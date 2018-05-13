Hayalleri güçlü olanlar geleceği belirleyecek

Geleceği hayal edin çünkü hayaller geleceğe açılan kapılardır. Hayal etmekten ve yaratıcı fikirler ortaya koymaktan ve bu kapılardan geçmekten hiç çekinmeyin. Gelecek, hayal kurmak ve onları gerçekleştirmek üzere harekete geçenlerle şekilleniyor.



Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da Leonardo Da Vinci’nin oldukça geniş çaplı bir sergisi vardı. Brüj’deki prömiyerinin ardından dünya turuna ilk olarak İstanbul’dan başlayan sergi oldukça ilgi gördü. Hatta yoğun ilgiden sergi süresi bile uzatıldı. Bu oldukça sevindirici bir durum. Sergide Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 100 replikasıyla birlikte orijinal el yazması, tablo ve çizimlerinin de dâhil olduğu 200’e yakın eseri yer alıyordu.



Da Vinci olağanüstü bir ressam olmasının yanı sıra geleceği öngörme konusunda oldukça başarılı isimlerden biriydi. Örneğin; 1483 yılında piramit şeklinde tasarladığı paraşüt eskizinde, eğer birisine alt kenarları ve yüksekliği 11 metre uzunluğunda piramit şeklinde zamklı keten kumaş tedarik edilirse, o kişinin herhangi bir yükseklikten yara almadan iniş yapabileceğini yazmıştı. 2000 yılında Adrian Nicholas, Da Vinci’nin öngördüğü tasarımla hazırlanan paraşütle atlayan ilk kişi oldu. Tam beş asır sonra Da Vinci’nin düşüncesinin haklılığı ortaya çıkmış oldu.



Tüp kullanımı dışında neredeyse her ayrıntıyı düşündüğü ve tasarladığı dalgıç kıyafetinden helikoptere ve hatta ilk insansız taşıta kadar hayatımızda olan pek çok şeyin eskizini çizdi Da Vinci. Elektroniğin bile keşfedilmediği bir dönemde insanlar gibi hareket eden robotlar hayal etti. 2002 yılında NASA’nın bir projesi için uzayda çalışacak robotların bu modellerden esinlenerek yapılmaya çalışıldığı yazıldı çeşitli haber sitelerinde.



“İcat edilebilecek her şey icat edildi.” Bu cümlenin bundan tam bir asır önce dönemin ABD Patent Dairesi Başkanı Charles H. Duell tarafından kurulduğu biliyor muydunuz? 100 yıl içinde nelerin değiştiğini ve geldiğimiz noktayı düşünün, peki bundan 100 yıl sonra neler olacak?



Günümüzde girişimciliği bir kariyer yolu olarak gören gençlerin sayısı hızla artıyor. Girişimcilik modern zamanların en gözde mesleklerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Genç zihinlerin geleceğin dünyası için birbirinden farklı sorunlara veya ihtiyaca yönelik fikirler ürettiğine şahit oluyoruz. “Dünyayı değiştireceğine” inanan çok daha fazla gence ihtiyacımız var. Kendine güvenen, hayal kurabilen, ileri görüşlü, fikrine inanan ve savunan bir gençlik.



Daha fazla ilham ve cesaretle, startup kültürü adına daha gelişmiş bir Türkiye göreceğiz.