Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sina Afra >İş dünyasını 2019’da yönetecek dört eğilim
"Sina Afra" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sina Afra" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sina Afra

Sina Afra

İş dünyasını 2019’da yönetecek dört eğilim

14 Nisan 2019

*

Teknoloji tüm hızıyla dünyayı değiştirmeye devam ediyor. Günbegün farklı bir yöne doğru gidiyoruz. İş dünyası da bu rüzgara paralel şekilde büyük bir dönüşüm yaşıyor, gelenekselin dışına çıkıyor. Peki 2019’da da devam edecek bu değişikliğe yön veren eğilimler neler?

Yapay zekâ
Teknolojinin hızla gelişimiyle birlikte dijital dönüşüm çağında iş hayatındaki alışılagelmiş düzen yeniden şekillenmeye başladı. Bulut bilişim, büyük veri, blockchain ve veri analitiği gibi önemli teknolojiler oldukça çarpıcı bir hızla ilerliyor. Yapay zekâ, hem tüm bu teknolojileri besleyerek hem de onlardan beslenerek daha önce sadece hayallerimizde canlandırabileceğimiz heyecan verici gelişmelerin tek tek gerçeğe dönüşmesini sağladı. Örneğin otonom araçlar, sürekli öğrenen chatbot’lar ve karar verme yetisine sahip robotlar gibi. Artık tek bir tuşla taleplerin yerine getirilebildiği bir dünyadan bahseder olduk. Yapay zekânın bu baş döndürücü etkisi neredeyse tüm sektörlerde büyük bir pazar potansiyelini de açığa çıkarıyor. Piyasa Araştırmaları Enstitüsü Gartner’a göre, bulut teknolojilerine yapılan yatırımların yıllık bileşik büyüme oranı 2020’ye kadar tahmini olarak ortalama yüzde 18 ile 383,5 milyar dolara ulaşacak.

Yetenek geliştirmek
Hem şirketler hem kişiler gelişen teknolojilere ve dünyanın dijitalleşmesine eğer ayak uydurabilirlerse büyük bir şans yakalayacak. Tabii burada önemli olan dediğim gibi bu duruma adapte olmak. Gelişmeleri hızlı yakalayıp öğrenme sürecini doğru yönetenler kazanır. 2019 yılında da iş dünyasından beklenen, iş gücünü bu yeni dünyaya adapte etmek, hazırlamak. Büyümek isteyen şirketler de yeni koşullara göre mevcut çalışanlarının yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamalılar. Unutmamak gerekir ki ülkenin becerilerini büyük ölçüde artırmak demek ekonomik kalkınma demek.

Dijital ödemeler
Dijital dönüşüm, kurumsal ve bireysel ölçekteki ödeme alışkanlıklarımızı da kökten değiştirdi. Dijital ödeme sistemlerinin gün geçtikçe hayatı kolaylaştıran inovatif çözümlerle geliştiğini görüyoruz. Artık geleneksel finans yapıları değişiyor, yeni nesil ödeme sistemleri hayatımıza girdi. Teknolojinin bu şekilde gelişmesi tüketici davranışlarını da değiştiriyor haliyle. Belki de en heyecan vericisi dijitalleşme sayesinde bundan sonra nesnelerin internetiyle her cihazın ödeme yapabildiği bir hayat bizi bekliyor. Yakın gelecekte televizyonumuz, çamaşır makinemiz, buzdolabımız birer ödeme aracına dönüşecek.

Marka oluşturmak
Marka olmak bir şirketin sahip olabileceği en önemli değerlerden biri. Küçük bir işletme olarak sadık müşterileri ve sınırsız pazarlama bütçeleriyle büyük markalara karşı rekabet ediyor olabilirsiniz. Ama yine de farklılaşmanın yolunu bulup markanızı oluşturabilirsiniz. Bugün marka olmak sadece yapılan satışla doğru orantılı değil. Artık sürdürülebilir çalışma ortamları, cinsiyet eşitliği gibi konuları gündemine alan markalar yükselişte. Çalışanlarını düşünen, onları çağa göre eğiten şirketler kazanıyor. Bu, şirketlerin bilinçlendiğini ve çalışanlarla ilişkilerinin gelir yaratma dinamiklerinin ötesine geçtiğini gösteriyor. Bu dönemde ve özellikle bu yıl, tüm bunlar devreye girdiğinde marka yapısının yeni boyuta geçebileceğini söyleyebiliriz.

X
Sina Afra Sina Afra Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Karan tüm bunları isteyecek miOnur BAŞTÜRKKaran tüm bunları isteyecek mi17.04.2019
Hangi vergiler artacak hangileri azalacakAhmet KARABIYIKHangi vergiler artacak hangileri azalacak?17.04.2019
İnsan tek taraflı hislerle neden kendini yoruyorAygül Aydınİnsan tek taraflı hislerle neden kendini yoruyor?17.04.2019
6 milyarda bir olabilecek sonuçYalçın BAYER6 milyarda bir olabilecek sonuç17.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.