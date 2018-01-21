GİRVAK’ın altı adımı, Türkiye’nin geleceğe yatırımı

Bugünkü girişimcilere baktığımızda çoğunun bir şekilde dünya ile bağlantısını kurmuş kişiler olduğunu görüyoruz. İlham veren rol modelleri görmek ve risk almak, girişimcilik için en önemli unsurların başında geliyor. Bununla birlikte, Türkiye’deki mevcut yapı halihazırda girişimci olmaya karar vermiş kişilere yönelik hızlandırma programlarından ve sonrasındaki desteklerden oluşuyor.



Girişimcilik kültürünü geliştirmek için altyapı oluşturmanız, buna temelden başlamanız gerekir. Burada en doğru başlangıç noktası da üniversitelerdir. Nüfusun yüzde 50’sinin genç olduğu ülkemizin, girişimcilik ile yaratabileceği ivmeye inanarak 2014’te, sadece Türkiye’de değil dünyada da bir ilk olan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nı (GİRVAK) kurduk. Türkiye’nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırma vizyonu ile kurulan GİRVAK, Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturma ve yaygınlaştırma misyonu ile çalışıyor. GİRVAK çatısı altında yapılan çalışmalar çok geniş bir mütevelli heyeti ve sponsorlar tarafından destekleniyor.



GİRVAK’ta girişimcilik potansiyeli olan gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmasına destek olmak için Fellow Programı’nı hayata geçirdik. Programın ana amacı girişimci genç liderleri desteklemek olduğu için fikre değil insana yatırım yapıyoruz. Fellow Programı’na katılacak gençleri yenilikçi ve bilimsel bir seçim süreciyle belirliyoruz. Network, Rol Model, Burs, Girişim Elçileri ve Giveback olmak üzere altı adımdan oluşan seçim süreci, adayların motivasyonunu ve girişimcilik potansiyelini ölçen özel kişilik testlerinden ve seçim komitesiyle yapılacak online ve yüz yüze mülakatlardan oluşuyor.

Fellow Programı dördüncü yılında rekora imza attı ve toplam 94 bin başvuru aldı. Başvuruların uzun süren eleme süreçleri ve mülakatlar ile değerlendirilmesinin ardından bu yıl aramıza 42 öğrenci daha katıldı. Böylece dördüncü yılımızda toplam 80 Fellow’la yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Öte yandan Fellow Programı’ndan 96 Alumni’yi de mezun ettik.



Fellow Programı’na seçilen öğrenciler, ilham veren rol modellerle tanışmaya, girişim elçileri olarak başkalarının hayatlarına dokunmaya ve “giveback” felsefemiz doğrultusunda toplumdan aldıkları ile kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını arttırmaya devam ediyorlar.



Girişimcilik uzun vadeli bir yatırımdır. Eğer girişim başarılı olursa birçok insana iş imkânı ve uzun vadeli pozitif geri dönüş sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda birçok kişiye ilham da kazandıracak. Bu da Türkiye’nin gelişimi ve geleceği için çok önemli bir unsurdur. Çünkü bu bir kartopu efekti. Zamanla gençlerin bakış açısı değişecek, yeni ufukları görmeye başlayacaklar. Her yıl bir milyon kişi iş dünyasına girmeye çalışıyor fakat onları istihdam edecek bir yapımız da yok. Girişimcilik bu nedenle de çok iyi bir alternatif.