzo, Kamufle, Şanışer, Sokrat ST gibi isimlerin de sağlam işleriyle (adını saymadığım herkesten büyük özür dileyerek) yükselişe geçti.
Sokakta pop müzik kadar rap de dinleniyorsa, hepsinin büyük emeği vardır.
İkinci sıradaysa Türkiye’de alternatif ya da indie olarak bilinen sanatçı ve gruplar var.
En çok keyif aldıklarım, indie başlığı altında da toplansalar, elektronik müzik de yapsalar yeni gruplar oldu. Son 10 yıllık dilimde faaliyet gösteren Yüzyüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet, Kaç Canım Kalmış, Yok Öyle Kararlı Şeyler’den tutun da Islandman, Monality, Elz and The Cult hatta Brek yeni dönem Türk müziğinde bir yön tayin ettiklerini gösterir gibiydi.
Tabii genç ve yetenekli isimler de kazandık, hem de temelli olarak. Can Ozan, Dilhan Şeşen, Nova Norda, Ahmet Faik Dökmeci, Ufuk Beydemir, Evrencan Gündüz, Barlas Tan Özemek, Ekin Beril, Berkant Ali, Simge, Ati ve Aşk Üçgeni, Glasxs, Serin, Alarga, Longaz, Sena Şener, Selin Sümbültepe, Ahmet Ali Arslan ilk aklıma gelenler.
Bazıları daha eski olsalar da yerlerini bu yıl sağlamlaştırdılar.
Sektörde heyecan verici müzikal ivme yakalanmışken, gizliden gizliye hep bir Aleyna Tilki hep bir Edis övdük.
Mabel Matiz’in “Maya” albümü ile Gaye Su Akyol’un “İstikrarlı Hayal Hakikattir” albümlerini beğendik.
Yılın en büyük akımlarından biri, oyunculuklarıyla tanıdığımız isimlerin sahneye ve albüme taşınması oldu. Muazzam bir zenginlik kaynağı ve yetenek göstergesi olarak bunu da sevdik. Hande Subaşı’dan Gökçe Bahadır’a, Bergüzar Korel’den Farah Zeynep Abdullah’a birçok ismin yeteneklerini şarkılarla taçlandırmasını izledik.
Peki ben ne dinledim?
Listelerime bakınca gördüm ki Şanışer, Sokrat ST, Ezhel, Hedonutopia, Can Kazaz, Can Ozan, Nova Norda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Ars Longa, Ah!Kozmos, Ne Jüpiter, Simge, Barış Demirel, Özgün Semerci, Barlas Tan Özemek, Palmiyeler dinleyip durmuşum.
The Ringo Jets, The Young Shaven, Skysketch, The Away Days, In Hoodies, Sırma da yabancı dilde müzik yapan Türk isim/gruplar olarak “yakından takip etmelisin” listeme girdi.
En çok duruşuyla Ezhel’i takdir edip, en çok Sertab Erener’in sıfırdan başlama riskini aldığı Oceans of Noise’a kulak kesildim.
Daha çok yerli müzik sahnesine gidip olayı yerinde takip ettim.
Popüler müzikle aramdaki mesafeyi de tamamen kaldırdım.
Birçok başka türle iç içe geçen şarkılarda salt popüler müzikten farklı şeyler de bulunca aramızdaki bariyer kalkmış oldu.
En beğendiğim albümleri ise şöyle sıralayabilirim:
Akustik Travma (Yüzyüzeyken Konuşuruz), Akdeniz (Palmiyeler), Fermata (Cenk Erdoğan), Lost Beats (Ozoyo), Longaz (Longaz), Beautiful Swamp (Ah!Kozmos), Dark Pulse (Çeşitli Sanatçılar), Sayko Ana (Taner Öngür), A Nightmare on Clawhammer Banjo (özgün Semerci), Sürsün Bahar (Can Kazaz), Ludovico II (Şanışer), Fail Play (Barış Demirel), Yakamoz Sandalı (Hedonupotia) ve Karar (Gözyaşı Çetesi).
Belki ben duygusalımdır bilmiyorum ama en güzel üretimler böyle kalabalık olunca ve öne çıkabilince güzel sanki, ne dersiniz?
Yeni yıl temennisi
Ceylan Ertem, altıncı albümü “Seni Senin Gibiler Sevsin” ile geri döndü.
Albümde Ertem’in çok yönlü şarkıcılığı zekice yapılmış düzenlemelerle renkleniyor. Albümde yok yok.
Sezen Aksu-Sibel Algan sözlü “Nafile Kelam”, Sezen Aksu imzalı “Zehir”, Mabel Matiz’i hissettiğiniz albümün ilk şarkısı “Peri”, Sıla-Efe Bahadır imzalı “Anonim Sevgili”...
Kenan Doğulu’nun “Bugünüm Sensiz Geçti” ve Cihan Mürtezaoğlu’nun “Deli” şarkılarını yeniden yorumlayarak kendine has bir hale getirmiş Ceyl’an Ertem.
Heyecan veren şarkılardan biri de Cenk Erdoğan’ın “Fermata” albümündeki “Kara Gider” şarkısına bu albümde söz yazılmış olması. Ağırlıklı olarak Cenk Erdoğan etkisinin hissedildiği albüm, 2019’un ilk dileğini “Seni senin gibiler sevsin” olarak değiştirtecek.
Poptan bi tık fazlası
Kahraman Deniz, “Lost” kodu gibi olan albüm isimlerine “23” ve “46”dan sonra “19” ile devam ediyor. “Hiç Pişman
Değilim” şarkısı onu ilk kez dinleyecekler için sanatçının yapabileceklerinin bir kanıtı, yetenek yelpazesi olarak öne çıkıyor. Pop albümü olsa da poptan bi tık farklı bir yere koymanız olası.
Radar
Reza Fereidooni ve Tuba Öz’un kurduğu Metaphorine’in ilk single’ı, kendi adlarını taşıyan şarkılarıyla şansını denemeye başladı. Hostelde çalışırken tanışan, yolları imkansızlıklar yüzünden bir birleşip bir ayrılan ikili, umut vadeden işlerini “Metaphorine” adıyla paylaşıyor. Daha alacakları çok yol var elbet ama gidiş yolu doğru.
Ne Dinledim?
k Ceyl’an Ertem -
Kara Gider
k Metaphorine - Metaphorine
k Kahraman Deniz -
Hiç Pişman Değilim
k Yey - Closer
k Melisa Uzunarslan - Kabus
k Gökçe Bahadır -
Sensiz Olmaz
k Ne Jüpiter - Dalgalar
k Tuğba Yurt - Masal
k Ege Çubukçu -
Sorun Yok
k Khontkar - Legal
k Efe Demiral - Tepe
k Yaşlı Amca -
Kafam Karışık
k Sehabe -
Sizden Değilim
2018 Z raporu
Bu yıl da müziklerle güldük, eğlendik, hüzünlendik, çıkan işleri sevdik, yerdik.
Bazı şarkılardan vebalı gibi kaçarken, birçoğunu bağrımıza basıp kendimizden bir şeyler bulmaya devam ettik.
Bu yıl en çok yazdığım türler rap ve indie oldu.
Ne mutlu ki özellikle bazı türlerde “bir elin parmağını geçmiyorsunuz” dediğimiz işler popüler oldu.
Rap, Ezhel’in tartışmasız liderliğinde ve yıllardır müzik yapan Gazapizm, Evren Besta, Hayki, Tankurt Manas, Anıl Piyancı, Ege Çubukçu, Tahribad-ı İsyan, Kezzo, Kamufle, Şanışer, Sokrat ST gibi isimlerin de sağlam işleriyle (adını saymadığım herkesten büyük özür dileyerek) yükselişe geçti.
Sokakta pop müzik kadar rap de dinleniyorsa, hepsinin büyük emeği vardır.
İkinci sıradaysa Türkiye’de alternatif ya da indie olarak bilinen sanatçı ve gruplar var.
En çok keyif aldıklarım, indie başlığı altında da toplansalar, elektronik müzik de yapsalar yeni gruplar oldu. Son 10 yıllık dilimde faaliyet gösteren Yüzyüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet, Kaç Canım Kalmış, Yok Öyle Kararlı Şeyler’den tutun da Islandman, Monality, Elz and The Cult hatta Brek yeni dönem Türk müziğinde bir yön tayin ettiklerini gösterir gibiydi.
Tabii genç ve yetenekli isimler de kazandık, hem de temelli olarak. Can Ozan, Dilhan Şeşen, Nova Norda, Ahmet Faik Dökmeci, Ufuk Beydemir, Evrencan Gündüz, Barlas Tan Özemek, Ekin Beril, Berkant Ali, Simge, Ati ve Aşk Üçgeni, Glasxs, Serin, Alarga, Longaz, Sena Şener, Selin Sümbültepe, Ahmet Ali Arslan ilk aklıma gelenler.
Bazıları daha eski olsalar da yerlerini bu yıl sağlamlaştırdılar.
Sektörde heyecan verici müzikal ivme yakalanmışken, gizliden gizliye hep bir Aleyna Tilki hep bir Edis övdük.
Mabel Matiz’in “Maya” albümü ile Gaye Su Akyol’un “İstikrarlı Hayal Hakikattir” albümlerini beğendik.
Yılın en büyük akımlarından biri, oyunculuklarıyla tanıdığımız isimlerin sahneye ve albüme taşınması oldu. Muazzam bir zenginlik kaynağı ve yetenek göstergesi olarak bunu da sevdik. Hande Subaşı’dan Gökçe Bahadır’a, Bergüzar Korel’den Farah Zeynep Abdullah’a birçok ismin yeteneklerini şarkılarla taçlandırmasını izledik.
Peki ben ne dinledim?
Listelerime bakınca gördüm ki Şanışer, Sokrat ST, Ezhel, Hedonutopia, Can Kazaz, Can Ozan, Nova Norda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Ars Longa, Ah!Kozmos, Ne Jüpiter, Simge, Barış Demirel, Özgün Semerci, Barlas Tan Özemek, Palmiyeler dinleyip durmuşum.
The Ringo Jets, The Young Shaven, Skysketch, The Away Days, In Hoodies, Sırma da yabancı dilde müzik yapan Türk isim/gruplar olarak “yakından takip etmelisin” listeme girdi.
En çok duruşuyla Ezhel’i takdir edip, en çok Sertab Erener’in sıfırdan başlama riskini aldığı Oceans of Noise’a kulak kesildim.
Daha çok yerli müzik sahnesine gidip olayı yerinde takip ettim.
Popüler müzikle aramdaki mesafeyi de tamamen kaldırdım.
Birçok başka türle iç içe geçen şarkılarda salt popüler müzikten farklı şeyler de bulunca aramızdaki bariyer kalkmış oldu.
En beğendiğim albümleri ise şöyle sıralayabilirim:
Akustik Travma (Yüzyüzeyken Konuşuruz), Akdeniz (Palmiyeler), Fermata (Cenk Erdoğan), Lost Beats (Ozoyo), Longaz (Longaz), Beautiful Swamp (Ah!Kozmos), Dark Pulse (Çeşitli Sanatçılar), Sayko Ana (Taner Öngür), A Nightmare on Clawhammer Banjo (özgün Semerci), Sürsün Bahar (Can Kazaz), Ludovico II (Şanışer), Fail Play (Barış Demirel), Yakamoz Sandalı (Hedonupotia) ve Karar (Gözyaşı Çetesi).
Belki ben duygusalımdır bilmiyorum ama en güzel üretimler böyle kalabalık olunca ve öne çıkabilince güzel sanki, ne dersiniz?
Yeni yıl temennisi
Ceylan Ertem, altıncı albümü “Seni Senin Gibiler Sevsin” ile geri döndü.
Albümde Ertem’in çok yönlü şarkıcılığı zekice yapılmış düzenlemelerle renkleniyor. Albümde yok yok.
Sezen Aksu-Sibel Algan sözlü “Nafile Kelam”, Sezen Aksu imzalı “Zehir”, Mabel Matiz’i hissettiğiniz albümün ilk şarkısı “Peri”, Sıla-Efe Bahadır imzalı “Anonim Sevgili”...
Kenan Doğulu’nun “Bugünüm Sensiz Geçti” ve Cihan Mürtezaoğlu’nun “Deli” şarkılarını yeniden yorumlayarak kendine has bir hale getirmiş Ceyl’an Ertem.
Heyecan veren şarkılardan biri de Cenk Erdoğan’ın “Fermata” albümündeki “Kara Gider” şarkısına bu albümde söz yazılmış olması. Ağırlıklı olarak Cenk Erdoğan etkisinin hissedildiği albüm, 2019’un ilk dileğini “Seni senin gibiler sevsin” olarak değiştirtecek.
Poptan bi tık fazlası
Kahraman Deniz, “Lost” kodu gibi olan albüm isimlerine “23” ve “46”dan sonra “19” ile devam ediyor. “Hiç Pişman
Değilim” şarkısı onu ilk kez dinleyecekler için sanatçının yapabileceklerinin bir kanıtı, yetenek yelpazesi olarak öne çıkıyor. Pop albümü olsa da poptan bi tık farklı bir yere koymanız olası.
Radar
Reza Fereidooni ve Tuba Öz’un kurduğu Metaphorine’in ilk single’ı, kendi adlarını taşıyan şarkılarıyla şansını denemeye başladı. Hostelde çalışırken tanışan, yolları imkansızlıklar yüzünden bir birleşip bir ayrılan ikili, umut vadeden işlerini “Metaphorine” adıyla paylaşıyor. Daha alacakları çok yol var elbet ama gidiş yolu doğru.
Ne Dinledim?
k Ceyl’an Ertem -
Kara Gider
k Metaphorine - Metaphorine
k Kahraman Deniz -
Hiç Pişman Değilim
k Yey - Closer
k Melisa Uzunarslan - Kabus
k Gökçe Bahadır -
Sensiz Olmaz
k Ne Jüpiter - Dalgalar
k Tuğba Yurt - Masal
k Ege Çubukçu -
Sorun Yok
k Khontkar - Legal
k Efe Demiral - Tepe
k Yaşlı Amca -
Kafam Karışık
k Sehabe -
Sizden Değilim