12 Dev Adam’a yeni marş Ceza’dan

Türkiye’nin kendi grup maçlarına ve finallere ev sahipliği yapacağı turnuva öncesi yeni bir reklam filmi hazırlandı.

Athena’nın o meşhur 12 Dev Adam’ının ardından pek çok destek marşı yapıldı A Milli Basketbol Takımı için... Sıradaki sürpriz ise Ceza... Garanti Bankası bu yılki reklam kampanyasında Ceza’dan destek aldı.

Kısacası eylüldeki maçlarımızdan önce gösterilecek reklam filminde bu sene rap var. Radyolar, televizyonlar rap çalmazken bu reklam filmi sayesinde her yerde rap dinlenecek.

Harun Kolçak düeti geliyor

Anıl Şallıel liderliğinde kurulan; Batu Şallıel, Cengiz Tural, Deniz Beydilli, Koray Üsgülen, Tolga Şanlı, Ebru Yeniyol ve Duygu Tarhan’dan oluşan What Da Funk grubu düet albümünü tamamladı. Grubun Arpej Müzik Yapım etiketiyle yayınlanacak ilk stüdyo albümü “WDF1” için müzik dünyasının önemli isimleri destek verdi.

Albümün acı sürprizi ise 19 Temmuz’da kaybettiğimiz Harun Kolçak... Çeyrek Asır 2 albümünün bazı kayıtlarını yapan ancak bu kayıtlar yayınlanamadan hayatını kaybeden Harun Kolçak, hem sesi hem bestesiyle “WDF1”de yer alıyor.

Çalışmada kendisine ait “İstersen” şarkısını seslendiren Kolçak’ı 18 Ağustos’ta dijital platformlarda satışa sunulacak albümle bir kez daha anacağız.

Albümde bulunan Mustafa Sandal bestesi Sana İhtiyacım Var’ı İrem Derici, Sezen Aksu bestesi Mecbursun’u Gülçin Ergül, Fikret Kızılok bestesi Yeter ki’yi Buray, bir başka Sezen Aksu bestesi olan Adem Olan Anlar’ı Simge Sağın, Barış Manço anısına albüme eklenen Aman Yavaş Aheste’yi Bedük, Moğollar parçası Dinleyiverin Gari’yi Ferman Akgül, Yavuz Çetin bestesi Sadece Senin Olmak İstedim’i Can Gox söyledi. Gökçe kendi şarkısı Napardım’ı yeniden seslendirirken, İrfan Özata da çalışmaya Masal parçasıyla katıldı. Zuhal Olcay’dan dinlediğimiz İyisin’i yine Gülçin Ergül söyledi. Albümde yer alan 14 şarkı şimdiden merak unsuru.

Emeklerin karşılığı milyonlarca tık

Hep Selena Gomez, Justin Bieber, Britney Spears, Zayn Malik, Harry Styles diyecek halimiz yok elbette. Türkiye’den de Aleyna Tilki var.

Yaşının genç olmasından çok dem vurulsa da (reşit değil diye az haber olmadı) ağaç yaşken eğilir lafının tam karşılığı gibi; dans dersi alıyor, şarkı yazıyor, beste yapıyor, evine stüdyo kuruyor, kendince aranje yapmayı öğrenmeye çalışıyor. Çıkıp da bunları yapıyorum diye her yerde de anlatamıyor tabii. Dünyada bu iş böyledir, star olacak çocuk proje olarak yetişir.

Tilki’nin de söz ve müziği Ersay Üner’e ait “Sen Olsan Bari” gibi 31 milyon izlenmeyi aşan bir şarkıyı okuması, onu mizacına uygun şekilde kliplendirmesi küçümsenecek bir başarı değil. Hele ki Cevapsız Çınlama gibi bir şarkının benzerini yapma imkânı gani gani varken.

Duyduğuma göre Demet Akalın’ın yeni albümüne bir şarkı vermiş, kapısına da yeteneğini duyan geliyormuş. Şimdilik doğru zamanda doğru yerde duruyor ve emek veriyor, karşılığını da alıyor diyelim.

Bu hafta kaçırmayın

k Belçikalı rock grubu Triggerfinger 2 konser için yeniden Türkiye’ye geliyor. Grup, 4 Ağustos’ta İstanbul’da Dorock XL’da sahne alacak. Ertesi gün Çeşme Marina Yat Club’da olacak.

k 4-8 Ağustos’ta Fethiye Ölüdeniz Kelebekler Vadisi’nde gerçekleşecek Vadide Buluşma, kamplı bir etkinlik... Dört günlük eletronik müzik festivali arayanları buraya alalım.

Bizden kim yapar

Yurtdışında ne zaman sıradışı bir haber görsem, burada kim yapar diye düşünürüm. Bu da istemeden yaptığım bir şeydir. Aynen bir müzik türünü anlatmaya çalışırken daha önce yapılmış bir esere benzetmek gibi.

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı caz ve blues sanatçısı Esperanza Spalding’in, altıncı albümünü 77 saatlik bir zaman diliminde sıfırdan yazıp besteleyeceği haberleri yayınlandı.

Bizden kim yapar derken aklıma ilk Kerem Görsev geldi. Tabii Kağan Yıldız ve Ferit Odman ile birlikte.

Spalding sancılı albüm sürecinde şarkı yazımını kolaylaştırmak için bu interaktif durumu düşünmüş. Kerem Görsev Trio’dan da benzer yaratıcılıkta bir proje bekliyorum. Hele ki her üyesi bu kadar üretkenken...

