11’inci albümü “El Dorado” ile inanılmaz bir başarıya ulaşan Shakira, aynı adı taşıyan dünya turnesi kapsamında 11 yıl aradan sonra İstanbul’a geldi.
Kolombiyalı yıldız, daha önce ses tellerinde kanama olması nedeniyle turnenin Avrupa ayağını 2018’e bırakmıştı. İstanbul konserinde, seyircisiyle buluşamadığı o dönemin de hakkını verdi.
Shakira, sahneye “Estoy Aqui” ve “Dónde Estás Corazón” şarkılarından oluşan potpuriyle çıktı.
Seyircisine Türkçe “Merhaba” diye seslenen şarkıcı, onları göbek şovuyla coşturdu.
“She Wolf”u söylerken sesini neredeyse aya duyuran Shakira, kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyi dans ettirdi.
Ünlü isim, sevenlerine teşekkür de etti: “Aradan çok fazla zaman geçti. Beni tekrar ağırladığınız için teşekkür ederim. Sizin sayenizde yeniden buradayım. İyi ve kötü günümde yanımdaydınız. Tekrar teşekkürler!”
“Whenever, Wherever” şarkısını söylerken oryantal konusundaki tüm hünerlerini gözler önüne seren Kolombiyalı yıldıza özellikle çocuk seyircileri danslarıyla eşlik etti.
Shakira, bir ara eşi Pique ve çocuklarının fotoğraflarını kameraya gösterdi.
Sahnede 1.5 saat kalan ünlü isim, toplam 20 şarkı seslendirdi.
11 yılın hasretini bir çırpıda silen, sahnede keman, bateri ve klavye çalan, oryantallere taş çıkaran, dört kez kostüm değiştiren Shakira, stadyumu adeta yerinden oynattı.
Yine bekleriz Shakira...
11’in uğuru
11’inci albümü “El Dorado” ile inanılmaz bir başarıya ulaşan Shakira, aynı adı taşıyan dünya turnesi kapsamında 11 yıl aradan sonra İstanbul’a geldi.
Kolombiyalı yıldız, daha önce ses tellerinde kanama olması nedeniyle turnenin Avrupa ayağını 2018’e bırakmıştı. İstanbul konserinde, seyircisiyle buluşamadığı o dönemin de hakkını verdi.
Shakira, sahneye “Estoy Aqui” ve “Dónde Estás Corazón” şarkılarından oluşan potpuriyle çıktı.
Seyircisine Türkçe “Merhaba” diye seslenen şarkıcı, onları göbek şovuyla coşturdu.
“She Wolf”u söylerken sesini neredeyse aya duyuran Shakira, kendisini izlemeye gelen binlerce kişiyi dans ettirdi.
Ünlü isim, sevenlerine teşekkür de etti: “Aradan çok fazla zaman geçti. Beni tekrar ağırladığınız için teşekkür ederim. Sizin sayenizde yeniden buradayım. İyi ve kötü günümde yanımdaydınız. Tekrar teşekkürler!”
“Whenever, Wherever” şarkısını söylerken oryantal konusundaki tüm hünerlerini gözler önüne seren Kolombiyalı yıldıza özellikle çocuk seyircileri danslarıyla eşlik etti.
Shakira, bir ara eşi Pique ve çocuklarının fotoğraflarını kameraya gösterdi.
Sahnede 1.5 saat kalan ünlü isim, toplam 20 şarkı seslendirdi.
11 yılın hasretini bir çırpıda silen, sahnede keman, bateri ve klavye çalan, oryantallere taş çıkaran, dört kez kostüm değiştiren Shakira, stadyumu adeta yerinden oynattı.
Yine bekleriz Shakira...