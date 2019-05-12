Girişimcilerin büyümesine yön verecek dört unsur

Bir girişimci için girişimini doğru şekilde büyütmek ve geliştirmek, en az girişim fikrini hayata geçirmek kadar önemli. Bugün girişim ekosistemine baktığımızda markalarını hızlı bir şekilde büyüterek satış gücü oluşturan girişimcilerin sayısının çok da fazla olmadığını görüyoruz. Bu yolda deneyim kazanan, daha önce birkaç kez girişimde bulunan girişimcilerin olumlu sonuca ulaşması daha muhtemel oluyor. Bir girişimcinin stratejisini zamanında ve sorunsuz bir şekilde geliştirmesi ve sürdürmesi için bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Gelin bunları dört başlıkta toparlayalım.
1. Liderlik basamakları
Bir girişimci olarak girişiminizin büyüme aşamalarını göz önünde bulundurarak liderlik tarzınızı sürekli geliştirmeli, aşamalı ve bilinçli bir şekilde değiştirmelisiniz. Yeni bir girişimin lideri, kalabalık bir şirketinkinden önemli ölçüde farklıdır. Küçük oluşumlarda ekip üyeleri liderle daha yakın ilişkiler kurarak daha samimi bir dil yakalayabilir. Bu durum hızlı bir iletişimi ve motivasyonu beraberinde getirebilir. Ancak girişim büyüdükçe ekip üyelerini koordine edecek yöneticiler işe alınmalıdır. Bu da beraberinde girişimi kuran kişi ile çalışanlar arasında mesafe getirir. Burada önemli olan liderin diğer ekip üyeleriyle arasında köprü olacak yöneticilere güven duymasıdır. Girişim daha da büyüdükçe girişimcinin liderliği çok daha genel hale gelir. Çalışanlarıyla daha önce olduğu gibi yakın ilişkileri olmaz ama yine de öncülük etmeye devam etmelidir. Yani girişim büyüdükçe liderlik aşamalarını geliştirmek oldukça önemlidir.
2. Uygun pazarlama stratejisi belirleme
Birçok yeni girişimcinin öncelikli pazarlama faaliyeti markasını oluşturmaktır. Markanın ismini duyurmak için bolca para ve emek harcanır. Bu durum girişim sahipleri için tatmin edici olsa da satışlara pek de yansımaz. Yeni girişimler çok daha iyi bir strateji benimsemeli, doğrudan eyleme geçirecek bir satış, sosyal medya veya pazarlama materyali oluşturmalı. Bütçelerini buna harcasalar çok daha faydalı olur.
3. Girişimcinin satıştaki rolü
Girişimci olarak satış yapısını geliştirmeli, organizasyonunuzun içinde daha geniş bir alan açmalısınız ancak satışla ilişkinizi kesmemelisiniz. Girişimcinin içinde bulunmadığı bir satış ekibi olan işletmeler, uzun soluklu başarılı olamaz. Tabii bunun tam tersi olarak girişimci tek başına bu görevi de yürütmemeli. Satışların rolü, büyüklüğü ne olursa olsun girişimcinin alanında olmalı.
4. Finansman hakimiyeti
Dikkate alınması gereken diğer önemli alan ise finansman. İyi bir iş planı yapmalı, sermayenizi doğru belirlemeli ve doğru planlamalısınız. Finans durumu akışını, gelir giderleri iyi hesaplamalı ya da tahmin etmelisiniz. Girişimler ilk etapta gelir tablolarını oluşturma, satışları artırma veya masrafların düşürülmesini sağlama konusunda sıkı çalışırlar. İş büyüdükçe, odağınız bilanço oluşturmak olmalı. Böylece yeni büyümek için fon sağlamak üzere kaldıraç sağlanmalıdır.
Girişimcilerin büyümesine yön verecek dört unsur
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Bir girişimci için girişimini doğru şekilde büyütmek ve geliştirmek, en az girişim fikrini hayata geçirmek kadar önemli. Bugün girişim ekosistemine baktığımızda markalarını hızlı bir şekilde büyüterek satış gücü oluşturan girişimcilerin sayısının çok da fazla olmadığını görüyoruz. Bu yolda deneyim kazanan, daha önce birkaç kez girişimde bulunan girişimcilerin olumlu sonuca ulaşması daha muhtemel oluyor. Bir girişimcinin stratejisini zamanında ve sorunsuz bir şekilde geliştirmesi ve sürdürmesi için bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Gelin bunları dört başlıkta toparlayalım.
1. Liderlik basamakları
Bir girişimci olarak girişiminizin büyüme aşamalarını göz önünde bulundurarak liderlik tarzınızı sürekli geliştirmeli, aşamalı ve bilinçli bir şekilde değiştirmelisiniz. Yeni bir girişimin lideri, kalabalık bir şirketinkinden önemli ölçüde farklıdır. Küçük oluşumlarda ekip üyeleri liderle daha yakın ilişkiler kurarak daha samimi bir dil yakalayabilir. Bu durum hızlı bir iletişimi ve motivasyonu beraberinde getirebilir. Ancak girişim büyüdükçe ekip üyelerini koordine edecek yöneticiler işe alınmalıdır. Bu da beraberinde girişimi kuran kişi ile çalışanlar arasında mesafe getirir. Burada önemli olan liderin diğer ekip üyeleriyle arasında köprü olacak yöneticilere güven duymasıdır. Girişim daha da büyüdükçe girişimcinin liderliği çok daha genel hale gelir. Çalışanlarıyla daha önce olduğu gibi yakın ilişkileri olmaz ama yine de öncülük etmeye devam etmelidir. Yani girişim büyüdükçe liderlik aşamalarını geliştirmek oldukça önemlidir.
2. Uygun pazarlama stratejisi belirleme
Birçok yeni girişimcinin öncelikli pazarlama faaliyeti markasını oluşturmaktır. Markanın ismini duyurmak için bolca para ve emek harcanır. Bu durum girişim sahipleri için tatmin edici olsa da satışlara pek de yansımaz. Yeni girişimler çok daha iyi bir strateji benimsemeli, doğrudan eyleme geçirecek bir satış, sosyal medya veya pazarlama materyali oluşturmalı. Bütçelerini buna harcasalar çok daha faydalı olur.
3. Girişimcinin satıştaki rolü
Girişimci olarak satış yapısını geliştirmeli, organizasyonunuzun içinde daha geniş bir alan açmalısınız ancak satışla ilişkinizi kesmemelisiniz. Girişimcinin içinde bulunmadığı bir satış ekibi olan işletmeler, uzun soluklu başarılı olamaz. Tabii bunun tam tersi olarak girişimci tek başına bu görevi de yürütmemeli. Satışların rolü, büyüklüğü ne olursa olsun girişimcinin alanında olmalı.
4. Finansman hakimiyeti
Dikkate alınması gereken diğer önemli alan ise finansman. İyi bir iş planı yapmalı, sermayenizi doğru belirlemeli ve doğru planlamalısınız. Finans durumu akışını, gelir giderleri iyi hesaplamalı ya da tahmin etmelisiniz. Girişimler ilk etapta gelir tablolarını oluşturma, satışları artırma veya masrafların düşürülmesini sağlama konusunda sıkı çalışırlar. İş büyüdükçe, odağınız bilanço oluşturmak olmalı. Böylece yeni büyümek için fon sağlamak üzere kaldıraç sağlanmalıdır.